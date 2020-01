Новая версия встраиваемого JavaScript-движка от основателя QEMU и FFmpeg

2.5 , Аноним ( 5 ), 19:43, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Просто один из первых языков который написан для людей, а не для машин для которых тут выдели пять байт, тут зависимостей пучек, тут систему сборки, тут тесты, везде границы всех буферов проверь и райнтайме тоже на всякие проверь. И это только чтобы вывести слово Hello. А если вывести другое то все перекомпелируй и заново проверь.

3.9 , Аноним ( 9 ), 20:02, 22/01/2020 s/людей/обезьян/g

3.23 , Аноним84701 ( ok ), 21:07, 22/01/2020 > Просто один из первых языков который написан для людей, а не для

> машин для которых тут выдели пять байт, тут зависимостей пучек, тут

> систему сборки, тут тесты, везде границы всех буферов проверь и райнтайме

> тоже на всякие проверь. И это только чтобы вывести слово Hello. Хм, а не расскажите, как проверить границы буферов или как (и зачем) выделить именно 5 байт на Prolog, Smalltalk, Lisp/ML или более молодежных, но все еще старше JS, Perl/Python/Ruby/Lua/Haskell/Java (или тьфу-тьфу-тьфу, VisualBasic)? :) 3.28 , Аноним ( - ), 21:26, 22/01/2020 большой текст свёрнут, показать А когда байты считать перестают - программа начинает стартовать 30 секунд, тупит... 2.11 , KonstantinB ( ?? ), 20:14, 22/01/2020 Движков-то много, а нормального встраиваемого движка, по сути, и нет. Либо неполная реализация спецификации, либо внутри такое, что открыл, посмотрел и закрыл. Потому lua и пихают до сих пор везде. Беллардовский - первый хороший и по полноте поддержки спецификации, и по качеству кода.

3.12 , T1000 ( ? ), 20:21, 22/01/2020 Ждем позорных тестов против LuaJIT.

А так да, пускай лучше Луа "пихают" чем это недоподелие.

4.21 , Аноним ( - ), 21:04, 22/01/2020 Монстры с JIT - это вообще совсем другая весовая категория. Если вам с jit - ну и рубайтесь тогда с v8 каким.

4.25 , KonstantinB ( ?? ), 21:16, 22/01/2020 Для ембеддеда JIT далеко не всегда полезен.