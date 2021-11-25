The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз языка программирования PHP 8.1

25.11.2021 21:11

После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 8.1. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.

Ключевые улучшения в PHP 8.1:

  • Добавлена поддержка перечислений, например, теперь можно использовать следующие конструкции: 
    
   enum Status {
     case Pending;
     case Active;
     case Archived;
   }

   class Post
   {
       public function __construct(
           private Status $status = Status::Pending;
       ) {}

       public function setStatus(Status $status): void
       {
        // …
       }
   }

   $post->setStatus(Status::Active);
  • Добавлена поддержка легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber) и позволяющими управлять потоками выполнения на низком уровне. Поддержку файберов планируется добавить во фреймворки Amphp и ReactPHP. 
    
   $fiber = new Fiber(function (): void {
       $valueAfterResuming = Fiber::suspend('after suspending');
    
       // … 
   });
 
   $valueAfterSuspending = $fiber->start();
 
   $fiber->resume('after resuming');
  • Улучшена реализация кэша объектного кода (opcache), в которой появилась возможность кэширования информации о наследовании классов. Оптимизация позволила поднять производительность некоторых приложений на 5-8%.
  • Оператор распаковки внутри массивов "...$var", позволяющий выполнять подстановку существующих массивов при определении нового массива, расширен поддержкой строковых ключей (ранее поддерживались только цифровые идентификаторы). Например, теперь можно использовать в коде: 
    
   $array1 = ["a" => 1];
   $array2 = ["b" => 2];
   $array = ["a" => 0, ...$array1, ...$array2];
   var_dump($array); // ["a" => 1, "b" => 2]
  • Разрешено использовать ключевое слово "new" в инициализаторах, например, в определениях функций в качестве параметра по умолчанию или в атрибутах аргуметов. 
    
   class MyController {
       public function __construct(
           private Logger $logger = new NullLogger(),
       ) {}
   }
  • Предоставлена возможность пометки свойств класса для доступа только для чтения (информация в подобные свойства может быть записана только один раз, после чего не будет доступна для изменения). 
    
   class PostData {
       public function __construct(
           public readonly string $title,
           public readonly DateTimeImmutable $date,
       ) {}
   }

   $post = new Post('Title', /* … */);
   $post->title = 'Other';
   > Error: Cannot modify readonly property Post::$title
  • Реализован новый синтаксис для вызываемых объектов (callable) - замыкание теперь можно сформировать, вызвав функцию и передав ей в качестве аргумента значение "..." (т.е. myFunc(...) вместо Closure::fromCallable('myFunc')): 
    
   function foo(int $a, int $b) { /* … */ }
   $foo = foo(...);
   $foo(a: 1, b: 2);
  • Добавлена полноценная поддержка пересекающихся типов (intersection types), позволяющих создавать новые типы, комбинируя существующие. В отличие от union-типов, определяющих коллекции из двух и более типов, intersection-типы требуют наличия в заполняемом множестве не любого из перечисленных типов, а всех указанных типов. 
    
   function generateSlug(HasTitle&HasId $post) {
       return strtolower($post->getTitle()) . $post->getId();
   }
  • Появился новый тип "never", который можно использовать для информирования статических анализаторов о том, что функция прекращает выполнение программы, например, вызывая исключение или выполняя функцию exit. 
    
   function dd(mixed $input): never
   {
    exit;
   }
  • Предложена новая функция array_is_list, позволяющая определить, что ключи в массиве расположены в порядке увеличения числовых значений, начиная с 0: 
    
   $list = ["a", "b", "c"];
   array_is_list($list); // true
   
   $notAList = [1 => "a", 2 => "b", 3 => "c"];
   array_is_list($notAList); // false

   $alsoNotAList = ["a" => "a", "b" => "b", "c" => "c"];
   array_is_list($alsoNotAList); // false
  • Для запрета переопределения констант родительского класса теперь можно использовать ключевое слово "final". 
    

   class Foo
   {
       final public const X = "foo";
   }
 
   class Bar extends Foo
   {
      public const X = "bar";
>    Fatal error: Bar::X cannot override final constant Foo::X
   }
  • Предложены функции fsync и fdatasync для принудительного сохранения изменений из дискового кэша. 
    
   $file = fopen("sample.txt", "w");
   fwrite($file, "Some content");
   if (fsync($file)) {
       echo "File has been successfully persisted to disk.";
   }
   fclose($file);
  • Добавлена возможность использования префиксов "0o" и "0O" для восьмеричных чисел, помимо ранее применявшегося префикса "0". 
    
   016 === 0o16; // true
   016 === 0O16; // true
  • Предложено выборочно ограничить применение $GLOBALS, что приведёт к нарушению обратной совместимости, но даст возможность значительно ускорить операции с массивами. Например, рассматривается возможность запрета записи в $GLOBALS и передачи $GLOBALS по указателю. Анализ 2000 пакетов показал, что только 23 из них затронет данное изменение. Например, в случае одобрения предложения в 8.1 будет прекращена поддержка таких выражений, как: 
    
   $GLOBALS = [];
   $GLOBALS += [];
   $GLOBALS =& $x;
   $x =& $GLOBALS;
   unset($GLOBALS);
   by_ref($GLOBALS);
  • Внутренние методы теперь должны возвращать корректный тип. В PHP 8.1 при возвращении типа, не соответствующего объявлению функции, будут выводиться предупреждение, но в PHP 9.0 предупреждение будет заменено на ошибку.
  • Продолжена работа по переводу функций c использования ресурсов на манипуляцию объектами. На объекты переведены функции finfo_* и imap_*.
  • Объявлена устаревшей передача значений null в качестве аргументов внутренних функций, помеченных как non-nullable. В PHP 8.1 использование конструкций вида str_contains("string", null) будет приводить к предупреждению, а в PHP 9 к ошибке.
  • Добавлена поддержка алгоритмов хэширования MurmurHash3 и xxHash.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/archive/20...)
  2. OpenNews: Объявлено о создании организации PHP Foundation
  3. OpenNews: Уязвимость в PHP, позволяющая обойти ограничения, заданные в php.ini
  4. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
  5. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.0
  6. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56232-php
Ключевые слова: php
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним (?), 21:14, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Fibers - это вкусно и полезно. Особенно для сложных кооперативных тасков.
    Производительность правда ожидаемо хуже линейных тасков на генераторах. Накладные расходы на переключение контекста выше в два раза по факту, что в общем и логично, контекст генератора собственного стека не имеет, в отличие от файбера.
     
     
  • 2.5, pavlinux (ok), 21:31, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > .. кооперативных тасков... линейных тасков на генераторах.... контекст генератора ... в отличие от файбера.

    Шоб с тобой дети на Brainfuck общались!

     
  • 2.13, kai3341 (ok), 21:51, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можешь пояснить за файберы? Это асинхронность завозят?

    PS: я не похапешник просто. Расскажу, с чем сталкивался

    В python корутины -- это по факту генераторы. Прикольно, что простейшую корутину можно await-нуть вне event loop. Ржачно, что await и yield from -- это на уровне байткода одно и то же, и поэтому нельзя сделать yield from в асинхронном генераторе. Впрочем, устранимо -- нужно только на уровне байткода окончательно развязать корутины с генераторами

    В JS асинхронность на промисах -- суть коллбэки. Питонячья асинхронность выглядит чуток костыльной на фоне промисов, но она работает и работает хорошо

     

  • 1.2, А где же каменты (?), 21:17, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Никита в контрибьюторах или уже нет?
     
  • 1.3, pavlinux (ok), 21:19, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Добавлена поддержка перечислений,
    >

    enum Status {
         case Pending;
         case Active;
         case Archived;
       }



    Это рейволюция, ребяты!
    Ждём добавление указателей. Хачу на пэхе: *++d[&i++] = (volatile const * void __restrict *)&(s++[**++j]);


     
     
  • 2.8, Я не очень хорош в придумывании ников (?), 21:40, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:40, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так усложнили синтаксис, что java выучить уже легче чем php...
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:43, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самый лучший язык из всех!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:48, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Самый лучший язык из всех для WordPress!"

    fixed

     
  • 2.12, Alex (??), 21:50, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закопайтесь
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру