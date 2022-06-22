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Назначен новый лидер проекта Qt

22.06.2022 08:37

Фолькер Хилсхаймер (Volker Hilsheimer) выбран на пост главного сопровождающего (Chief Maintainer) проекта Qt, на котором он сменит Ларса Кнолла (Lars Knoll), занимавшего этот пост последние 11 лет и в прошлом месяце объявившего об уходе из компании Qt Company. Кандидатура лидера утверждена в ходе общего голосования сопровождающих. С перевесом 24 голоса против 18 Хилсхаймер опередил Алана Сандфельда (Allan Sandfeld), который также был номинирован на пост лидера.

Фолькер занимается разработкой на Qt с конца 1990-х кодов, а ныне занимает в компании Qt Company должность директора, курирующего вопросы, связанные с исследованиями и опытно-конструкторскими работами (R&D), графикой и интерфейсом пользователя. Ларс Кнолл характеризует Хилсхаймера, как знающего все технические нюансы, имеющего связи в компании Qt Company, пользующегося авторитетом в среде разработчиков и являющегося сторонником развития Qt как открытого проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/new-chi...)
  2. OpenNews: Технический директор Qt Company и главный сопровождающий Qt покидает проект
  3. OpenNews: Для Debian 11 подготовлены пакеты с Qt6
  4. OpenNews: Для Chromium развивается возможность использования Qt
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.3
  6. OpenNews: Компания Qt Company представила платформу для встраивания рекламы в Qt-приложения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57390-qt
Ключевые слова: qt
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:52, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > являющегося сторонником развития Qt как открытого проекта

    эх, фантазёр

     
     
  • 2.4, пох. (?), 09:05, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чувак, это про - открытый. Про шва6одку as in free beer, в смысле возможность нахаляву чужой труд пользовать - речь и не шла.

    А покупателям лицензии исходный код патчей для стабильных веток таки да, доступен для самостоятельного изучения и изменения (как и весь остальной, впрочем, остальной и тебе тоже, но пользы тебе от этого ноль).

     

  • 1.2, Бывалый смузихлёб (?), 09:01, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Старый лидер кутей порвался, заводите нового

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:07, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять будут менять лицензию?!
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:03, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно что за интриги стоят за этими перестановками.
     
     
  • 2.5, prokoudine (ok), 09:58, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ларс захотел заняться чем-то новым и создал новую компанию. Какие ещё интриги?
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 10:00, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    которые вместе со скандалами и расследованиями идут в неокрепших покамест умах местных экспертов
     
     
  • 4.7, prokoudine (ok), 10:59, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У меня есть подозрение, что большой популярностью пользовался бы таблоид об СПО.

    - Оскандалившийся руководитель Qt благословил свою замену
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    - Леннарт Пёттеринг шокировал сообщество новым проектом
    - Линус Торвальдс снова начал писать код. Вы только посмотрите на эти патчи!

    Ну, всякое такое. Вот чем мне надо было заниматься все эти годы.

     
     
  • 5.8, Аноним_t (?), 11:15, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормуль, я бы подписался :-)
     
     
  • 6.9, Аноним (9), 11:59, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа опеннет не это самое?
     

  • 1.10, darkshvein (ok), 12:07, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они спецом выбрали того, кто не будет против ломания совместимости и старых фич?
     
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