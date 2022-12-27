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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 16

27.12.2022 09:21

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 16, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • В интерфейсе пользователя предоставлена возможность загрузки собственных свойств FlatLaf из пользовательского файла конфигурации.
  • В редакторе кода расширена поддержка форматов YAML и Dockerfile. Добавлена поддержка форматов TOML и ANTLR v4/v3.
  • Добавлена поддержка некоторых новых возможностей Java 19. Добавлена поддержка автодополнения, форматирования отступов и предоставления подсказок для шаблонов записей (record pattern). Реализовано автодополнение шаблонов в метках case. Обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac). В отладочном API переработан ActionsManager. Добавлена поддержка мультирелизных jar-архивов. Улучшена логика выбора Java-платформы.
  • Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Добавлена начальная поддержка API project.dependency для экспортирования дерева зависимостей из Gradle. Переработана функциональность, связанная с Grade Editor. Добавлена поддержка проектов без build.gradle.
  • Улучшена поддержка системы сборки Maven. Улучшена поддержка Jakarta EE 9/9.1. Реализована возможность обработки вывода проекта в форме идентифицируемых артефактов и их местоположений. Добавлена поддержка отключения предупреждений в зависимости от применения тех или иных плагинов при сборке.
  • Устранены проблемы в окружениях для языков PHP и Groovy.
  • В окружении для проектов на C/C++ обеспечена работа отладчика CPPLight на системах с архитектурой aarch64.
  • Расширены возможности аудита с использованием серверов LSP (Language Server Protocol). Добавлена поддержка аудита уязвимостей в Oracle cloud.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 15
  3. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  4. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  5. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58393-netbeans
Ключевые слова: netbeans
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Антифрактал (?), 09:32, 27/12/2022 [ответить]  
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  • 2, Аноним (2), 09:34, 27/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ну и зачем оно надо когда есть IDEA?
     
  • 3, Anonim (??), 09:34, 27/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Релиз был месяц назад?
     
  • 4, pashev.ru (?), 09:38, 27/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    > поддержку языков программирования Java SE, Java EE

    Это разные языки или самодеятельность автора новости?

     
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