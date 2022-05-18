Технический директор Qt Company и главный сопровождающий Qt покидает проект

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|2.7, Без аргументов (?), 16:08, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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сколько раз в день выводится предложение обновиться до вын11 ради еще большей безопасности?
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|3.15, Аноним (15), 16:38, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы такое "спрашиваете", то вы совершенно не компетентны и не имеете право так ёорничать! Потому что не знаете про avalonia и maui
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|4.28, AleksK (ok), 16:58, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Официальный MAUI костыль из костылей и не умеет в Linux, сразу вычеркиваем. Avalonia в стадии вечной беты, но в принципе работает.
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|2.12, Аноним (12), 16:14, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вендузятник шоле? Чем тебе единственный кроссплатформенный тулкит не угодил. У нас вот тоже теплится надежда на конец грёбаных венды с маком вместе с их тысячами недотулкитов.
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|4.22, Аноним (22), 16:43, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ох фракталушка сколько проблем бы решилось таким образом у несчастного человечества! нет бытия - нет проблем!
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|5.23, Fracta1L (ok), 16:45, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мы не ищем отсутствия проблем! Даже если проблем нет - мы их героически создаём!
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|2.11, Skullnet (ok), 16:13, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GTK наше все
GTK скатывается в говно. Если фича не нужна в GNOME, её выбрасывают. Да ещё и CSD во всех приложениях подвезли.
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|3.18, Аноним (22), 16:39, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да-да, катится-катится да никак не скатится, но опеннетные нытики продолжают из треда в тред нести свою странную веру в его провал (чем-то напоминает мастдай по степени неадеквата)
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|4.26, Аноним (12), 16:53, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достаточно сравнить программы на этих тулкитах, на их возможности. И посмотреть на новые программы. То, что опенсорс застрял на забагованной 5.15.3 -- это, конечно, серьёзное препятствие, но альтернатив всё ещё не придумали. Было бы адекватней, разрещи они некоммерческое использование свежих версий. Да, в Гнилошапочные Убунты бы не попало (во всяком случае официально), но опенсорс -- это не только про них. Мне кажется, вполне могут себе позволить.
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|1.5, Rev (?), 16:01, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Молодец чувак, осознал живительную силу Раста, видимо :)
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|2.8, Без аргументов (?), 16:10, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у Раста есть кроссплатформенный гуй (хотя бы гуй)? или биндинги на Qt/GTK? Ах даааа... Всё ж через браузверь...
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|1.10, Аноним (10), 16:12, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А кому не пофиг на кути? Все нормальные разработчики используют Win32 и UWP а не эту помойку
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|2.19, Fracta1L (ok), 16:41, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Все нормальные разработчики
От создателей "всего цивилизованного мира" и "всей прогрессивной общественности"
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|1.13, Аноним (13), 16:16, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проект стагнировал потому и не интересно ему дальше им заниматься. Менеджеры своими решениями загубили Qt.
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|3.24, Аноним (22), 16:45, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты можешь что угодно говорить но Qt есть плод C++, глючный неповоротливый комбайн
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|3.27, Аноним (13), 16:57, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qt6 оказался совсем мёртвым.
А проблемы уже были видны с Qt5 - выпилены полезные вещи и добавлены условно-годные, многие остались на Qt4 и не собираются переходить на более новые версии (в перспективе только уход с Qt совсем).
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