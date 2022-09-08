Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 15

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|2.3, Аноним (3), 12:00, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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подтверждаю, я тоже недавно смотрел, C/C++ там не поддерживается чуть более чем полностью, только какие-то кринжшотики по интернетам гуляют от старых версий
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|3.8, Аноним (8), 12:24, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я тут так прикинул, ничего, кроме Kate, не понадобился -- она куда мощнее сабжа. Сами то видели это "нормально"?
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|5.11, Аноним (8), 12:46, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кстати да, но там больше про ЖС. И немного про питон, потому что МС любит питон и его туда хорошо интегрировал, есть поддержка линтеров из коробки. Только расплачиваться за это придётся тотальной телеметрией, это самое протрояненное опенсорс приложение сегодня. А у Kate, по-моему, даже нет поддержки LSP (но она есть в kdevelop, что почти то же самое).
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|7.14, Аноним (8), 12:58, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Kdevelop каждый раз когда тыкал палкой - постоянно падал.
У меня такого не было уже давно, припоминаю, были какие-то проблемы с некими плагинами, Может быть, стоит удалить старые профили из хомяка.
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|6.21, n00by (ok), 13:54, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Kate поддержку LSP добавили (не знаю, насколько полно на данный момент). При этом, что бы добавить свой сервер, достаточно отредактировать (создать) ~/.config/kate/lspclient/settings.json
{
"c": {
"command": ["clangd", "-log=error", "--background-index", "--limit-results=500", "--completion-style=bundled"],
"commandDebug": ["clangd", "-log=verbose", "--background-index"],
"url": "https://clang.llvm.org/extra/clangd/",
"highlightingModeRegex": "^(C|ANSI C89|Objective-C)$"
},
}
Это всё делается через настройки, выше фрагмент штатного для примера.
В остальных редакторах, что посмотрел, в т.ч. VSCode, надо три раза присесть, сказать «Кю» и написать прокси для запуска LSP. В VSCode на JS, в Eclipse на Java, в Gnome Builder на Python - чувствуется унификация и свобода в одном лице.
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|5.18, n00by (ok), 13:41, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот когда узнаешь про существование редактора VS Code.
Каждый раз при запуске парсит исходники, или уже кеширует? Если да, то локально, или отправляет в облако?
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|6.24, Аноним (24), 14:17, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Назови мне хотя бы три причины зачем их кешировать? Или ты думаешь редактор экстрасенс и сам узнает поменялось там что-то или нет?
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|7.26, n00by (ok), 14:36, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Назови мне хотя бы три причины зачем их кешировать?
Лично мне достаточно одной - разбор объёмных исходников занимает минуты.
> Или ты думаешь
> редактор экстрасенс и сам узнает поменялось там что-то или нет?
Я думаю, что в программировании Вы оказались случайно. Для указанной задачи не требуется производить синтаксический разбор.
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|8.27, Аноним (27), 14:49, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И куда ты так торопишься Да и тем более если и торопишься всегда есть Cryopid2 ... текст свёрнут, показать
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|4.12, Аноним (6), 12:49, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автокомплит есть, рефакторинг есть, навигация есть, отладка есть, поддержка систем сборки и гита есть, что ещё надо? И где всё это в Kate?
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|5.17, n00by (ok), 13:37, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо найти все места, где вызывается вот эта функция (не только по имени, через указатель тоже надо найти), и те места, из которых вызываются вон те первые. И так далее. Что бы показало в виде дерева.
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|3.9, Аноним (10), 12:33, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так нет подсветки синтаксиса и дополнения джавовых классов. Шах и мат, блокнот!
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|1.7, Аноним (6), 12:19, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> clean up code base to remove Windows 95 & 98 support.. by @BradWalker in #4025
Смузихлёпы.
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|2.16, qaz (??), 13:25, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если почитать далее, то можно увидеть: Revert PR4025 due to changes in compile time constants. by @neilcsmith-net in #4498
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