Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.21 и начало тестирования Qt 6.3

Представлен выпуск сборочного инструментария Qbs 1.21. Это восьмой выпуск после ухода компании Qt Company от разработки проекта, подготовленный силами сообщества, заинтересованного в продолжении разработки Qbs. Для сборки Qbs в числе зависимостей требуется Qt, хотя сам Qbs рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки. Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание. Напомним, что в 2018 году компанией Qt Company было принято решение о прекращении разработки Qbs. Qbs развивался как замена qmake, но в конечном счёте было решено использовать CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. Разработка Qbs теперь продолжена в форме независимого проекта, поддерживаемого силами сообщества и заинтересованными разработчиками. Для разработки пока продолжает использоваться инфраструктура Qt Company. Основные новшества Qbs 1.21: Переделан механизм провайдеров модулей (генераторов модулей). Для фреймворков, таких как Qt и Boost, теперь можно использовать более одного провайдера, определять какой из провайдеров запускать при помощи нового свойства qbsModuleProviders и указывать приоритет для выбора сгенерированных разными провайдерами модулей. Например, можно указать два провайдера "Qt" и "qbspkgconfig", первый из которых попытается использовать пользовательскую установку Qt (через поиск qmake), и если подобная установка не будет найдена второй провайдер попытается задействовать Qt, предоставляемый системой (через вызов pkg-config): CppApplication { Depends { name: "Qt.core" } files: "main.cpp" qbsModuleProviders: ["Qt", "qbspkgconfig"] }

Добавлен провайдер "qbspkgconfig", который пришёл на смену провайдеру модулей "fallback", пытавшемуся сгенерировать модуль при помощи pkg-config, если искомый модуль не был сгенерирован другими провайдерами. В отличие от "fallback" в "qbspkgconfig" вместо вызова утилиты pkg-config применяется встроенная C++ библиотека для прямого чтения файлов ".pc", что позволяет ускорить работу и получить дополнительную информацию о зависимостях пакетов, недоступную при вызове утилиты pkg-config.

Добавлена поддержка спецификации C++23, определяющей будущий стандарт C++.

Для инструментария GCC добавлена поддержка архитектуры Elbrus E2K.

Для платформы Android добавлено свойство Android.ndk.buildId, позволяющее переопределить значение по умолчанию для флага компоновщика "--build-id".

В модулях capnproto и protobuf реализована возможность использования runtime, предоставленных провайдером qbspkgconfig.

Решены проблемы с отслеживанием изменений в файлах с исходным кодом на платформе FreeBSD, возникавшие из-за отбрасывания миллисекунд при оценке времени изменения файла.

Добавлено свойство ConanfileProbe.verbose, упрощающее отладку проектов, использующих пакетный менеджер Conan. Дополнительно можно отметить начало альфа-тестирования фреймворка Qt 6.3, в котором реализован новый модуль "Qt Language Server" с поддержкой протоколов Language Server и JsonRpc 2.0, в модуль Qt Core добавлена большая порция новых функций, в модуле Qt Quick Dialogs реализован QML-тип MessageDialog для использования предоставляемых платформой диалоговых окон, в модуль Qt Wayland Compositor добавлен композитный сервер Qt Shell и API для создания собственных расширений пользовательской оболочки. В модуле Qt QML предложена реализация компилятора qmltc (QML type compiler), позволяющего скомпилировать структуры объектов QML в классы на языке C++. Для коммерческих пользователей Qt 6.3 началось тестирование продукта Qt Quick Compiler, который помимо вышеотмеченного QML Type Compiler включает QML Script Compiler, позволяющий компилировать функции и выражения QML в код на C++. Отмечается, что применение Qt Quick Compiler позволит приблизить производительность программ на базе QML к нативным программам, в частности при компиляции расширений отмечается сокращение времени запуска и выполнения приблизительно на 30% по сравнению с использованием интерпретируемого варианта.