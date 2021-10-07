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Уязвимость в PHP, позволяющая обойти ограничения, заданные в php.ini

07.10.2021 09:52

Опубликован метод обхода в интерпретаторе PHP ограничений, заданных при помощи директивы disable_functions и других настроек в php.ini. Напомним, что директива disable_functions даёт возможность запретить использование в скриптах определённых внутренних функций, например можно запретить "system, exec, passthru, popen, proc_open и shell_exec" для блокирования вызова внешних программ или fopen для запрета открытия файлов.

Примечательно, что в предложенном эксплоите используется уязвимость, о которой разработчикам PHP было сообщено более 10 лет назад, но они посчитали её несущественной проблемой, не влияющей на безопасность. Предложенный метод атаки основан на изменении значений параметров в памяти процесса и работает во всех актуальных выпусках PHP, начиная с PHP 7.0 (атака возможна и на PHP 5.x, но для этого требуется внесения изменений в эксплоит). Эксплоит протестирован в различных конфигурациях Debian, Ubuntu, CentOS и FreeBSD с PHP в форме cli, fpm и модуля для apache2.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mm0r1/explo...)
  2. OpenNews: Уязвимости в PHP и PHPMailer
  3. OpenNews: Возможность обхода ограничений Open_Basedir в PHP
  4. OpenNews: Уязвимость php-fpm, позволяющая удалённо выполнить код на сервере
  5. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере Composer, допускающая компрометацию PHP-репозитория Packagist
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55935-php
Ключевые слова: php
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:57, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    >разработчикам PHP было сообщено более 10 лет назад, но они посчитали её несущественной проблемой, не влияющей на безопасность.

    Ну вот шо это такое? И вот опять...

     
     
  • 2.3, nelson (??), 10:09, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну вот шо это такое?

    "Философия" PHP.

     

  • 1.2, привет (ok), 10:00, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    еваль в пхп это не функция, запретить через эту конструкцию нельзя ( можно модулем ), однако, workaround есть какой нить? Весьма печальный баг
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:13, 07/10/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    >в предложенном эксплоите используется уязвимость, о которой разработчикам PHP было сообщено более 10 лет назад, но они посчитали её несущественной проблемой, не влияющей на безопасность

    Ну вот. Пхп безопасен, говорили они. Это код макак говорили они  цукер все вылизал, уповали они...

     
  • 1.6, Нанобот (ok), 10:32, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    а не проще будет открыть /proc/self/mem на запись и пропатчить интерпретатор на игнорирование disable_functions?
     

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