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Доступна полностью переработанная среда разработки Arduino IDE 2.0

15.09.2022 08:24

После трёх лет альфа- и бета-тестирования сообщество Arduino, развивающее серию открытых плат на базе микроконтроллеров, представило стабильный релиз интегрированной среды разработки Arduino IDE 2.0, предоставляющей интерфейс для написания кода, компиляции, загрузки прошивок на оборудование и взаимодействия с платами в процессе отладки. Разработка прошивок производится на специально созданном языке программирования, напоминающем Си и позволяющем быстро создавать программы для микроконтроллеров. Код интерфейса среды разработки написан на языке TypeScript (типизированный JavaScipt), а бэкенд реализован на языке Go. Исходные тексты распространяются под лицензией AGPLv3. Подготовлены готовые пакеты для Linux, Windows и macOS.

Ветка Arduino IDE 2.x является полностью новым проектом, не имеющим пересечений по коду с Arduino IDE 1.x. В качестве основы Arduino IDE 2.0 использован редактор кода Eclipse Theia, а настольное приложение собрано с использованием платформы Electron (Arduino IDE 1.x написан на Java). Связанная с компиляцией, отладкой и загрузкой прошивок логика вынесена в отдельный фоновый процесс arduino-cli. Интерфейс по возможности попытались сохранить в привычном для пользователей виде, одновременно модернизировав его. Пользователям Arduino 1.x предоставлена возможность обновления до новой ветки с преобразованием имеющихся плат и библиотек функций.

Среди наиболее заметных пользователю изменений:

  • Более быстрый, отзывчивый и современно выглядящий интерфейс с несколькими режимами представления информации.
  • Поддержка автодополнения ввода названий функций и переменных с учётом имеющегося кода и подключенных библиотек. Информирование об ошибках во время набора. Операции, связанные с разбором семантики, вынесены в компонент, поддерживающий протокол LSP (Language Server Protocol).
  • Средства навигации по коду. В контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на функции или переменной, показываются ссылки для перехода на строку, в которой определены выбранная функция или переменная.
  • Встроен отладчик, поддерживающий отладку в live-режиме и возможность использования точек останова.
  • Поддержка тёмного режима оформления.
  • Для людей, работающих над проектом на разных компьютерах, добавлена поддержка сохранения работы в облаке Arduino Cloud. На системах в которых не установлен Arduino IDE 2 предоставлена возможность редактирования кода при помощи web-интерфейса Arduino Web Editor, который поддерживает в том числе работу в offline-режиме.
  • Новые менеджеры плат и библиотек.
  • Интеграция с Git.
  • Система мониторинга последовательного порта (Serial Monitor).
  • Построитель графиков (Plotter), позволяющий представить возвращаемые платой переменные и другие данные в форме наглядного графика. Возможен одновременный просмотр вывода в текстовой форме и в виде графика.
  • Встроенный механизм проверки и доставки обновлений.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.arduino.cc/2022/0...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBot 0.5, платформы для создания роботов на базе смартфона
  3. OpenNews: Проект elk развивает компактный JavaScript-движок для микроконтроллеров
  4. OpenNews: Выпуск Snek 1.6, Python-подобного языка программирования для встраиваемых систем
  5. OpenNews: Проект Arduino выпустил программное окружение Arduino 1.0
  6. OpenNews: Представлена платформа Precursor для создания свободных мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57784-arduino
Ключевые слова: arduino, ide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, EuPhobos (ok), 08:37, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Что-ж опробуем.
    Но из новшеств: " Система мониторинга последовательного порта (Serial Monitor)." - оно и так было в версии 1.
    А вот остальное интересно, т.к. первую версию сложно было назвать IDE.. Просто блокнотик для кода.
     
     
  • 2.41, Аноним (-), 12:00, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Разве в твоем блокнотике есть столько баззвордов на мегабайт? :) Зато очень удобный детектор хайпующих ламеров.
     

  • 1.4, Жироватт (ok), 08:37, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > electron ... Eclipse Theia ... Arduino Web Editor ... js+go
    > сохранить, но модифицировать

    Ну ё... все баззворды собрали?
    <пошел продавать коробку с игрушками-ардуинками на авито и покупать что-нибудь iMCS51-образное>

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:40, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >пошел продавать коробку с игрушками-ардуинками

    https://www.youtube.com/watch?v=3QpodEyKB_k

     
  • 2.20, пох. (?), 10:03, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ты погоди на авито-то. Через еще годик такой интересной жизни товарищмайору продашь на вес золота. Только как-нибудь аккуратно, а не как на авито - "дай нам свою мобилку, не, не эту, мы таджикские паспорта детектим".

    Написал бы - ebay, все было б правильно.

     
     
  • 3.57, Товарищ полковник (?), 13:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что ты такой злой к товарищу майору? Ну что тебе товарищ майор сделал? Маму твою что ли обслужи и бросил, а потом родился дегенерат, который сюда постит.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:48, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тёмная тема?
    да неужели
     
  • 1.6, Аноним (-), 08:56, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ОБЧР из этого можно сделать?
    Или предполагается, что дети вырастут и потом сделают?
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:02, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Старый Arduino IDE тоже на вебне было?
     
     
  • 2.31, topin89 (ok), 10:50, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, Java, даже в новости написано.
     

  • 1.9, YM2608 (?), 09:03, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    настоящие радиоэлектронщики сидят на Windos XP - а этой  Arduino IDE 2.0 10ку подавай минимум
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:20, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Нормальные давно уже на линух свалили, там работа с железом сильно приятнее. А вон то это безнадежные ретарды на обочине истории.
     
     
  • 3.13, YM2608 (?), 09:30, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    и чем оно приятнее нап линухе?
     
     
  • 4.19, _hide_ (ok), 10:02, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тем, что имеются базовые абстракции с которыми можно работать стандартными инструментами, а не городить:
    * установил дрова для конкретной железяки
    * скачал ПО для конкретной железяки
    * сел в лужу, потому что в ПО для железяки нету даже самого базового

    Т.е. дело не в том, что на линуксе лучше, дело в том, что на виндовсе дичайший вендор лок

     
  • 4.45, Аноним (45), 12:14, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1 С операцоинкой проще договориться на тему доступа к железу В крайнем случае ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.52, _kp (ok), 13:00, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если для ретро AVR, то всё равно.
    А для ARM, ESP сборка под Windows делается через кучи костылей, медленне работает, и не до конца полноценна.
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а если для твоей железки есть пропретарный софт написанный сто миллионов лет назад и работает он только на оффтопике и только на хп?
     
     
  • 4.38, Decaprox (?), 11:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот давеча пришлось поставить хп в виртуалку, чтобы с древним потенциостатом поработать.
    Что касается разработки, в основном сейчас все есть под линукс. За последние годы, только sigma studio пришлось ставить в виртуалку.
     
  • 4.46, Аноним (46), 12:25, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, а если для твоей железки есть пропретарный софт написанный сто миллионов
    > лет назад и работает он только на оффтопике и только на хп?

    Ну так может эту железку уже пора сбагрить/отправить на покой/заменить и проч? Или если это ну пц ценное, реверснуть ее протоколы наконец да накатать открытый софт чтобы некромансией не страдать.

     
     
  • 5.61, Аноним (61), 14:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха ты такой просто  и кто за это заплатит? Если ты такой реверсер чтож ты свои платы не продаёшь?
     
  • 3.40, Xenia Joness (ok), 11:45, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Нормальные

    и
    > на линух свалили, там работа с железом сильно приятнее

    удивительно)

    Пробовали, например, какой-нибудь PCI-Express поднять? Или с оптикой на мультигигабитных скоростях работать? Может пробовали собрать что-нибудь для FPGA, например модулятор сигнала на ЦАП с JESD204b? Или отладить прошивку для DSP, который рулит электродвигателем в киловатты мощности?

    Почему-то уверена, что не пробовали. Даже для какой-нибудь распространённой железки, типа Xilinx Zynq, не говоря уже про что-нибудь специфичное.
    Причем для того же Zynq весь софт есть для Linux, только работать в нем сплошная боль, и дело не в софте. Мне сложно вам передать ощущения от работы в том же Vivado из под Linux.

    Поэтому очень сомневаюсь, что

    >там работа с железом сильно приятнее

    Это ещё не учитывая того факта, что железки ещё надо разработать перед этим)
    И, сколько встречала, Linux как штатное рабочее окружения инженера - это лишь редкое исключение, и то, если позволяют условия, например, для разработки не надо больше, чем блокнот, make и gdb. А высококлассные специалисты никогда не променяют надежную, стабильную и быструю операционную систему на что-нибудь из Linux. Ведь им надо создавать новые технологии, вести мир к светлому будущему, решать сложнейшие задачи, а не вечно конфигурировать свою ОС.

     
     
  • 4.47, Аноним (47), 12:30, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С оптикой? Меланоксовские карточки в Linux поддерживаются вплоть до 100-гигабитных.
     
  • 4.50, Аноним (50), 12:54, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот прям с ноля - нет, но очень мощный траблшутинг взбрыков PCIe с весьма низкоу... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.60, qrKot (?), 14:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> высококлассные специалисты никогда не променяют надежную, стабильную и быструю операционную систему

    Это вы про XP, простите?)))

     
  • 2.29, Аноним (29), 10:47, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > этой  Arduino IDE 2.0 10ку

    ПАРАМЕТРЫ ЗАГРУЗКИ
    Windows Win 10 и новее, 64 бита
    Windows Установщик MSI
    Windows ZIP-файл
    Linux Изображение приложения 64 бита (X86-64)
    Linux ZIP-файл 64 бита (X86-64)
    macOS 10.14: “Mojave” или новее, 64 бита

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:11, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >64 бита

    Спасибо, я на 1.9 посижу. В ней нет Хромиума, которому 4 гигов мало.

     

  • 1.10, Аноним (11), 09:19, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заменили устаревшие баззворды на более модные, вот и весь ченжлог.
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:28, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глядишь,  скоро и в железо электрон пихать будут, ну так, в качестве прошивок)
     
     
  • 2.18, BeLord (ok), 10:02, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда они его в железе осилят, могут пихать-)))
     
     
  • 3.62, Аноним (61), 14:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот железо «подрастёт» и запихнут.
     

  • 1.14, th3m3 (ok), 09:36, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шило на мыло.
     
  • 1.16, Decaprox (?), 09:59, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Разработка прошивок производится на специально созданном языке программирования, напоминающем Си

    Это вы про С++? :-D

     
     
  • 2.32, Аноним (29), 10:51, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Wiring
     
     
  • 3.35, Decaprox (?), 11:08, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wiring -- это маркетинговое название с++. Чтобы нубы не пугались.

    "The Wiring IDE includes a C/C++ library called "Wiring", which makes common input/output operations much easier. Wiring programs are written in C++."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Wiring_(development_platform)#Software

     
  • 3.53, Аноним (-), 13:06, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Wiring

    Который по факту лишь "C++ для ламеров и чайников". Ну да, они заныкали некоторые вещи в свои либы. Кстати либы тормозные и жирные, так что реально абдуринщики от атмег получают едва ли 20% того что чип реально мог. За что и считаются ламами лишь немногим лучше питонистов каких.

     

  • 1.22, Аноним (25), 10:18, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо что ушли со жручей джавы на легкий и удобный электрон.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 10:55, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То понос, то золотуха.
     
  • 2.39, anonymous (??), 11:35, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что самое главное в электроне, я считаю, это именно легковесность. Нет ничего легче и быстрее хромиума и ноды, особенно, если их будет запущено несколько экземпляров.
     
     
  • 3.42, Аноним (25), 12:06, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это ты два старых джавовых Arduino IDE не запускал. Поэтому ты ещё в цирке смеёшься.  
     
     
  • 4.58, Без аргументов (?), 14:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно не смешно: в новой аналогично открывается экземпляр на каждую вкладку
     
  • 2.44, Аноним (47), 12:12, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хрен редьки не слаще.
     

  • 1.27, какая разница (?), 10:39, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Java в качестве зависимости уже не нужна?
     
     
  • 2.59, Без аргументов (?), 14:17, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JRE и Electron это две одной природы ерунды
     

  • 1.28, KOLANICH (?), 10:46, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если кто-нибудь хочет делать в Qt Creator, с C++21 (ctre почему-то не работает как надо, а вот magic_enum и та часть стандартной библиотеки, которую я использовал, работает превосходно), с Clang, CMake и ninja, то милости прошу:
    https://github.com/a9183756-gh/Arduino-CMake-Toolchain/pull/60
    https://github.com/technyon/Arduino-CMake-Toolchain/pull/1

    Clang нужен 15й или больше (в них приземлился мой патч), и несколько патчей к стандартным библиотекам Arduino и AVR:

    https://github.com/avrdudes/avr-libc/pull/887
    https://github.com/avrdudes/avr-libc/pull/891
    https://github.com/avrdudes/avr-libc/pull/888
    https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/pull/494
    https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/pull/493
    https://github.com/KOLANICH/barebones_arduino_mega_2560_clang_test/tree/master

     
     
  • 2.33, KOLANICH (?), 10:54, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И самое главное - нужно скопировать C++-заголовки и пропатчить их.

    cp -R /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/11/bits hardware/tools/avr/avr/include/bits
    cp -R /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/11/bits/error_constants.h hardware/tools/avr/avr/include/bits/error_constants.h

    а также произвести некие (не помню уже какие, сами разберётесь) операции с

    hardware/tools/avr/avr/include/bits/
    hardware/tools/avr/avr/include/c++
    hardware/tools/avr/avr/include/features.h

    (к сожалению пока что руки не дошли это всё полностью автоматизировать)

     
     
  • 3.37, Decaprox (?), 11:12, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще есть отличный проект platform.io . У него есть удобный cli, поддержка лютой тучи бордов и фреймфорков +  менеджмент библиотек. А для тех, кому зачем-то нужна gui ide есть интеграция с vc code.
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 13:08, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > интеграция с vc code.

    Как-то так безошибочно детектируется маздай и маздайцы.

     
     
  • 5.64, burjui (ok), 14:28, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безошибочно детектируется очередной хейтерок. VS Code есть и под Linux.
     
  • 2.48, Аноним (47), 12:34, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Qt Creator и cross-GCC?
     

  • 1.43, Аноним (25), 12:08, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть старые неподдерживаемые борды, которые все равно будут работать только со старой ардуино иде.
     
  • 1.51, _kp (ok), 12:57, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смотрел. Блин комом.

    - Все запихали в одно окно. Что жутко неэргономично.

    - Похерили pоrtable режим, и соответственно поддержку разных версий библиотек.

    - Фирменная долгая долгая компиляция осталась.

    - плагины пошли лесом.

    При наличии несовместимости, зачем?
    При наличии platform.io, который хоть и не portable, но позволяет решать задачи.

     
     
  • 2.56, OramahMaalhur (ok), 13:37, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А главное, platform.io позволяет использовать человеческие IDE с нормальной подсветкой, автодополнением и прочими фичами.
     

  • 1.63, 12345 (??), 14:28, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1.x абдурина-иде у меня работает на 3-пне с 256 озу под 12ой убунтой.

    сабж так не может...

    а все говолят что ява жЫрная...

     

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