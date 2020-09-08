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Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.6

08.09.2020 21:49

После шести месяцев разработки представлен релиз интегрированной среды программирования KDevelop 5.6, полностью поддерживающей процесс разработки для KDE 5, в том числе с использованием Clang в качестве компилятора. Код проекта распространяется под лицензией GPL и использует библиотеки KDE Frameworks 5 и Qt 5.

В новом выпуске:

  • Улучшена поддержка проектов CMake. Добавлена возможность группировки сборочных целей cmake по разным подкаталогам. При импорте проектов задействован cmake-file-api. Улучшена обработка ошибок.
  • Улучшены средства для разработки на языке С++. Добавлена возможность передачи произвольных флагов компиляции при вызове clang.
  • Улучшена поддержка языка PHP. Актуализирован файл phpfunctions.php. Добавлена обработка синтаксиса PHP 7.1 для перехвата нескольких исключений.
  • Добавлена поддержка Python 3.9.
  • Реализована поддержка сборки с MSVC++ 19.24.
  • Оптимизировано раскрытие переменных окружения и добавлена возможность экранирования символа доллара обратным слэшем в переменных окружения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kdevelop.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.5
  3. OpenNews: Для GNOME развивается собственная интегрированная среда разработки приложений
  4. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
  5. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.08
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53674-kdevelop
Ключевые слова: kdevelop, kde
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  • 1.1, Аноним (1), 23:13, 08/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    +. Ещё одной нормальной средой больше.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:20, 08/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Реализована поддержка сборки с MSVC++ 19.24

    То есть его можно на винде использовать предварительно скомпилировав?

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 23:22, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:22, 08/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Что лучше для программиста - vim или kdevelop?
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 23:24, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумный менеджмент.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:47, 08/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    кто-нибудь kdevelop использует профессионально, по работе или в каких-то серьёзных проектах своих, и т.д.?
    Стабильно работает?
     

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