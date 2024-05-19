Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.0

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Опубликован выпуск проекта Red Panda C++ 3.0, легковесной интегрированной среды разработки для языков C, C++ и GNU Assembly. Red Panda C++ продолжает развитие IDE Dev-C++, которая была переписана с Delphi на С++ с использованием библиотеки Qt. Код проекта
распространяется под лицензией GPLv3. Изначально среда разработки Dev-C++ поддерживала только платформу Windows, но в Red Panda C++ добавлена поддержка платформ Linux и macOS.
Особенности Red Panda C++:
- Поддержка экранов с высокой плотностью пикселей.
- Автодополнение кода и проверка синтаксиса во время редактирования, сворачивания блоков кода, автоформатирвоание.
- Расширенные возможности отладчика, такие как стек вызовов и интерфейс для просмотра содержимого памяти.
- Поддержка тем оформления и цветовых схем. Наличие тёмного режима интерфейса.
- Поддержка кодировки UTF-8.
- Системы для ведения списков задач (TODO) и закладок.
- Значительно улучшенные функции поиска и замены.
- Возможности для проведения рефакторинга (переименования имён).
- Поддержка компилятора SDCC.
Наиболее заметные изменения в новой версии:
- Расширена поддержка символов Unicode и внесены улучшения, связанные со шрифтами.
- Поддержка визуализации управляющих ASCII-символов и пробелов.
- Улучшена подсветка синтаксиса, добавлена подсветка атрибутов C++ и подсветка слов в строках и комментариях.
- Проведена оптимизация кода для загрузки и редактирования файлов.
- Добавлена поддержка анонимных классов и лямбда-выражений в C++.
- В настройки добавлена панель со списком шрифтов.
- В таблицу с трассировкой стека в отладчике добавлены всплывающие подсказки.
- Обеспечено открытие в редакторе файлов ".def" (определения состава модуля).
- Добавлена возможность обращения к элементам меню через горячие клавиши.
- Переработан интерфейс для управления темами оформления.
- Добавлены дополнительные режима форматирования кода.
- Добавлено меню для управления дополнением вводимого кода.