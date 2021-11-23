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Объявлено о создании организации PHP Foundation

23.11.2021 09:29

Сообщество разработчиков языка PHP учредило новую некоммерческую организацию PHP Foundation, которая будет отвечать за организацию финансирования проекта, поддержку сообщества и обеспечение процесса разработки. При помощи организации PHP Foundation планируется привлечь заинтересованные компании и индивидуальных участников для совместного финансирования работы над PHP.

В качестве приоритета на 2022 год отмечается намерение трудоустроить в режиме полного или частичного рабочего дня разработчиков, которые будут заниматься базовыми компонентами интерпретатора PHP в репозитории php-src. Также рассматривается возможность выделения отдельных целевых грантов. Создание новой организации не повлияет на устав сообщества PHP Internals, которое, как и раньше, будет принимать решения, связанные с разработкой языка PHP.

Одной из причин создания организации стал уход Никиты Попова из компании JetBrains, которая финансировала его работу над PHP (Никита являлся одним из ключевых разработчиков выпусков PHP 7.4, PHP 8.0 и PHP 8.1). 1 декабря Никита перейдёт на работу в другую компанию и будет уделять PHP меньше внимания из-за изменения интересов - основная активность Никиты на новом месте работы будет связана с разработкой проекта LLVM. Чтобы избежать зависимости проекта PHP от отдельных ключевых разработчиков и их трудоустройства в коммерческих компаниях решено создать независимую организацию PHP Foundation.

В настоящее время организацией уже получено 19 тысяч долларов от индивидуальных участников, но о намерении присоединиться к организации в качестве спонсоров уже заявили такие компании, как Automattic, Laravel, Acquia, Zend, Private Packagist, Symfony, Craft CMS, Tideways, PrestaShop и JetBrains. Предполагается, что совместно данные компании обеспечат годовой бюджет в 300 тысяч долларов (например, компания JetBrains пообещала выделять 100 тысяч долларов в год).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/index.php#...)
  2. OpenNews: В России планируют создать свой Фонд открытого ПО
  3. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
  4. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.0
  5. OpenNews: Локальная root-уязвимость в PHP-FPM
  6. OpenNews: Компания Huawei передала дистрибутив openEuler некоммерческой организации Open Atom
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56214-php
Ключевые слова: php
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:57, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    наконец то пхпшник не просто собирательный образ 1web программистов, а действительно необходимая часть Web стаи.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:56, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда ударяются в бюрократию - это не к добру...
     
     
  • 3.15, пох. (?), 11:10, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    причем тут бюрократия - денег, просто дайте денег.

     
     
  • 4.21, Аноним (10), 12:13, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > просто дайте денег

    Это уже коррупция.

     

  • 1.4, Анонус (?), 10:07, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Это, кстати, забавно. Учитывая, что PHP один из главных языков приносящих непосредственную прибыль.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:08, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CoC будет?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 10:57, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От_СоС точно будет :)
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:14, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    компания JetBrains пообещала выделять 100 тысяч долларов в год - могла бы просто Никите эти бабки добавить и не было бы столько шуму)
     
     
  • 2.7, Онаним (?), 10:25, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Кмк бабло там не решало. Мб человек просто устал одно и то же пилить.
     
  • 2.20, Alex (??), 11:41, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчик очень сильный и опытный.
    Скорее всего расходы на его зарплату были гораздо выше чем 100000 долларов в год.

    Потому компания решила часть денег которые тратили на него, направлять в фонд.

     
     
  • 3.29, Alex (??), 13:24, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз он такой сильный и опытный, значит LLVM'у теперь точно кранты.
     

  • 1.9, th3m3 (ok), 10:34, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Ещё только? Они там поддерживать кровавый интерпайз собрались? Ибо уже никто давно на этом не пишет.
     
     
  • 2.13, Ананимас008 (?), 11:04, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А шо таки битриксы с вротпресами и престошопами уже на пихон или руби перевели?

     
     
  • 3.19, th3m3 (ok), 11:24, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А шо таки битриксы с вротпресами и престошопами уже на пихон или
    > руби перевели?

    Кто-то в здравом уме пишет новые проекты на этом старье? Или кого-то держат в заложниках и заставляют? Дайте знак.

     
     
  • 4.22, аноним123 (?), 12:14, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы не поверите, вон там битрикс новое обновление выкатил, скруглили углы, встроили онлиофис
     
     
  • 5.32, th3m3 (ok), 13:32, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы не поверите, вон там битрикс новое обновление выкатил, скруглили углы, встроили
    > онлиофис

    Но как был УГ, так и остался.

     
  • 2.26, Аноним (26), 12:54, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько раз спрашивал, никто толком и не ответил.

    На чём уже давно пишут, если не на пхп?

     
     
  • 3.31, th3m3 (ok), 13:31, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На чём уже давно пишут, если не на пхп?

    Всё что угодно, только не php.

     
     
  • 4.33, Аноним (26), 13:41, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опять нет ответа
     
     
  • 5.36, Онаним (?), 13:54, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не будет. Потому что придумать не смогут.
    На W3C весь ответ про web... Кроме жабы всё на уровне статистической погрешности.
     

  • 1.23, Аноним (-), 12:15, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем нового рандомносгенерированного синтаксиса и расфигачивания легаси.
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:36, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А будут ли они 501(c) ?
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:37, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эх Никита Никита. Мы на тебя надежды возлагали, а ты подвёл нас.
     
  • 1.34, Анонимный (?), 13:44, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздно, уже накосячили в мажорном релизе.
     
  • 1.35, eRIC (ok), 13:50, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора было учредить PHP Foundation. Наконец-то до этого дошло, слоник не остался без дома!

    Никите большое спасибо за всю его работу и желаю дальнейшего прогресса на новом месте!

     
     
  • 2.37, Онаним (?), 13:56, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хз, то ли хорошо, то ли плохо.
    Во-первых, уходит ключевой разработчик. Не вот полностью и сразу уходит, но тем не менее.
    Во-вторых, foundation, с одной стороны - это возможность привлекать силы людей, которые желают вкладываться только за деньги. С другой стороны - кто платит, тот и танцует, поэтому вектор развития может сместиться в дурно пахнущую сторону.
     
     
  • 3.39, eRIC (ok), 14:15, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнилась песня про PHP:

    The PHP Song Official
    https://www.youtube.com/watch?v=fCt2_AsCWKI

     

  • 1.38, Атон (?), 14:12, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > новую организацию PHP Foundation

    А предыдущих трёх PHP организаций, мало?

     
     
  • 2.40, eRIC (ok), 14:21, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А предыдущих трёх PHP организаций, мало?

    вы про коммерческие которые?

     

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