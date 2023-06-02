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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 18

02.06.2023 13:33

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 18, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • Добавлена начальная реализация окружения для разработки проектов на языке Rust.
  • Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Инструментарий и API Gradle обновлён до версии 8.1 с поддержкой JDK 20.
  • Улучшена поддержка системы сборки Maven. Встроенный инструментарий maven обновлён до версии 3.9.1. Добавлены настройки для загрузки внешнего индекса. Улучшено определение выполнения maven в многопоточном режиме. Добавлена возможность запуска тестов из произвольного каталога.
  • Для проектов на языке Java добавлена поддержка JDK 20 и реализован обработчик больших строк.
  • Добавлена поддержка платформы Glassfish 7.0.x и поддержка JPA 3.1 из Jakarta EE 10.
  • В окружении для языка PHP улучшена поддержка возможностей, появившихся в новых версиях PHP.
  • В окружении для web-проектов улучшена поддержка CSS, обновлены шаблоны HTML5, улучшена обработка публичных и закрытых полей в JavaScript-классах.
  • В редактор кода добавлена начальная поддержка HCL (применяемый в HashiCorp Terraform язык определения конфигурации). Добавлена поддержка подсветки синтаксиса для кода на языке Go.
  • Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 17
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 16
  4. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  5. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  6. OpenNews: Выпуск Java SE 20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59237-netbeans
Ключевые слова: netbeans, ide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:42, 02/06/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Я думал это программа которая не нужна и никто таким уже не пользуется двано.
    впервые увидел её в году эдак 2006 это было что-то странное иглючное. это рекомендовали для разработки на php. а потом оказалось что в основном этим никто не пользуется, предпочитая нотепад++
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:02, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я для джавы примерно в тех же годах пользовала нормально, правда, на винде - на убунте шрифты оказались покорёжены, переползла на вебшторм
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:54, 02/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    С++ поддержку допилить нормально не могут; зато раст затащили.
     
     
  • 2.5, soarin (ok), 14:20, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще у Netbeans был слоган «One IDE for all».
    По факту это «делаем всё, но всё плохо».
    Разве что базовая Java нормальная собственно.
     
     
  • 3.6, Дед Ананий (?), 14:27, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На базе платформы NetBeans сделали Oracle SQL Developer. По функционалу вроде бы ничего так, но по исполнению, по тормознутости - авно, DBeaver - намного приятнее и быстрее. Сейчас Oracle SQL Developer под Web (и electron) все это переписывают - дожили, фирма развивающая Java, соскакивает с Java.

    А начинался NetBeans в общем-то нормально, был резвее Eclipse. Но потом его купила Oracle - могильщик продуктов.

     

  • 1.3, Golangdev (?), 13:59, 02/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    > серверов LSP

    как это связано с Джавой ?

    у них же уже есть свой, правславный отладчик,

    а в сторону LSP и конь не валялся

     
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