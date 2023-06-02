Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 18

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Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 18, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.
Среди предложенных изменений:
- Добавлена начальная реализация окружения для разработки проектов на языке Rust.
- Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Инструментарий и API Gradle обновлён до версии 8.1 с поддержкой JDK 20.
- Улучшена поддержка системы сборки Maven. Встроенный инструментарий maven обновлён до версии 3.9.1. Добавлены настройки для загрузки внешнего индекса. Улучшено определение выполнения maven в многопоточном режиме. Добавлена возможность запуска тестов из произвольного каталога.
- Для проектов на языке Java добавлена поддержка JDK 20 и реализован обработчик больших строк.
- Добавлена поддержка платформы Glassfish 7.0.x и поддержка JPA 3.1 из Jakarta EE 10.
- В окружении для языка PHP улучшена поддержка возможностей, появившихся в новых версиях PHP.
- В окружении для web-проектов улучшена поддержка CSS, обновлены шаблоны HTML5, улучшена обработка публичных и закрытых полей в JavaScript-классах.
- В редактор кода добавлена начальная поддержка HCL (применяемый в HashiCorp Terraform язык определения конфигурации). Добавлена поддержка подсветки синтаксиса для кода на языке Go.
- Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol).