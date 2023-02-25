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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 17

25.02.2023 08:25

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 17, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • Добавлена поддержка платформы Jakarta EE 10 и улучшена поддержка некоторых новых возможностей Java 19, таких как сопоставления по шаблону в выражениях "switch". Проведена подготовка к поддержке JDK 20. Добавлены дополнительные подсказки для кода на Java. До версии 19.0.1 обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac). Добавлена поддержка javadoc-тега @summary. Улучшено представление Java AST при отладке. Улучшена индексация исходных текстов с ошибками.
  • Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Обеспечен доступ к Java-платформе для не Java Gradle-проектов. Реализовано определение и автоконфигурация прокси. Gradle Tooling API обновлён до версии 8.0-rc-1. В интерфейсе проведена чистка опций.
  • Улучшена поддержка системы сборки Maven. Включена обработка трассировок стека. Реализовано определение и автоконфигурация прокси. Добавлена подсказка для обновления зависимостей. Обновлены версии maven 3.8.7 и exec-maven-plugin 3.1.0. Разрешено выполнение локальной индексации во время загрузки внешних индексов.
  • В окружении для языка PHP реализована поддержка новых возможностей PHP 8.2, таких как классы в режиме только для чтнения, типы null, false и true, определение констант в типажах. Улучшена поддержка методов в типах enum.
  • Добавлена поддержка профилей OCI (Oracle Cloud Infrastructure).
  • Для Tomcat и TomEE реализована поддержка Jakarta EE и Java EE.
  • В окружении для web-проектов улучшена поддержка CSS, обеспечен поиск CSS-свойств без учёта регистра и оптимизировано сопоставление при дополнении CSS-запросов.
  • Переработаны некоторые настройки истории версионирования.
  • В редакторе кода предоставлена возможность закрытия разом всех документов в списке. ANTLRv4 Runtime обновлён до версии 4.11.1. Предоставлена начальная поддержка ANTLR4 Lexer, на которую переведён код для работы с форматами ANTLR и TOML.
  • При запуске в Linux обеспечено автоматическое определение режима субпиксельной отрисовки текста в KDE.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 16
  3. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  4. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  5. OpenNews: Доступна полностью переработанная среда разработки Arduino IDE 2.0
  6. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58708-netbeans
Ключевые слова: netbeans
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:45, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно ещё живое?..
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 10:11, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже даже сишники не вылезают и. Не спрашивают — а как там плагин?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:21, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже ясно нетбинсу наступил апач.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:50, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно уже вполне юзабельно, пробовал как раз наднях предыдущую версию. До этого давно использовал версию 8. Изменить только шрифт стоит в настроеах
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:34, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошо, если idea превратиться в тыкву то хоть что-то останется
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 10:15, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб тебе в Eclipse писать <хохот Джастаса Уолкера>.
     
     
  • 3.8, Аноним (11), 10:17, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переносить проекты с машины на машину со всеми плагинами, которые начинают по разному работать или не работать или не устанавливаться. Сказка.  
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:53, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них даже appimage есть, не то что у eclipse.
     
  • 1.7, Аноним (11), 10:16, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нетбинз всегда был лучше Эклипса, а это уже о многом говорит.  
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:05, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, это ты не пробовал собрать рандомный проект на жаве. А там внезапно понадобится javafx, который только в проприетарной жаве, кучу проектов для либ настраивать, шариться по варезникам в поисках необходимых архивов. И в эклипсе можно в пару кликов всё настроить и собрать без проблем, в тот момент я понял, почему сабж не популярен.
     
     
  • 3.10, Аноним (11), 11:20, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ну тут всё просто. Не надо использовать javafx.
     
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