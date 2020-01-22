Новая версия встраиваемого JavaScript-движка от основателя QEMU и FFmpeg

2.2 , Аноним ( 2 ), 18:32, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Bpg спустя 7 лет всё ещё сырой, никому ненужный, и даёт результаты хуже x265. И поддерживается только жаваскриптом на его сайте, но это не точно.

3.6 , Аноним ( 6 ), 19:44, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > и даёт результаты хуже x265 В чем? Дает из 2 часов видео 1 кадр, а остального не видно?

4.8 , Аноним ( 2 ), 19:54, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не про видео, это про картинки — их качество и размер. Bpg кстати тоже может x265 использовать, но на нужность это не влияет. Heic с hevc (читай x265) даёт много лучшие результаты.

3.10 , KonstantinB ( ?? ), 20:12, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как он может давать результаты хуже, чем hevc, если там внутрях подмножество hevc? Ну и делалось это тогда, когда hevc не поддерживался примерно ничем. Сейчас это, конечно, не более, чем интересный эксперимент.

4.15 , Аноним ( 2 ), 20:37, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даёт же. Вначале сравнивал через штатную тестовую конвертилку разными параметрами кодера, потом добавил в скрипт с convert (IM умеет цеплять скомпилированный bpgenc), после чего прогнал на данных и оказалось, что bpg слишком придирчивый ко входным данным (попросту в нём баги) и heic стабильно лучше. Качество/размер тоже сравнивал. Это было ммм год назад, heif в линуксе всё ещё не поддерживается (обещают добавить в кути, почему-то никак не добавят — на тот момент уже был общепринятым распространённым форматом).

3.13 , VEG ( ok ), 20:28, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – BPG основан на HEVC/h265. Просто на тот момент HEIF ещё не был стандартизован. Как только последний появился, BPG устарел, так как HEIF выполняет его функцию - использовать алгоритм сжатия ключевых кадров из h265 для картинок. С тех пор уже успел появиться видеокодек AV1 с сопутствующим AVIF для картинок. А сейчас ещё ведётся работа над специальным форматом для веба JPEG XL (крутая штука, пытаются собрать все лучшие качества современных форматов для картинок, включая FLIF, в одном), который по задумке должен "всех победить" и стать новым стандартом в вебе.

4.18 , Аноним ( 2 ), 20:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, спасибо за ликбез для интересующихся. Ну, будем надеяться что будет успешней jpeg2k. Вейвлет-кодирование это конечно круто, но файлы у него ужасно дутые выходили.

4.20 , Аноним ( - ), 21:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А проблемы с патентами эти господа "expert group" учли уже наконец? Или как обычно - промямлили что их хата с краю, так что в результате ни один браузер это не заимплементит, как с H.265? Ну тогда толку то будет с того что это "для веба"? Веб без браузера не работает. И сколько б россияне не вопили что штатовские патентым им не указ, кодить браузер сами на таком уровне они врядли станут - и значит патенты распостранятся и на них :)

2.17 , Аноним ( - ), 20:56, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Фабрис как всегда молодец. У него весь сайт просто украшение. Нет, там нет модно-молодежных react=жыэс-чотатам, зато там куда ни ткни, это будет masterpiece. Немного олдскульный, зато обходящийся минимумом простых тулсов, никаких баззвордов - все по делу, ядрено и круто. Глядя на таких людей и понимаешь на кого равняться когда программишь.

