Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.17

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|3.5, Аноним (5), 14:23, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Правильно, пусть вокруг тебя говорят кроме русского на китайском и африкаансе, так хорошо иметь альтернативы русскому.
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|4.9, Аноним (9), 14:47, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хорошо бы было, если бы русскому была только одна альтернатива - Эсперанто.
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|4.14, Авварон (??), 16:09, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая разница что оно тянет за собой? Cmake так-то собирается слегка дольше чем Qbs
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|5.15, Аноним (12), 16:30, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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разница, что C, C++ доступны на большем числе платформ, чем они же + Qt.
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|6.16, Авварон (??), 16:43, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы часто собираете софт на платформах где нет Qt?
Или все-таки используете венду\линукс и кросс компиляцию?
Так-то Qt на айфон есть, а компилятор туда не завезли, потому что кто будет собирать что-то на айфоне?
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|7.18, Аноним (12), 17:27, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кросс компиляция хорошо, но подходит не всем проектам. Если Qbs претендует быть заменой CMake, Meson, Autotools, Boost.Build, qmake и т.д., ему бы неплохо тоже научиться бутстрапиться на платформах, которые поддерживают эти системы сборки.
Напомнить, почему Qbs не стал системой сборки для Qt 6? Минимум не прошел по 2.а, 3.а Требований [1]. Так он и не пройдет, пока не избавится зависимости от Qt.
P.S.: Qt 6 дропнул QtScript. Уже решили, чем его будут заменять в Qbs?
1. https://lists.qt-project.org/pipermail/development/2018-July/033100.html
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|4.17, Аноним (9), 17:01, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю, если не забросят проект, то со временем запилят минимально необходимый автономный интепретатор QML.
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|2.7, Денис (??), 14:39, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> cmake
А как узнать все доступные опции с описанием? Наподобие ./configure --help
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|1.4, uytuyt (?), 13:33, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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эх, зоопарк билдовых систем...
понадобилось как-то построить tcmalloc на системе, на которой нет рутового доступа - это такое приключение, что захотелось пристрелить того, кто эти зоопарки разводит :)
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|2.6, Аноним (5), 14:28, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет зоопарка, все сейчас на CMake. А маргиналы-отщепенцы всегда были, есть и будут, только они погоды не делают, и даже ничего полезного не производят
> понадобилось как-то построить tcmalloc на системе, на которой нет рутового доступа - это такое приключение, что захотелось пристрелить того, кто эти зоопарки разводит :)
А проблема-то только в вашем невежестве. Есть и кучи готовых пакетных систем, и готовые бинарные пакеты, и кросскомпиляция, да и руками её собрать очень просто - и всё это не требует рута и делается одной -друмя командами.
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|3.11, Авварон (??), 14:48, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, "все" - это громко сказано - Яндекс слез с CMake несколько лет назад (я застал период когда файлы еще назывались CMakeLists.txt но уже собирались через ya-make), Facebook сидит на buck, Google (вроде бы) на Meson.
Опенсосрс, может, и сидит на cmake, но он до того на автотулзах сидел что, конечно, огромный шаг для человечества.
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|2.8, Денис (??), 14:42, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зоопарк это хорошо.
Для сборки не нужны рутовые права. Только для установки. По умолчанию /usr/local. Но можно указать в configure другой prefix, например ~/.local
Мне Cmake не нравится. Потому что я не знаю где в нем все доступные опции искать, как в ./configure.
Cmake популярен. Но еще meson (python) с ninja используют.
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