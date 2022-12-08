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Релиз языка программирования PHP 8.2

08.12.2022 18:56

После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 8.2. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.

Ключевые улучшения в PHP 8.2:

  • Добавлена возможность пометки класса доступным только для чтения. Свойства в подобных классах могут быть заданы только один раз, после чего не будут доступны для изменения. Ранее только для чтения могли помечаться отдельные свойства класса, а теперь разом можно включить данный режим для всех свойств класса. Указание флага "readonly" на уровне класса также блокирует динамическое добавление свойств в класс. 
    
   readonly class Post
   {
       public function __construct(
           public string $title, 
           public Author $author,
       ) {}
   }
   $post = new Post(/* … */);
   $post->unknown = 'wrong'; // Error: Cannot create dynamic property Post::$unknown
  • Добавлены отдельные типы "true", "false" и "null", которые могут принимать только одно допустимое значение и использоваться, например, для возвращения функцией признака завершения с ошибкой или пустого значения. Ранее "true", "false" и "null" могли использоваться только в связке с другими типами (например, "string|false"), а теперь могут применяться отдельно: 
    
   function alwaysFalse(): false
   {
       return false;
   }
  • Предоставлена возможность фильтрации конфиденциальных параметров в данных трассировки стека, выводимых во время ошибки. Вырезание определённой информации может потребоваться когда сведения о возникающих ошибках автоматически направляются в сторонние сервисы, отслеживающие проблемы и информирующие о них разработчиков. Например, можно исключить из трассировки параметры, включающие имена пользователей, пароли и переменные окружения. 
    
   function test(
       $foo,
       #[\SensitiveParameter] $password,
       $baz
   ) {
       throw new Exception('Error');
   }
   test('foo', 'password', 'baz');
 
   Fatal error: Uncaught Exception: Error in test.php:8
   Stack trace:
   #0 test.php(11): test('foo',  Object(SensitiveParameterValue), 'baz')
   #1 {main}
     thrown in test.php on line 8
  • Разрешено определение констант в типажах (trait, механизм для повторного использования кода). Доступ к константам, определённым в типаже, можно получить через класс, который использует типаж (но не через имя типажа). 
    
   trait Foo  
   {
       public const CONSTANT = 1;

       public function bar(): int
       {
           return self::CONSTANT; // Fatal error
       }
   }

   class Bar
   {
       use Foo;
   }

   var_dump(Bar::CONSTANT); // 1
  • Добавлена возможность задания типов в дизъюнктивной нормальной форме (DNF, Disjunctive Normal Form), позволяющей совместить объединение типов (коллекции из двух и более типов) и пересечение типов (типы, значения которых подпадают одновременно под несколько типов). 
    
   class Foo {
       public function bar((A&B)|null $entity) {
           if ($entity === null) {
               return null;
           }
           return $entity;
       }
   }
  • Предложено новое расширение "Random" c функциями и классами для генерации псеводослучайных чисел и последовательностей. Модуль предоставляет объектно-ориентированный интерфейс, позволяет выбирать разные движки для генерации псеводослучайных чисел, в том числе пригодные для применения в криптографии, и предоставляет вспомогательные функции, например, для случайного перемешивания массивов и строк, выбора случайных ключей массива, одновременного использования нескольких генераторов со своим независимым состоянием. 
    
   $rng = $is_production
       ? new Random\Engine\Secure()
       : new Random\Engine\Mt19937(1234);
 
   $randomizer = new Random\Randomizer($rng);
   $randomizer->shuffleString('foobar');
  • Реализовано независимое от локали преобразование регистра символов. Функции, подобные strtolower() и strtoupper(), теперь всегда преобразуют регистр символов в диапазоне ASCII как при выставлении локали "С".
  • Добавлены новые функции: mysqli_execute_query, curl_upkeep, memory_reset_peak_usage, ini_parse_quantity, libxml_get_external_entity_loader, sodium_crypto_stream_xchacha20_xor_ic, openssl_cipher_key_length.
  • Добавлены новые методы: mysqli::execute_query, ZipArchive::getStreamIndex, ZipArchive::getStreamName, ZipArchive::clearError, ReflectionFunction::isAnonymous, ReflectionMethod::hasPrototype.
  • Объявлена устаревшей возможность динамического создания свойств в классе. В PHP 9.0 обращение к свойствам, изначально не определённым в классе, будет приводить к ошибке (ErrorException). Классы, предоставляющие методы __get и __set для создания свойств, или динамические свойства в stdClass продолжат работать без изменений, прекратится поддержка только неявной работы с несуществующими свойствами для того чтобы защитить разработчика от скрытых ошибок. Для сохранения работы старого кода предложен атрибут "#[AllowDynamicProperties]", разрешающий использование динамических свойств.
  • Объявлена устаревшей возможность подстановки значений переменных в строки при помощи выражений "${var}" и ${(var)}". Поддержка обычно используемых подстановок "{$var}" и "$var" сохранена. Например: 
    
   "Hello {$world}"; OK
   "Hello $world";   OK 
   "Hello ${world}"; Deprecated: Using ${} in strings is deprecated
  • Объявлены устаревшими частично поддерживаемые вызываемые объекты (callable), которые могут быть вызваны через "call_user_func($callable)", но не поддерживают вызов в форме "$callable()": 
    
   "self::method"
   "parent::method"
   "static::method"
   ["self", "method"]
   ["parent", "method"]
   ["static", "method"]
   ["Foo", "Bar::method"]
   [new Foo, "Bar::method"]
  • В настройки добавлена директива error_log_mode, позволяющая определить режим доступа к логу с ошибками.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/archive/20...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.1
  3. OpenNews: Объявлено о создании организации PHP Foundation
  4. OpenNews: Выпуск PHPStan 1.0, статического анализатора для кода на языке PHP
  5. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.0
  6. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58288-php
Ключевые слова: php
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 19:03, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    PHP становиться все лучше и лучше. Постепенно избавляется от динамической типизации и становится строгим с жесткой типизацией. Это плюс.
     
     
  • 2.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:09, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > с жесткой типизацией

    Я понимаю, что ты любишь пожёстче, но матчасть нужно подтянуть.

     
     
  • 3.6, DEF (?), 19:15, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тише, клоун. Не кипишуй.
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:31, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Постепенно избавляется от динамической типизации и становится строгим с жесткой типизацией.

    Ну как жёсткой, сверху тайпскрипт, снизу anytype.

    А поклонники тайпскрипта, конечно, наяривают - чому-то на настоящую статическую типизацию их не берут, вот и изгаляются над и так уже изуродованным франкенштейном.

     
  • 2.27, Аноним (27), 19:52, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не знаешь, на чём лучше писать: то ли на пыхпыхе, то ли на расте...
     

  • 1.2, BuildPrice (?), 19:03, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >> public function bar((A&B)|null $entity)

    догоним и перегоним Rust/C++ по говнокоду?

     
     
  • 2.3, Растишка (?), 19:07, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хруст и плюсы точно приятнее
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:28, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну-ка, умник, а как же будет не говнокод?
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:14, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    пора его переименовать из personal в corporate home pages.
    хотя на счёт home тоже подумать можно
     
     
  • 2.43, BrainFucker (ok), 20:28, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так его уже переименовали в "PHP: Hypertext Processor". Но в данном случае для первой буквы могли бы что нибудь поприкольней придумать, "professional", например, и пофиг что к многих бомбанёт с этого ))
     

  • 1.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:18, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавлены новые функции
    > sodium_crypto_stream_xchacha20_xor_ic

    Какое красивое и лаконичное название. Очень продуманно, как и весь язык в целом.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:29, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    содиум крипто стрим икс чача двадцать ксорик
     
  • 2.19, Gedweb (ok), 19:35, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PHP он такой, берёт функцию из сырцов, добавляет префикс и готово.
    Хотя постойте, выходит так назвали функцию в священном .., о боги!
    https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/src/libsodium/include/sodium
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:22, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну, теперь всех новичков точно можно будет отпугивать синтаксисом. Столько сахарку сыпят с каждым релизом...
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 19:29, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какие новички на похапе? Похапэ это только лютое легаси.
     
     
  • 3.37, Chlen22sm (?), 20:02, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага, учитывая что 90% всего вэба это вордпресс.
     
     
  • 4.42, DEF (?), 20:12, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не 90%, а 43%.
     
  • 4.44, BrainFucker (ok), 20:30, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто вордпрес не легаси. Там код ппц.
     
  • 2.29, Аноним (27), 19:54, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Столько сахарку сыпят

    Это уже не сахар, а лимон с перцем.

     

  • 1.9, Аноним (9), 19:24, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Добавлены отдельные типы "true", "false" и "null"

    Я на пхп никогда не писал, но это выглядит как достижение века!

     
  • 1.10, Аноним (5), 19:25, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-то может объяснить чего именно не хватало в пхп что он мутировал в такую мерзоту? Он же прекрасно выполнял всё для чего был создан.
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 19:29, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему не хватало пхпфондейшен и внесения изменений ради изменений
     
  • 2.15, Аноним (11), 19:30, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хотелось, видимо, чтобы он таки был языком программирования, а не недошаблончиком.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 19:33, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. 20 лет писали на недоязыке и сейчас пришло время?
     
     
  • 4.22, Анонимомус (?), 19:38, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С разморозкой! Время пришло ещё 15 лет назад и все изменения поступательные.
     
  • 3.21, Аноним (5), 19:38, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    но так он же и создавался для того чтобы шаблончики разворачивать. Давайте блин из стула язык программирования делать
     
  • 2.17, Аноним (16), 19:32, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Кто-то может объяснить чего именно не хватало в пхп

    Отпинывателя тайпскриптеров.

     

  • 1.20, Аноним (13), 19:37, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    напоминаю, что ПХП ("персональная домашняя страничка") - это не язык программирования, а шаблонизатор. Доказательство: как и в любом другом шаблонизаторе, "исходный код" по умолчанию просто выводится в stdout или похожий стрим. А чтобы начать использовать конструкции шаблонизатора, нужно явно это пометить через <? или похожую закорючку. Если переименуете README.txt в README.php, у вас получится правильная "программа" на пыхе. Потому что в ней не окажется <?-закорючки. Хелловорлд на пыхе выглядит не так:

        <?php echo 'hello world';

    Потому что на шаблонизаторе хелловорлд выглядит так:

        hello world

     
     
  • 2.23, Анонимомус (?), 19:42, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После этого шаблонизатора можно на Java писать сразу как на родном
     
     
  • 3.24, Аноним (13), 19:44, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ага, и на си, и на перле. Пых - это адская мешанина всех вышеозвученных языков. Гугли "PHP: a fractal of bad design"
     
  • 2.31, Аноним (27), 19:59, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это не язык программирования, а шаблонизатор
    > <?php echo 'hello world';

    уж лучше на перле шаблонизировать

    print <<EOF;
    hello world
    EOF

     
  • 2.45, BrainFucker (ok), 20:34, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Доказательство: как и в любом другом шаблонизаторе

    В каком "любом другом", в Jinja2, Pug или где?

     

  • 1.25, anonbrain (?), 19:45, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На сайте указано что была повышена производительность, но в шортрелизе ниже об этом не было ни слова. хоть пример бы какой завезли. в целом тенденция печальная. они делают упор на строгую типизацию, расширенные комментарии, атрибуты через спецкоменты и так далее. знаете какое это отношение имеет к прогрессии в языке ? я тоже не знаю. китайцы из swoole делают бомбу, но сам php в этом направлении пока не спешит двигаться. весь синтакс уже был доведён до отличного состояния (позаимствован у плюсов), но с момента как начали происходить взаимствования у js... что то пошло не так. надеюсь сообщество обратит внимание на многопоточность, асинхронное выполнение, оптимизацию и на улучшение jit который в некоторых сценариях вместо прироста производительности обеспечивал её спад вплоть до нестабильных исключений.
     
  • 1.26, Аноним (26), 19:46, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём когда linux перепишут на PHP!
     
     
  • 2.32, Аноним (27), 20:01, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требуем включить пых в ядро как самый безопасный язык!
     

  • 1.28, YetAnotherOnanym (ok), 19:53, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Добавлены отдельные типы "true", "false" и "null", которые могут принимать только одно допустимое значение

    Вангую добавление в следующих версиях отдельного типа "half", который может принимать только одно допустимое значение 0.5, "quarter", который может принимать только одно допустимое значение "¼", "one", который может принимать только одно допустимое значение 1.0 и "two", который может принимать только одно допустимое значение "II".

     
     
  • 2.34, Аноним (13), 20:01, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не поверишь, но в языках с богатыми возможностями типизации это уже есть:

        type Half = 0.5;

        const myVar1: Half = 0.6; // Error: Type '0.6' is not assignable to type '0.5'.
        const myVar2: Half = 0.5; // OK

    Ибо тип -- это множество всех допустимых значений.

     
     
  • 3.39, Аноним (27), 20:05, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не понял... Ты привёл пример, где ты сам определяешь тип, а в статье речь про уже "добавлены типы".
     
  • 2.36, Аноним (27), 20:02, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а когда сделают нечёткую логику "да, но потом"?
     

  • 1.30, Онанистмус (?), 19:59, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То чувство когда компилируемый golang проще чем интерпретируемый php.
    Мда из простых получается только python остался.
     
     
  • 2.40, Аноним (27), 20:06, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перл проще - в нём пробелы считать не надо.
     
     
  • 3.46, BrainFucker (ok), 20:36, 08/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перл проще, потому что на нём писать лучше даже не начинать. Нет кода нет проблем.
     

  • 1.38, Chlen22sm (?), 20:03, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пыха стал тяжелее крестов. Что называется дожили.
     
  • 1.41, Аноним (41), 20:08, 08/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как только куда-то начинают запихивать ООП, это сразу дохнет.
     

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