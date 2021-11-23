Объявлено о создании организации PHP Foundation

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|1.1, Аноним (-), 09:57, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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наконец то пхпшник не просто собирательный образ 1web программистов, а действительно необходимая часть Web стаи.
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|1.4, Анонус (?), 10:07, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Это, кстати, забавно. Учитывая, что PHP один из главных языков приносящих непосредственную прибыль.
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|1.6, Аноним (6), 10:14, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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компания JetBrains пообещала выделять 100 тысяч долларов в год - могла бы просто Никите эти бабки добавить и не было бы столько шуму)
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|2.7, Онаним (?), 10:25, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Кмк бабло там не решало. Мб человек просто устал одно и то же пилить.
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|2.20, Alex (??), 11:41, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчик очень сильный и опытный.
Скорее всего расходы на его зарплату были гораздо выше чем 100000 долларов в год.
Потому компания решила часть денег которые тратили на него, направлять в фонд.
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|3.29, Alex (??), 13:24, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну раз он такой сильный и опытный, значит LLVM'у теперь точно кранты.
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|1.9, th3m3 (ok), 10:34, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Ещё только? Они там поддерживать кровавый интерпайз собрались? Ибо уже никто давно на этом не пишет.
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|3.19, th3m3 (ok), 11:24, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А шо таки битриксы с вротпресами и престошопами уже на пихон или
> руби перевели?
Кто-то в здравом уме пишет новые проекты на этом старье? Или кого-то держат в заложниках и заставляют? Дайте знак.
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|4.22, аноним123 (?), 12:14, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы не поверите, вон там битрикс новое обновление выкатил, скруглили углы, встроили онлиофис
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|5.32, th3m3 (ok), 13:32, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вы не поверите, вон там битрикс новое обновление выкатил, скруглили углы, встроили
> онлиофис
Но как был УГ, так и остался.
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|2.26, Аноним (26), 12:54, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сколько раз спрашивал, никто толком и не ответил.
На чём уже давно пишут, если не на пхп?
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|3.31, th3m3 (ok), 13:31, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На чём уже давно пишут, если не на пхп?
Всё что угодно, только не php.
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|5.36, Онаним (?), 13:54, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И не будет. Потому что придумать не смогут.
На W3C весь ответ про web... Кроме жабы всё на уровне статистической погрешности.
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|1.23, Аноним (-), 12:15, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ждем нового рандомносгенерированного синтаксиса и расфигачивания легаси.
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|1.35, eRIC (ok), 13:50, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора было учредить PHP Foundation. Наконец-то до этого дошло, слоник не остался без дома!
Никите большое спасибо за всю его работу и желаю дальнейшего прогресса на новом месте!
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|2.37, Онаним (?), 13:56, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я хз, то ли хорошо, то ли плохо.
Во-первых, уходит ключевой разработчик. Не вот полностью и сразу уходит, но тем не менее.
Во-вторых, foundation, с одной стороны - это возможность привлекать силы людей, которые желают вкладываться только за деньги. С другой стороны - кто платит, тот и танцует, поэтому вектор развития может сместиться в дурно пахнущую сторону.
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|1.38, Атон (?), 14:12, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> новую организацию PHP Foundation
А предыдущих трёх PHP организаций, мало?
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|2.40, eRIC (ok), 14:21, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А предыдущих трёх PHP организаций, мало?
вы про коммерческие которые?
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