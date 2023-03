Выпуск среды разработки Qt Creator 10

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 10.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS. В новой версии: Предоставлена возможность перемещения и скрытия деталей о прогрессе выполнения операций.

В поисковой строке (Locator) решена проблема с запоминанием последней введённой поисковой фразы при использовании режима открытия в выравненном по центру всплывающем окне.

Поставляемая в пакетах версия LLVM обновлена до выпуска 16 с расширенной поддержкой стандарта C++ 20 в Clang и улучшенным взаимодействием между Qt Creator и Clangd. По умолчанию включён плагин ClangFormat, который теперь используется для выравнивания кода на языке C++.

Реализована возможность автоматического изменения подключённых файлов (через include) и корректировки ссылок в файлах C++, после переименованием файлов ".ui" или определённых в них форм.

Добавлен инструмент (Tools > C++ > Find Unused Functions) для поиска неиспользуемых функций в проекте.

Добавлен режим просмотра иерархии вызовов (Call Hierarchy), доступный для всех языков, для которых имеются поддерживающие данную возможность серверы LSP (Language Server Protocol).

Модель кода QML обновлена с учётом изменений в Qt 6.5. В редакторе кода появилась возможность предпросмотра свойств цвета в виде всплывающей подсказки.

Добавлена поддержка определения внешней команды для форматирования файлов с QML, например, для вызова qmlformat вместо встроенной логики форматирования.

Добавлена возможность тестирования QML Language Server (Qt Quick > QML/JS Editing > Use qmlls now) при установке необязательного компонента Qt Language Server из установщика Qt.

До 5 версии обновлена поддержка преднастроек (cmake-presets) сборочной системы CMake, в которой появилась поддержка переменной ${pathListSep}, команды "include" и внешней стратегии для архитектуры и инструментария.

В редакторе добавлена настройка (CMake > Formatter) для указания команды форматирования связанных с CMake файлов, например, можно использовать утилиту cmake-format.

Реализован новый этап установки, использующий "cmake --install", который можно добавить через параметр "Projects > Run Settings > Add Deploy Step".

При сборке в Docker добавлена поддержка удалённой обработки модели кода, используя фоновый процесс Clangd. В плагин ClangFormat добавлена поддержка работы с внешними файлами, размещёнными в контейнере Docker.

Предоставлена возможность навигации по файловой системе удалённых целевых систем, например, для выбора каталога для сборки. Добавлена поддержка открытия терминала на удалённой системе, используя действие Open Terminal, например, присутствующее в настройках сборочного окружения.