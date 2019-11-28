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Релиз языка программирования PHP 7.4

28.11.2019 13:02

После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 7.4. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.

Ключевые улучшения в PHP 7.4:

  • Типизированные свойства - свойства классов теперь могут включать объявления типов, например: 
    
   class User {
       public int $id;
       public string $name;
   }
  • Сокращённый синтаксис определения функций "fn(parameter_list) => expr" с привязкой области видимости по значению. Например "fn($x) => $x + $y" является аналогом "$fn2 = function ($x) use ($y) {return $x + $y;}");
  • Сокращённый оператор присвоения "??=", который может использоваться для определения значения по умолчанию ("a ??= b" аналогично "a = a ?? b", если "a" определён его значение сохраняется, а если не определён присваивается значение "b");
  • Ограниченная возможность сохранения иерархии наследования типов в производных от них типах возвращаемых значений или возможность преобразования иерархии исходных типов на противоположную в производных типах аргументов (ковариантность возвращаемого типа и контравариантность типа аргументов). В PHP теперь можно использовать следующие конструкции: 
    
   class A {}
   class B extends A {}

   class Producer {
       public function method(): A {}
   }
   class ChildProducer extends Producer {
       public function method(): B {}
   }
  • Оператор распаковки внутри массивов "...$var", позволяющий выполнять подстановку существующих массивов при определении нового массива; 
    
   $parts = ['apple', 'pear'];
   $fruits = ['banana', 'orange', ...$parts, 'watermelon'];
   // ['banana', 'orange', 'apple', 'pear', 'watermelon'];
  • Возможность наглядного оформления больших чисел с разделителями в числовых литералах (1_000_000_00);
  • Поддержка слабых ссылок, позволяющих сохранить ссылку на объект, но не блокирующих удаление связанного объекта сборщиком мусора;
  • Новый механизм сериализации объектов (комбинация Serializable и __sleep()/__wakeup()), пришедший на смену интерфейсу Serializable, который будет объявлен устаревшим; 
    
   // Возвращает массив, содержащий все состояния  объекта;
   public function __serialize(): array;

   // Восстанавливает состояние объекта из массива
   public function __unserialize(array $data): void;
  • Разрешена генерация исключений из метода __toString();
  • Добавлена поддержка упреждающей загрузки кэша объектного кода. Для настройки добавлен параметр opcache.preload, через который можно указать PHP-скрипт, который будет скомпилирован и запущен при запуске сервера. Данный скрипт может загрузить опкод других файлов через их прямое включение или при помощи функции opcache_compile_file();
  • В расширение Hash добавлена функция crc32c для вычисления контрольных сумм с использованием полинома Кастаньоли;
  • В функцию password_hash() добавлена поддержка методов хэширования паролей argon2i и argin2id, в реализации библиотеки Sodium, если PHP собирается без libargon;
  • Добавлена функция mb_str_split(), аналогичная str_split(), но оперирующая не байтами а позициями символов в многобайтовой строке;
  • В функции strip_tags() добавлена возможность передачи массива с именами тегов, т.е. вместо strip_tags($str, '<a><p>') теперь можно указать strip_tags($str, ['a', 'p']);
  • В proc_open() разрешено перечисление операндов в массиве, вместо указание строки для запуска, а также реализована возможность перенаправления потоков и поддержка нулевого файлового дескриптора; 
    
   proc_open(['php', '-r', 'echo "Hello World\n";'], $descriptors, $pipes);

   // Как 2>&1 в shell
   proc_open($cmd, [1 => ['pipe', 'w'], 2 => ['redirect', 1]],  $pipes);

   // как 2>/dev/null или 2>nul в shell
   proc_open($cmd, [1 => ['pipe', 'w'], 2 => ['null']], $pipes);
  • Из базовой поставки исключены расширения Firebird/Interbase, Recode и WDDX. Данные расширения теперь распространяются через PECL;
  • Переведены в разряд устаревших такие возможности, как вложенные тернарные операторы без скобок, обращение к элементам массивов и строкам с использованием фигурных скобок ("$var{$idx}"), функция is_real() и приведение к типу real, использование ключевого слова parent без родительского класса, параметр конфигурации allow_url_include, применение array_key_exists() над объектами.

    Объявлены устаревшими функции get_magic_quotes_gpc(), get_magic_quotes_runtime(), hebrevc(), convert_cyr_string(), money_format(), ezmlm_hash(), restore_include_path(), ldap_control_paged_result_response(), ldap_control_paged_result(), ReflectionType::__toString().

    Обеспечен вывод предупреждения о применении устаревшей возможности при попытке обработки некорректных символов в функциях base_convert(), bindec(), octdec() и hexdec(), а также при указании нестрокового шаблона в mb_ereg_replace().



  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/archive/20...)
  2. OpenNews: Разработчики PHP предложили P++, диалект со строгой типизацией
  3. OpenNews: Проект Snuffleupagus развивает PHP-модуль для блокирования уязвимостей
  4. OpenNews: В PHP 8 будет добавлен JIT-компилятор
  5. OpenNews: Выпуск виртуальной машины HHVM 4.0 с прекращением поддержки PHP
  6. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: php
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:09, 28/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понимаю, что на нём уже много чего написано (что ещё нужно поддерживать), и что он довольно востребован, но... Что скажет диванный аноним: стоит ли отказаться от PHP при начале нового проекта?
     
     
  • 2.7, Диванный аноним (?), 14:19, 28/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не отказывайтесь ни в коем случае.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:21, 28/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от проекта. Если нет особых требований к производительности и разработчики хорошо знают современный php (современный, а не тот ужас времён php4), вполне разумно его и использовать.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:24, 28/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет скрепные переходы это:
    Ruby -> Python;
    Python -> Golang;
    C# -> Java;

    Если от мысли от нового проекта на PHP тебя не вывернуло на изнанку делай на PHP. Тоже самое с Node.js. Причем PHP и Node.js фанатики очень жестко разделены друг от друга и не допускают мысли о проникновении технологий.

     
     
  • 3.12, Попугай Кеша (?), 14:27, 28/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне ради любопытства. С чего это с C# бегут на Java? В их стане вроде все ок было
     
     
  • 4.15, Аноним (9), 14:29, 28/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто диванные Анонимы с опеннетика не любят Майков. А так если всегда делал на С# и зашла речь про новый проект что в легаси мире С# редкость. То переходить надо именно на джаву так Столлман вместе с главной Оракла завещали.
     

  • 1.2, Ваня (??), 14:14, 28/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    круто, я уже давно не пишу на php, НО это классный язык для создания WEB приложений.
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:16, 28/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.5, Аноним (9), 14:17, 28/11/2019 Скрыто модератором
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  • 2.10, Аноним (8), 14:25, 28/11/2019 Скрыто модератором
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  • 3.11, Аноним (9), 14:26, 28/11/2019 Скрыто модератором
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  • 4.14, Попугай Кеша (?), 14:28, 28/11/2019 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.4, Аноним (9), 14:16, 28/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (8), 14:18, 28/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    preload это отлично, можно весь фреймворк типа laravel/symfony закэшировать
     
  • 1.16, Аноним (9), 14:37, 28/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В ответ к выше скрытому комментарию AngularJS закрывается в 2021 году. https://killedbygoogle.com/
     

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