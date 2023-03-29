Выпуск среды разработки Qt Creator 10

2.7 , WebMonkey ( ? ), 22:35, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – React Native - на 64 ядрах в два потока!

3.10 , VoiD ( ? ), 22:41, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И ведь назвали же - "Native". :)

4.25 , Аноним ( 24 ), 23:37, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – джавашники уже лет 10 свои приложения под ведро называют нативными. на всякий случай для ньюфагов: нативный - скомпилированный в нативный бинарный код, исполняемый цпу. без jvm, без интерпретаторов и байткодов. можете распинаться на тему "в современных цпу ваши хвалёные бинари - всё равно байткод", но ваши поделки от этого быстрее не станут

5.26 , Аноним ( 26 ), 00:28, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Уважаемый, учитывая фрагментацию рынка андроид девайсов (мобилки, планшеты, смарт часы и смарт tv), где производители разных брендов частенько патчат ядро и системные либы иногда не то что под линейку, а даже под конкретную модель, разработка на С/C++ под это дело - это жест отчаяния, когда несмотря на все профилирование, garbage-free извращения и прочее выжать больше перформанса не получается, а очень надо. Ну и на джаве-то уже проблема написать более-менее переносимое приложение, а с крестами вообще печаль будет.

6.34 , WebMonkey ( ? ), 00:55, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внезапно: существует NDK, без которого ты даже свой тикток не сможешь посмотреть или фотку сделать. И React Native, кстати, тоже на него завязан.

5.29 , fumanchez ( ok ), 00:43, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот байткод в основном просто дергает нативный API, плюс в ведре он активнейше кэшируется. Откуда тут взяться каким-то просадкам?

5.39 , Аноним ( 39 ), 01:02, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > быстрее не станут А ты смешной

https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-a5399b85c203db5c68a5a8cfbaee2994.webp

2.12 , Аноним ( 3 ), 22:43, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Qt в любой среде не нативный костыль. Это все равно что каждый элемент это целый пейнтбраш.

3.14 , VoiD ( ? ), 22:57, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот и я о том же.

3.15 , Аноним ( 15 ), 23:10, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более того - раскрывающиеся списки это не просто канвас это прям отдельное системное ОКНО) Но все равно Qt прекрасен, т.к. снимает кучу головняка по работе с нативными API самому. Попробуйте например "просто писать в файл" и "просто запускать процесс" самому на разных платформах. я вам гарантирую что вы однажды выстрелите себе в ногу. Если у вас приложуха только под андроид и больше ни подо что - нахрен вам кьют.

4.20 , Аноним ( 19 ), 23:25, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты не поверишь чел, это всё было задолго до культи и гораздо лучше чем в культе.

2.17 , Аноним ( 16 ), 23:19, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я программист, а не мазохист. Нативный — это под WinAPI и X Windows, да? Если первое ещё можно представить (хотя, честное слово, лучше не браться), то второе и вовсе неудачная шутка.

3.22 , Аноним ( 19 ), 23:26, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Челики просто не понимают что такое нативный. Для них нативный - это "то что мне нравится".

3.38 , WebMonkey ( ? ), 01:01, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нативный это значит компилится в инструкции проца. А интерфейс на Qt нативнее некуда. Даже .Net WPF уже давно не нативное.

