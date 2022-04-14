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Для Chromium развивается возможность использования Qt

14.04.2022 22:39

Томас Андерсон (Thomas Anderson) из компании Google опубликовал предварительный набор патчей с реализацией возможности использования Qt для отрисовки элементов интерфейса браузера Chromium на платформе Linux. Изменения пока помечены как не готовые к внедрению и находятся на ранней стадии рецензирования. До этого в Chromium на платформе Linux была обеспечена поддержка библиотеки GTK, которая используется для показа кнопок управления окном и диалоговых окон для открытия/сохранения файлов. Возможность сборки с Qt позволит добиться более однородного оформления интерфейса Chrome/Chromium в KDE и других окружениях на базе Qt.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Браузер Chrome переходит с GTK+ на собственный графический стек Aura
  3. OpenNews: Chrome переведён на использование прослойки Ozone для систем с X11
  4. OpenNews: Обновление проекта Ozone-wayland, занимающегося портированием Chromium для Wayland
  5. OpenNews: В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57020-chrome
Ключевые слова: chrome, qt
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Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, AlexYeCu_not_logged (?), 22:58, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >и диалоговых окон для открытия/сохранения файлов

    xdg-portal же? Там был qt/kde вариант. Правда, выглядел он хуже gtk-щного.

     
     
  • 2.2, Голум (?), 23:02, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё равно должна быть привязка к тулкиту для случаев, когда порталов нет в системе. Ну или накостылять свои диалоги.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:01, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем эти лишние костыли? Почему сразу не сделать KDE диалоги для KDE, GNOME диалоги для GNOME, QT диалоги для QT
    А еще говорят что google поддерживает linux
     
     
  • 4.26, Голум (?), 00:22, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, слинковать сразу со всеми тулкитами, а потом ещё и поддерживать всё это.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 01:00, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чего не сделаешь ради 1%! Который потом всё равно рожу скривит.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:08, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    хм, похоже обратно с лисы буду уходить на хром если смержат в мейн бранч...
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:20, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для не вымерших ещё адептов gtk: gnome-calculator 42.0. лучше один раз увидеть
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:42, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем вы тгавите?
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:47, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что с ним не так? Пользуюсь гномом 42 уже месяц и это просто шедевр, ничего красивее GTK 4 сейчас на лине нет
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:58, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то и римминг со сквиртингом обожает и прочие черные квадраты Малевича
     
  • 2.27, Admino (ok), 00:33, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, ничего себе! Там появились переменные и комплексное счисление! И конвертер величин, и десятки тригонометрических функций!

    Спасибо за наводку. Моё почтение.

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:22, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вангую, что в дистрибутивных хромиумах это включать не будут, шоб не тянуть зависимость от еще одного тулкита^W комбайна.
     
     
  • 2.7, topin89 (ok), 23:32, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, будут две разные сборки, chromium-gtk и chromium-qt. Как раз наоборот, теперь можно не тащить GTK в KDE с LXQt. Хотя в век flatsnap'ов это вообще не важно.
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 23:46, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > две разные сборки, chromium-gtk и chromium-qt

    Да, делать больше нечего дистрам, как тратить свои мощности на переконпеляцию под всеми возможными флагами.

    > можно не тащить GTK в KDE с LXQt

    Покажи мне дистр, в котором и намека нет на gtk. Чтоб даже so-шника такого не было.

     
  • 3.18, Аноним (20), 00:00, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему сразу не сделали? Зачем заставлять тащить GTK в окружения на QT и QT в окружения на GTK.
    Google совсем не беспокоится о поддержке linux и о проблемых линуксоидов заставляя их устанавливать лишние зависимости.
     
  • 3.21, Аноним (21), 00:03, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да не, будут две разные сборки, chromium-gtk и chromium-qt

    Кто-то никогда не пробывал увлекательное хоррор приключение под название "собираем хромиум".

     
  • 2.37, Аноним (37), 02:42, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu уже давно chromium в виде snap устанавливает. Какой-то тулкит на этом фоне незаметен.
     

  • 1.6, topin89 (ok), 23:26, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Томас Андерсон (Thomas Anderson) из компании Google

    Интересно, много ли раз ему в детстве говорили, кем он должен стать в будущем.

    <Место для тупых шуток>

    Извините

     
     
  • 2.16, Kuromi (ok), 23:58, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я уверяю тебя, даже во времена былой популярности Матрицы никто не заморачивался запоминать такие детали. Сейчас эту щютка вообще будет непонятна 99% людей.
     
     
  • 3.24, keydon (ok), 00:08, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крайне преуменьшенное значение Томаса Андерсона
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 00:54, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все знают Мистера Андерсона, но что он Томас - мало кто помнит.
     
  • 4.34, Kuromi (ok), 02:07, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Крайне преуменьшенное значение Томаса Андерсона

    Вовсе нет. Скорее преувеличено значение Матрицы, на что Вачовски с немолодеющим Киану и напоролись в  четвертой части. Оказалось что не настолько оно уже народу и нужно.

     

  • 1.9, mikhailnov (ok), 23:46, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На KDE Chromium запускает /usr/bin/kdialog для показа диалога, у VCL GTK3-KDE5 в LibreOffice похожий подход. В LibreOffice VCL, которым внимания уделяется меньше, чем основному — GTK3 — много артефачат, лагают, потому что сил на поддержку нескольких велосипедов не хватает. Надеюсь, не потащат подобное и в Хромиум.
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:49, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бессмысленное дублирование кода
     
  • 1.13, Rndanon (?), 23:54, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Слава советской науке! Теперь можно выкинуть gtk.
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 23:59, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нидерландской?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:13, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Индуской.
     

  • 1.14, Аноним (20), 23:56, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А будет ли версия на FLTK чтобы не тащить gtk и qt в окружения на FLTK?
    И сборка на Motif чтобы не тащить в CDE тулкиты gtk, qt, fltk
     
     
  • 2.19, Ваганыч (?), 00:00, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А будет ли компиляция в WebAssembly?
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 00:08, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будит ли компилятор в WebAssembly работать в версии для WebAssembly?
     
  • 2.31, Аноним (29), 01:07, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В GEM для начала надо.
     

  • 1.22, Аноним (20), 00:07, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В ненавистном местными Firefox есть поддержка xdg-desktop-portal через который открывается родной диалог KDE и правильные ассоциации файлов.
     
  • 1.30, Иваня (?), 01:02, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фууу, я перехожу на FireFox, надоел этот прожоливый монстр. У меня постоянно ноут от хрома греется! >:(
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 02:35, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты ещё не знаешь как кушает firefox, особенно vram до двух раз больше любого хромнутого-браузера.
     

  • 1.32, Аноним (32), 01:46, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    честно говоря, не понимаю.. зачем в линуксе qt kde tde и прочий виндошлак, это же вырвиглаз полнейший, gtk - наше всео!
     
     
  • 2.38, Аноним (35), 02:50, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На линуксе не хватает интерпрафзного уровня библиотеки виджетов, вместо "рабочего стола" gtk2 путя они решили выбрать планшетный путь gtk3/4 и натянуть это безобразие поверх workstation.

    У Qt5/6 нет нормального стиля виджетов, fusion и breeze это полумеры. QML это тормозное прожорливое дермецо под который уже начали выпускать компиляторы qml/js в бинарный код. Приходится сидеть на библиотеках типа qt5/6gtk2 и мимикрировать gtk2 темы опираясь на код 10/15 летней давности на заплатках.

    Та же JavaFX с разными библиотеками контролов выглядет лучше https://github.com/mhrimazх/AwesomeJavaFX

     

  • 1.33, Аноним (33), 01:57, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле chrome уже сейчас использует родной диалог открытия/сохранения для KDE, даже без расширения plasma-integration
     
  • 1.36, Аноним (35), 02:39, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так полагаю они сейчас на gtk3, и не хотят переходить на gtk4? Я их понимаю по моим тестам запуска и потребления ресурсов gtk4 от 10 до 100 раз тяжелее. Если хромиум в виртуалке на vmware gfx со 128мб vram осиливает отобразить тяжёлые сайты, то на gtk4 widgets factory лагает жутко, а от открытия окна about тупо зависает. А еще лагают позорные тени что рисует сам жотека4 я так полагаю при наличии композитора стола.
     
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