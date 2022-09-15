Доступна полностью переработанная среда разработки Arduino IDE 2.0

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|1.3, EuPhobos (ok), 08:37, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Что-ж опробуем.
Но из новшеств: " Система мониторинга последовательного порта (Serial Monitor)." - оно и так было в версии 1.
А вот остальное интересно, т.к. первую версию сложно было назвать IDE.. Просто блокнотик для кода.
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|2.41, Аноним (-), 12:00, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Разве в твоем блокнотике есть столько баззвордов на мегабайт? :) Зато очень удобный детектор хайпующих ламеров.
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|1.4, Жироватт (ok), 08:37, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> electron ... Eclipse Theia ... Arduino Web Editor ... js+go
> сохранить, но модифицировать
Ну ё... все баззворды собрали?
<пошел продавать коробку с игрушками-ардуинками на авито и покупать что-нибудь iMCS51-образное>
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|2.20, пох. (?), 10:03, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ты погоди на авито-то. Через еще годик такой интересной жизни товарищмайору продашь на вес золота. Только как-нибудь аккуратно, а не как на авито - "дай нам свою мобилку, не, не эту, мы таджикские паспорта детектим".
Написал бы - ebay, все было б правильно.
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|3.57, Товарищ полковник (?), 13:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что ты такой злой к товарищу майору? Ну что тебе товарищ майор сделал? Маму твою что ли обслужи и бросил, а потом родился дегенерат, который сюда постит.
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|1.6, Аноним (-), 08:56, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А ОБЧР из этого можно сделать?
Или предполагается, что дети вырастут и потом сделают?
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|1.9, YM2608 (?), 09:03, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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настоящие радиоэлектронщики сидят на Windos XP - а этой Arduino IDE 2.0 10ку подавай минимум
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|2.11, Аноним (11), 09:20, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Нормальные давно уже на линух свалили, там работа с железом сильно приятнее. А вон то это безнадежные ретарды на обочине истории.
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|4.19, _hide_ (ok), 10:02, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тем, что имеются базовые абстракции с которыми можно работать стандартными инструментами, а не городить:
* установил дрова для конкретной железяки
* скачал ПО для конкретной железяки
* сел в лужу, потому что в ПО для железяки нету даже самого базового
Т.е. дело не в том, что на линуксе лучше, дело в том, что на виндовсе дичайший вендор лок
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|4.45, Аноним (45), 12:14, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
1 С операцоинкой проще договориться на тему доступа к железу В крайнем случае ... большой текст свёрнут, показать
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|4.52, _kp (ok), 13:00, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если для ретро AVR, то всё равно.
А для ARM, ESP сборка под Windows делается через кучи костылей, медленне работает, и не до конца полноценна.
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|3.25, Аноним (25), 10:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, а если для твоей железки есть пропретарный софт написанный сто миллионов лет назад и работает он только на оффтопике и только на хп?
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|4.38, Decaprox (?), 11:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот давеча пришлось поставить хп в виртуалку, чтобы с древним потенциостатом поработать.
Что касается разработки, в основном сейчас все есть под линукс. За последние годы, только sigma studio пришлось ставить в виртуалку.
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|4.46, Аноним (46), 12:25, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага, а если для твоей железки есть пропретарный софт написанный сто миллионов
> лет назад и работает он только на оффтопике и только на хп?
Ну так может эту железку уже пора сбагрить/отправить на покой/заменить и проч? Или если это ну пц ценное, реверснуть ее протоколы наконец да накатать открытый софт чтобы некромансией не страдать.
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|5.61, Аноним (61), 14:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ха ты такой просто и кто за это заплатит? Если ты такой реверсер чтож ты свои платы не продаёшь?
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|3.40, Xenia Joness (ok), 11:45, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Нормальные
и
> на линух свалили, там работа с железом сильно приятнее
удивительно)
Пробовали, например, какой-нибудь PCI-Express поднять? Или с оптикой на мультигигабитных скоростях работать? Может пробовали собрать что-нибудь для FPGA, например модулятор сигнала на ЦАП с JESD204b? Или отладить прошивку для DSP, который рулит электродвигателем в киловатты мощности?
Почему-то уверена, что не пробовали. Даже для какой-нибудь распространённой железки, типа Xilinx Zynq, не говоря уже про что-нибудь специфичное.
Причем для того же Zynq весь софт есть для Linux, только работать в нем сплошная боль, и дело не в софте. Мне сложно вам передать ощущения от работы в том же Vivado из под Linux.
Поэтому очень сомневаюсь, что
>там работа с железом сильно приятнее
Это ещё не учитывая того факта, что железки ещё надо разработать перед этим)
И, сколько встречала, Linux как штатное рабочее окружения инженера - это лишь редкое исключение, и то, если позволяют условия, например, для разработки не надо больше, чем блокнот, make и gdb. А высококлассные специалисты никогда не променяют надежную, стабильную и быструю операционную систему на что-нибудь из Linux. Ведь им надо создавать новые технологии, вести мир к светлому будущему, решать сложнейшие задачи, а не вечно конфигурировать свою ОС.
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|4.47, Аноним (47), 12:30, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С оптикой? Меланоксовские карточки в Linux поддерживаются вплоть до 100-гигабитных.
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|4.50, Аноним (50), 12:54, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Вот прям с ноля - нет, но очень мощный траблшутинг взбрыков PCIe с весьма низкоу... большой текст свёрнут, показать
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|4.60, qrKot (?), 14:18, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> высококлассные специалисты никогда не променяют надежную, стабильную и быструю операционную систему
Это вы про XP, простите?)))
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|2.29, Аноним (29), 10:47, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> этой Arduino IDE 2.0 10ку
ПАРАМЕТРЫ ЗАГРУЗКИ
Windows Win 10 и новее, 64 бита
Windows Установщик MSI
Windows ZIP-файл
Linux Изображение приложения 64 бита (X86-64)
Linux ZIP-файл 64 бита (X86-64)
macOS 10.14: “Mojave” или новее, 64 бита
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|3.36, Аноним (36), 11:11, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>64 бита
Спасибо, я на 1.9 посижу. В ней нет Хромиума, которому 4 гигов мало.
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|1.12, Аноним (12), 09:28, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Глядишь, скоро и в железо электрон пихать будут, ну так, в качестве прошивок)
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|1.16, Decaprox (?), 09:59, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Разработка прошивок производится на специально созданном языке программирования, напоминающем Си
Это вы про С++? :-D
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|3.53, Аноним (-), 13:06, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Wiring
Который по факту лишь "C++ для ламеров и чайников". Ну да, они заныкали некоторые вещи в свои либы. Кстати либы тормозные и жирные, так что реально абдуринщики от атмег получают едва ли 20% того что чип реально мог. За что и считаются ламами лишь немногим лучше питонистов каких.
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|2.39, anonymous (??), 11:35, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что самое главное в электроне, я считаю, это именно легковесность. Нет ничего легче и быстрее хромиума и ноды, особенно, если их будет запущено несколько экземпляров.
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|3.42, Аноним (25), 12:06, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это ты два старых джавовых Arduino IDE не запускал. Поэтому ты ещё в цирке смеёшься.
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|1.28, KOLANICH (?), 10:46, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если кто-нибудь хочет делать в Qt Creator, с C++21 (ctre почему-то не работает как надо, а вот magic_enum и та часть стандартной библиотеки, которую я использовал, работает превосходно), с Clang, CMake и ninja, то милости прошу:
https://github.com/a9183756-gh/Arduino-CMake-Toolchain/pull/60
https://github.com/technyon/Arduino-CMake-Toolchain/pull/1
Clang нужен 15й или больше (в них приземлился мой патч), и несколько патчей к стандартным библиотекам Arduino и AVR:
https://github.com/avrdudes/avr-libc/pull/887
https://github.com/avrdudes/avr-libc/pull/891
https://github.com/avrdudes/avr-libc/pull/888
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/pull/494
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/pull/493
https://github.com/KOLANICH/barebones_arduino_mega_2560_clang_test/tree/master
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|2.33, KOLANICH (?), 10:54, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И самое главное - нужно скопировать C++-заголовки и пропатчить их.
cp -R /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/11/bits hardware/tools/avr/avr/include/bits
cp -R /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/11/bits/error_constants.h hardware/tools/avr/avr/include/bits/error_constants.h
а также произвести некие (не помню уже какие, сами разберётесь) операции с
hardware/tools/avr/avr/include/bits/
hardware/tools/avr/avr/include/c++
hardware/tools/avr/avr/include/features.h
(к сожалению пока что руки не дошли это всё полностью автоматизировать)
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|3.37, Decaprox (?), 11:12, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще есть отличный проект platform.io . У него есть удобный cli, поддержка лютой тучи бордов и фреймфорков + менеджмент библиотек. А для тех, кому зачем-то нужна gui ide есть интеграция с vc code.
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|4.55, Аноним (-), 13:08, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> интеграция с vc code.
Как-то так безошибочно детектируется маздай и маздайцы.
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|5.64, burjui (ok), 14:28, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Безошибочно детектируется очередной хейтерок. VS Code есть и под Linux.
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|1.43, Аноним (25), 12:08, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть старые неподдерживаемые борды, которые все равно будут работать только со старой ардуино иде.
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|1.51, _kp (ok), 12:57, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Смотрел. Блин комом.
- Все запихали в одно окно. Что жутко неэргономично.
- Похерили pоrtable режим, и соответственно поддержку разных версий библиотек.
- Фирменная долгая долгая компиляция осталась.
- плагины пошли лесом.
При наличии несовместимости, зачем?
При наличии platform.io, который хоть и не portable, но позволяет решать задачи.
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|2.56, OramahMaalhur (ok), 13:37, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А главное, platform.io позволяет использовать человеческие IDE с нормальной подсветкой, автодополнением и прочими фичами.
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|1.63, 12345 (??), 14:28, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1.x абдурина-иде у меня работает на 3-пне с 256 озу под 12ой убунтой.
сабж так не может...
а все говолят что ява жЫрная...
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