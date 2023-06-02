Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 18

1.1 , Аноним ( 1 ), 13:42, 02/06/2023 [ответить] –2 + / – Я думал это программа которая не нужна и никто таким уже не пользуется двано.

впервые увидел её в году эдак 2006 это было что-то странное иглючное. это рекомендовали для разработки на php. а потом оказалось что в основном этим никто не пользуется, предпочитая нотепад++

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:02, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я для джавы примерно в тех же годах пользовала нормально, правда, на винде - на убунте шрифты оказались покорёжены, переползла на вебшторм



1.2 , Аноним ( 2 ), 13:54, 02/06/2023 [ответить] + / – С++ поддержку допилить нормально не могут; зато раст затащили.

2.5 , soarin ( ok ), 14:20, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вообще у Netbeans был слоган «One IDE for all».

По факту это «делаем всё, но всё плохо».

Разве что базовая Java нормальная собственно.

3.6 , Дед Ананий ( ? ), 14:27, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На базе платформы NetBeans сделали Oracle SQL Developer. По функционалу вроде бы ничего так, но по исполнению, по тормознутости - авно, DBeaver - намного приятнее и быстрее. Сейчас Oracle SQL Developer под Web (и electron) все это переписывают - дожили, фирма развивающая Java, соскакивает с Java. А начинался NetBeans в общем-то нормально, был резвее Eclipse. Но потом его купила Oracle - могильщик продуктов.



1.3 , Golangdev ( ? ), 13:59, 02/06/2023 [ответить] + / – > серверов LSP как это связано с Джавой ? у них же уже есть свой, правславный отладчик, а в сторону LSP и конь не валялся

