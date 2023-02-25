Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 17

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 17, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS. Среди предложенных изменений: Добавлена поддержка платформы Jakarta EE 10 и улучшена поддержка некоторых новых возможностей Java 19, таких как сопоставления по шаблону в выражениях "switch". Проведена подготовка к поддержке JDK 20. Добавлены дополнительные подсказки для кода на Java. До версии 19.0.1 обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac). Добавлена поддержка javadoc-тега @summary. Улучшено представление Java AST при отладке. Улучшена индексация исходных текстов с ошибками.

Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Обеспечен доступ к Java-платформе для не Java Gradle-проектов. Реализовано определение и автоконфигурация прокси. Gradle Tooling API обновлён до версии 8.0-rc-1. В интерфейсе проведена чистка опций.

Улучшена поддержка системы сборки Maven. Включена обработка трассировок стека. Реализовано определение и автоконфигурация прокси. Добавлена подсказка для обновления зависимостей. Обновлены версии maven 3.8.7 и exec-maven-plugin 3.1.0. Разрешено выполнение локальной индексации во время загрузки внешних индексов.

В окружении для языка PHP реализована поддержка новых возможностей PHP 8.2, таких как классы в режиме только для чтнения, типы null, false и true, определение констант в типажах. Улучшена поддержка методов в типах enum.

Добавлена поддержка профилей OCI (Oracle Cloud Infrastructure).

Для Tomcat и TomEE реализована поддержка Jakarta EE и Java EE.

В окружении для web-проектов улучшена поддержка CSS, обеспечен поиск CSS-свойств без учёта регистра и оптимизировано сопоставление при дополнении CSS-запросов.

Переработаны некоторые настройки истории версионирования.

В редакторе кода предоставлена возможность закрытия разом всех документов в списке. ANTLRv4 Runtime обновлён до версии 4.11.1. Предоставлена начальная поддержка ANTLR4 Lexer, на которую переведён код для работы с форматами ANTLR и TOML.

При запуске в Linux обеспечено автоматическое определение режима субпиксельной отрисовки текста в KDE.



