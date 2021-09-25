Проект elk развивает компактный JavaScript-движок для микроконтроллеров

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|2.8, commiethebeastie (ok), 11:13, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Чтобы люди не знающие, что такое указатель и ссылка, фигачили щитокод, который будет сыпать андефайнами.
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|2.9, Аноним (9), 11:15, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чтобы на конференциях говорить, что JavaScript может успешно тормозить на 2 КБ ОЗУ, а не на 16 ГБ
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|3.10, Qwerty (??), 11:18, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чтобы на конференциях говорить, что JavaScript может успешно тормозить на 2 КБ
> ОЗУ, а не на 16 ГБ
Там же Сишка. Сишка не тормозит!
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|6.56, Аноним (50), 13:41, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раст спас его от дыреней. И поверил он в раст и возрадовался.
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|3.62, Qwerty (??), 13:58, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Псевдонимус проснулся утром, початился во Вконтактике, работающем на JS, почитал новости с телефона, использующим в интерфейсе JS, поиграл на нём в игрушку, написанную на JS, затем зашёл на ПК, отрисовывающем GNOME с помощью JS, запустил браузер, отрисовывающий интерфейс с помощью JS, погуглил "опеннет" на поисковике, использующем JS, затем зашёл на Opennet, использующий JS и написал:
> Гори в аду Айк. Ты и твой поганый язычок.
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|4.66, псевдонимус (?), 14:06, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>початился вконтакте
Ложь
>Поиграл в игрушку, написанную на яваскрипт
Свистежь.
>Гном на ПК
Провокация.
ЗЫ: давно меня так не оскорбляли.
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|6.80, псевдонимус (?), 14:36, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е. по остальным пунктам претензий нет. Понятно.
Опеннет и без жлобоскрипта работает, вот! А в tor на сайт, его требующий я просто не буду заходить.
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|5.87, Аноним (87), 15:26, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> давно меня так не оскорбляли.
Хах, дааа. Но всё им вышеперечисленное - веб, самый верхний уровень - прикладной, отдельный монастырь со своим уставом. А тут другое...
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|4.89, СеменСеменыч777 (?), 15:33, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почитал новости с телефона, использующим в интерфейсе JS,
newsboat не использует js ни в интерфейсе, ни внутри.
а в телефоне я новостей не читаю.
> поиграл на нём в игрушку, написанную на JS
я свое уже отыграл.
когда играл, игры использовали dos4gw а не js.
> отрисовывающем GNOME с помощью JS,
jwm не отрисовывает гнома и не использует js. dwm.exe тоже.
> погуглил "опеннет" на поисковике, использующем JS
глупости. переход на опеннет по ссылкам из newsboat,
и даже в google можно искать с отключенным js.
итого: наброс провален. что неудивительно, т.к. изначально он
сочинялся против феминисток. где ИТ и где фемки.
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|2.19, Аноним (87), 11:53, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы бомбило. А так никто не будет встраивать это ни в авиацию, ни в медицину. Только дома автосмыв унитаза, чтобы показать на ютубе.
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|3.27, Аноним (27), 12:04, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Чтобы бомбило. А так никто не будет встраивать это ни в авиацию,
> ни в медицину. Только дома автосмыв унитаза, чтобы показать на ютубе.
Я искренне на это надеюсь, но жизненный опыт к сожалению показывает иное, теперь и в медицину проникли некомпетентые люди, как и в другие сферы, а никаких улучшений не прогнозируется, а вот деградация - вполне.
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|4.91, СеменСеменыч777 (?), 15:38, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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медики - корпорация (коллегия, цех), ведущая свою историю как минимум от средних веков и даже до того (кстати фармацевты тоже). возможно, то что вам кажется глупостью, жлобством и/или коррупцией - для них традиция, проверенная веками практики.
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|3.29, Аноним (29), 12:06, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>А так никто не будет встраивать это ни в авиацию, ни в медицину.
Вспоминая B737 MAX - у нас всё ещё впереди...
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|3.35, псевдонимус (?), 12:23, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы бомбило. А так никто не будет встраивать это ни в авиацию,
> ни в медицину. Только дома автосмыв унитаза, чтобы показать на ютубе.
Ещё как будет. Ответственности ведь никакой.
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|5.52, Аноним (52), 13:36, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А ты-то что всколыхнулся? Погромизд ответственным за продукты своей жизнедеятельности никогда не бывает. Сиди спокойно, клепай патчи.
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|2.48, Dzen Python (ok), 13:27, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Cшников уже не хватает, особенно тех, кто на 2х кб может и адову систему диффуров решить, и ракету отправить, и аллаха с неба достать. Вернее хватает, но они
а) конкретных денег просят,
б) на колени перед негрилой не становятся и
в) очень слабо контролируются современными "манагерами" aka недоуправленцами, что-то продвинутее "наорать на сотрудника и лишить премии" даже помыслить не могущие.
А это нынешним копроратам недопустимо.
Вот как-то так.
Кто-то js'макак в ржавого переучивает, получая сектантов на выходе
Кто-то внедряет свои го куда только можно
Кто-то пихает питон на микроконтроллеры, готовя почву для новых тераков
Ну а кто-то не мудрствует лукаво и пихает интерпретатор прямо в С, превращя программу в по-сути набор из Сшного boilerplate и одного вызова eval().
Грустно. Тормозить будет и на иоттагерцах.
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|3.55, Аноним (50), 13:40, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Немного проорался с тебя люди которые делают то что ты сказал для тех самых раке... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (4), 10:40, 25/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Смотрю на последний абзац и вот понять не могу: если учесть все эти ограничения, то зачем оно вообще надо?
В чём глобальный профит? Быстрый прототип? Уже есть MicroPython, NodeMCU (Lua), да хоть тот же Arduino - там обёртка на С++ не такая страшная как HAL на какой-нибудь STM32. Так зачем это всё? Не в плане "не нужно", а "какую цель преследует" и "каковы сценарии применения", где оно ппокажет себя лучше того же C/C++.
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|3.28, Аноним (4), 12:04, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Оно и могло бы показать себя лучше C/C++ в задаче "состряпать быстрый прототип". Но как пишут в новости, стандартной библиотеки нет, даже массивов нет, Карл. Так что я, к примеру, для прототипа выберу C/C++, да и меньше придётся адаптировать написанный код при разработке полноценной прошивки.
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|2.20, псевдонимус (?), 11:53, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Оно и не надо человечеству. Манерам приспичило. Страшно представить последствия в случае широкого распространения.
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|1.5, InuYasha (??), 10:42, 25/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Эти жаволюбы затащут свою дерьмо даже в калькуляторы. Давайте уже просто их всех расстреляем?
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|3.78, Отец Инквизитор (?), 14:32, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поэтому я предлагаю - жечь!
Исключительно на экологичном топливе из биоразлагаемых пакетиков (так дольше будут мучаться).
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|3.68, n00by (ok), 14:10, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что общего? Тут человек сам что-то сделал, но название совпало. Те взяли чужое, уволили оригинальных разработчиков (Mandriva) и название поменяли.
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|1.12, Аноним (12), 11:33, 25/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нифига не умеет, зато требует поддержки плавающей точки. Закапывайте.
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|2.84, n00by (ok), 15:07, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для ** требуется pow(). На первый взгляд, несложно вырезать. Удобнее было бы добавить макрос и документировать.
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|4.57, Аноним (52), 13:41, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно так прогресс и работает в реальном мире. Только годное получается не на третий, а порой и не на десятый раз.
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|1.15, n00by (ok), 11:46, 25/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вчера мне рассказали, что JS — наибыстрый скриптовый язык (ц).
Время вычисления 77-го числа Фибоначчи под node.js не впечатлило https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125336.html#98
Составило (очень грубо) 0m0,069s
Потом порекомендовали использовать JIT, что замедлило вычисление в 10 раз.
Протестировал на обсуждаемом движке:
$ cat fibonacci.c
#include <stdio.h>
#include "elk.h"
char *script =
" let n = 77;"
" let a = 1;"
" let b = 1;"
" let i = 3;"
" while (i <= n) {"
" let c = a + b;"
" a = b;"
" b = c;"
" i++;"
" }"
" b;";
int main(void) {
char mem[500];
struct js *js = js_create(mem, sizeof(mem));
jsval_t v = js_eval(js, script, ~0);
printf("result: %s\n", js_str(js, v));
}
gcc -O2 elk.c fibonacci.c -o fibonacci -lm
$ time ./fibonacci
result: 5527939700884757
real 0m0,002s
user 0m0,002s
sys 0m0,000s
На данной задаче он рвёт Ноду как Тузик грелку.
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|2.25, Аноним (-), 12:01, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебя реально нельзя пускать к телескопу Хабл или обоим Вояджерам. А то земляне получат изображения внеземных гуманоидов аж в 4К.
ИЗЫДИ, чорт.
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|3.60, Architector (?), 13:49, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Тебя реально нельзя пускать к телескопу Хабл или обоим Вояджерам"
🤣️ иди по какай может отпустит
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|2.31, Аноним (31), 12:11, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты же понимаешь, что с node измеряешь накладные расходы на запуск V8, а не производительность вычислений?
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|4.82, Аноним (31), 14:55, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот теперь вычти из этой суммы time node -e 'console.log(null)'. Потом останется прогреть функцию, чтобы её обработал оптимизирующий компилятор, и получишь примерную производительность вычислений.
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|5.85, n00by (ok), 15:09, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем? У меня задача вычислить 77-е число Фибоначчи, а не что-то там прогреть.
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|2.44, Аноним (44), 12:59, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нашёл, чем время измерять. Ручной секундомер такую же точность даст.
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|3.65, n00by (ok), 14:05, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С одной стороны, да, измеряемая величина 0m0,002s равна погрешности измерений, с другой стороны у Ноды 0m0,069s, и тут уже не важно, в 30 ли оно раз больше, или в 100. Потому я не стал уточнять ни в прошлом сравнении ни в сегодняшнем.
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|3.88, Аноним (87), 15:31, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внутри кортексов есть способ замера кол-ва тактов на блок кода.
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|3.26, Аноним (87), 12:01, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А теперь Котлин. Только не понимаю, почему в Poco X3 на 120 Гц лагает сильнее, чем на обычном монике 60 Гц, а на смартах с 60 Гц - вообще рывки.
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|3.74, pda (ok), 14:25, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит "пихалИ"? Почему прошедшее время? Sim-карты в телефонах уже отменили?
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|1.17, Аноним (87), 11:48, 25/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну я конечно всё понимаю. Например, можно предоставить возможность что-то скриптить без переделки бинарника (как когда-то Pascal Script в приложениях Delphi). Его на десктопе то отлаживать через одно место... а железо не простит. Это похоже на ORM, когда прогеры не могут в SQL. Ну массивы то наверно допилят, как без них то.
И спасибо современному вебдеву за бесполезность сети EDGE.
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|3.90, Аноним (87), 15:34, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да понятно, я просто SQL-щик со стажем, и работать с данными проще на языке работы с ними, а не императивным кодом, и сложнее выглядит код, но, опять же, я сам долго менял мозг под SQL-ное мышление, многоэтажный на сотни строк запрос с аналитикой с помощью ORM нереал сделать. И чтобы сделать что-то через чужой orm-фреймворк приходится в 10 раз дольше извращаться, чем просто написать на RAW SQL. Вот мапить на структуры - это удобно.
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|1.30, Аноним (30), 12:06, 25/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"JavaScript-движок, нацеленный на использование в системах с ограниченными ресурсами"
Звучит как: выведение паразитов, которые способствуют оздоровлению и укреплению иммунитета хозяина.
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|2.43, Аноним (43), 12:53, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про кандиду слышал? А про то что некоторые люди, сильно погоняв глистов, автоимунные заболевания отхватывают, ибо иммунитет начинает уничтожать самого себя.
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|1.32, Аноним (32), 12:14, 25/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Выполняется в защищённом окружении всего за 100 байт? А хром фигачит по многомегабайтному процессу на каждое защищённое окружение
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|2.36, псевдонимус (?), 12:27, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ещё не вспоминали про дятлов и цивилизацию?..
С такими новостями дятлам скоро коювать нечего будет. Само все развалится.
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|3.46, hefenud (ok), 13:12, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей» ©
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|4.47, псевдонимус (?), 13:19, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает
> авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу,
> изводят учителей» ©
Не в тему. Причем тут роскошь и пожирание пищи?
То, что по ссылке-- проекция того, что у людей в голове: никак не структурированная свалка разной инфы.
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|5.72, hefenud (ok), 14:22, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То, что по ссылке-- проекция того, что у людей в голове: никак
> не структурированная свалка разной инфы.
Понимаешь, чувак, это была цитата из Сократа
То есть 2500 лет назад старые пердуны так же исходили на фекалии, что молодежь не такая, как бы они хотели. И ничего, цивилизация развивается. А пердуны попердят и сдохнут
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|6.75, псевдонимус (?), 14:25, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> То, что по ссылке-- проекция того, что у людей в голове: никак
>> не структурированная свалка разной инфы.
> Понимаешь, чувак, это была цитата из Сократа
> То есть 2500 лет назад старые пердуны так же исходили на фекалии,
> что молодежь не такая, как бы они хотели. И ничего, цивилизация
> развивается. А пердуны попердят и сдохнут
Беспорядок в твоей голове порождает вот такие мысли. Ты сравниваешь зелёное и теплое, квадратное и быстрое.
Все эти ынновации внедряет нихрена не молодежь.
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|6.77, псевдонимус (?), 14:27, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> То, что по ссылке-- проекция того, что у людей в голове: никак
>> не структурированная свалка разной инфы.
> Понимаешь, чувак, это была цитата из Сократа
> То есть 2500 лет назад старые пердуны так же исходили на фекалии,
> что молодежь не такая, как бы они хотели. И ничего, цивилизация
> развивается. А пердуны попердят и сдохнут
И хотя прошло 2500 лет, библиотеки ещё не превратились в "корзину с бельем", потому, что тогда они станут не нужны.
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|4.54, псевдонимус (?), 13:39, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скажу больше. У раба (а это именно раб) поискового алгоритма больше нет свободы воли. Вернее ему некуда ее приложить. Все ведь там якобы равноправно. Кстати гомном3 одним из первых впендюрил в свою оболочку поиск. Мрази.
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|5.59, Аноним (52), 13:47, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дружище, а почему ты думаешь, что именно твой любимый способ работы с файлами - единственно правильный? Или вообще эффективный? Пока ты будешь лезть в 100500 вложенную папку, этот поц уже всё сто раз найдет и займется другими вещами.
Ну и рассуждения про рабов - это демагогия в чистом виде. На уровне "еретики, сжечь!"
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|6.71, псевдонимус (?), 14:22, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не мой любимый способ. Это наиболее оптимальный способ. Даже если у тебя сра... Творческий беспорядок, ты все равно не станешь искать собственные штаны в холодильнике, например.
Рабы -- потому, что подконтрольны написателям алгоритма поиска.
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|3.81, пох. (?), 14:38, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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о, кто-то перевести не поленился.
Там еще прекрасное объяснение - этим скубентам, видите ли НЕ ОБЪЯСНИЛИ что есть какие-то папки и иерархии...
Надо же - а мне тоже не объяснили. Я в книжках про них читал. Причем достать те книжки отдельный квест был, а не windows for dummies в каждом чемодане (хотя, наверное, там нет никаких "папок" и "файлов" уже - зачем, когда все можно валить на дексктоп!)
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|2.79, пох. (?), 14:36, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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времена дятлов давно прошли. Нынешней хватит комарика.
Точнее, карточный домик построенный в натуральную величину рухнет сам, ему помогать не придется.
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|2.63, Аноним (87), 14:01, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только когда сделают архитектуру ядра, которая аппаратно будет скрипт исполнять.
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|2.64, Аноним (87), 14:02, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну автор тут хотя бы как дополнение предложил. А не NodeMCU и т.п. Примитивную ПЛК в принципе можно чтобы было через браузер сконфигурить, формулу преобразования с АЦП в какую-то величину, например. Не более.
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|2.49, Аноним (50), 13:27, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Думал хоть одна тема будет без раста, но нет опять растопарады устраивают.
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