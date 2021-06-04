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Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.19

04.06.2021 12:24

Опубликован выпуск сборочного инструментария Qbs 1.19. Это шестой выпуск после ухода компании Qt Company от разработки проекта, подготовленный силами сообщества, заинтересованного в продолжении разработки Qbs. Для сборки Qbs в числе зависимостей требуется Qt, хотя сам Qbs рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки.

Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание.

Напомним, что в 2018 году компанией Qt Company было принято решение о прекращении разработки Qbs. Qbs развивался как замена qmake, но в конечном счёте было решено использовать CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. Разработка Qbs теперь продолжена в форме независимого проекта, поддерживаемого силами сообщества и заинтересованными разработчиками. Для разработки пока продолжает использоваться инфраструктура Qt Company.

Основные новшества Qbs 1.19:

  • Реализован новый модуль codesign, предоставляющий средства для заверения пакетов с приложениями и исполняемых файлов цифровыми подписями при сборке для платформ Apple, Android и Windows.
  • Добавлена поддержка использования нескольких версий компилятора MSVC, поставляемых в одной установке Visual Studio или в разных версиях Windows SDK. Для каждой версии компилятора Qbs теперь создаёт отдельный профиль.
  • В инструментарии GCC и IAR добавлена поддержка архитектуры Motorola HCS12, а в SDCC (Small Device C Compiler) и IAR архитектуры Motorola HCS08.
  • Налажено автоопределение наличия инструментария Keil.
  • Добавлена поддержка Android NDK 22.1.7171670.
  • Добавлена поддержка Xcode 12.5 (QBS-1644).
  • Реализована совместимость с Qt 6.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qbs-1.1...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.17
  3. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  4. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.3
  5. OpenNews: Android переходит на сборочную систему Bazel
  6. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.58. Проект по созданию реализации Meson на языке Си
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55272-qbs
Ключевые слова: qbs, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Nikki Next (?), 12:28, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть аналог Delphi7 по удобству разработки?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:32, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    lazarus
     
     
  • 3.8, Nikki Next (?), 12:58, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Це про Сi/Ci++/Пiтон/Джава
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 15:52, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так це зрада или пэремога?)))
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:36, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если вам прямо аналог нужен, то кроме Lazarus не знаю что и посоветовать.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:34, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Qt + Qt-creator вполне аналоги.
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:53, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    QtCreator

    Во многом даже переплюнет.

     
  • 2.17, adolfus (ok), 15:43, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    slickedit
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:30, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    блин, с каждым релизом все привлекательнее и привлекательнее.
    может быть зря я пересел на cmake ...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:41, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да она всегда была лучше симэйка. Просто тупая мода свое взяла.
     
  • 2.6, Бака (?), 12:44, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И правда зря :)
    Я вот думаю тоже попробовать эту штуку, уж больно мне нравится декларативность, а не императивность и усложнённость симейка
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:31, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не зря, CMake не маргинальная поделка от которой отказались авторы и которую полторы калеки разрабатывают, и которая даже нигде не опакечена потому что нигде не используется. Ну и CMake работает для чего-то более сложного чем хелловорлд.
     
     
  • 3.16, n00by (ok), 15:05, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не зря, CMake не маргинальная поделка от которой отказались авторы и которую
    > полторы калеки разрабатывают, и которая даже нигде не опакечена потому что
    > нигде не используется.

    "Опекечено", это, безусловно, критерий.

    $ eix qbs
    * dev-util/qbs
         Доступные версии:      ~1.16.0^t ~1.18.0^t {doc examples test}
         Домашняя страница:     https://doc.qt.io/qbs/
         Описание:              Modern build tool for software projects

     
  • 3.18, Michael Shigorin (ok), 15:48, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О да.  Шмяк -- это маргинальная поделка, авторы которой не смогли даже сообразить, что ЭТО лучше было утопить до того, как оно "стало майнстримом".

    http://egorfine.com/ru/articles/worse-than-failure/

     
  • 2.15, Аноним (14), 14:54, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спорю. Но пересел не зря. cmake универсальнее.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:49, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание.

    Авторы QBS ссыкливо не сравнивают его с ninja - т.к. например инкрементная сборка того же QtCreator с использование cmake+ninja в разы быстрее.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:04, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и пох. У них удобное конфигурирование сборки с приятным синтаксисом.
     

  • 1.9, Самый Лучший Гусь (?), 13:34, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если программу нельзя собрать make ­­— пусть переделывают.
     
  • 1.13, Аноним (14), 14:52, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при сборке для платформ Apple, Android и Windows

    А с этими гавносистемами вечно всё через нижние полушария мозга.

     
  • 1.19, Аноним (19), 15:50, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем заниматься некромантией? Qt ума хватило не плодить сущности и закопать Qbs в пользу универсального CMake
     
  • 1.21, Агл (?), 16:01, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и как заставить qt creator добавлять изменения в проекте при использовании cmake?
     
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