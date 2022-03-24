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Выпуск среды разработки Qt Creator 7

24.03.2022 15:10

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 7.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

В новой версии:

  • Элемент меню "New File or Project" разделён на два отдельных диалога "New File" и "New Project".
  • Для пользователей, использующих Qt Online Installer, обеспечено информирование о появлении корректирующих версий Qt. Настроить вывод уведомлений об обновлениях можно в разделе "Options > Environment > Updates".
  • Модель кода для языка C++ обновлена до LLVM 14 и переведена по умолчанию на использование бэкенда Clangd, поддерживающего протокол LSP (Language Server Protocol). Вернуть старый бэкенд можно через меню "Tools > Options > C++ > Clangd", в котором также можно отключить применение Clangd для индексации кода проекта, но продолжить использование для подсветки синтаксиса и автодополнения ввода.
  • Настройки плагина ClangFormat перенесены в секцию с общими настройками стиля и оформлены в виде отдельной вкладки.
  • Обновлена реализация парсера QML, в котором отражены изменения из последней ветки Qt.
  • Переделана страница настройки проектов, использующих CMake. Добавлена кнопка "Stop CMake" для остановки выполнения CMake, например, в процессе конфигурации сценариев сборки проекта. Предоставлена возможность повторного запуска CMake для обновления конфигурации, даже если проект уже был сконфигурирован. Разделены переменные CMake для начальной и текущей конфигураций проекта, в первом случае определены переменные из файла CMakeLists.txt.use, применяемые при первой настройке, а во втором - переменные экспортированные через CMake file-api json из каталога .cmake/api/v1/reply.
  • Улучшено автоматическое определение доступного инструментария и сокращено число необязательных вызовов компилятора при запуске, что позволило сократить время запуска Qt Creator в некоторых окружениях.
  • В мастерах создания проектов обеспечено определение C++17 как стандарта C++.
  • На платформе macOS обеспечен учёт системных настроек тёмной темы оформления. Добавлена экспериментальная поддержка Docker в сборках для macOS.
  • Для платформы Android добавлена опция для выбора NDK по умолчанию и улучшено определение платформ NDK.
  • Для платформы Linux в состав включён бэкенд для Qt на базе протокола Wayland. Для включения бэкенда следует перед запуском установить переменную окружения QT_QPA_PLATFORM=wayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 6.0
  3. OpenNews: Компания Qt Company представила платформу для встраивания рекламы в Qt-приложения
  4. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.21 и начало тестирования Qt 6.3
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56905-qt
Ключевые слова: qt
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Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Агл (?), 15:16, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    qt maintance tool:
    Installation from this IP address is not allowed.
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 15:26, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    А теперь вспомним бурления, когда минусовались те адекваты, кто в своё время критиковали, жёстко критиковали и уходили с кутей только из-за этой конторы.

    Проснитесь и пойте, мистер Фриман, проснитесь и пойте. Теперь и опенсорц может быть ЗАКРЫТЫМ.

    Столлман был прав.

     
     
  • 3.26, Аноним (-), 16:29, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Америка пишет около 90% ПО - много с чего уходить придется
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 17:03, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Правильнее говорить: "писала".
     
  • 4.60, Бывалый смузихлёб (?), 20:06, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Владеть правами на» и «писать» - это совершенно разное
     
  • 3.37, Аноним (37), 17:17, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Кутя в отличии от тебя всё правильно сделала
     
  • 3.51, Ан (??), 17:53, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, похоже, что пора форкать пятый кьют.
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:46, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грузите оффлайн-инсталятор через tor-браузер.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 16:30, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Грузите апельсины бочками
     
  • 3.43, Аноним (43), 17:22, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.12 на века?
     
  • 3.45, Аноним (43), 17:23, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня Тор с 10 попытки перезапросов мостов работает, каждый раз новый просить. Можно как то улучшить?
     
  • 3.58, trdm (ok), 18:43, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Грузите оффлайн-инсталятор через tor-браузер.

    пробовали. Получили:

    Installation from this IP address is not allowed.
    https://prnt.sc/gTIdmuPesLy_

     
  • 2.19, Аноним (32), 16:24, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    qt давно подмочила свою репутацию игрой в лицензии.
     
  • 2.28, Аноним (28), 16:31, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качай https://invent.kde.org/qt/qt-creator/qt-creator/-/archive/master/qt-creator-ma
     
  • 2.33, neon1ks (ok), 17:03, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    До сих пор VPN не освоили? или другие инструменты?
     
     
  • 3.38, Аноним (37), 17:18, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если работодатель запрещает ставить сторонний софт?
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 17:36, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    найди нормального в нормальной стране
     
     
  • 5.54, Аноним (54), 18:00, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо там, где нас не́т )
     
     
  • 6.59, SGag (?), 19:45, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. Херово там, где нас есть )
     
  • 5.61, Бывалый смузихлёб (?), 20:09, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    который будет рад что сотрудники в рабочее время ставят неведомый софт и лазят неведомо где
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:22, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже в нём можно будет прогать на PySide для Android?
    А, это давно утерянные технологии...
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:25, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Обновляться с российскими IP не даёт.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:48, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Собирайся из исходников.
     
     
  • 3.30, Аноним (3), 16:58, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разбирайся на расходники
     

  • 1.7, Константавр (ok), 15:31, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Для включения бэкенда следует перед запуском установить переменную окружения QT_QPA_PLATFORM=wayland

    А сразу определить он сам не сожет? Зачем они делают эти штуки такими инородными? Есть поддержка вэйланда? Пусть работает тогда когда приложение запускается внутри вейланда. Зачем заставлять КАЖДОГО пользователя вручную это прописывать и изменять .desktop файлы, или прописывать во всякие алиасы и энвайронмкнты?

     
     
  • 2.10, Аноним (11), 15:47, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Unix way.
     
     
  • 3.20, Аноним (32), 16:27, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt-way
     
     
  • 4.39, Аноним (37), 17:19, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно ядро один путь.
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:55, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что в иксах меньше проблем. Сами то кути с горем пополам работают на вейланде, а вот какие-нибудь компоненты могут и не работать.
     
  • 2.55, ilyafedin (ok), 18:01, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажи спасибо опенненту, вот оригинал:
    On Linux we now ship the Wayland backend for Qt. Note that that is not used by default on Gnome with Wayland, but you can force that even there by setting the environment variable QT_QPA_PLATFORM=wayland.

    Иными словами, определит автоматически, только если у тебя не гном (что логично, ведь они делают все, чтобы не-gtk работали отвратно на их воланде)

     

  • 1.8, Nicho (ok), 15:40, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора уде Кде переходить на Qt6
     
     
  • 2.24, Аноним (32), 16:28, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пора уже КДЕ перенять опыт Мозилы по сокращению рыночной доли.
     
     
  • 3.29, Аноним (28), 16:38, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они на Rust переписывать не собираются.
     
     
  • 4.34, Аноним (32), 17:04, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что на расте это невозможно сделать?
     
     
  • 5.46, Аноним (28), 17:28, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что они этого не заявляли. Да и зачем им этот геморрой?
     
  • 2.40, Аноним (37), 17:20, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только так сразу.
     
  • 2.52, Ан (??), 17:55, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Какую выгоду ты видишь от этого? В шестёрке до сих пор много чего не перенесли из пятёрки.
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:03, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В качестве решения проблемы с доступом к онлайн-каз... к qt maintance tool предлагаю выбросить их установщики, ничего не покупать у qt и пользоваться kdeшными репозиториями https://invent.kde.org/qt , там лежит всё необходимое что нужно для работы с qt (а если вы хотели что-то проприетарное писать - то выбрасывайте qt и пользуйтесь небольшими библиотеками с однозначными лицензиями без этих всяких "мы gpl, но у нас можно покупать, а вам код с зависимостью от нашего кода нельзя продавать - покупайте другую лицензию")
     
     
  • 2.31, Аноним (3), 16:59, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    так сказал, будто покупал когда-либо
     
  • 2.56, Аноним (54), 18:07, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, ещё и от Стима отказаться?!
     

  • 1.35, Аноним (35), 17:05, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гонка за версиями сабжа контрпродуктивна ввиду поломки совместимости и новых требований к компонентам (например, установить 6 под Ubuntu 18.04 без пляски с бубном не выйдет). Положить жизнь на переписывание собственных приложений совсем глупо. Правильный подход - взять конкретную версию (для всех ОС) и пилить под нее свои кроссплатформенные приложения, а все необходимые библиотеки поставлять в составе дистрибутивов. Кстати, большинство разработчиков так и поступает. Мы, например, не планируем в ближайшие 3 года переходить не только на 7 версию, но и на 6. Работаем на 5 с компонентами от 4. Кстати, о последнем. Многие дистрибутивы выбрасывают (но не Альт) компоненты от 4 якобы из-за устаревания.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 17:12, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Новость про IDE, родной.
     
     
  • 3.42, Аноним (37), 17:21, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какахи все равно летят в КуТю
     
  • 2.41, Аноним (37), 17:20, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ты хочешь сказать что самый правильный путь это электрон?
     
     
  • 3.62, Бывалый смузихлёб (?), 20:13, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для десктопа - вполне
    А вот для встройщины, в т.ч требовательной к безопасности( то же мед оборудование ) да чтоб симпатичные интерфейсы получались, пока сильно лучше кутей особо не придумали
     
  • 2.47, Аноним (28), 17:31, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а все необходимые библиотеки поставлять в составе дистрибутивов

    В составе дистрибутивов ваших приложений, а не ОС. Ибо ради ваших прикладух дистры не будут тащить устаревшие версии Qt.

     
  • 2.50, Аноним (43), 17:43, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Про жизнь не переписывание многие вебвелосипедоперы и другие любители миллионов фреймворков тебя не поймут, ведь для них это и есть жизнь и "развитие"
     

  • 1.44, Аноним (44), 17:23, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-то адекватный пишет на этом? лицензия ж абсолютно неадекватна для нормального использования.
     
     
  • 2.48, Аноним (28), 17:36, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто узнает какой вы IDE пользовались? И у Qt Creator лицензия GPLv3, если что.
     

  • 1.53, Аноним (53), 17:56, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я же говорил ничем хорошим это не кончится до версионируются так что хроме 100 покажется лишь легким тралингом вашей реальности , а ведь впереди еще столько много версий. Сам остановился на восьмерке и понял что лучше остановить что то хорошее в состоянии заморозки тем более сам собрал и это gcc-8
     
  • 1.57, ИмяХ (?), 18:38, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Их тоже хромозилла укусила? Судя по списку изменений, это должна быть версия 6.0.1 или с большой натяжкой 6.1 но никак не 7
     

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