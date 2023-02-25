Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 17

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|1.2, Аноним (2), 08:50, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оно уже вполне юзабельно, пробовал как раз наднях предыдущую версию. До этого давно использовал версию 8. Изменить только шрифт стоит в настроеах
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|3.8, Аноним (11), 10:17, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переносить проекты с машины на машину со всеми плагинами, которые начинают по разному работать или не работать или не устанавливаться. Сказка.
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|2.9, Аноним (9), 11:05, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох, это ты не пробовал собрать рандомный проект на жаве. А там внезапно понадобится javafx, который только в проприетарной жаве, кучу проектов для либ настраивать, шариться по варезникам в поисках необходимых архивов. И в эклипсе можно в пару кликов всё настроить и собрать без проблем, в тот момент я понял, почему сабж не популярен.
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