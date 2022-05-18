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Технический директор Qt Company и главный сопровождающий Qt покидает проект

18.05.2022 15:27

Ларс Кнолл (Lars Knoll), создатель разработанного для KDE движка KHTML, который лёг в основу движков браузеров Safari и Chrome, объявил об уходе с поста технического директора компании Qt Company и главного сопровождающего Qt после 25 лет работы в экосистеме данного проекта. По мнению Ларса после его ухода проект останется в надёжных руках и продолжит развитие в соответствии с теми же принципами. В качестве мотива ухода называется желание попробовать заняться чем то другим, помимо фреймворка Qt, которым он занимается ещё со студенческих времён.

Новым местом работы станет стартап, созданный вместе с одним из основателем компании Trolltech. Подробности о новом проекте пока не приводятся, упоминается лишь то, что он не связан с языком C++ и инструментами для разработчиков. До конца июня Ларс продолжит работать над Qt в том же темпе, но затем переключится на новый проект и будет уделять Qt заметно меньше времени, но полностью не покинет сообщество, останется доступен в рассылках и готов консультировать других разработчиков.

Кроме должности технического директора Qt Company Ларс также заявил об уходе с поста лидера (главного сопровождающего, Chief Maintainer) проекта Qt. При этом он продолжит сопровождать модуль Qt Multimedia, на поддержание которого готов выделить несколько часов своего времени в неделю. На пост нового лидера Qt предложено назначить Фолькера Хилсхаймера (Volker Hilsheimer), который занимается Qt полный рабочий день, знает все технические нюансы, имеет связи в компании Qt Company, пользуется авторитетом в среде разработчиков и является сторонником развития Qt как открытого проекта. Фолькер занимает в компании Qt Company должность директора, курирующего вопросы, связанные с исследованиями и опытно-конструкторскими работами (R&D), графикой и интерфейсом пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.qt-project.org/p...)
  2. OpenNews: Для Chromium развивается возможность использования Qt
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.3
  4. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 7
  5. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.21 и начало тестирования Qt 6.3
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57209-qt
Ключевые слова: qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:30, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну всё, не зря я на WPF перешёл
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:42, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но не факт, что ты не зря начинал кодить.
     
  • 2.7, Без аргументов (?), 16:08, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    сколько раз в день выводится предложение обновиться до вын11 ради еще большей безопасности?
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:10, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он уже умеет в кроссплатформенность?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:38, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы такое "спрашиваете", то вы совершенно не компетентны и не имеете право так ёорничать! Потому что не знаете про avalonia и maui
     
     
  • 4.28, AleksK (ok), 16:58, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Официальный MAUI костыль из костылей и не умеет в Linux, сразу вычеркиваем. Avalonia в стадии вечной беты, но в принципе работает.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:56, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    надежда на смерь гребанных кутей еще теплится..
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:14, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вендузятник шоле? Чем тебе единственный кроссплатформенный тулкит не угодил. У нас вот тоже теплится надежда на конец грёбаных венды с маком вместе с их тысячами недотулкитов.
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:24, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    fix> надежда на твою смерь еще теплится
     
     
  • 3.17, Fracta1L (ok), 16:39, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надежда на тепловую смерть вселенной всё ещё теплится
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 16:43, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ох фракталушка сколько проблем бы решилось таким образом у несчастного человечества! нет бытия - нет проблем!
     
     
  • 5.23, Fracta1L (ok), 16:45, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мы не ищем отсутствия проблем! Даже если проблем нет - мы их героически создаём!
     

  • 1.4, Козявка (?), 15:59, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GTK наше все!

    А еще wxwidgets

     
     
  • 2.6, FLTK (?), 16:08, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нинужно, когда есть FLTK
     
  • 2.11, Skullnet (ok), 16:13, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GTK наше все

    GTK скатывается в говно. Если фича не нужна в GNOME, её выбрасывают. Да ещё и CSD во всех приложениях подвезли.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:38, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ещё и CSD во всех приложениях подвезли

    будто что-то плохое

     
  • 3.18, Аноним (22), 16:39, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да-да, катится-катится да никак не скатится, но опеннетные нытики продолжают из треда в тред нести свою странную веру в его провал (чем-то напоминает мастдай по степени неадеквата)
     
     
  • 4.26, Аноним (12), 16:53, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно сравнить программы на этих тулкитах, на их возможности. И посмотреть на новые программы. То, что опенсорс застрял на забагованной 5.15.3 -- это, конечно, серьёзное препятствие, но альтернатив всё ещё не придумали. Было бы адекватней, разрещи они некоммерческое использование свежих версий. Да, в Гнилошапочные Убунты бы не попало (во всяком случае официально), но опенсорс -- это не только про них. Мне кажется, вполне могут себе позволить.
     

  • 1.5, Rev (?), 16:01, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Молодец чувак, осознал живительную силу Раста, видимо :)
     
     
  • 2.8, Без аргументов (?), 16:10, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у Раста есть кроссплатформенный гуй (хотя бы гуй)? или биндинги на Qt/GTK? Ах даааа... Всё ж через браузверь...
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:12, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А кому не пофиг на кути? Все нормальные разработчики используют Win32 и UWP а не эту помойку
     
     
  • 2.19, Fracta1L (ok), 16:41, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Все нормальные разработчики

    От создателей "всего цивилизованного мира" и "всей прогрессивной общественности"

     
  • 2.20, Аноним (22), 16:41, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахах не в бровь а в глаз!
     

  • 1.13, Аноним (13), 16:16, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проект стагнировал потому и не интересно ему дальше им заниматься. Менеджеры своими решениями загубили Qt.
     
     
  • 2.21, Fracta1L (ok), 16:41, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы всем так "стагнировать" 😁
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 16:45, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты можешь что угодно говорить но Qt есть плод C++, глючный неповоротливый комбайн
     
  • 3.27, Аноним (13), 16:57, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt6 оказался совсем мёртвым.
    А проблемы уже были видны с Qt5 - выпилены полезные вещи и добавлены условно-годные, многие остались на Qt4 и не собираются переходить на более новые версии (в перспективе только уход с Qt совсем).
     

  • 1.25, Ан (??), 16:48, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всёздец котёнку.
     
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