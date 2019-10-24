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Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 13.0

24.10.2019 09:45

Доступен релиз Node.js 13.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Одновременно завершена стабилизация прошлой ветки Node.js 12.x, которая переведена в категорию выпусков с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение 4 лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Node.js 10.0 продлится до апреля 2021 года, а позапрошлой LTS-ветки 8.0 до января 2020 года.

Основные улучшения:

  • Движок V8 обновлён до версии 7.8, в которой задействованы новые методы оптимизации производительности, улучшена деструктуризация объектов, уменьшено потребление памяти и сокращено время подготовки к выполнению WebAssembly;
  • По умолчанию включена полная поддержка интернационализации и Unicode на базе библиотек ICU (International Components for Unicode), позволяющая разработчикам писать код, поддерживающий работу с разными языками и локалями. Модуль full-icu теперь установлен по умолчанию;
  • Стабилизирован API Workers Threads, позволяющий создавать многопоточные циклы обработки событий (event loop). Реализация основана на модуле worker_threads, позволяющем запускать JavaScript-код в несколько параллельных потоков. Стабильная поддержка API Workers Threads также бэкепортирована в LTS-ветку Node.js 12.x;
  • Повышены требования к платформам. Для сборки теперь требуется как минимум macOS 10.11 (требуется Xcode 10), AIX 7.2, Ubuntu 16.04, Debian 9, EL 7, Alpine 3.8, Windows 7/2008;
  • Улучшена поддержка Python 3. При наличии в системе Python 2 и Python 3, по-прежнему используется Python 2, но добавлена возможность сборки при наличии в системе только Python 3;
  • Удалена старая реализация HTTP-парсера ("--http-parser=legacy"). Удалены или переведены в разряд устаревших вызовы и свойства FSWatcher.prototype.start(), ChildProcess._channel, метод open() в объектах ReadStream и WriteStream, request.connection, response.connection, module.createRequireFromPath();
  • Следом вышло обновление 13.0.1, в котором по горячим следам устранено несколько ошибок. В том числе решена проблема с выводом в npm 6.12.0 предупреждения об использовании неподдерживаемой версии.

Напомним, что платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры.

Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core).

По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере. При написании приложений для node.js необходимо учитывать специфику событийно-ориентированного программирования, например, вместо выполнения "var result = db.query("select..");" с ожиданием завершения работы и последующей обработкой результатов, в Node.js использует принцип асинхронного выполнения, т.е. код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду, а результат запроса будет обработан по мере поступления данных. .

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@nodejs/nod...)
  2. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 12.0
  3. OpenNews: Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке для Node.js
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js
  5. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 11.0
  6. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 10 и пакетного менеджера NPM 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: node.js, javascript
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  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Ни одна функция в Node.js не должна напрямую выполнять операции ввода/вывода - для получения данных с диска, от другого процесса или из сети требуется установка callback-обработчика.

    Не актуально, вместо callback можно использовать асинхронные генераторы (async/await) почти во всех встроенных API.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:09, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанаты скобочек негодуют.
     
     
  • 3.14, Anonimous (?), 11:17, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто промисы - стандартизированная обертка над колбеками. А асинки - синтаксический сахар над промисами.

    Внутри все равно все работает через те же коллбеки.

     

  • 1.2, Виктор (??), 10:02, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ссылка на Ruby Event Machine перекидывает на какую-то отельную хрень...
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:22, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >серверной JavaScript-платформы

    Чёт у меня все браузеры и куча игрушек тянут её, первые наверно для этих куцых хромовых аддонов, а вторые как интерпретатор жс. Где тут сервера не понятно.

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 10:23, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где тут сеть тоже не понятно, всё оффлайн и на локалхосте.
     
     
  • 3.7, Anonimous (?), 10:57, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, ты же не жалуешься, что питон тащат с собой все кому не лень, а на нем тоже сервера пишут.

    Современная нода – просто еще один удобный универсальный интерпретатор скриптового языка с большим количеством готовых модулей. Почему бы ее не использовать для небольших скриптов?

     
     
  • 4.11, Аноним (9), 11:12, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что вычислительные ресурсы не бесконечны. Так можно скрипты и нейронной сетью выполнять на видеокартах только старше 1080. Зато код маленький.
     
     
  • 5.13, Anonimous (?), 11:15, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя есть пример, когда нода, работающая локально как скриптовый язык беспричинно выжирала гигабайты памяти?
     
     
  • 6.15, Аноним (15), 11:22, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой щас тру стори начнутся типа: Да у меня нода всю память сожрала просто так, весь процессор оккупировала, чёрную дыру в полу открыла. Да и вабще, ваш виндас говно
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:42, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока не сделают async_hooks stable пользоваться нельзя
     
     
  • 2.8, Anonimous (?), 11:08, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он нам и нафиг не нужон этот ваш async_hooks. Деды без него жили и нам завещали.

    В JS и так полно всяких костылей/хуков, которые все только замедляют и усложняют: геттеры/сеттеры, прокси, фризы и т.п. лабудень. Из адекватов никто ими не пользуется в продакшене, потому что, во-первых, код превращается в сплошную магию, не понятно, что откуда берется и в каком месте может навернуться, а во-вторых, производительность падает в разы.

    Приведи хотя бы один пример, когда бы async_hooks можно было использовать в продакшене не для отладки.

     
     
  • 3.18, Аноним (6), 11:34, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пример, в коде есть ошибка из-за которой node.js падает. Поскольку node.js грузит одно ядро то в случае 4-х ядерного проца и запущенного в кластере node.js злоумышленнику достаточно послать всего 4-ре запроса для осуществления DOS'а. В этом случае злоумышленнику не требуется вообще никаких заметных мощностей, он может валить сайт с любого компа, даже с компа своей бабушки.
    Как легко найти такую ошибку? Никак. Только весь скрупулёзно код просматривать.

    Вот тут-то async-hooks и спасут.

     
     
  • 4.20, Anonimous (?), 11:40, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут ты используешь это разово для отладки. Не все ли равно, стабильное ли это будет апи, если после нахождения проблемы ты все выпилишь?
     
     
  • 5.21, Аноним (6), 11:42, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доклад посмотри, никто это выпиливать в продакшене не собирается.
     
  • 3.19, Аноним (6), 11:38, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в этом докладе вроде про это говориться https://www.youtube.com/watch?v=STyocIjskBE
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:11, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А питон то ей зачем нужен?
     
     
  • 2.12, Anonimous (?), 11:13, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для сборки на этапе компиляции.
     

  • 1.16, Аноним (-), 11:24, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для Си тоже написаны сетевые либы, которые могут все то же, только, на минуточку, в десятки раз быстрее и в десятки раз меньше потребляют памяти, полностью протестированы, стабильны, и не от  Васяна. Мышки, одумайтесь, зачем вам жрать кактус?  
     
     
  • 2.17, Anonimous (?), 11:27, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много ты завершенных серверных приложений на чистых сях за свою жизнь написал?
     

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