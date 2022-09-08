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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 15

08.09.2022 11:27

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 15, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • Добавлена начальная поддержка Jakarta 9.1 и улучшена поддержка GlassFish.
  • Обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac).
  • В мастере соединений добавлена возможность подключения к БД Amazon Redshift через сервис Amazon Athena.
  • Реализована поддержка тега "@snippet" для встраивания в документацию на API рабочих примеров и фрагментов кода, к которым можно применять средства для проверки корректности, подсветки синтаксиса и интеграции с IDE.
  • Улучшено редактирование данных в формате YAML.
  • В контекстное меню проекта добавлен пункт 'Open in Terminal'.
  • Улучшена поддержка новых возможностей PHP 8.0 и 8.1. Добавлена поддержка нового синтаксиса для вызываемых объектов (callable).
  • Включены по умолчанию inline-подсказки.
  • В отдельный модуль выделен отладчик для кода на языке Groovy. Обновлён парсер для языка Groovy.
  • Предложена начальная реализация API для управления зависимостями проекта (Project Dependency API).
  • Внесена большая порция исправлений и улучшений, связанных с использованием LSP-серверов (Language Server Protocol).
  • Улучшен интерфейс проверки регулярных выражений.
  • Улучшен интерфейс для загрузки и регистрации JDK.
  • Улучшен интерфейс анализа стека вызовов (Stack Trace).
  • Улучшена поддержка систем сборки Maven и Gradle. Компоненты для работы с Gradle обновлены до версии API 7.5 с поддержкой Java 18.
  • Реализована поддержка автодополнения лямбда-выражений.
  • Добавлен javadoc для предварительной версии JDK 20.
  • Добавлена возможность использования опции netbeans.javaSupport.enabled для отключения поддержки языка Java в NBLS (NetBeans Language Server).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 14
  3. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  4. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  5. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
  6. OpenNews: Компания Oracle передала сообществу Apache 1.5 млн строк кода NetBeans
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57749-netbeans
Ключевые слова: netbeans
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Anonim (??), 11:38, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот только поддержка C/C++ фактически закончилась в версии 8.2
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:00, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    подтверждаю, я тоже недавно смотрел, C/C++ там не поддерживается чуть более чем полностью, только какие-то кринжшотики по интернетам гуляют от старых версий
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:11, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С нормально поддерживается.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:24, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я тут так прикинул, ничего, кроме Kate, не понадобился -- она куда мощнее сабжа. Сами то видели это "нормально"?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:34, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот когда  узнаешь про существование редактора VS Code.
     
     
  • 5.11, Аноним (8), 12:46, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кстати да, но там больше про ЖС. И немного про питон, потому что МС любит питон и его туда хорошо интегрировал, есть поддержка линтеров из коробки. Только расплачиваться за это придётся тотальной телеметрией, это самое протрояненное опенсорс приложение сегодня. А у Kate, по-моему, даже нет поддержки LSP (но она есть в kdevelop, что почти то же самое).
     
     
  • 6.13, Аноним (6), 12:51, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kdevelop каждый раз когда тыкал палкой - постоянно падал.
     
     
  • 7.14, Аноним (8), 12:58, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Kdevelop каждый раз когда тыкал палкой - постоянно падал.

    У меня такого не было уже давно, припоминаю, были какие-то проблемы с некими плагинами, Может быть, стоит удалить старые профили из хомяка.

     
  • 6.20, Аноним (20), 13:52, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без телеметрии есть vscodium
     
  • 6.21, n00by (ok), 13:54, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Kate поддержку LSP добавили (не знаю, насколько полно на данный момент). При этом, что бы добавить свой сервер, достаточно отредактировать (создать) ~/.config/kate/lspclient/settings.json



    {
            "c": {
                "command": ["clangd", "-log=error", "--background-index", "--limit-results=500", "--completion-style=bundled"],
                "commandDebug": ["clangd", "-log=verbose", "--background-index"],
                "url": "https://clang.llvm.org/extra/clangd/",
                "highlightingModeRegex": "^(C|ANSI C89|Objective-C)$"
            },
    }



    Это всё делается через настройки, выше фрагмент штатного для примера.

    В остальных редакторах, что посмотрел, в т.ч. VSCode, надо три раза присесть, сказать «Кю» и написать прокси для запуска LSP. В VSCode на JS, в Eclipse на Java, в Gnome Builder на Python - чувствуется унификация и свобода в одном лице.

     
  • 5.18, n00by (ok), 13:41, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот когда  узнаешь про существование редактора VS Code.

    Каждый раз при запуске парсит исходники, или уже кеширует? Если да, то локально, или отправляет  в облако?

     
     
  • 6.24, Аноним (24), 14:17, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назови мне хотя бы три причины зачем их кешировать? Или ты думаешь редактор экстрасенс и сам узнает поменялось там что-то или нет?
     
     
  • 7.26, n00by (ok), 14:36, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Назови мне хотя бы три причины зачем их кешировать?

    Лично мне достаточно одной - разбор объёмных исходников занимает минуты.

    > Или ты думаешь
    > редактор экстрасенс и сам узнает поменялось там что-то или нет?

    Я думаю, что в программировании Вы оказались случайно. Для указанной задачи не требуется производить синтаксический разбор.

     
     
  • 8.27, Аноним (27), 14:49, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И куда ты так торопишься Да и тем более если и торопишься всегда есть Cryopid2 ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.12, Аноним (6), 12:49, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автокомплит есть, рефакторинг есть, навигация есть, отладка есть, поддержка систем сборки и гита есть, что ещё надо? И где всё это в Kate?
     
     
  • 5.15, Аноним (8), 13:00, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >где всё это

    ну вот же, в стандартных плагинах всё есть.

     
  • 5.17, n00by (ok), 13:37, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо найти все места, где вызывается вот эта функция (не только по имени, через указатель тоже надо найти), и те места, из которых вызываются вон те первые. И так далее. Что бы показало в виде дерева.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:58, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все жду когда оно догонит уже идею хотя бы 3 летней давности
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:05, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Идею может и не догонит никогда зато ресурсов меньше ест.
     
     
  • 2.5, оно ним (?), 12:07, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а блокнот ещё меньше! Блокнот лучше значит.
     
     
  • 3.9, Аноним (10), 12:33, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так нет подсветки синтаксиса и дополнения джавовых классов. Шах и мат, блокнот!
     

  • 1.7, Аноним (6), 12:19, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > clean up code base to remove Windows 95 & 98 support.. by @BradWalker in #4025

    Смузихлёпы.

     
     
  • 2.16, qaz (??), 13:25, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если почитать далее, то можно увидеть: Revert PR4025 due to changes in compile time constants. by @neilcsmith-net in #4498
     
     
  • 3.23, inferrna (ok), 14:01, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упс, вернулась
     
     
  • 4.28, Аноним (27), 14:50, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный нормальный редактор для Windows 95
     
  • 2.22, inferrna (ok), 13:59, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ушла эпоха
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:44, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошо. Хоть какая-то альтернатива idea
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 14:17, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что идея не нужна.  
     
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