Проект elk развивает компактный JavaScript-движок для микроконтроллеров

Вчера мне рассказали, что JS — наибыстрый скриптовый язык (ц).

Время вычисления 77-го числа Фибоначчи под node.js не впечатлило https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125336.html#98

Составило (очень грубо) 0m0,069s

Потом порекомендовали использовать JIT, что замедлило вычисление в 10 раз. Протестировал на обсуждаемом движке:







$ cat fibonacci.c

#include <stdio.h>

#include "elk.h" char *script =

" let n = 77;"

" let a = 1;"

" let b = 1;"

" let i = 3;"

" while (i <= n) {"

" let c = a + b;"

" a = b;"

" b = c;"

" i++;"

" }"

" b;"; int main(void) {

char mem[500];

struct js *js = js_create(mem, sizeof(mem));

jsval_t v = js_eval(js, script, ~0);

printf("result: %s

", js_str(js, v));

} gcc -O2 elk.c fibonacci.c -o fibonacci -lm $ time ./fibonacci

result: 5527939700884757 real 0m0,002s

user 0m0,002s

sys 0m0,000s







На данной задаче он рвёт Ноду как Тузик грелку.