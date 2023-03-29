Выпуск среды разработки Qt Creator 10

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|1.1, Аноним (1), 22:11, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Во клепают. В 2020 была только 4 версия - за три года целых 6 минорных релизов
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|1.2, Аноним (3), 22:21, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Есть возможность трансляция ui файла в html или в что-то что может съесть электрон?
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|3.23, trdm (ok), 23:27, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> зачем электрон, там есть QtWebEngine
который теперь на хромодвижке?
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|2.6, ИмяХ (?), 22:34, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Электрон это параша. Лучше чисто Qt юзать. На плюсах писать.
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|4.24, Аноним (24), 23:30, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть топовые андроид приложения, написанные на qml, в т.ч. российские
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|5.31, WebMonkey (?), 00:47, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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собирал, запускал, но есть один нюанс: оно работает исключительно через старый NDK 23.1.7779620, который даже с сайта гугла уже не скачать, т.к. после него вышел корректирующий релиз, не совместимый с культями.
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|6.35, Кир (?), 00:57, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня сейчас собирается с 25.1.8937393, полёт нормальный, проверено на полсотне девайсов примерно.
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|4.27, Кир (?), 00:31, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С разморозкой! А еще -- под WebAssembly можно собирать.
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|6.36, Кир (?), 00:59, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для меня главное, что можно писать один код под все платформы, на чем оно там крутится в браузере -- дело десятое.
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|3.16, Аноним (16), 23:13, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сказал опеннетный эксперт, не написавший на плюсах ни строчки.
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|3.19, Аноним (19), 23:22, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Культя - плюсовая параша для дауничей, электрон в сравнении с ней верх совершенства.
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|4.33, WebMonkey (?), 00:53, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оно ничто без подключаемых библиотек, если нужно не только к облачкам подключиться, а с реальными железками поработать
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|3.21, trdm (ok), 23:25, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Лучше чисто Qt юзать. На плюсах писать.
уже "все" - они хрониум туда впилили.
Qt будет жрать как электроно...
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|4.25, Аноним (24), 23:37, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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джавашники уже лет 10 свои приложения под ведро называют нативными.
на всякий случай для ньюфагов: нативный - скомпилированный в нативный бинарный код, исполняемый цпу. без jvm, без интерпретаторов и байткодов. можете распинаться на тему "в современных цпу ваши хвалёные бинари - всё равно байткод", но ваши поделки от этого быстрее не станут
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|5.26, Аноним (26), 00:28, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уважаемый, учитывая фрагментацию рынка андроид девайсов (мобилки, планшеты, смарт часы и смарт tv), где производители разных брендов частенько патчат ядро и системные либы иногда не то что под линейку, а даже под конкретную модель, разработка на С/C++ под это дело - это жест отчаяния, когда несмотря на все профилирование, garbage-free извращения и прочее выжать больше перформанса не получается, а очень надо. Ну и на джаве-то уже проблема написать более-менее переносимое приложение, а с крестами вообще печаль будет.
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|6.34, WebMonkey (?), 00:55, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапно: существует NDK, без которого ты даже свой тикток не сможешь посмотреть или фотку сделать. И React Native, кстати, тоже на него завязан.
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|5.29, fumanchez (ok), 00:43, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот байткод в основном просто дергает нативный API, плюс в ведре он активнейше кэшируется. Откуда тут взяться каким-то просадкам?
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|2.12, Аноним (3), 22:43, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Qt в любой среде не нативный костыль. Это все равно что каждый элемент это целый пейнтбраш.
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|3.15, Аноним (15), 23:10, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того - раскрывающиеся списки это не просто канвас это прям отдельное системное ОКНО)
Но все равно Qt прекрасен, т.к. снимает кучу головняка по работе с нативными API самому. Попробуйте например "просто писать в файл" и "просто запускать процесс" самому на разных платформах. я вам гарантирую что вы однажды выстрелите себе в ногу. Если у вас приложуха только под андроид и больше ни подо что - нахрен вам кьют.
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|4.20, Аноним (19), 23:25, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты не поверишь чел, это всё было задолго до культи и гораздо лучше чем в культе.
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|2.17, Аноним (16), 23:19, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я программист, а не мазохист. Нативный — это под WinAPI и X Windows, да? Если первое ещё можно представить (хотя, честное слово, лучше не браться), то второе и вовсе неудачная шутка.
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|3.22, Аноним (19), 23:26, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Челики просто не понимают что такое нативный. Для них нативный - это "то что мне нравится".
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|3.38, WebMonkey (?), 01:01, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нативный это значит компилится в инструкции проца. А интерфейс на Qt нативнее некуда. Даже .Net WPF уже давно не нативное.
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|1.18, Аноним (18), 23:21, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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vscode наше всё. Помимо вебни, можно писать на расте, на си, на плюсах. К примеру, я в нем навигируюсь по исходникам линукса. Просто навигируюсь, почитываю иногда исходники евоные. На си и расте пописываю иногда. Qt Creator никогда не догонит vscode по возможностям. Приведите хотя бы одну фичу, которая есть в сабже, но которой якобы нет в vscode.
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|2.37, fumanchez (ok), 01:01, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уж больно удобный у него эксплорер. Сколько ни пытаюсь пересесть на neovim, никак не привыкну ни к окошку telescope, ни к nvim-tree. В Helix'е то же самое (но там только поиск по типу fzf). В консольных редакторах не получается так плавно побродить по содержимому папки, чтобы и ее структуру видеть, и быстренько открыть превьюху, не теряя контекст.
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|2.41, WebMonkey (?), 01:04, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удивляюсь я над этими васянорасширениями, то бинари на C# прикрутят, требующие Mono, то еще что.
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