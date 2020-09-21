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Представлена платформа Precursor для создания свободных мобильных устройств

21.09.2020 12:09

Эндрю Хуан (Andrew Huang), известный активист по продвижению идей свободного аппаратного обеспечения, удостоенный премии EFF Pioneer Award 2012, представил открытую платформу "Precursor", предназначенную для создания концептов новых мобильных устройств. По аналогии с тем, как Raspberry Pi и Arduino позволяют создавать устройства для интернета-вещей, Precursor нацелен на предоставление возможности спроектировать и собрать своими руками различные мобильные устройства для решения своих задач.

В отличие от других проектов, Precursor предлагает энтузиастам не просто плату, а готовый прототип портативного устройства с алюминиевым корпусом размером 69 x 138 x 7.2 мм, LCD-экраном (336x536), аккумулятором (1100 mAh Li-Ion), миниатюрной клавиатурой, громкоговорителем, вибромотором, акселерометром и гироскопом. Вычислительный модуль поставляется не с готовым процессором, а с программно определяемым SoC на базе FPGA Xilinx XC7S50, на базе которого организована эмуляция 32-разрядного CPU RISC-V, работающего на частоте 100MHz. При этом нет никаких ограничений по эмуляции других аппаратных компонентов, например, может быть эмулирована работа различных процессоров, от 6502 и Z-80 до AVR и ARM, а также звуковых чипов и различных контроллеров. Плата включает 16 MB SRAM, 128 MB Flash, Wi-Fi Silicon Labs WF200C, USB type C, SPI, I²C, GPIO.

Из возможностей, связанных с безопасностью, отмечается наличие двух аппаратных генераторов псевдослучайных чисел. Интересно, что устройство принципиально поставляется без встроенного микрофона - подразумевается, что приём звука возможен только при явном подключении гарнитуры, а если гарнитура отключена то физически невозможно организовать подслушивание, даже если программное обеспечение устройства было скомпрометировано.

Чип для беспроводной связи (Wi-Fi) аппаратно изолирован от остальной платформы и работает в отдельном окружении. Для защиты от несанкционированного доступа также применяется запираемый корпус, отдельный RTC для отслеживания целостности, мониторинг движения в режиме ожидания (всегда включённые акселерометр и гироскоп). Предусмотрено также наличие цепи саморазрушения и мгновенной очистки всех данных, активируемой при помощи AES-ключа.

Для описания аппаратных компонентов применяется FHDL-язык Migen (Fragmented Hardware Description Language), основанный на Python. Migen входит в состав фреймворка LiteX, который предоставляет инфраструктуру для создания электронных схем. На базе Precursor при помощи FPGA и LiteX подготовлен эталонный SoC Betrusted, включающий 100 MHz CPU VexRISC-V RV32IMAC, а также встраиваемый контроллер Betrusted-EC с ядром 18 MHz LiteX VexRISC-V RV32I.

В SoC Betrusted предоставляется встроенный набор криптографических примитивов, таких как генератор псевдослучайных чисел, AES-128, -192, -256 с режимами ECB, CBC и CTR, SHA-2 и SHA-512, криптодвижок на базе эллиптических кривых Curve25519. Криптодвижок написан на SystemVerilog и основан на криптоядрах от проекта Google OpenTitan.

Precursor позиционируется как платформа для создания и верификации прототипов, в то время как Betrusted представляет собой одно из готовых мобильных устройств, созданных на базе Precursor. Так как традиционные анклавы, применяемые для изолированного хранения криптоключей, не защищают от высокоуровневых атак, таких как сбор паролей при помощи кейлоггеров или доступ к сообщениям через создание скриншотов экрана, в Betrusted в реализацию анклава добавлены элементы взаимодействия с пользователем (HCI, Human-Computer Interaction), гарантирующие, что секретные данные, которые может прочитать человек, никогда не будут сохранены, показаны или переданы вне защищённого устройства.

Betrusted не пытается заменить собой мобильный телефон, а лишь образует защищённый анклав с вводом и выводом, доступными для аудита. Например, внешний смартфон может использоваться через Wi-Fi как не заслуживающий доверия канал передачи данных, но передаваемые зашифрованные сообщения набираются только на встроенной клавиатуре устройства Betrusted, а полученные сообщения отображаются только на встроенном экране.

Все компоненты Precursor и Betrusted являются открытыми и доступны для модификации и экспериментов под лицензией Open Hardware Licence 1.2, требующей открытия под той же лицензией всех производных работ. В том числе открыты схемы и полная проектная документация основной и вспомогательных плат, готовой реализации SoC Betrusted и управляющего контроллера (EC). Доступны модели для 3D-печати корпуса. В форме открытых проектов также развивается набор прошивок и специализированная операционная система Xous на основе микроядра.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.bunniestudios.com/...)
  2. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
  3. OpenNews: В рамках проекта Novena создаётся ноутбук, соответствующий принципам Open Hardware
  4. OpenNews: Проект по созданию открытого аппаратного генератора случайных чисел
  5. OpenNews: Первая открытая реализация анклава для аппаратно изолированных окружений
  6. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53751-precursor
Ключевые слова: precursor, openhardware
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Shura (??), 12:32, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но ведь RaspberryPI не открыт, зачем приводить его в пример?
     
     
  • 2.14, Валерьён (?), 13:02, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если не упомянуть хотя бы что-нибудь, то станет слишком очевидно, что идея OpenHardware существует только в головах некоторых адептов данного религиозного течения, далёких от экономики производства девайсов. Затраты на разработку и выпуск железа - это ломаные гроши на фоне "экономики" софта (прошивок и т.д.), и экономического базиса для развития идеи OpenHw не существует.
     
     
  • 3.16, proninyaroslav (ok), 13:07, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть Open Hardware платы, аналогичные малине.
     
     
  • 4.19, Валерьён (?), 13:18, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мире есть всё, что угодно, а толку? Зачем производителям связываться с этими платами, лицензии там какие-то открытые, копилефты, риски лишние, ещё и требования сверху, руки связаны...

    Немного утрирую, но когда один студент за курсовик всю плату разведёт на экране бесплатно (или просто нагуглит/найдёт уже что-то готовое), софтина авто-трассировщик нарисует дорожки парой кликов мыши, и можно отправлять рисунок в "печь" на пайку, и т.д. -- всё это openhardware просто катится далеко лесом.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:32, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    оборот прекурсоров это какая статья, напомните?
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:34, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень круто! Спасибо ребятам за девайс, и за новость. Как только появится в продаже с Post-Market-OS на борту, возьму.
     
     
  • 2.5, имя_ (?), 12:41, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >эмуляция 32-разрядного CPU RISC-V ..., работающего на частоте 100MHz
    >16 MB SRAM, 128 MB Flash

    это ты сейчас так толсто набрасываешь или просто одаренный?

     
     
  • 3.7, Gefest (?), 12:49, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows 95 , первый пентиум.Бггг
     
     
  • 4.9, имя_ (?), 12:53, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Windows 95
    >Post-Market-OS
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:50, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нокия с такими характеристиками вертела жаба-игры шустрее, чем сейчас ведрофоны шевелятся.
     
     
  • 4.10, имя_ (?), 12:53, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    см. выше
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:41, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это все слишком круто для средних программистов :(
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 12:57, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Время проектирования простенького конвейерного ядра на FPGA с нуля (для нубов, вместе с изучением HDL) - около двух недель. Если чел этого не осиливает, ему стоит сменить направление на, например, покрикивание "свободная касса!".
     

  • 1.6, Аноним (8), 12:48, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос цены комплекта или самому надо многостоногую BGA паять?
     
  • 1.11, InuYasha (??), 12:54, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Замечательный проект - просто супер. Но, к сожалению, как потенциальному покупателю, мне нужно запускать xmpp-клиент, навигатор и много другого софта, который (причём одновременно) эта машинка не потянет :((
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 13:01, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе, как потреблятелю, нужно пойти в магазин и купить ведро.
     
  • 2.17, gogo (?), 13:10, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навигатор защищенный и с аудитом?
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:03, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К сожалению, у создателей Rust головного мозга. А очень жаль: крайне годна штука.
     
  • 1.18, Аноним (15), 13:15, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости не указано, но в девайсе два FPGA: Xilinx XC7S50 и Lattice Semi iCE40UP5K. Т.е. можно реализовывать очень гибкие решения: основному FPGA не нужно паровозить всё время, тратя весьма скромную батарейку. Часть функций можно вынести на более энергоэффективную платформу.
     
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