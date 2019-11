После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 7.4. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость. Ключевые улучшения в PHP 7.4: Типизированные свойства - свойства классов теперь могут включать объявления типов, например: class User { public int $id; public string $name; }

Сокращённый синтаксис определения функций " fn(parameter_list) => expr " с привязкой области видимости по значению. Например "fn($x) => $x + $y" является аналогом " $fn2 = function ($x) use ($y) {return $x + $y;} ");

" с привязкой области видимости по значению. Например "fn($x) => $x + $y" является аналогом " "); Сокращённый оператор присвоения "??=", который может использоваться для определения значения по умолчанию ("a ??= b" аналогично "a = a ?? b", если "a" определён его значение сохраняется, а если не определён присваивается значение "b");

Ограниченная возможность сохранения иерархии наследования типов в производных от них типах возвращаемых значений или возможность преобразования иерархии исходных типов на противоположную в производных типах аргументов (ковариантность возвращаемого типа и контравариантность типа аргументов). В PHP теперь можно использовать следующие конструкции: class A {} class B extends A {} class Producer { public function method(): A {} } class ChildProducer extends Producer { public function method(): B {} }

Оператор распаковки внутри массивов "...$var", позволяющий выполнять подстановку существующих массивов при определении нового массива; $parts = ['apple', 'pear']; $fruits = ['banana', 'orange', ...$parts, 'watermelon']; // ['banana', 'orange', 'apple', 'pear', 'watermelon'];

Возможность наглядного оформления больших чисел с разделителями в числовых литералах (1_000_000_00);

Поддержка слабых ссылок, позволяющих сохранить ссылку на объект, но не блокирующих удаление связанного объекта сборщиком мусора;

Новый механизм сериализации объектов (комбинация Serializable и __sleep()/__wakeup()), пришедший на смену интерфейсу Serializable, который будет объявлен устаревшим; // Возвращает массив, содержащий все состояния объекта; public function __serialize(): array; // Восстанавливает состояние объекта из массива public function __unserialize(array $data): void;

Разрешена генерация исключений из метода __toString();

Добавлена поддержка упреждающей загрузки кэша объектного кода. Для настройки добавлен параметр opcache.preload, через который можно указать PHP-скрипт, который будет скомпилирован и запущен при запуске сервера. Данный скрипт может загрузить опкод других файлов через их прямое включение или при помощи функции opcache_compile_file();

В расширение Hash добавлена функция crc32c для вычисления контрольных сумм с использованием полинома Кастаньоли;

В функцию password_hash() добавлена поддержка методов хэширования паролей argon2i и argin2id, в реализации библиотеки Sodium, если PHP собирается без libargon;

Добавлена функция mb_str_split(), аналогичная str_split(), но оперирующая не байтами а позициями символов в многобайтовой строке;

В функции strip_tags() добавлена возможность передачи массива с именами тегов, т.е. вместо strip_tags($str, '<a><p>') теперь можно указать strip_tags($str, ['a', 'p']);

В proc_open() разрешено перечисление операндов в массиве, вместо указание строки для запуска, а также реализована возможность перенаправления потоков и поддержка нулевого файлового дескриптора; proc_open(['php', '-r', 'echo "Hello World

";'], $descriptors, $pipes); // Как 2>&1 в shell proc_open($cmd, [1 => ['pipe', 'w'], 2 => ['redirect', 1]], $pipes); // как 2>/dev/null или 2>nul в shell proc_open($cmd, [1 => ['pipe', 'w'], 2 => ['null']], $pipes);

Из базовой поставки исключены расширения Firebird/Interbase, Recode и WDDX. Данные расширения теперь распространяются через PECL;

Переведены в разряд устаревших такие возможности, как вложенные тернарные операторы без скобок, обращение к элементам массивов и строкам с использованием фигурных скобок ("$var{$idx}"), функция is_real() и приведение к типу real, использование ключевого слова parent без родительского класса, параметр конфигурации allow_url_include, применение array_key_exists() над объектами. Объявлены устаревшими функции get_magic_quotes_gpc(), get_magic_quotes_runtime(), hebrevc(), convert_cyr_string(), money_format(), ezmlm_hash(), restore_include_path(), ldap_control_paged_result_response(), ldap_control_paged_result(), ReflectionType::__toString(). Обеспечен вывод предупреждения о применении устаревшей возможности при попытке обработки некорректных символов в функциях base_convert(), bindec(), octdec() и hexdec(), а также при указании нестрокового шаблона в mb_ereg_replace().