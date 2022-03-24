Выпуск среды разработки Qt Creator 7

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|1.1, Агл (?), 15:16, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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qt maintance tool:
Installation from this IP address is not allowed.
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|2.5, Жироватт (ok), 15:26, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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А теперь вспомним бурления, когда минусовались те адекваты, кто в своё время критиковали, жёстко критиковали и уходили с кутей только из-за этой конторы.
Проснитесь и пойте, мистер Фриман, проснитесь и пойте. Теперь и опенсорц может быть ЗАКРЫТЫМ.
Столлман был прав.
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|3.45, Аноним (43), 17:23, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня Тор с 10 попытки перезапросов мостов работает, каждый раз новый просить. Можно как то улучшить?
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|1.3, Аноним (3), 15:22, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже в нём можно будет прогать на PySide для Android?
А, это давно утерянные технологии...
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|1.7, Константавр (ok), 15:31, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Для включения бэкенда следует перед запуском установить переменную окружения QT_QPA_PLATFORM=wayland
А сразу определить он сам не сожет? Зачем они делают эти штуки такими инородными? Есть поддержка вэйланда? Пусть работает тогда когда приложение запускается внутри вейланда. Зачем заставлять КАЖДОГО пользователя вручную это прописывать и изменять .desktop файлы, или прописывать во всякие алиасы и энвайронмкнты?
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|2.12, Аноним (12), 15:55, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что в иксах меньше проблем. Сами то кути с горем пополам работают на вейланде, а вот какие-нибудь компоненты могут и не работать.
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|2.55, ilyafedin (ok), 18:01, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скажи спасибо опенненту, вот оригинал:
On Linux we now ship the Wayland backend for Qt. Note that that is not used by default on Gnome with Wayland, but you can force that even there by setting the environment variable QT_QPA_PLATFORM=wayland.
Иными словами, определит автоматически, только если у тебя не гном (что логично, ведь они делают все, чтобы не-gtk работали отвратно на их воланде)
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|2.24, Аноним (32), 16:28, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пора уже КДЕ перенять опыт Мозилы по сокращению рыночной доли.
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|2.52, Ан (??), 17:55, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? Какую выгоду ты видишь от этого? В шестёрке до сих пор много чего не перенесли из пятёрки.
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|1.14, Аноним (14), 16:03, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В качестве решения проблемы с доступом к онлайн-каз... к qt maintance tool предлагаю выбросить их установщики, ничего не покупать у qt и пользоваться kdeшными репозиториями https://invent.kde.org/qt , там лежит всё необходимое что нужно для работы с qt (а если вы хотели что-то проприетарное писать - то выбрасывайте qt и пользуйтесь небольшими библиотеками с однозначными лицензиями без этих всяких "мы gpl, но у нас можно покупать, а вам код с зависимостью от нашего кода нельзя продавать - покупайте другую лицензию")
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|1.35, Аноним (35), 17:05, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гонка за версиями сабжа контрпродуктивна ввиду поломки совместимости и новых требований к компонентам (например, установить 6 под Ubuntu 18.04 без пляски с бубном не выйдет). Положить жизнь на переписывание собственных приложений совсем глупо. Правильный подход - взять конкретную версию (для всех ОС) и пилить под нее свои кроссплатформенные приложения, а все необходимые библиотеки поставлять в составе дистрибутивов. Кстати, большинство разработчиков так и поступает. Мы, например, не планируем в ближайшие 3 года переходить не только на 7 версию, но и на 6. Работаем на 5 с компонентами от 4. Кстати, о последнем. Многие дистрибутивы выбрасывают (но не Альт) компоненты от 4 якобы из-за устаревания.
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|3.62, Бывалый смузихлёб (?), 20:13, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для десктопа - вполне
А вот для встройщины, в т.ч требовательной к безопасности( то же мед оборудование ) да чтоб симпатичные интерфейсы получались, пока сильно лучше кутей особо не придумали
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|2.47, Аноним (28), 17:31, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а все необходимые библиотеки поставлять в составе дистрибутивов
В составе дистрибутивов ваших приложений, а не ОС. Ибо ради ваших прикладух дистры не будут тащить устаревшие версии Qt.
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|2.50, Аноним (43), 17:43, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про жизнь не переписывание многие вебвелосипедоперы и другие любители миллионов фреймворков тебя не поймут, ведь для них это и есть жизнь и "развитие"
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|1.44, Аноним (44), 17:23, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кто-то адекватный пишет на этом? лицензия ж абсолютно неадекватна для нормального использования.
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|2.48, Аноним (28), 17:36, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто узнает какой вы IDE пользовались? И у Qt Creator лицензия GPLv3, если что.
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|1.53, Аноним (53), 17:56, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я же говорил ничем хорошим это не кончится до версионируются так что хроме 100 покажется лишь легким тралингом вашей реальности , а ведь впереди еще столько много версий. Сам остановился на восьмерке и понял что лучше остановить что то хорошее в состоянии заморозки тем более сам собрал и это gcc-8
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|1.57, ИмяХ (?), 18:38, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Их тоже хромозилла укусила? Судя по списку изменений, это должна быть версия 6.0.1 или с большой натяжкой 6.1 но никак не 7
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