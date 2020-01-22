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Новая версия встраиваемого JavaScript-движка от основателя QEMU и FFmpeg

22.01.2020 18:10

Французский математик Фабрис Беллар (Fabrice Bellard), основавший в своё время проекты QEMU и FFmpeg, опубликовал обновление развиваемого им компактного встраиваемого JavaScript-движка QuickJS. Движок поддерживает спецификацию ES2019 и дополнительные математические расширения, такие как типы BigInt и BigFloat. По производительности QuickJS заметно превосходит имеющиеся аналоги (XS на 35%, DukTape более чем в два раза, JerryScript в три раза, а MuJS в семь раз). Проектом предлагается библиотека для встраивания движка, интерпретатор qjs для запуска JavaScript-кода из командной строки и компилятор qjsc для генерации самодостаточных исполняемых файлов. Код написан на Си и распространяется под лицензией MIT. Подробнее о проекте можно прочитать в тексте анонса первого выпуска.

В новой версии добавлена экспериментальная поддержка типа BigDecimal, позволяющего манипулировать десятичными числами с произвольной точностью (аналог BigInt для чисел с основанием 10). Обновлена реализация перегрузки операторов. Добавлены примеры программ для эффективного расчёта числа Пи с точностью до миллиарда чисел после запятой (как математик, Фабрис Беллар известен как создатель самой быстрой формулы вычисления числа Пи).

  1. Главная ссылка к новости (https://bellard.org/quickjs/...)
  2. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал JavaScript-движок QuickJS
  3. OpenNews: Facebook открыл код JavaScript-движка Hermes
  4. OpenNews: Выпуск встраиваемого JavaScript-движка Duktape 2.4.0
  5. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 13.0
  6. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: quickjs, javascript
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  • 1.1, Аноним (1), 18:23, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Фабрис как всегда молодец. Любой из его проектов мог бы стать венцом творения и гордостью для большинства программистов. А у него таких проектов больше десяти.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:32, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Bpg спустя 7 лет всё ещё сырой, никому ненужный, и даёт результаты хуже x265. И поддерживается только жаваскриптом на его сайте, но это не точно.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 19:44, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и даёт результаты хуже x265

    В чем? Дает из 2 часов видео 1 кадр, а остального не видно?

     
     
  • 4.8, Аноним (2), 19:54, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не про видео, это про картинки — их качество и размер. Bpg кстати тоже может x265 использовать, но на нужность это не влияет. Heic с hevc (читай x265) даёт много лучшие результаты.
     
  • 3.10, KonstantinB (??), 20:12, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как он может давать результаты хуже, чем hevc, если там внутрях подмножество hevc?

    Ну и делалось это тогда, когда hevc не поддерживался примерно ничем. Сейчас это, конечно, не более, чем интересный эксперимент.

     
     
  • 4.15, Аноним (2), 20:37, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даёт же. Вначале сравнивал через штатную тестовую конвертилку разными параметрами кодера, потом добавил в скрипт с convert (IM умеет цеплять скомпилированный bpgenc), после чего прогнал на данных и оказалось, что bpg слишком придирчивый ко входным данным (попросту в нём баги) и heic стабильно лучше. Качество/размер тоже сравнивал.

    Это было ммм год назад, heif в линуксе всё ещё не поддерживается (обещают добавить в кути, почему-то никак не добавят — на тот момент уже был общепринятым распространённым форматом).

     
  • 3.13, VEG (ok), 20:28, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BPG основан на HEVC/h265. Просто на тот момент HEIF ещё не был стандартизован. Как только последний появился, BPG устарел, так как HEIF выполняет его функцию - использовать алгоритм сжатия ключевых кадров из h265 для картинок.

    С тех пор уже успел появиться видеокодек AV1 с сопутствующим AVIF для картинок. А сейчас ещё ведётся работа над специальным форматом для веба JPEG XL (крутая штука, пытаются собрать все лучшие качества современных форматов для картинок, включая FLIF, в одном), который по задумке должен "всех победить" и стать новым стандартом в вебе.

     
     
  • 4.18, Аноним (2), 20:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, спасибо за ликбез для интересующихся. Ну, будем надеяться что будет успешней jpeg2k. Вейвлет-кодирование это конечно круто, но файлы у него ужасно дутые выходили.
     
  • 4.20, Аноним (-), 21:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А проблемы с патентами эти господа "expert group" учли уже наконец? Или как обычно - промямлили что их хата с краю, так что в результате ни один браузер это не заимплементит, как с H.265? Ну тогда толку то будет с того что это "для веба"? Веб без браузера не работает. И сколько б россияне не вопили что штатовские патентым им не указ, кодить браузер сами на таком уровне они врядли станут - и значит патенты распостранятся и на них :)
     
  • 2.17, Аноним (-), 20:56, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фабрис как всегда молодец.

    У него весь сайт просто украшение. Нет, там нет модно-молодежных react=жыэс-чотатам, зато там куда ни ткни, это будет masterpiece. Немного олдскульный, зато обходящийся минимумом простых тулсов, никаких баззвордов - все по делу, ядрено и круто. Глядя на таких людей и понимаешь на кого равняться когда программишь.

     

  • 1.3, Урри (?), 18:37, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ж насколько ЖС хороший, продуманный и великолепно реализованный, раз до сих пор все новые и новые движки для него делают, один быстрее и краше другого!

    Не язык, эталон просто! Вот все бы так.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:43, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Просто один из первых языков который написан для людей, а не для машин для которых тут выдели пять байт, тут зависимостей пучек, тут систему сборки, тут тесты, везде границы всех буферов проверь и райнтайме тоже на всякие проверь. И это только чтобы вывести слово Hello. А если вывести другое то все перекомпелируй и заново проверь.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 20:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    s/людей/обезьян/g
     
  • 3.23, Аноним84701 (ok), 21:07, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто один из первых языков который написан для людей, а не для
    > машин для которых тут выдели пять байт, тут зависимостей пучек, тут
    > систему сборки, тут тесты, везде границы всех буферов проверь и райнтайме
    > тоже на всякие проверь. И это только чтобы вывести слово Hello.

    Хм, а не расскажите, как проверить границы буферов или как (и зачем) выделить именно 5 байт на Prolog, Smalltalk, Lisp/ML или более молодежных, но все еще старше JS, Perl/Python/Ruby/Lua/Haskell/Java (или тьфу-тьфу-тьфу, VisualBasic)? :)

     
  • 3.28, Аноним (-), 21:26, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда байты считать перестают - программа начинает стартовать 30 секунд, тупит... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.11, KonstantinB (??), 20:14, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Движков-то много, а нормального встраиваемого движка, по сути, и нет. Либо неполная реализация спецификации, либо внутри такое, что открыл, посмотрел и закрыл.

    Потому lua и пихают до сих пор везде.

    Беллардовский - первый хороший и по полноте поддержки спецификации, и по качеству кода.

     
     
  • 3.12, T1000 (?), 20:21, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем позорных тестов против LuaJIT.
    А так да, пускай лучше Луа "пихают" чем это недоподелие.
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 21:04, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Монстры с JIT - это вообще совсем другая весовая категория. Если вам с jit - ну и рубайтесь тогда с v8 каким.
     
  • 4.25, KonstantinB (??), 21:16, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ембеддеда JIT далеко не всегда полезен.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:41, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> как математик, Фабрис Беллар известен как создатель самой быстрой формулы вычисления числа Пи

    не совсем верно, он улучшил формулу для нахождения произвольной цифры после запятой числа пи в двоичной представлении.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 19:45, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничто не мешает ему привлекать бесплатную студенческую силу и все лавры забирать себе.
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 21:05, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он лавров своими делами и без всяких студентов себе нарубил :)
     

  • 1.14, Аноним (14), 20:31, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    под Windows будет?
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 21:08, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для тех кто программит, однако - для встраивания скриптинга на js в их программы. При том мелкой аккуратной штукой а не супермонстрами-тяжеловесами типа V8 где ты быстрее родишь чем разберешься как его хотя-бы скомпилять, чтоли, не говоря про прикручивание в свою программу.

    Сам по себе код этой штуки вроде достаточно пофигистичный к тому виндус там или что еще. Так что если программишь под виндоус и прикрутишь в прогу это - ну тогда будет, очевидно.

     

  • 1.16, user90 (?), 20:40, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простой вопрос о нужности встраиваемого (!) js-движка. Лично я постараюсь держаться подальше от любых проектов/девайсов, где ЭТО используется, если  только это не интернет-браузер.
     
     
  • 2.19, Аноним (2), 21:01, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница? Особых рисков нет, если там нет JIT (в дефолтном spidermonkey он, по-моему, есть). Замена duktape давно нужна была. Теперь бы её ещё встроить в elinks, эх.
     
     
  • 3.27, IE 6.0 FOREVER (?), 21:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие риски у JIT?
     
     
  • 4.29, Аноним (2), 21:29, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    arbitrary code execution
     

  • 1.26, Дихлофос (?), 21:16, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нихрена себе у человека мозг, я и 1/100й такого как он не могу...
     
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