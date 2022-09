Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 15

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:00, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – подтверждаю, я тоже недавно смотрел, C/C++ там не поддерживается чуть более чем полностью, только какие-то кринжшотики по интернетам гуляют от старых версий

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:11, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С нормально поддерживается.

3.8 , Аноним ( 8 ), 12:24, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я тут так прикинул, ничего, кроме Kate, не понадобился -- она куда мощнее сабжа. Сами то видели это "нормально"?

4.10 , Аноним ( 10 ), 12:34, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот когда узнаешь про существование редактора VS Code.

5.11 , Аноним ( 8 ), 12:46, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Кстати да, но там больше про ЖС. И немного про питон, потому что МС любит питон и его туда хорошо интегрировал, есть поддержка линтеров из коробки. Только расплачиваться за это придётся тотальной телеметрией, это самое протрояненное опенсорс приложение сегодня. А у Kate, по-моему, даже нет поддержки LSP (но она есть в kdevelop, что почти то же самое).

6.13 , Аноним ( 6 ), 12:51, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Kdevelop каждый раз когда тыкал палкой - постоянно падал.

7.14 , Аноним ( 8 ), 12:58, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Kdevelop каждый раз когда тыкал палкой - постоянно падал. У меня такого не было уже давно, припоминаю, были какие-то проблемы с некими плагинами, Может быть, стоит удалить старые профили из хомяка.

6.20 , Аноним ( 20 ), 13:52, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – без телеметрии есть vscodium

6.21 , n00by ( ok ), 13:54, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Kate поддержку LSP добавили (не знаю, насколько полно на данный момент). При этом, что бы добавить свой сервер, достаточно отредактировать (создать) ~/.config/kate/lspclient/settings.json







{

"c": {

"command": ["clangd", "-log=error", "--background-index", "--limit-results=500", "--completion-style=bundled"],

"commandDebug": ["clangd", "-log=verbose", "--background-index"],

"url": "https://clang.llvm.org/extra/clangd/",

"highlightingModeRegex": "^(C|ANSI C89|Objective-C)$"

},

}







Это всё делается через настройки, выше фрагмент штатного для примера. В остальных редакторах, что посмотрел, в т.ч. VSCode, надо три раза присесть, сказать «Кю» и написать прокси для запуска LSP. В VSCode на JS, в Eclipse на Java, в Gnome Builder на Python - чувствуется унификация и свобода в одном лице.

5.18 , n00by ( ok ), 13:41, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вот когда узнаешь про существование редактора VS Code. Каждый раз при запуске парсит исходники, или уже кеширует? Если да, то локально, или отправляет в облако?

6.24 , Аноним ( 24 ), 14:17, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Назови мне хотя бы три причины зачем их кешировать? Или ты думаешь редактор экстрасенс и сам узнает поменялось там что-то или нет?

7.26 , n00by ( ok ), 14:36, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Назови мне хотя бы три причины зачем их кешировать? Лично мне достаточно одной - разбор объёмных исходников занимает минуты. > Или ты думаешь

> редактор экстрасенс и сам узнает поменялось там что-то или нет? Я думаю, что в программировании Вы оказались случайно. Для указанной задачи не требуется производить синтаксический разбор.

8.27 , Аноним ( 27 ), 14:49, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И куда ты так торопишься Да и тем более если и торопишься всегда есть Cryopid2 ... 4.12 , Аноним ( 6 ), 12:49, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автокомплит есть, рефакторинг есть, навигация есть, отладка есть, поддержка систем сборки и гита есть, что ещё надо? И где всё это в Kate?

5.15 , Аноним ( 8 ), 13:00, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >где всё это ну вот же, в стандартных плагинах всё есть.

5.17 , n00by ( ok ), 13:37, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо найти все места, где вызывается вот эта функция (не только по имени, через указатель тоже надо найти), и те места, из которых вызываются вон те первые. И так далее. Что бы показало в виде дерева.