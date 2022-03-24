Выпуск среды разработки Qt Creator 7

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 7.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. В новой версии: Элемент меню "New File or Project" разделён на два отдельных диалога "New File" и "New Project".

Для пользователей, использующих Qt Online Installer, обеспечено информирование о появлении корректирующих версий Qt. Настроить вывод уведомлений об обновлениях можно в разделе "Options > Environment > Updates".

Модель кода для языка C++ обновлена до LLVM 14 и переведена по умолчанию на использование бэкенда Clangd, поддерживающего протокол LSP (Language Server Protocol). Вернуть старый бэкенд можно через меню "Tools > Options > C++ > Clangd", в котором также можно отключить применение Clangd для индексации кода проекта, но продолжить использование для подсветки синтаксиса и автодополнения ввода.

Настройки плагина ClangFormat перенесены в секцию с общими настройками стиля и оформлены в виде отдельной вкладки.

Обновлена реализация парсера QML, в котором отражены изменения из последней ветки Qt.

Переделана страница настройки проектов, использующих CMake. Добавлена кнопка "Stop CMake" для остановки выполнения CMake, например, в процессе конфигурации сценариев сборки проекта. Предоставлена возможность повторного запуска CMake для обновления конфигурации, даже если проект уже был сконфигурирован. Разделены переменные CMake для начальной и текущей конфигураций проекта, в первом случае определены переменные из файла CMakeLists.txt.use, применяемые при первой настройке, а во втором - переменные экспортированные через CMake file-api json из каталога .cmake/api/v1/reply.

Улучшено автоматическое определение доступного инструментария и сокращено число необязательных вызовов компилятора при запуске, что позволило сократить время запуска Qt Creator в некоторых окружениях.

В мастерах создания проектов обеспечено определение C++17 как стандарта C++.

На платформе macOS обеспечен учёт системных настроек тёмной темы оформления. Добавлена экспериментальная поддержка Docker в сборках для macOS.

Для платформы Android добавлена опция для выбора NDK по умолчанию и улучшено определение платформ NDK.

Для платформы Linux в состав включён бэкенд для Qt на базе протокола Wayland. Для включения бэкенда следует перед запуском установить переменную окружения QT_QPA_PLATFORM=wayland.



