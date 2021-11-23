Объявлено о создании организации PHP Foundation

Сообщество разработчиков языка PHP учредило новую некоммерческую организацию PHP Foundation, которая будет отвечать за организацию финансирования проекта, поддержку сообщества и обеспечение процесса разработки. При помощи организации PHP Foundation планируется привлечь заинтересованные компании и индивидуальных участников для совместного финансирования работы над PHP.

В качестве приоритета на 2022 год отмечается намерение трудоустроить в режиме полного или частичного рабочего дня разработчиков, которые будут заниматься базовыми компонентами интерпретатора PHP в репозитории php-src. Также рассматривается возможность выделения отдельных целевых грантов. Создание новой организации не повлияет на устав сообщества PHP Internals, которое, как и раньше, будет принимать решения, связанные с разработкой языка PHP.

Одной из причин создания организации стал уход Никиты Попова из компании JetBrains, которая финансировала его работу над PHP (Никита являлся одним из ключевых разработчиков выпусков PHP 7.4, PHP 8.0 и PHP 8.1). 1 декабря Никита перейдёт на работу в другую компанию и будет уделять PHP меньше внимания из-за изменения интересов - основная активность Никиты на новом месте работы будет связана с разработкой проекта LLVM. Чтобы избежать зависимости проекта PHP от отдельных ключевых разработчиков и их трудоустройства в коммерческих компаниях решено создать независимую организацию PHP Foundation.

В настоящее время организацией уже получено 19 тысяч долларов от индивидуальных участников, но о намерении присоединиться к организации в качестве спонсоров уже заявили такие компании, как Automattic, Laravel, Acquia, Zend, Private Packagist, Symfony, Craft CMS, Tideways, PrestaShop и JetBrains. Предполагается, что совместно данные компании обеспечат годовой бюджет в 300 тысяч долларов (например, компания JetBrains пообещала выделять 100 тысяч долларов в год).



