Выпуск среды разработки Qt Creator 11

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 11.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS. В новой версии: Предложен встроенный эмулятор терминала, поддерживающий вкладки, выбор командного интерпретатора, цветной вывод и изменение шрифтов. Интегрированный терминал используется по умолчанию при выполнении команд через меню "Run in Terminal", но в настройках можно вернуться к запуску внешнего эмулятора терминалов (Terminal > Use internal terminal).

Интегрирована поддержка интеллектуального помощника GitHub Copilot, способного генерировать типовые конструкции при написании кода. Реализация основана на плагине Copilot, изначально разработанном для проекта neovim, но использующем универсальный протокол LSP для интеграции с IDE.

Добавлена поддержка инструментария Axivion, предоставляющего статический анализатор, средства для выявления проблем в коде, утилиты для оценки эффективности и анализа архитектуры. Qt Creator может привязывать разрабатываемые проекты к проектам в Axivion и отображать в редакторе подсказки с информацией о выявленных проблемах.

Переработан интерфейс для навигации по примерам кода, предоставляемым в Qt. Примеры теперь разделены на категории.

Добавлена опция для увеличения размера панели инструментов (Preferences > Interface > Toolbar style > Relaxed).

Переработан интерфейс для просмотра списка проблем (Issues).

В редактор кода добавлена поддержка предпросмотра документов с разметкой Markdown (.md). Улучшено редактирование кода C++ и QML.

В интерфейсе работы с проектами добавлена возможность прямого добавления файлов в файлы проекта на базе CMake.

Добавлена экспериментальная поддержка пакетного менеджера vcpkg, применяемого для распространения библиотек на языках C/C++. Среди прочего добавлен мастер и редактор для файлов vcpkg.json, обеспечена возможность поиска пакетов.



