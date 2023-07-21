Выпуск среды разработки Qt Creator 11

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|2.22, Аноним (22), 10:21, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хотел проверить данное утверждение, но Qt просит заполнить форму перед скачиванием. Фпянзду такое. vscode ничего не просит и имеет в сто раз больше функционала.
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|3.28, pashev.ru (?), 10:39, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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КриптоПРО просит регистрацию перед скачиванием, но там такое: Камаз Отходов с левым адресом элетропочты подошёл, всё скачалось.
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|3.32, Аноним (32), 10:57, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что ж за IDE такое, если даже vscode имеет больше функционала?
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|1.4, Аноним (4), 09:41, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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верно ли я пынямаю, что он завязан только на C/C++/Qt? или он умеет в lsp? жду икзпердного мнения
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|1.5, Аноним (5), 09:42, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> поддержка предпросмотра документов с разметкой Markdown
Серьёзно? У всех уже можно полноценно документацию вести с визивигами и прочими красотами, с возможностью запускать примеры кода, SQL-запросов и HTTP-запросов прямо из вставок кода в документации
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|3.16, User (??), 10:01, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно. Кто же читает документацию на хелловрот?
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|2.26, ИмяХ (?), 10:39, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как можно украсть код если он открытый? Это то же самое, что украсть воду из моря.
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|2.31, Аноним (31), 10:52, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты продемонстрировал полное непонимание принципов работы языковых моделей. Copilot продолжает твой код, а не чужой.
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|1.13, FF (?), 09:54, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Переработан интерфейс для навигации по примерам кода, предоставляемым в Qt. Примеры теперь разделены на категории.
Ещё бы примеры кода от 5 версии портировали на 6.
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|2.20, Аноним (5), 10:13, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они поддержку андроида в pyside уже столько лет портануть не могут, а ты хочешь свежак актуализировать на ещё больший свежак
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|4.25, Аноним (5), 10:34, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PyQt развивают не они. Они развивали PySide (Qt4, работал андроид), потом из него сделали подломанный PySide2 (Qt5) который переименовали в Qt for Python
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|1.21, Аноним (5), 10:14, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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IDE которая была одной из лучших лет 15 назад так стагнировала в своём баблом огороженом мирке, что уже почти и не нужна даже для разработки на Qt
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|1.23, Аноним (23), 10:22, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так и не понял как запустить из snap на ubuntu 23.04, ставится нормально, только потом не видит сам qt фреймворк и не дает создать проект. Вобщем шляпа полная. Под виндовс таких проблем не было, да и вобще под виндовс кроме вирусов проблем не бывает.
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|1.33, Аноним (33), 11:13, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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21 июля (по н. ст.)1906 — 44-летний Пётр Столыпин назначен главой правительства России.
Этот великий человек навеки вошёл в историю России. Твёрдой рукой подавил еврейский 'революционный" террор, провёл земельную реформу, начал колоссальную по своим размерам переселенческую политику, благодаря которой миллионы русских людей получили обширные плодородные земли.
В своих реформах, проводимых по воле Государя, Пётр Аркадьевич опирался на твёрдое националистическое и правоконсервативное большинство Государственной Думы.
Это была истинно Русская власть.
Страна уверенно шла к мировому лидерству.
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