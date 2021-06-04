Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.19

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|2.4, Аноним (4), 12:36, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если вам прямо аналог нужен, то кроме Lazarus не знаю что и посоветовать.
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|1.2, Аноним (2), 12:30, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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блин, с каждым релизом все привлекательнее и привлекательнее.
может быть зря я пересел на cmake ...
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|2.5, Аноним (5), 12:41, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да она всегда была лучше симэйка. Просто тупая мода свое взяла.
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|2.6, Бака (?), 12:44, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И правда зря :)
Я вот думаю тоже попробовать эту штуку, уж больно мне нравится декларативность, а не императивность и усложнённость симейка
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|2.11, Аноним (11), 14:31, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не зря, CMake не маргинальная поделка от которой отказались авторы и которую полторы калеки разрабатывают, и которая даже нигде не опакечена потому что нигде не используется. Ну и CMake работает для чего-то более сложного чем хелловорлд.
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|3.16, n00by (ok), 15:05, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не зря, CMake не маргинальная поделка от которой отказались авторы и которую
> полторы калеки разрабатывают, и которая даже нигде не опакечена потому что
> нигде не используется.
"Опекечено", это, безусловно, критерий.
$ eix qbs
* dev-util/qbs
Доступные версии: ~1.16.0^t ~1.18.0^t {doc examples test}
Домашняя страница: https://doc.qt.io/qbs/
Описание: Modern build tool for software projects
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|1.7, Аноним (7), 12:49, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание.
Авторы QBS ссыкливо не сравнивают его с ninja - т.к. например инкрементная сборка того же QtCreator с использование cmake+ninja в разы быстрее.
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|2.10, Аноним (10), 14:04, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и пох. У них удобное конфигурирование сборки с приятным синтаксисом.
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|1.13, Аноним (14), 14:52, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> при сборке для платформ Apple, Android и Windows
А с этими гавносистемами вечно всё через нижние полушария мозга.
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|1.19, Аноним (19), 15:50, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем заниматься некромантией? Qt ума хватило не плодить сущности и закопать Qbs в пользу универсального CMake
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|1.21, Агл (?), 16:01, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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и как заставить qt creator добавлять изменения в проекте при использовании cmake?
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