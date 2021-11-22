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Релиз системы сборки CMake 3.22

22.11.2021 12:26

Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.22, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные улучшения:

  • В средствах для настройки параметров компилятора (Compile Features) предоставлена возможность включения и отключения расширений компилятора без указания уровня поддержки стандарта, а также исключена установка лишних флагов с уровнем стандарта языка, если выбранные настойки подпадают под установленные по умолчанию параметры компилятора.
  • В команде cmake_host_system_information() добавлена возможность запроса идентификатора операционной системы, хранимого в файле /etc/os-release.
  • Добавлены переменные окружения CMAKE_BUILD_TYPE и CMAKE_CONFIGURATION_TYPES, через которую можно выставить значение по умолчанию одноимённых переменных CMake.
  • Добавлена переменная "CMAKE_REQUIRE_FIND_PACKAGE_<PackageName>" переводящая вызов функции find_package() для обнаружения указанного пакета в разряд обязательных.
  • Добавлена переменная окружения "CMAKE_INSTALL_MODE" для установки символических ссылок место копирования файлов при вызове "install()".
  • Добавлен флаг "CMAKE_<LANG>_LINK_WHAT_YOU_USE_FLAG" и переменная "CMAKE_LINK_WHAT_YOU_USE_CHECK" для выставления и проверки флагов компоновщика.
  • В модуле FetchContent обеспечена передача выставленных переменных "CMAKE_TLS_VERIFY", "CMAKE_TLS_CAINFO", "CMAKE_NETRC" и "CMAKE_NETRC_FILE" в сценарии сборки внешних проектов (ранее данные параметры игнорировались).
  • В предоставляемый модулем "CMakeDependentOption" макрос "cmake_dependent_option()" добавлена полная поддержка синтаксиса условных выражений.
  • Модули "FindJasper" и "FindMatlab" теперь предоставляют импортируемые цели.
  • В свойстве "VS_SETTINGS" реализована поддержка всех типов файлов с исходными текстами.
  • Объявлен устаревшим и будет удалён в одном из следующих выпусков генератор "Visual Studio 10 2010".


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kitware.com/cmake...)
  2. OpenNews: Релиз систем сборки CMake 3.21 и Meson 0.59
  3. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  4. OpenNews: Выпуск системы сборки пакетов Open Build Service 2.10
  5. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.3
  6. OpenNews: Android переходит на сборочную систему Bazel
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56205-cmake
Ключевые слова: cmake, make, build
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:36, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    лучшая тулза для билда
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:36, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    это вам не мехон
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:44, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все хочу попробовать скрестить язык tcl и cmake и посмотреть, как изменится красивость скриптов моих, да все времени нет..
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:56, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    для красивости к cmake добавляют rust со вставками на perl, в которых внутри вставки на haskell
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:59, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И всё это облепят Electron'ом.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:55, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это все фингня, завезли ли в него поддержку новой студии? Уже можно студию обновлять или еще ждать?
     
     
  • 2.15, Guest (??), 14:40, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да уже завезли, было ещё в одном из предыдущих выпусков. Плюс сама студия идёт с CMake'ом с такой поддержкой.
    В одном из Preview выпусков студии шла версия CMake без поддержки 2022 студии, но там основной сценарий сборка через Ninja так что генерация солюшена и проектов 2022 не критично, с точки зрения MS.
     
  • 2.16, keydon (ok), 14:48, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Студия не нужна
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:12, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько перепробовал систем сборки и понял что только premake все делает правильно.
     
  • 1.13, макпыф (ok), 14:17, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > минимальным числом зависимостей

    ЛПП

    > нет привязки Perl или Python

    Которые все равно есть в любом дистрибутиве (где собирают ПО из исходников, то есть не embeded)

    Зато есть зависимости от libuv libjson-cpp libarchive curl librhash и nghttp2 (последний то зачем??? )

    Наличие их копий в тарболе ни чего не меняет. Без учета того что есть везде их как минимум 6. У ninja/meson и scons - только python который везде, у autotools - perl (тож везде) и m4

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:27, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (последний то зачем??? )

    как минимум просто потому что libcurl притащил

     

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