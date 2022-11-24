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Выпуск среды разработки Qt Creator 9

24.11.2022 13:38

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 9.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS.

В новой версии:

  • Добавлена экспериментальная поддержка фреймворка для тестирования графических интерфейсов Squish. Плагин для интеграции Squish позволяет открывать существующие и создавать новые тестовые наборы, вести запись вариантов тестирования (test case), использовать Squish Runner и Squish Server для запуска тестовых наборов и вариантов тестирования, выставлять точки останова перед запуском тестов для прерывания выполнения в заданной позиции и инспектирования переменных.
  • Добавлена поддержка тёмной темы при отображении встроенной справки и документации.
  • При выводе контекстной подсказки по API, содержимое теперь формируется с учётом версии Qt, отмеченной в проекте (т.е. для проектов на Qt 5 показывается документация по Qt 5, а для проектов на Qt 6 - документация по Qt 6.
  • В редактор добавлена опция для визуализации отступов в документе. Каждый отступ маркируется отдельной вертикальной чертой. Также добавлена возможность изменения межстрочного интервала и решены проблемы с производительностью при выделении очень больших блоков.
  • Модель кода на языке С++ на основе бэкенда Clangd, поддерживающего протокол LSP (Language Server Protocol), теперь может обходится одним экземпляром Clangd для всего сеанса (ранее на каждый проект запускался свой экземпляр Clangd). В настройки добавлена возможность изменения приоритета фоновых потоков Clangd, используемых для индексации.
  • Обеспечена возможность редактирования параметров стиля C++ кода напрямую из основного диалога с настройками, без открытия отдельного диалога. В ту же секцию перенесены настройки ClangFormat.
  • Решены проблемы с открытием QML-файлов из сборочного каталога вместо каталога с исходными текстами и потерей точек останова при использовании функции переформатирования.
  • Для проектов CMake добавлена поддержка конфигурирования и сборки преднастроек.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.4
  3. OpenNews: Компания Qt Company опубликовала код выпуска Qt 5.15.6
  4. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 8
  5. OpenNews: Назначен новый лидер проекта Qt
  6. OpenNews: Для Chromium развивается возможность использования Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58187-qt
Ключевые слова: qt, qtcreator, ide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:15, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > добавлена опция для визуализации отступов в документе

    Шел 2022 год, этого не умел разве что нотепад.экзе. Оказывается не только он.

     
     
  • 2.2, Троллейбус (?), 14:18, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая проблема, да, зато есть недоIDE, которые не умеют в конфигурацию и телеметрию отправляют.
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:19, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это только программистам может понадобиться, сабж то как максимум дизайнер прототипов интерфейсов.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 14:21, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > только программистам может понадобиться

    А, ну да, ведь Qt Creator -- для поваров, хирургов, пожарников... для кого угодно, но не для программистов.

     
     
  • 4.7, Аноним (4), 14:22, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, для творческих людей, в общем. Им некогда думать о таких вещах.
     
     
  • 5.8, Аноним (1), 14:23, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже верно, где Qt, а где удобство.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:49, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что как у них с PySide2 для ведроида? Всё так же не смогли?
     
     
  • 2.14, анон (?), 15:41, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахахаха питон и куте, стоят друг друга, прекрасная комбинация :D
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:43, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вполне успешная. И вместе, и по отдельности.
     
  • 2.15, Аноним (16), 15:42, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А PyQt чем не так?
    Вангую, лицензией, непозволяющей с закрытым кодом линковаться.
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:29, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это только для QT вроде всегда было удобней?
    Остальным логичнее выбирать KDevelop, CLion, Netbeans, CodeBlock и о боже VSCode или простите Atom?
    Или может в больше уже?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:45, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для голого C/C++ тоже норм. Да и JavaScript нормально редактировать.
     
     
  • 3.19, Аноним (13), 15:48, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобней чем KDevelop?
    Всякие Valgrind'ы и статические анализаторы можно прикрутить?
    Если б не атодополнение кода, KDev был бы самым юзабельным.
     
     
  • 4.20, Аноним (17), 15:53, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDevelop не пробовал, т.к. не программирую именно под KDE с использованием KDELib.
    Поддержка Valgrind встроена в Qt-Creator, правда бывают проблемы что нужна определенная версия Valgrind. Еще встроен CPPCheck и предупреждения clang (не на этапе сборки, это само собой, а на этапе написания кода).
     

  • 1.18, Агл (?), 15:46, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    маргиналы не одобряют
     

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