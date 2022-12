После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 8.2. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость. Ключевые улучшения в PHP 8.2: Добавлена возможность пометки класса доступным только для чтения. Свойства в подобных классах могут быть заданы только один раз, после чего не будут доступны для изменения. Ранее только для чтения могли помечаться отдельные свойства класса, а теперь разом можно включить данный режим для всех свойств класса. Указание флага "readonly" на уровне класса также блокирует динамическое добавление свойств в класс. readonly class Post { public function __construct( public string $title, public Author $author, ) {} } $post = new Post(/* … */); $post->unknown = 'wrong'; // Error: Cannot create dynamic property Post::$unknown

Добавлены отдельные типы "true", "false" и "null", которые могут принимать только одно допустимое значение и использоваться, например, для возвращения функцией признака завершения с ошибкой или пустого значения. Ранее "true", "false" и "null" могли использоваться только в связке с другими типами (например, "string|false"), а теперь могут применяться отдельно: function alwaysFalse(): false { return false; }

Предоставлена возможность фильтрации конфиденциальных параметров в данных трассировки стека, выводимых во время ошибки. Вырезание определённой информации может потребоваться когда сведения о возникающих ошибках автоматически направляются в сторонние сервисы, отслеживающие проблемы и информирующие о них разработчиков. Например, можно исключить из трассировки параметры, включающие имена пользователей, пароли и переменные окружения. function test( $foo, #[\SensitiveParameter] $password, $baz ) { throw new Exception('Error'); } test('foo', 'password', 'baz'); Fatal error: Uncaught Exception: Error in test.php:8 Stack trace: #0 test.php(11): test('foo', Object(SensitiveParameterValue), 'baz') #1 {main} thrown in test.php on line 8

Разрешено определение констант в типажах (trait, механизм для повторного использования кода). Доступ к константам, определённым в типаже, можно получить через класс, который использует типаж (но не через имя типажа). trait Foo { public const CONSTANT = 1; public function bar(): int { return self::CONSTANT; // Fatal error } } class Bar { use Foo; } var_dump(Bar::CONSTANT); // 1

Добавлена возможность задания типов в дизъюнктивной нормальной форме (DNF, Disjunctive Normal Form), позволяющей совместить объединение типов (коллекции из двух и более типов) и пересечение типов (типы, значения которых подпадают одновременно под несколько типов). class Foo { public function bar((A&B)|null $entity) { if ($entity === null) { return null; } return $entity; } }

Предложено новое расширение "Random" c функциями и классами для генерации псеводослучайных чисел и последовательностей. Модуль предоставляет объектно-ориентированный интерфейс, позволяет выбирать разные движки для генерации псеводослучайных чисел, в том числе пригодные для применения в криптографии, и предоставляет вспомогательные функции, например, для случайного перемешивания массивов и строк, выбора случайных ключей массива, одновременного использования нескольких генераторов со своим независимым состоянием. $rng = $is_production ? new Random\Engine\Secure() : new Random\Engine\Mt19937(1234); $randomizer = new Random\Randomizer($rng); $randomizer->shuffleString('foobar');

Реализовано независимое от локали преобразование регистра символов. Функции, подобные strtolower() и strtoupper(), теперь всегда преобразуют регистр символов в диапазоне ASCII как при выставлении локали "С".

Добавлены новые функции: mysqli_execute_query, curl_upkeep, memory_reset_peak_usage, ini_parse_quantity, libxml_get_external_entity_loader, sodium_crypto_stream_xchacha20_xor_ic, openssl_cipher_key_length.

Добавлены новые методы: mysqli::execute_query, ZipArchive::getStreamIndex, ZipArchive::getStreamName, ZipArchive::clearError, ReflectionFunction::isAnonymous, ReflectionMethod::hasPrototype.

Объявлена устаревшей возможность динамического создания свойств в классе. В PHP 9.0 обращение к свойствам, изначально не определённым в классе, будет приводить к ошибке (ErrorException). Классы, предоставляющие методы __get и __set для создания свойств, или динамические свойства в stdClass продолжат работать без изменений, прекратится поддержка только неявной работы с несуществующими свойствами для того чтобы защитить разработчика от скрытых ошибок. Для сохранения работы старого кода предложен атрибут "#[AllowDynamicProperties]", разрешающий использование динамических свойств.

Объявлена устаревшей возможность подстановки значений переменных в строки при помощи выражений "${var}" и ${(var)}". Поддержка обычно используемых подстановок "{$var}" и "$var" сохранена. Например: "Hello {$world}"; OK "Hello $world"; OK "Hello ${world}"; Deprecated: Using ${} in strings is deprecated

Объявлены устаревшими частично поддерживаемые вызываемые объекты (callable), которые могут быть вызваны через "call_user_func($callable)", но не поддерживают вызов в форме "$callable()": "self::method" "parent::method" "static::method" ["self", "method"] ["parent", "method"] ["static", "method"] ["Foo", "Bar::method"] [new Foo, "Bar::method"]

В настройки добавлена директива error_log_mode, позволяющая определить режим доступа к логу с ошибками.