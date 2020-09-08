Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.6

|
После шести месяцев разработки представлен релиз интегрированной среды программирования KDevelop 5.6, полностью поддерживающей процесс разработки для KDE 5, в том числе с использованием Clang в качестве компилятора. Код проекта распространяется под лицензией GPL и использует библиотеки KDE Frameworks 5 и Qt 5.
В новом выпуске:
- Улучшена поддержка проектов CMake. Добавлена возможность группировки сборочных целей cmake по разным подкаталогам. При импорте проектов задействован cmake-file-api. Улучшена обработка ошибок.
- Улучшены средства для разработки на языке С++. Добавлена возможность передачи произвольных флагов компиляции при вызове clang.
- Улучшена поддержка языка PHP. Актуализирован файл phpfunctions.php. Добавлена обработка синтаксиса PHP 7.1 для перехвата нескольких исключений.
- Добавлена поддержка Python 3.9.
- Реализована поддержка сборки с MSVC++ 19.24.
- Оптимизировано раскрытие переменных окружения и добавлена возможность экранирования символа доллара обратным слэшем в переменных окружения.