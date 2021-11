Объявлено о создании организации PHP Foundation

2.13 , Ананимас008 ( ? ), 11:04, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А шо таки битриксы с вротпресами и престошопами уже на пихон или руби перевели? 3.19 , th3m3 ( ok ), 11:24, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А шо таки битриксы с вротпресами и престошопами уже на пихон или

> руби перевели? Кто-то в здравом уме пишет новые проекты на этом старье? Или кого-то держат в заложниках и заставляют? Дайте знак.

4.22 , аноним123 ( ? ), 12:14, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы не поверите, вон там битрикс новое обновление выкатил, скруглили углы, встроили онлиофис

5.32 , th3m3 ( ok ), 13:32, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вы не поверите, вон там битрикс новое обновление выкатил, скруглили углы, встроили

> онлиофис Но как был УГ, так и остался.

2.26 , Аноним ( 26 ), 12:54, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сколько раз спрашивал, никто толком и не ответил. На чём уже давно пишут, если не на пхп?

3.31 , th3m3 ( ok ), 13:31, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На чём уже давно пишут, если не на пхп? Всё что угодно, только не php.

4.33 , Аноним ( 26 ), 13:41, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Опять нет ответа

5.36 , Онаним ( ? ), 13:54, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И не будет. Потому что придумать не смогут.

На W3C весь ответ про web... Кроме жабы всё на уровне статистической погрешности.