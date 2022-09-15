Доступна полностью переработанная среда разработки Arduino IDE 2.0

2.11 , Аноним ( 11 ), 09:20, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Нормальные давно уже на линух свалили, там работа с железом сильно приятнее. А вон то это безнадежные ретарды на обочине истории.

3.13 , YM2608 ( ? ), 09:30, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – и чем оно приятнее нап линухе?

4.19 , _hide_ ( ok ), 10:02, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Тем, что имеются базовые абстракции с которыми можно работать стандартными инструментами, а не городить:

* установил дрова для конкретной железяки

* скачал ПО для конкретной железяки

* сел в лужу, потому что в ПО для железяки нету даже самого базового Т.е. дело не в том, что на линуксе лучше, дело в том, что на виндовсе дичайший вендор лок

4.45 , Аноним ( 45 ), 12:14, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – большой текст свёрнут, показать 1 С операцоинкой проще договориться на тему доступа к железу В крайнем случае ... 4.52 , _kp ( ok ), 13:00, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если для ретро AVR, то всё равно.

А для ARM, ESP сборка под Windows делается через кучи костылей, медленне работает, и не до конца полноценна.

3.25 , Аноним ( 25 ), 10:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, а если для твоей железки есть пропретарный софт написанный сто миллионов лет назад и работает он только на оффтопике и только на хп?

4.38 , Decaprox ( ? ), 11:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну вот давеча пришлось поставить хп в виртуалку, чтобы с древним потенциостатом поработать.

Что касается разработки, в основном сейчас все есть под линукс. За последние годы, только sigma studio пришлось ставить в виртуалку.

4.46 , Аноним ( 46 ), 12:25, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ага, а если для твоей железки есть пропретарный софт написанный сто миллионов

> лет назад и работает он только на оффтопике и только на хп? Ну так может эту железку уже пора сбагрить/отправить на покой/заменить и проч? Или если это ну пц ценное, реверснуть ее протоколы наконец да накатать открытый софт чтобы некромансией не страдать.

5.61 , Аноним ( 61 ), 14:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ха ты такой просто и кто за это заплатит? Если ты такой реверсер чтож ты свои платы не продаёшь?

3.40 , Xenia Joness ( ok ), 11:45, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Нормальные и

> на линух свалили, там работа с железом сильно приятнее удивительно) Пробовали, например, какой-нибудь PCI-Express поднять? Или с оптикой на мультигигабитных скоростях работать? Может пробовали собрать что-нибудь для FPGA, например модулятор сигнала на ЦАП с JESD204b? Или отладить прошивку для DSP, который рулит электродвигателем в киловатты мощности? Почему-то уверена, что не пробовали. Даже для какой-нибудь распространённой железки, типа Xilinx Zynq, не говоря уже про что-нибудь специфичное.

Причем для того же Zynq весь софт есть для Linux, только работать в нем сплошная боль, и дело не в софте. Мне сложно вам передать ощущения от работы в том же Vivado из под Linux. Поэтому очень сомневаюсь, что >там работа с железом сильно приятнее Это ещё не учитывая того факта, что железки ещё надо разработать перед этим)

И, сколько встречала, Linux как штатное рабочее окружения инженера - это лишь редкое исключение, и то, если позволяют условия, например, для разработки не надо больше, чем блокнот, make и gdb. А высококлассные специалисты никогда не променяют надежную, стабильную и быструю операционную систему на что-нибудь из Linux. Ведь им надо создавать новые технологии, вести мир к светлому будущему, решать сложнейшие задачи, а не вечно конфигурировать свою ОС.

4.47 , Аноним ( 47 ), 12:30, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С оптикой? Меланоксовские карточки в Linux поддерживаются вплоть до 100-гигабитных.

4.50 , Аноним ( 50 ), 12:54, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать Вот прям с ноля - нет, но очень мощный траблшутинг взбрыков PCIe с весьма низкоу... 4.60 , qrKot ( ? ), 14:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> высококлассные специалисты никогда не променяют надежную, стабильную и быструю операционную систему Это вы про XP, простите?)))

2.29 , Аноним ( 29 ), 10:47, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > этой Arduino IDE 2.0 10ку ПАРАМЕТРЫ ЗАГРУЗКИ

Windows Win 10 и новее, 64 бита

Windows Установщик MSI

Windows ZIP-файл

Linux Изображение приложения 64 бита (X86-64)

Linux ZIP-файл 64 бита (X86-64)

macOS 10.14: “Mojave” или новее, 64 бита

3.36 , Аноним ( 36 ), 11:11, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >64 бита Спасибо, я на 1.9 посижу. В ней нет Хромиума, которому 4 гигов мало.

