Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.5

После шести месяцев разработки представлен релиз интегрированной среды программирования KDevelop 5.5, полностью поддерживающей процесс разработки для KDE 5, в том числе с использованием Clang в качестве компилятора. Код проекта распространяется под лицензией GPL и использует библиотеки KDE Frameworks 5 и Qt 5. В новой версии отсутствуют существенные новшества - основная работа была сосредоточена на повышении стабильности, оптимизации производительности и упрощению сопровождения кодовой базы. Среди изменений: Улучшена поддержка языка C++. Добавлены недостающие предупреждения о включении по умолчанию доступных заголовочных файлов. В плагины для анализа кода на базе Clang-tidy и Clazy добавлена возможность выбора наборов проверок. Расширена логика поиска типов при упреждающем автодополнении кода;

Улучшена поддержка языка PHP: добавлена поддержка типизированных свойств, представленных в PHP 7.4, импорта функций и констант из других пространств имён, массивов типов и видимых констант классов;

Добавлена начальная поддержка Python 3.8;

Реализована отдельная область для отображения предупреждений и сообщений в процессе запуска приложения, без вывода блокирующих диалоговых окон;

Добавлен диалог для выполнения операции rebase в Git;

Обеспечена повторяемая сборка архивов tar, реализованная через установку заголовков Pax;

Добавлена поддержка передачи переменных окружения из окружения процесса и возможность настройки окружения на базе flatpak;

В настройки добавлена опция для отключения кнопок закрытия вкладок.



