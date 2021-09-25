Проект elk развивает компактный JavaScript-движок для микроконтроллеров

2.36 , псевдонимус ( ? ), 12:27, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ещё не вспоминали про дятлов и цивилизацию?.. С такими новостями дятлам скоро коювать нечего будет. Само все развалится.

2.45 , псевдонимус ( ? ), 13:08, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не по теме, но страшное. https://tjournal.ru/internet/443115-prepodavateli-v-vuzah-ssha-zhaluyutsya-stu

3.46 , hefenud ( ok ), 13:12, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей» ©

4.47 , псевдонимус ( ? ), 13:19, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает

> авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу,

> изводят учителей» © Не в тему. Причем тут роскошь и пожирание пищи? То, что по ссылке-- проекция того, что у людей в голове: никак не структурированная свалка разной инфы.

5.72 , hefenud ( ok ), 14:22, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > То, что по ссылке-- проекция того, что у людей в голове: никак

> не структурированная свалка разной инфы. Понимаешь, чувак, это была цитата из Сократа

То есть 2500 лет назад старые пердуны так же исходили на фекалии, что молодежь не такая, как бы они хотели. И ничего, цивилизация развивается. А пердуны попердят и сдохнут

6.75 , псевдонимус ( ? ), 14:25, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> То, что по ссылке-- проекция того, что у людей в голове: никак

>> не структурированная свалка разной инфы.

> Понимаешь, чувак, это была цитата из Сократа

> То есть 2500 лет назад старые пердуны так же исходили на фекалии,

> что молодежь не такая, как бы они хотели. И ничего, цивилизация

> развивается. А пердуны попердят и сдохнут Беспорядок в твоей голове порождает вот такие мысли. Ты сравниваешь зелёное и теплое, квадратное и быстрое. Все эти ынновации внедряет нихрена не молодежь.

6.77 , псевдонимус ( ? ), 14:27, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> То, что по ссылке-- проекция того, что у людей в голове: никак

>> не структурированная свалка разной инфы.

> Понимаешь, чувак, это была цитата из Сократа

> То есть 2500 лет назад старые пердуны так же исходили на фекалии,

> что молодежь не такая, как бы они хотели. И ничего, цивилизация

> развивается. А пердуны попердят и сдохнут И хотя прошло 2500 лет, библиотеки ещё не превратились в "корзину с бельем", потому, что тогда они станут не нужны.

4.54 , псевдонимус ( ? ), 13:39, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скажу больше. У раба (а это именно раб) поискового алгоритма больше нет свободы воли. Вернее ему некуда ее приложить. Все ведь там якобы равноправно. Кстати гомном3 одним из первых впендюрил в свою оболочку поиск. Мрази.

5.59 , Аноним ( 52 ), 13:47, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дружище, а почему ты думаешь, что именно твой любимый способ работы с файлами - единственно правильный? Или вообще эффективный? Пока ты будешь лезть в 100500 вложенную папку, этот поц уже всё сто раз найдет и займется другими вещами. Ну и рассуждения про рабов - это демагогия в чистом виде. На уровне "еретики, сжечь!"

6.71 , псевдонимус ( ? ), 14:22, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не мой любимый способ. Это наиболее оптимальный способ. Даже если у тебя сра... Творческий беспорядок, ты все равно не станешь искать собственные штаны в холодильнике, например. Рабы -- потому, что подконтрольны написателям алгоритма поиска.

3.81 , пох. ( ? ), 14:38, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – о, кто-то перевести не поленился. Там еще прекрасное объяснение - этим скубентам, видите ли НЕ ОБЪЯСНИЛИ что есть какие-то папки и иерархии... Надо же - а мне тоже не объяснили. Я в книжках про них читал. Причем достать те книжки отдельный квест был, а не windows for dummies в каждом чемодане (хотя, наверное, там нет никаких "папок" и "файлов" уже - зачем, когда все можно валить на дексктоп!)

2.79 , пох. ( ? ), 14:36, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – времена дятлов давно прошли. Нынешней хватит комарика. Точнее, карточный домик построенный в натуральную величину рухнет сам, ему помогать не придется.