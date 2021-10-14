Представлен выпуск сборочного инструментария Qbs 1.20. Это седьмой выпуск после ухода компании Qt Company от разработки проекта, подготовленный силами сообщества, заинтересованного в продолжении разработки Qbs. Для сборки Qbs в числе зависимостей требуется Qt, хотя сам Qbs рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки. Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание. Напомним, что в 2018 году компанией Qt Company было принято решение о прекращении разработки Qbs. Qbs развивался как замена qmake, но в конечном счёте было решено использовать CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. Разработка Qbs теперь продолжена в форме независимого проекта, поддерживаемого силами сообщества и заинтересованными разработчиками. Для разработки пока продолжает использоваться инфраструктура Qt Company. Основные новшества Qbs 1.20: Реализована полная поддержка фреймворка Qt 6, включая ветку Qt 6.2.

Обновлён и портирован на C++17 модуль QtScript, который больше не поставляется в Qt 6 и теперь входит в состав Qbs.

В случае сборки с иным набором свойств обеспечен вывод списка старых свойств.

В qbs-config добавлена команда для добавления целиком всего профиля, позволяющая обойтись без раздельного добавления свойств и существенно ускоряющая запуск при наличии нескольких Android SDK.

Решена проблема с некорректной обработкой времени обновления файлов на платформе FreeBSD.

Улучшена поддержка C/C++. Добавлена поддержка компиляторов COSMIC (COLDFIRE/M68K, HCS08, HCS12, STM8 и STM32) и инструментария Digital Mars. Для компилятора MSVC реализовано свойство cpp.enableCxxLanguageMacro и добавлена поддержка значения "c++20" в cpp.cxxLanguageVersion.

Для платформы Android реализована поддержка использования dex-компилятора d8 вместо dx через выставления свойства Android.sdk.dexCompilerName. Прекращена поддержка Ministro, программы для обеспечения работы Qt-библиотек в системе Android. Инструментарий для создания пакетов обновлён с aapt до aapt2 (Android Asset Packaging Tool).



