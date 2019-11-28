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После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 7.4. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.
Ключевые улучшения в PHP 7.4:
- Типизированные свойства - свойства классов теперь могут включать объявления типов, например:
class User {
public int $id;
public string $name;
}
- Сокращённый синтаксис определения функций "fn(parameter_list) => expr" с привязкой области видимости по значению. Например "fn($x) => $x + $y" является аналогом "$fn2 = function ($x) use ($y) {return $x + $y;}");
- Сокращённый оператор присвоения "??=", который может использоваться для определения значения по умолчанию ("a ??= b" аналогично "a = a ?? b", если "a" определён его значение сохраняется, а если не определён присваивается значение "b");
- Ограниченная возможность сохранения иерархии наследования типов в производных от них типах возвращаемых значений или возможность преобразования иерархии исходных типов на противоположную в производных типах аргументов (ковариантность возвращаемого типа и контравариантность типа аргументов). В PHP теперь можно использовать следующие конструкции:
class A {}
class B extends A {}
class Producer {
public function method(): A {}
}
class ChildProducer extends Producer {
public function method(): B {}
}
- Оператор распаковки внутри массивов "...$var", позволяющий выполнять подстановку существующих массивов при определении нового массива;
$parts = ['apple', 'pear'];
$fruits = ['banana', 'orange', ...$parts, 'watermelon'];
// ['banana', 'orange', 'apple', 'pear', 'watermelon'];
- Возможность наглядного оформления больших чисел с разделителями в числовых литералах (1_000_000_00);
- Поддержка слабых ссылок, позволяющих сохранить ссылку на объект, но не блокирующих удаление связанного объекта сборщиком мусора;
- Новый механизм сериализации объектов (комбинация Serializable и __sleep()/__wakeup()), пришедший на смену интерфейсу Serializable, который будет объявлен устаревшим;
// Возвращает массив, содержащий все состояния объекта;
public function __serialize(): array;
// Восстанавливает состояние объекта из массива
public function __unserialize(array $data): void;
- Разрешена генерация исключений из метода __toString();
- Добавлена поддержка упреждающей загрузки кэша объектного кода. Для настройки добавлен параметр
opcache.preload, через который можно указать PHP-скрипт, который будет скомпилирован и запущен при запуске сервера. Данный скрипт может загрузить опкод других файлов через их прямое включение или при помощи функции opcache_compile_file();
- В расширение Hash добавлена функция crc32c для вычисления контрольных сумм с использованием полинома Кастаньоли;
- В функцию password_hash() добавлена поддержка методов хэширования паролей argon2i и argin2id, в реализации библиотеки Sodium, если PHP собирается без libargon;
- Добавлена функция mb_str_split(), аналогичная str_split(), но оперирующая не байтами а позициями символов в многобайтовой строке;
- В функции strip_tags() добавлена возможность передачи массива с именами тегов, т.е. вместо strip_tags($str, '<a><p>') теперь можно указать strip_tags($str, ['a', 'p']);
- В proc_open() разрешено перечисление операндов в массиве, вместо указание строки для запуска, а также реализована возможность перенаправления потоков и поддержка нулевого файлового дескриптора;
proc_open(['php', '-r', 'echo "Hello World\n";'], $descriptors, $pipes);
// Как 2>&1 в shell
proc_open($cmd, [1 => ['pipe', 'w'], 2 => ['redirect', 1]], $pipes);
// как 2>/dev/null или 2>nul в shell
proc_open($cmd, [1 => ['pipe', 'w'], 2 => ['null']], $pipes);
- Из базовой поставки исключены расширения Firebird/Interbase, Recode и WDDX. Данные расширения теперь распространяются через PECL;
- Переведены в разряд устаревших такие возможности, как вложенные тернарные операторы без скобок, обращение к элементам массивов и строкам с использованием фигурных скобок ("$var{$idx}"), функция is_real() и приведение к типу real, использование ключевого слова parent без родительского класса, параметр конфигурации allow_url_include, применение array_key_exists() над объектами.
Объявлены устаревшими функции get_magic_quotes_gpc(), get_magic_quotes_runtime(),
hebrevc(), convert_cyr_string(), money_format(), ezmlm_hash(), restore_include_path(), ldap_control_paged_result_response(), ldap_control_paged_result(), ReflectionType::__toString().
Обеспечен вывод предупреждения о применении устаревшей возможности при попытке обработки некорректных символов в функциях
base_convert(), bindec(), octdec() и hexdec(), а также при указании нестрокового шаблона в mb_ereg_replace().