Для Chromium развивается возможность использования Qt

> две разные сборки, chromium-gtk и chromium-qt

Да, делать больше нечего дистрам, как тратить свои мощности на переконпеляцию под всеми возможными флагами.

> можно не тащить GTK в KDE с LXQt

Покажи мне дистр, в котором и намека нет на gtk. Чтоб даже so-шника такого не было.

