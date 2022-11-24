Выпуск среды разработки Qt Creator 9

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|1.1, Аноним (1), 14:15, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> добавлена опция для визуализации отступов в документе
Шел 2022 год, этого не умел разве что нотепад.экзе. Оказывается не только он.
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|2.2, Троллейбус (?), 14:18, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая проблема, да, зато есть недоIDE, которые не умеют в конфигурацию и телеметрию отправляют.
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|2.4, Аноним (4), 14:19, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это только программистам может понадобиться, сабж то как максимум дизайнер прототипов интерфейсов.
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|3.5, Аноним (1), 14:21, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> только программистам может понадобиться
А, ну да, ведь Qt Creator -- для поваров, хирургов, пожарников... для кого угодно, но не для программистов.
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|4.7, Аноним (4), 14:22, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, для творческих людей, в общем. Им некогда думать о таких вещах.
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|2.14, анон (?), 15:41, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахахаха питон и куте, стоят друг друга, прекрасная комбинация :D
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|2.15, Аноним (16), 15:42, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А PyQt чем не так?
Вангую, лицензией, непозволяющей с закрытым кодом линковаться.
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|1.13, Аноним (13), 15:29, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это только для QT вроде всегда было удобней?
Остальным логичнее выбирать KDevelop, CLion, Netbeans, CodeBlock и о боже VSCode или простите Atom?
Или может в больше уже?
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|2.17, Аноним (17), 15:45, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для голого C/C++ тоже норм. Да и JavaScript нормально редактировать.
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|3.19, Аноним (13), 15:48, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобней чем KDevelop?
Всякие Valgrind'ы и статические анализаторы можно прикрутить?
Если б не атодополнение кода, KDev был бы самым юзабельным.
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|4.20, Аноним (17), 15:53, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDevelop не пробовал, т.к. не программирую именно под KDE с использованием KDELib.
Поддержка Valgrind встроена в Qt-Creator, правда бывают проблемы что нужна определенная версия Valgrind. Еще встроен CPPCheck и предупреждения clang (не на этапе сборки, это само собой, а на этапе написания кода).
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