Релиз языка программирования PHP 8.2

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|1.1, DEF (?), 19:03, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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PHP становиться все лучше и лучше. Постепенно избавляется от динамической типизации и становится строгим с жесткой типизацией. Это плюс.
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|2.16, Аноним (16), 19:31, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Постепенно избавляется от динамической типизации и становится строгим с жесткой типизацией.
Ну как жёсткой, сверху тайпскрипт, снизу anytype.
А поклонники тайпскрипта, конечно, наяривают - чому-то на настоящую статическую типизацию их не берут, вот и изгаляются над и так уже изуродованным франкенштейном.
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|2.27, Аноним (27), 19:52, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже не знаешь, на чём лучше писать: то ли на пыхпыхе, то ли на расте...
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|1.2, BuildPrice (?), 19:03, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>> public function bar((A&B)|null $entity)
догоним и перегоним Rust/C++ по говнокоду?
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|1.5, Аноним (5), 19:14, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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пора его переименовать из personal в corporate home pages.
хотя на счёт home тоже подумать можно
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|2.43, BrainFucker (ok), 20:28, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так его уже переименовали в "PHP: Hypertext Processor". Но в данном случае для первой буквы могли бы что нибудь поприкольней придумать, "professional", например, и пофиг что к многих бомбанёт с этого ))
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|1.8, Аноним (8), 19:22, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ну, теперь всех новичков точно можно будет отпугивать синтаксисом. Столько сахарку сыпят с каждым релизом...
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|1.9, Аноним (9), 19:24, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Добавлены отдельные типы "true", "false" и "null"
Я на пхп никогда не писал, но это выглядит как достижение века!
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|1.10, Аноним (5), 19:25, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто-то может объяснить чего именно не хватало в пхп что он мутировал в такую мерзоту? Он же прекрасно выполнял всё для чего был создан.
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|2.15, Аноним (11), 19:30, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хотелось, видимо, чтобы он таки был языком программирования, а не недошаблончиком.
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|3.21, Аноним (5), 19:38, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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но так он же и создавался для того чтобы шаблончики разворачивать. Давайте блин из стула язык программирования делать
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|2.17, Аноним (16), 19:32, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Кто-то может объяснить чего именно не хватало в пхп
Отпинывателя тайпскриптеров.
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|1.20, Аноним (13), 19:37, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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напоминаю, что ПХП ("персональная домашняя страничка") - это не язык программирования, а шаблонизатор. Доказательство: как и в любом другом шаблонизаторе, "исходный код" по умолчанию просто выводится в stdout или похожий стрим. А чтобы начать использовать конструкции шаблонизатора, нужно явно это пометить через <? или похожую закорючку. Если переименуете README.txt в README.php, у вас получится правильная "программа" на пыхе. Потому что в ней не окажется <?-закорючки. Хелловорлд на пыхе выглядит не так:
<?php echo 'hello world';
Потому что на шаблонизаторе хелловорлд выглядит так:
hello world
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|3.24, Аноним (13), 19:44, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ага, и на си, и на перле. Пых - это адская мешанина всех вышеозвученных языков. Гугли "PHP: a fractal of bad design"
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|2.31, Аноним (27), 19:59, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это не язык программирования, а шаблонизатор
> <?php echo 'hello world';
уж лучше на перле шаблонизировать
print <<EOF;
hello world
EOF
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|2.45, BrainFucker (ok), 20:34, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Доказательство: как и в любом другом шаблонизаторе
В каком "любом другом", в Jinja2, Pug или где?
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|1.25, anonbrain (?), 19:45, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На сайте указано что была повышена производительность, но в шортрелизе ниже об этом не было ни слова. хоть пример бы какой завезли. в целом тенденция печальная. они делают упор на строгую типизацию, расширенные комментарии, атрибуты через спецкоменты и так далее. знаете какое это отношение имеет к прогрессии в языке ? я тоже не знаю. китайцы из swoole делают бомбу, но сам php в этом направлении пока не спешит двигаться. весь синтакс уже был доведён до отличного состояния (позаимствован у плюсов), но с момента как начали происходить взаимствования у js... что то пошло не так. надеюсь сообщество обратит внимание на многопоточность, асинхронное выполнение, оптимизацию и на улучшение jit который в некоторых сценариях вместо прироста производительности обеспечивал её спад вплоть до нестабильных исключений.
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|1.28, YetAnotherOnanym (ok), 19:53, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Добавлены отдельные типы "true", "false" и "null", которые могут принимать только одно допустимое значение
Вангую добавление в следующих версиях отдельного типа "half", который может принимать только одно допустимое значение 0.5, "quarter", который может принимать только одно допустимое значение "¼", "one", который может принимать только одно допустимое значение 1.0 и "two", который может принимать только одно допустимое значение "II".
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|2.34, Аноним (13), 20:01, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не поверишь, но в языках с богатыми возможностями типизации это уже есть:
type Half = 0.5;
const myVar1: Half = 0.6; // Error: Type '0.6' is not assignable to type '0.5'.
const myVar2: Half = 0.5; // OK
Ибо тип -- это множество всех допустимых значений.
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|3.39, Аноним (27), 20:05, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не понял... Ты привёл пример, где ты сам определяешь тип, а в статье речь про уже "добавлены типы".
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|1.30, Онанистмус (?), 19:59, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То чувство когда компилируемый golang проще чем интерпретируемый php.
Мда из простых получается только python остался.
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