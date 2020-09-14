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Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.17

14.09.2020 12:09

Представлен выпуск сборочного инструментария Qbs 1.17. Это четвёртый выпуск после ухода компании Qt Company от разработки проекта, подготовленный силами сообщества, заинтересованного в продолжении разработки Qbs. Для сборки Qbs в числе зависимостей требуется Qt, хотя сам Qbs рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки.

Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание.

Напомним, что в 2018 году компанией Qt Company было принято решение о прекращении разработки Qbs. Qbs развивался как замена qmake, но в конечном счёте было решено использовать CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. Разработка Qbs теперь продолжена в форме независимого проекта, поддерживаемого силами сообщества и заинтересованными разработчиками. Для разработки пока продолжает использоваться инфраструктура Qt Company.

Основные новшества Qbs 1.17:

  • Добавлена начальная поддержка Qt 6.
  • Добавлен модуль capnp для использования протокола сериализации данных Cap'n Proto в приложениях на C++.
  • Добавлена возможность указания переменных product и project в правой части определений свойства moduleProvider (например, "moduleProviders.mygenerator.chooseLettersFrom: project.beginning").
  • Добавлена поддержка инструментариев для сборки проектов C/C++ для работы поверх оборудования без ОС (bare-metal, с выставлением параметра qbs.targetPlatform в значение 'none'): KEIL (ARMCLANG, C166, C251), IAR (CR16, AVR32, M68K) и GCC (CR16, M68K, M32C, M32R, Super-H, V850, RISC-V, Xtensa).
  • Добавлена поддержка среды разработки Xcode 12.0 для macOS.
  • Проведена чистка модулей "Qt for Android".
  • Улучшена поддержка сборки для платформы Android. В модуль Android.sdk добавлено свойство packageType для создания пакетов "aab" (Android App Bundles) вместо "apk", а также свойство aaptName для использования нового aapt2 (Android Asset Packaging Tool). Прекращена поддержка сборки Android-приложений для платформ ARMv5, MIPS и MIPS64.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qbs-1-1...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.16
  3. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.52
  4. OpenNews: Google развивает модульную сборочную систему Soong для Android
  5. OpenNews: Выпуск сборочной системы Bazel 2.0
  6. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53709-qbs
Ключевые слова: qbs, build
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:11, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    зачем ?
    ведь есть cmake
     
     
  • 2.2, Odalist (?), 12:17, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Пусть будут альтернативы.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:23, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правильно, пусть вокруг тебя говорят кроме русского на китайском и африкаансе, так хорошо иметь альтернативы русскому.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:47, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хорошо бы было, если бы русскому была только одна альтернатива - Эсперанто.
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:50, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только же не прибитые гвоздями к Qt.
     
     
  • 4.14, Авварон (??), 16:09, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница что оно тянет за собой? Cmake так-то собирается слегка дольше чем Qbs
     
     
  • 5.15, Аноним (12), 16:30, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разница, что C, C++ доступны на большем числе платформ, чем они же + Qt.
     
     
  • 6.16, Авварон (??), 16:43, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы часто собираете софт на платформах где нет Qt?
    Или все-таки используете венду\линукс и кросс компиляцию?
    Так-то Qt на айфон есть, а компилятор туда не завезли, потому что кто будет собирать что-то на айфоне?
     
     
  • 7.18, Аноним (12), 17:27, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кросс компиляция хорошо, но подходит не всем проектам. Если Qbs претендует быть заменой CMake, Meson, Autotools, Boost.Build, qmake и т.д., ему бы неплохо тоже научиться бутстрапиться на платформах, которые поддерживают эти системы сборки.
    Напомнить, почему Qbs не стал системой сборки для Qt 6? Минимум не прошел по 2.а, 3.а Требований [1]. Так он и не пройдет, пока не избавится зависимости от Qt.

    P.S.: Qt 6 дропнул QtScript. Уже решили, чем его будут заменять в Qbs?

    1. https://lists.qt-project.org/pipermail/development/2018-July/033100.html

     
  • 4.17, Аноним (9), 17:01, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, если не забросят проект, то со временем запилят минимально необходимый автономный интепретатор QML.
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:25, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    затем, что есть CMake
     
  • 2.7, Денис (??), 14:39, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > cmake

    А как узнать все доступные опции с описанием? Наподобие ./configure --help

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:29, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "cmake -LH" ?
     

  • 1.4, uytuyt (?), 13:33, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    эх, зоопарк билдовых систем...

    понадобилось как-то построить tcmalloc на системе, на которой нет рутового доступа - это такое приключение, что захотелось пристрелить того, кто эти зоопарки разводит :)

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 14:28, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет зоопарка, все сейчас на CMake. А маргиналы-отщепенцы всегда были, есть и будут, только они погоды не делают, и даже ничего полезного не производят

    > понадобилось как-то построить tcmalloc на системе, на которой нет рутового доступа - это такое приключение, что захотелось пристрелить того, кто эти зоопарки разводит :)

    А проблема-то только в вашем невежестве. Есть и кучи готовых пакетных систем, и готовые бинарные пакеты, и кросскомпиляция, да и руками её собрать очень просто - и всё это не требует рута и делается одной -друмя командами.

     
     
  • 3.10, Аноним (12), 14:47, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все сейчас на CMake

    пользователи Meson в курсе?

     
  • 3.11, Авварон (??), 14:48, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, "все" - это громко сказано - Яндекс слез с CMake несколько лет назад (я застал период когда файлы еще назывались CMakeLists.txt но уже собирались через ya-make), Facebook сидит на buck, Google (вроде бы) на Meson.
    Опенсосрс, может, и сидит на cmake, но он до того на автотулзах сидел что, конечно, огромный шаг для человечества.
     
  • 2.8, Денис (??), 14:42, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зоопарк это хорошо.

    Для сборки не нужны рутовые права. Только для установки. По умолчанию /usr/local. Но можно указать в configure другой prefix, например ~/.local

    Мне Cmake не нравится. Потому что я не знаю где в нем все доступные опции искать, как в ./configure.

    Cmake популярен. Но еще meson (python) с ninja используют.

     
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