Для Chromium развивается возможность использования Qt

2.16 , Kuromi ( ok ), 23:58, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я уверяю тебя, даже во времена былой популярности Матрицы никто не заморачивался запоминать такие детали. Сейчас эту щютка вообще будет непонятна 99% людей.

3.24 , keydon ( ok ), 00:08, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Крайне преуменьшенное значение Томаса Андерсона

4.28 , Аноним ( 28 ), 00:54, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все знают Мистера Андерсона, но что он Томас - мало кто помнит.

4.34 , Kuromi ( ok ), 02:07, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Крайне преуменьшенное значение Томаса Андерсона Вовсе нет. Скорее преувеличено значение Матрицы, на что Вачовски с немолодеющим Киану и напоролись в четвертой части. Оказалось что не настолько оно уже народу и нужно.