Выпуск среды разработки Qt Creator 8

Почему приложение сразу крешится под ведроид на 6.2 версии?

06-29 01:08:09.760 25072 25072 E AndroidRuntime: Process: org.qtproject.example.appuntitled2, PID: 25072

06-29 01:08:09.760 25072 25072 E AndroidRuntime: java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate application org.qtproject.qt.android.bindings.QtApplication: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "org.qtproject.qt.android.bindings.QtApplication" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/~~8BepAN44878i-LbXjtK_ig==/org.qtproject.example.appuntitled2-wmHpyN3bSYeCjNiNrEoUAg==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/~~8BepAN44878i-LbXjtK_ig==/org.qtproject.example.appuntitled2-wmHpyN3bSYeCjNiNrEoUAg==/lib/arm64, /data/app/~~8BepAN44878i-LbXjtK_ig==/org.qtproject.example.appuntitled2-wmHpyN3bSYeCjNiNrEoUAg==/base.apk!/lib/arm64-v8a, /system/lib64, /system_ext/lib64]]

06-29 01:08:09.760 25072 25072 E AndroidRuntime: Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "org.qtproject.qt.android.bindings.QtApplication" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/~~8BepAN44878i-LbXjtK_ig==/org.qtproject.example.appuntitled2-wmHpyN3bSYeCjNiNrEoUAg==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/~~8BepAN44878i-LbXjtK_ig==/org.qtproject.example.appuntitled2-wmHpyN3bSYeCjNiNrEoUAg==/lib/arm64, /data/app/~~8BepAN44878i-LbXjtK_ig==/org.qtproject.example.appuntitled2-wmHpyN3bSYeCjNiNrEoUAg==/base.apk!/lib/arm64-v8a, /system/lib64, /system_ext/lib64]]