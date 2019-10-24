Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 13.0

Доступен релиз Node.js 13.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Одновременно завершена стабилизация прошлой ветки Node.js 12.x, которая переведена в категорию выпусков с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение 4 лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Node.js 10.0 продлится до апреля 2021 года, а позапрошлой LTS-ветки 8.0 до января 2020 года. Основные улучшения: Движок V8 обновлён до версии 7.8, в которой задействованы новые методы оптимизации производительности, улучшена деструктуризация объектов, уменьшено потребление памяти и сокращено время подготовки к выполнению WebAssembly;

По умолчанию включена полная поддержка интернационализации и Unicode на базе библиотек ICU (International Components for Unicode), позволяющая разработчикам писать код, поддерживающий работу с разными языками и локалями. Модуль full-icu теперь установлен по умолчанию;

Стабилизирован API Workers Threads, позволяющий создавать многопоточные циклы обработки событий (event loop). Реализация основана на модуле worker_threads, позволяющем запускать JavaScript-код в несколько параллельных потоков. Стабильная поддержка API Workers Threads также бэкепортирована в LTS-ветку Node.js 12.x;

Повышены требования к платформам. Для сборки теперь требуется как минимум macOS 10.11 (требуется Xcode 10), AIX 7.2, Ubuntu 16.04, Debian 9, EL 7, Alpine 3.8, Windows 7/2008;

Улучшена поддержка Python 3. При наличии в системе Python 2 и Python 3, по-прежнему используется Python 2, но добавлена возможность сборки при наличии в системе только Python 3;

Удалена старая реализация HTTP-парсера ("--http-parser=legacy"). Удалены или переведены в разряд устаревших вызовы и свойства FSWatcher.prototype.start(), ChildProcess._channel, метод open() в объектах ReadStream и WriteStream, request.connection, response.connection, module.createRequireFromPath();

Следом вышло обновление 13.0.1, в котором по горячим следам устранено несколько ошибок. В том числе решена проблема с выводом в npm 6.12.0 предупреждения об использовании неподдерживаемой версии. Напомним, что платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры. Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core). По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере. При написании приложений для node.js необходимо учитывать специфику событийно-ориентированного программирования, например, вместо выполнения "var result = db.query("select..");" с ожиданием завершения работы и последующей обработкой результатов, в Node.js использует принцип асинхронного выполнения, т.е. код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду, а результат запроса будет обработан по мере поступления данных. .



