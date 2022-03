Выпуск среды разработки Qt Creator 7

2.10 , Аноним ( 11 ), 15:47, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Unix way.

3.20 , Аноним ( 32 ), 16:27, 24/03/2022 Qt-way

4.39 , Аноним ( 37 ), 17:19, 24/03/2022 Одно ядро один путь.

2.12 , Аноним ( 12 ), 15:55, 24/03/2022 Потому что в иксах меньше проблем. Сами то кути с горем пополам работают на вейланде, а вот какие-нибудь компоненты могут и не работать.

2.55 , ilyafedin ( ok ), 18:01, 24/03/2022 Скажи спасибо опенненту, вот оригинал:

On Linux we now ship the Wayland backend for Qt. Note that that is not used by default on Gnome with Wayland, but you can force that even there by setting the environment variable QT_QPA_PLATFORM=wayland. Иными словами, определит автоматически, только если у тебя не гном (что логично, ведь они делают все, чтобы не-gtk работали отвратно на их воланде)