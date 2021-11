После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 8.1. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость. Ключевые улучшения в PHP 8.1: Добавлена поддержка перечислений, например, теперь можно использовать следующие конструкции: enum Status { case Pending; case Active; case Archived; } class Post { public function __construct( private Status $status = Status::Pending; ) {} public function setStatus(Status $status): void { // … } } $post->setStatus(Status::Active);

Добавлена поддержка легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber) и позволяющими управлять потоками выполнения на низком уровне. Поддержку файберов планируется добавить во фреймворки Amphp и ReactPHP. $fiber = new Fiber(function (): void { $valueAfterResuming = Fiber::suspend('after suspending'); // … }); $valueAfterSuspending = $fiber->start(); $fiber->resume('after resuming');

Улучшена реализация кэша объектного кода (opcache), в которой появилась возможность кэширования информации о наследовании классов. Оптимизация позволила поднять производительность некоторых приложений на 5-8%.

Оператор распаковки внутри массивов "...$var", позволяющий выполнять подстановку существующих массивов при определении нового массива, расширен поддержкой строковых ключей (ранее поддерживались только цифровые идентификаторы). Например, теперь можно использовать в коде: $array1 = ["a" => 1]; $array2 = ["b" => 2]; $array = ["a" => 0, ...$array1, ...$array2]; var_dump($array); // ["a" => 1, "b" => 2]

Разрешено использовать ключевое слово "new" в инициализаторах, например, в определениях функций в качестве параметра по умолчанию или в атрибутах аргуметов. class MyController { public function __construct( private Logger $logger = new NullLogger(), ) {} }

Предоставлена возможность пометки свойств класса для доступа только для чтения (информация в подобные свойства может быть записана только один раз, после чего не будет доступна для изменения). class PostData { public function __construct( public readonly string $title, public readonly DateTimeImmutable $date, ) {} } $post = new Post('Title', /* … */); $post->title = 'Other'; > Error: Cannot modify readonly property Post::$title

Реализован новый синтаксис для вызываемых объектов (callable) - замыкание теперь можно сформировать, вызвав функцию и передав ей в качестве аргумента значение "..." (т.е. myFunc(...) вместо Closure::fromCallable('myFunc')): function foo(int $a, int $b) { /* … */ } $foo = foo(...); $foo(a: 1, b: 2);

Добавлена полноценная поддержка пересекающихся типов (intersection types), позволяющих создавать новые типы, комбинируя существующие. В отличие от union-типов, определяющих коллекции из двух и более типов, intersection-типы требуют наличия в заполняемом множестве не любого из перечисленных типов, а всех указанных типов. function generateSlug(HasTitle&HasId $post) { return strtolower($post->getTitle()) . $post->getId(); }

Появился новый тип "never", который можно использовать для информирования статических анализаторов о том, что функция прекращает выполнение программы, например, вызывая исключение или выполняя функцию exit. function dd(mixed $input): never { exit; }

Предложена новая функция array_is_list, позволяющая определить, что ключи в массиве расположены в порядке увеличения числовых значений, начиная с 0: $list = ["a", "b", "c"]; array_is_list($list); // true $notAList = [1 => "a", 2 => "b", 3 => "c"]; array_is_list($notAList); // false $alsoNotAList = ["a" => "a", "b" => "b", "c" => "c"]; array_is_list($alsoNotAList); // false

Для запрета переопределения констант родительского класса теперь можно использовать ключевое слово "final". class Foo { final public const X = "foo"; } class Bar extends Foo { public const X = "bar"; > Fatal error: Bar::X cannot override final constant Foo::X }

Предложены функции fsync и fdatasync для принудительного сохранения изменений из дискового кэша. $file = fopen("sample.txt", "w"); fwrite($file, "Some content"); if (fsync($file)) { echo "File has been successfully persisted to disk."; } fclose($file);

Добавлена возможность использования префиксов "0o" и "0O" для восьмеричных чисел, помимо ранее применявшегося префикса "0". 016 === 0o16; // true 016 === 0O16; // true

Предложено выборочно ограничить применение $GLOBALS, что приведёт к нарушению обратной совместимости, но даст возможность значительно ускорить операции с массивами. Например, рассматривается возможность запрета записи в $GLOBALS и передачи $GLOBALS по указателю. Анализ 2000 пакетов показал, что только 23 из них затронет данное изменение. Например, в случае одобрения предложения в 8.1 будет прекращена поддержка таких выражений, как: $GLOBALS = []; $GLOBALS += []; $GLOBALS =& $x; $x =& $GLOBALS; unset($GLOBALS); by_ref($GLOBALS);

Внутренние методы теперь должны возвращать корректный тип. В PHP 8.1 при возвращении типа, не соответствующего объявлению функции, будут выводиться предупреждение, но в PHP 9.0 предупреждение будет заменено на ошибку.

Продолжена работа по переводу функций c использования ресурсов на манипуляцию объектами. На объекты переведены функции finfo_* и imap_*.

Объявлена устаревшей передача значений null в качестве аргументов внутренних функций, помеченных как non-nullable. В PHP 8.1 использование конструкций вида str_contains("string", null) будет приводить к предупреждению, а в PHP 9 к ошибке.

Добавлена поддержка алгоритмов хэширования MurmurHash3 и xxHash.