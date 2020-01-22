Новая версия встраиваемого JavaScript-движка от основателя QEMU и FFmpeg

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|1.1, Аноним (1), 18:23, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Фабрис как всегда молодец. Любой из его проектов мог бы стать венцом творения и гордостью для большинства программистов. А у него таких проектов больше десяти.
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|2.2, Аноним (2), 18:32, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Bpg спустя 7 лет всё ещё сырой, никому ненужный, и даёт результаты хуже x265. И поддерживается только жаваскриптом на его сайте, но это не точно.
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|3.6, Аноним (6), 19:44, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и даёт результаты хуже x265
В чем? Дает из 2 часов видео 1 кадр, а остального не видно?
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|4.8, Аноним (2), 19:54, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не про видео, это про картинки — их качество и размер. Bpg кстати тоже может x265 использовать, но на нужность это не влияет. Heic с hevc (читай x265) даёт много лучшие результаты.
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|3.10, KonstantinB (??), 20:12, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как он может давать результаты хуже, чем hevc, если там внутрях подмножество hevc?
Ну и делалось это тогда, когда hevc не поддерживался примерно ничем. Сейчас это, конечно, не более, чем интересный эксперимент.
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|4.15, Аноним (2), 20:37, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даёт же. Вначале сравнивал через штатную тестовую конвертилку разными параметрами кодера, потом добавил в скрипт с convert (IM умеет цеплять скомпилированный bpgenc), после чего прогнал на данных и оказалось, что bpg слишком придирчивый ко входным данным (попросту в нём баги) и heic стабильно лучше. Качество/размер тоже сравнивал.
Это было ммм год назад, heif в линуксе всё ещё не поддерживается (обещают добавить в кути, почему-то никак не добавят — на тот момент уже был общепринятым распространённым форматом).
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|3.13, VEG (ok), 20:28, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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BPG основан на HEVC/h265. Просто на тот момент HEIF ещё не был стандартизован. Как только последний появился, BPG устарел, так как HEIF выполняет его функцию - использовать алгоритм сжатия ключевых кадров из h265 для картинок.
С тех пор уже успел появиться видеокодек AV1 с сопутствующим AVIF для картинок. А сейчас ещё ведётся работа над специальным форматом для веба JPEG XL (крутая штука, пытаются собрать все лучшие качества современных форматов для картинок, включая FLIF, в одном), который по задумке должен "всех победить" и стать новым стандартом в вебе.
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|4.18, Аноним (2), 20:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, спасибо за ликбез для интересующихся. Ну, будем надеяться что будет успешней jpeg2k. Вейвлет-кодирование это конечно круто, но файлы у него ужасно дутые выходили.
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|4.20, Аноним (-), 21:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А проблемы с патентами эти господа "expert group" учли уже наконец? Или как обычно - промямлили что их хата с краю, так что в результате ни один браузер это не заимплементит, как с H.265? Ну тогда толку то будет с того что это "для веба"? Веб без браузера не работает. И сколько б россияне не вопили что штатовские патентым им не указ, кодить браузер сами на таком уровне они врядли станут - и значит патенты распостранятся и на них :)
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|2.17, Аноним (-), 20:56, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фабрис как всегда молодец.
У него весь сайт просто украшение. Нет, там нет модно-молодежных react=жыэс-чотатам, зато там куда ни ткни, это будет masterpiece. Немного олдскульный, зато обходящийся минимумом простых тулсов, никаких баззвордов - все по делу, ядрено и круто. Глядя на таких людей и понимаешь на кого равняться когда программишь.
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|1.3, Урри (?), 18:37, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это ж насколько ЖС хороший, продуманный и великолепно реализованный, раз до сих пор все новые и новые движки для него делают, один быстрее и краше другого!
Не язык, эталон просто! Вот все бы так.
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|2.5, Аноним (5), 19:43, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Просто один из первых языков который написан для людей, а не для машин для которых тут выдели пять байт, тут зависимостей пучек, тут систему сборки, тут тесты, везде границы всех буферов проверь и райнтайме тоже на всякие проверь. И это только чтобы вывести слово Hello. А если вывести другое то все перекомпелируй и заново проверь.
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|3.23, Аноним84701 (ok), 21:07, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просто один из первых языков который написан для людей, а не для
> машин для которых тут выдели пять байт, тут зависимостей пучек, тут
> систему сборки, тут тесты, везде границы всех буферов проверь и райнтайме
> тоже на всякие проверь. И это только чтобы вывести слово Hello.
Хм, а не расскажите, как проверить границы буферов или как (и зачем) выделить именно 5 байт на Prolog, Smalltalk, Lisp/ML или более молодежных, но все еще старше JS, Perl/Python/Ruby/Lua/Haskell/Java (или тьфу-тьфу-тьфу, VisualBasic)? :)
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|3.28, Аноним (-), 21:26, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А когда байты считать перестают - программа начинает стартовать 30 секунд, тупит... большой текст свёрнут, показать
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|2.11, KonstantinB (??), 20:14, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Движков-то много, а нормального встраиваемого движка, по сути, и нет. Либо неполная реализация спецификации, либо внутри такое, что открыл, посмотрел и закрыл.
Потому lua и пихают до сих пор везде.
Беллардовский - первый хороший и по полноте поддержки спецификации, и по качеству кода.
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|3.12, T1000 (?), 20:21, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждем позорных тестов против LuaJIT.
А так да, пускай лучше Луа "пихают" чем это недоподелие.
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|4.21, Аноним (-), 21:04, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Монстры с JIT - это вообще совсем другая весовая категория. Если вам с jit - ну и рубайтесь тогда с v8 каким.
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|2.7, Аноним (5), 19:45, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничто не мешает ему привлекать бесплатную студенческую силу и все лавры забирать себе.
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|2.24, Аноним (-), 21:08, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для тех кто программит, однако - для встраивания скриптинга на js в их программы. При том мелкой аккуратной штукой а не супермонстрами-тяжеловесами типа V8 где ты быстрее родишь чем разберешься как его хотя-бы скомпилять, чтоли, не говоря про прикручивание в свою программу.
Сам по себе код этой штуки вроде достаточно пофигистичный к тому виндус там или что еще. Так что если программишь под виндоус и прикрутишь в прогу это - ну тогда будет, очевидно.
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|1.16, user90 (?), 20:40, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Простой вопрос о нужности встраиваемого (!) js-движка. Лично я постараюсь держаться подальше от любых проектов/девайсов, где ЭТО используется, если только это не интернет-браузер.
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|2.19, Аноним (2), 21:01, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая разница? Особых рисков нет, если там нет JIT (в дефолтном spidermonkey он, по-моему, есть). Замена duktape давно нужна была. Теперь бы её ещё встроить в elinks, эх.
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