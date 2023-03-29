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Выпуск среды разработки Qt Creator 10

29.03.2023 22:07

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 10.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS.

В новой версии:

  • Предоставлена возможность перемещения и скрытия деталей о прогрессе выполнения операций.
  • В поисковой строке (Locator) решена проблема с запоминанием последней введённой поисковой фразы при использовании режима открытия в выравненном по центру всплывающем окне.
  • Поставляемая в пакетах версия LLVM обновлена до выпуска 16 с расширенной поддержкой стандарта C++ 20 в Clang и улучшенным взаимодействием между Qt Creator и Clangd. По умолчанию включён плагин ClangFormat, который теперь используется для выравнивания кода на языке C++.
  • Реализована возможность автоматического изменения подключённых файлов (через include) и корректировки ссылок в файлах C++, после переименованием файлов ".ui" или определённых в них форм.
  • Добавлен инструмент (Tools > C++ > Find Unused Functions) для поиска неиспользуемых функций в проекте.
  • Добавлен режим просмотра иерархии вызовов (Call Hierarchy), доступный для всех языков, для которых имеются поддерживающие данную возможность серверы LSP (Language Server Protocol).
  • Модель кода QML обновлена с учётом изменений в Qt 6.5. В редакторе кода появилась возможность предпросмотра свойств цвета в виде всплывающей подсказки.
  • Добавлена поддержка определения внешней команды для форматирования файлов с QML, например, для вызова qmlformat вместо встроенной логики форматирования.
  • Добавлена возможность тестирования QML Language Server (Qt Quick > QML/JS Editing > Use qmlls now) при установке необязательного компонента Qt Language Server из установщика Qt.
  • До 5 версии обновлена поддержка преднастроек (cmake-presets) сборочной системы CMake, в которой появилась поддержка переменной ${pathListSep}, команды "include" и внешней стратегии для архитектуры и инструментария.
  • В редакторе добавлена настройка (CMake > Formatter) для указания команды форматирования связанных с CMake файлов, например, можно использовать утилиту cmake-format.
  • Реализован новый этап установки, использующий "cmake --install", который можно добавить через параметр "Projects > Run Settings > Add Deploy Step".
  • При сборке в Docker добавлена поддержка удалённой обработки модели кода, используя фоновый процесс Clangd. В плагин ClangFormat добавлена поддержка работы с внешними файлами, размещёнными в контейнере Docker.
  • Предоставлена возможность навигации по файловой системе удалённых целевых систем, например, для выбора каталога для сборки. Добавлена поддержка открытия терминала на удалённой системе, используя действие Open Terminal, например, присутствующее в настройках сборочного окружения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 9
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.4
  5. OpenNews: Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5
  6. OpenNews: Технический директор Qt Company и главный сопровождающий Qt покидает проект
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58887-qt
Ключевые слова: qt, qtcreator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:11, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во клепают. В 2020 была только 4 версия - за три года целых 6 минорных релизов
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:21, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Эффективного менеджера наняли, он стал эффективнее.  
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:40, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    минорный ты наш
     

  • 1.2, Аноним (3), 22:21, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Есть возможность трансляция ui файла в html или в  что-то что может съесть электрон?
     
     
  • 2.5, WebMonkey (?), 22:33, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем электрон, там есть QtWebEngine
     
     
  • 3.23, trdm (ok), 23:27, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  зачем электрон, там есть QtWebEngine

    который теперь на хромодвижке?

     
     
  • 4.28, WebMonkey (?), 00:43, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это хромодвижок и сафаридвижок на QtWebkit
     
  • 2.6, ИмяХ (?), 22:34, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Электрон это параша. Лучше чисто Qt юзать. На плюсах писать.
     
     
  • 3.8, WebMonkey (?), 22:36, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ладно бы хоть под андроид было, была бы универсальная параша
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 23:30, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть топовые андроид приложения, написанные на qml, в т.ч. российские
     
     
  • 5.31, WebMonkey (?), 00:47, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    собирал, запускал, но есть один нюанс: оно работает исключительно через старый NDK 23.1.7779620, который даже с сайта гугла уже не скачать, т.к. после него вышел корректирующий релиз, не совместимый с культями.
     
     
  • 6.35, Кир (?), 00:57, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня сейчас собирается с 25.1.8937393, полёт нормальный, проверено на полсотне девайсов примерно.
     
     
  • 7.42, WebMonkey (?), 01:06, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    научи! какая версия Qt? может они обновили недавно
     
  • 7.43, WebMonkey (?), 01:06, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них даже к 6.3 было написано в доке
     
  • 4.27, Кир (?), 00:31, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозкой! А еще -- под WebAssembly можно собирать.
     
     
  • 5.30, WebMonkey (?), 00:44, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы, конечно же, не знаете, что без JS WASM превращается в ничто.
     
     
  • 6.36, Кир (?), 00:59, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для меня главное, что можно писать один код под все платформы, на чем оно там крутится в браузере -- дело десятое.
     
  • 3.11, Аноним (3), 22:42, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:13, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сказал опеннетный эксперт, не написавший на плюсах ни строчки.
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:22, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Культя - плюсовая параша для дауничей, электрон в сравнении с ней верх совершенства.
     
     
  • 4.32, WebMonkey (?), 00:50, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дауничей

    console.log("This is all debug method")

     
  • 4.33, WebMonkey (?), 00:53, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно ничто без подключаемых библиотек, если нужно не только к облачкам подключиться, а с реальными железками поработать
     
  • 3.21, trdm (ok), 23:25, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Лучше чисто Qt юзать. На плюсах писать.

    уже "все" - они хрониум туда впилили.
    Qt будет жрать как электроно...

     

  • 1.4, VoiD (?), 22:32, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Программист, пиши нативный софт - будь человеком!
     
     
  • 2.7, WebMonkey (?), 22:35, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    React Native - на 64 ядрах в два потока!
     
     
  • 3.10, VoiD (?), 22:41, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И ведь назвали же - "Native".  :)
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 23:37, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    джавашники уже лет 10 свои приложения под ведро называют нативными.

    на всякий случай для ньюфагов: нативный - скомпилированный в нативный бинарный код, исполняемый цпу. без jvm, без интерпретаторов и байткодов. можете распинаться на тему "в современных цпу ваши хвалёные бинари - всё равно байткод", но ваши поделки от этого быстрее не станут

     
     
  • 5.26, Аноним (26), 00:28, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уважаемый, учитывая фрагментацию рынка андроид девайсов (мобилки, планшеты, смарт часы и смарт tv), где производители разных брендов частенько патчат ядро и системные либы иногда не то что под линейку, а даже под конкретную модель, разработка на С/C++ под это дело - это жест отчаяния, когда несмотря на все профилирование, garbage-free извращения и прочее выжать больше перформанса не получается, а очень надо. Ну и на джаве-то уже проблема написать более-менее переносимое приложение, а с крестами вообще печаль будет.
     
     
  • 6.34, WebMonkey (?), 00:55, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно: существует NDK, без которого ты даже свой тикток не сможешь посмотреть или фотку сделать. И React Native, кстати, тоже на него завязан.
     
  • 5.29, fumanchez (ok), 00:43, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот байткод в основном просто дергает нативный API, плюс в ведре он активнейше кэшируется. Откуда тут взяться каким-то просадкам?
     
  • 5.39, Аноним (39), 01:02, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > быстрее не станут

    А ты смешной
    https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-a5399b85c203db5c68a5a8cfbaee2994.webp

     
  • 2.12, Аноним (3), 22:43, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Qt в любой среде не нативный костыль. Это все равно что каждый элемент это целый пейнтбраш.  
     
     
  • 3.14, VoiD (?), 22:57, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я о том же.
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:10, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того - раскрывающиеся списки это не просто канвас это прям отдельное системное ОКНО)

    Но все равно Qt прекрасен, т.к. снимает кучу головняка по работе с нативными API самому. Попробуйте например "просто писать в файл" и "просто запускать процесс" самому на разных платформах. я вам гарантирую что вы однажды выстрелите себе в ногу. Если у вас приложуха только под андроид и больше ни подо что - нахрен вам кьют.

     
     
  • 4.20, Аноним (19), 23:25, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не поверишь чел, это всё было задолго до культи и гораздо лучше чем в культе.
     
  • 2.17, Аноним (16), 23:19, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я программист, а не мазохист. Нативный — это под WinAPI и X Windows, да? Если первое ещё можно представить (хотя, честное слово, лучше не браться), то второе и вовсе неудачная шутка.
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 23:26, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Челики просто не понимают что такое нативный. Для них нативный - это "то что мне нравится".
     
  • 3.38, WebMonkey (?), 01:01, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нативный это значит компилится в инструкции проца. А интерфейс на Qt нативнее некуда. Даже .Net WPF уже давно не нативное.
     

  • 1.13, Гоня Протуберанцев (?), 22:56, 29/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 23:21, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    vscode наше всё. Помимо вебни, можно писать на расте, на си, на плюсах. К примеру, я в нем навигируюсь по исходникам линукса. Просто навигируюсь, почитываю иногда исходники евоные. На си и расте пописываю иногда. Qt Creator никогда не догонит vscode по возможностям. Приведите хотя бы одну фичу, которая есть в сабже, но которой якобы нет в vscode.
     
     
  • 2.37, fumanchez (ok), 01:01, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж больно удобный у него эксплорер. Сколько ни пытаюсь пересесть на neovim, никак не привыкну ни к окошку telescope, ни к nvim-tree. В Helix'е то же самое (но там только поиск по типу fzf). В консольных редакторах не получается так плавно побродить по содержимому папки, чтобы и ее структуру видеть, и быстренько открыть превьюху, не теряя контекст.
     
  • 2.40, WebMonkey (?), 01:03, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настроить проект под Qt без парсинга json-макакофайлов.
     
  • 2.41, WebMonkey (?), 01:04, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивляюсь я над этими васянорасширениями, то бинари на C# прикрутят, требующие Mono, то еще что.
     

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