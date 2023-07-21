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Выпуск среды разработки Qt Creator 11

21.07.2023 09:09

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 11.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS.

В новой версии:

  • Предложен встроенный эмулятор терминала, поддерживающий вкладки, выбор командного интерпретатора, цветной вывод и изменение шрифтов. Интегрированный терминал используется по умолчанию при выполнении команд через меню "Run in Terminal", но в настройках можно вернуться к запуску внешнего эмулятора терминалов (Terminal > Use internal terminal).
  • Интегрирована поддержка интеллектуального помощника GitHub Copilot, способного генерировать типовые конструкции при написании кода. Реализация основана на плагине Copilot, изначально разработанном для проекта neovim, но использующем универсальный протокол LSP для интеграции с IDE.
  • Добавлена поддержка инструментария Axivion, предоставляющего статический анализатор, средства для выявления проблем в коде, утилиты для оценки эффективности и анализа архитектуры. Qt Creator может привязывать разрабатываемые проекты к проектам в Axivion и отображать в редакторе подсказки с информацией о выявленных проблемах.
  • Переработан интерфейс для навигации по примерам кода, предоставляемым в Qt. Примеры теперь разделены на категории.
  • Добавлена опция для увеличения размера панели инструментов (Preferences > Interface > Toolbar style > Relaxed).
  • Переработан интерфейс для просмотра списка проблем (Issues).
  • В редактор кода добавлена поддержка предпросмотра документов с разметкой Markdown (.md). Улучшено редактирование кода C++ и QML.
  • В интерфейсе работы с проектами добавлена возможность прямого добавления файлов в файлы проекта на базе CMake.
  • Добавлена экспериментальная поддержка пакетного менеджера vcpkg, применяемого для распространения библиотек на языках C/C++. Среди прочего добавлен мастер и редактор для файлов vcpkg.json, обеспечена возможность поиска пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.5
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 10
  4. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  5. OpenNews: Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5
  6. OpenNews: Назначен новый лидер проекта Qt
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59472-qt
Ключевые слова: qt, ide, qtcreator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:15, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого! Действительно мажорные изменения.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Упала загрузка.

    > Download from your IP address is not allowed

     
     
  • 2.3, BeLord (ok), 09:37, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой для себя vpn-)))
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:21, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хотел проверить данное утверждение, но Qt просит заполнить форму перед скачиванием. Фпянзду такое. vscode ничего не просит и имеет в сто раз больше функционала.
     
     
  • 3.28, pashev.ru (?), 10:39, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КриптоПРО просит регистрацию перед скачиванием, но там такое: Камаз Отходов с левым адресом элетропочты подошёл, всё скачалось.
     
  • 3.32, Аноним (32), 10:57, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что ж за IDE такое, если даже vscode имеет больше функционала?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:41, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    верно ли я пынямаю, что он завязан только на C/C++/Qt? или он умеет в lsp? жду икзпердного мнения
     
     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 10:06, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не кексперт, поэтому умею загуглить "qt creator lsp" и тыкнуть первую же ссылку: https://doc.qt.io/qtcreator/creator-language-servers.html
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:42, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > поддержка предпросмотра документов с разметкой Markdown

    Серьёзно? У всех уже можно полноценно документацию вести с визивигами и прочими красотами, с возможностью запускать примеры кода, SQL-запросов и HTTP-запросов прямо из вставок кода в документации

     
     
  • 2.9, Аноним (1), 09:47, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нафига нужно все что ты перечислил?
     
     
  • 3.16, User (??), 10:01, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно. Кто же читает документацию на хелловрот?
     
  • 2.11, FF (?), 09:50, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех это у кого?
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:46, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GitHub Copilot

    фу. красть открытый код не этично.

     
     
  • 2.17, Аноним (22), 10:02, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не ограничиваю себя этикой
     
  • 2.26, ИмяХ (?), 10:39, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно украсть код если он открытый? Это то же самое, что украсть воду из моря.
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:52, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты продемонстрировал полное непонимание принципов работы языковых моделей. Copilot продолжает твой код, а не чужой.
     

  • 1.13, FF (?), 09:54, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Переработан интерфейс для навигации по примерам кода, предоставляемым в Qt. Примеры теперь разделены на категории.

    Ещё бы примеры кода от 5 версии портировали на 6.

     
     
  • 2.20, Аноним (5), 10:13, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они поддержку андроида в pyside уже столько лет портануть не могут, а ты хочешь свежак актуализировать на ещё больший свежак
     
     
  • 3.24, Fatum (??), 10:27, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они PyQT развивают. PySide к ним отношения не имеет.
     
     
  • 4.25, Аноним (5), 10:34, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PyQt развивают не они. Они развивали PySide (Qt4, работал андроид), потом из него сделали подломанный PySide2 (Qt5) который переименовали в Qt for Python
     

  • 1.18, Нон (?), 10:04, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да уж, реклама теперь уже прямо в ide.
     
  • 1.21, Аноним (5), 10:14, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IDE которая была одной из лучших лет 15 назад так стагнировала в своём баблом огороженом мирке, что уже почти и не нужна даже для разработки на Qt
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:22, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так и не понял как запустить из snap  на  ubuntu 23.04,  ставится нормально, только потом не видит сам qt  фреймворк и не дает создать проект. Вобщем шляпа полная. Под виндовс таких проблем не было, да и вобще под виндовс кроме вирусов проблем не бывает.
     
  • 1.27, Егор (??), 10:39, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    llvm-14 оОоОоОо
     
  • 1.33, Аноним (33), 11:13, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    21 июля (по н. ст.)1906 — 44-летний Пётр Столыпин назначен главой правительства России.

    Этот великий человек навеки вошёл в историю России. Твёрдой рукой подавил еврейский 'революционный" террор, провёл земельную реформу, начал колоссальную по своим размерам переселенческую политику, благодаря которой миллионы русских людей получили обширные плодородные земли.

    В своих реформах, проводимых по воле Государя, Пётр Аркадьевич опирался на твёрдое националистическое и правоконсервативное большинство Государственной Думы.
    Это была истинно Русская власть.
    Страна уверенно шла к мировому лидерству.

     

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