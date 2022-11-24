Выпуск среды разработки Qt Creator 9

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 9.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS. В новой версии: Добавлена экспериментальная поддержка фреймворка для тестирования графических интерфейсов Squish. Плагин для интеграции Squish позволяет открывать существующие и создавать новые тестовые наборы, вести запись вариантов тестирования (test case), использовать Squish Runner и Squish Server для запуска тестовых наборов и вариантов тестирования, выставлять точки останова перед запуском тестов для прерывания выполнения в заданной позиции и инспектирования переменных.

Добавлена поддержка тёмной темы при отображении встроенной справки и документации.

При выводе контекстной подсказки по API, содержимое теперь формируется с учётом версии Qt, отмеченной в проекте (т.е. для проектов на Qt 5 показывается документация по Qt 5, а для проектов на Qt 6 - документация по Qt 6.

В редактор добавлена опция для визуализации отступов в документе. Каждый отступ маркируется отдельной вертикальной чертой. Также добавлена возможность изменения межстрочного интервала и решены проблемы с производительностью при выделении очень больших блоков.

Модель кода на языке С++ на основе бэкенда Clangd, поддерживающего протокол LSP (Language Server Protocol), теперь может обходится одним экземпляром Clangd для всего сеанса (ранее на каждый проект запускался свой экземпляр Clangd). В настройки добавлена возможность изменения приоритета фоновых потоков Clangd, используемых для индексации.

Обеспечена возможность редактирования параметров стиля C++ кода напрямую из основного диалога с настройками, без открытия отдельного диалога. В ту же секцию перенесены настройки ClangFormat.

Решены проблемы с открытием QML-файлов из сборочного каталога вместо каталога с исходными текстами и потерей точек останова при использовании функции переформатирования.

Для проектов CMake добавлена поддержка конфигурирования и сборки преднастроек.



