Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 16

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 16, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS. Среди предложенных изменений: В интерфейсе пользователя предоставлена возможность загрузки собственных свойств FlatLaf из пользовательского файла конфигурации.

В редакторе кода расширена поддержка форматов YAML и Dockerfile. Добавлена поддержка форматов TOML и ANTLR v4/v3.

Добавлена поддержка некоторых новых возможностей Java 19. Добавлена поддержка автодополнения, форматирования отступов и предоставления подсказок для шаблонов записей (record pattern). Реализовано автодополнение шаблонов в метках case. Обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac). В отладочном API переработан ActionsManager. Добавлена поддержка мультирелизных jar-архивов. Улучшена логика выбора Java-платформы.

Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Добавлена начальная поддержка API project.dependency для экспортирования дерева зависимостей из Gradle. Переработана функциональность, связанная с Grade Editor. Добавлена поддержка проектов без build.gradle.

Улучшена поддержка системы сборки Maven. Улучшена поддержка Jakarta EE 9/9.1. Реализована возможность обработки вывода проекта в форме идентифицируемых артефактов и их местоположений. Добавлена поддержка отключения предупреждений в зависимости от применения тех или иных плагинов при сборке.

Устранены проблемы в окружениях для языков PHP и Groovy.

В окружении для проектов на C/C++ обеспечена работа отладчика CPPLight на системах с архитектурой aarch64.

Расширены возможности аудита с использованием серверов LSP (Language Server Protocol). Добавлена поддержка аудита уязвимостей в Oracle cloud.



