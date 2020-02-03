Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.5

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|1.1, Аноним (1), 12:16, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Звезд с неба не хватает, но зато не на электроне. Как продвинутый текстовик норм.
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|1.2, Аноним (2), 12:22, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пару лет назад выбирал между Qt Creator и сабжем. По совокупности глюков (в GUI, в настройках, всякой неинтуитивности поведения), Qt Creator мне понравился больше. Но хорошо, что сабж развивается, при случае, опять посмотрю.
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|2.10, Аноним (10), 12:54, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я выбрал QtCreator потому, что его, в отличие от сабжа, можно собрать без зависимости от Шланга.
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|1.3, Аноним (3), 12:34, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, скажите честно: на ЭТОМ кто-то РЕАЛЬНО работает и проекты делает???
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|1.4, Аноним (4), 12:35, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Vi плюс мейкфайлы форева.
IDE для хипстеров. Так и до драйверов на Rust недалеко докатиться.
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|2.6, Аноним (3), 12:40, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>Так и до драйверов на Rust недалеко докатиться.
Вот Вы - смеётесь, а кто-то уже без этого - не может...
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|2.12, Аноним (10), 13:00, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мейкфайлы можно и с nano, micro, mcedit. А то Vi только пищит и всё портит (и нервы).
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|2.14, Аноним (3), 13:10, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все, кто испытывает непреодолимую тягу или влечение к работе в vi(m), должны безотлагательно бежать-проверяться у психиатра. Аминь.
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|1.5, CHIM (ok), 12:36, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Улучшена поддержка языка PHP" ок, а синтаксис JS и HTML он поддерживает? Чёт не нашёл ничего.
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|2.7, Аноним (3), 12:42, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> а синтаксис JS и HTML он поддерживает?
(на мотив du hast...)
Зачем?
Зачем это?
Зачем это всё?
Зачем это всё?
Зачем это всё?
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|2.11, Аноним (1), 12:56, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подсветка есть. В русской версии Сервис-Подсветка-Языки разметки. Для js он и команды джаваскрипта умеет подсказывать.
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|1.9, Ноним (?), 12:49, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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KDevelop 4 > KDevelop 5
В четверке был кастомный парсер плюсов и он работал в большинстве случаев (just enough)
В пятерку вставили шланг и теперь кдевелоп жрет как электрон и компилирует пока ты кодишь
Fun fact: IDE не обязано быть компилятором, можно вывалить несколько неправильных ответов для автокомплита - ничего страшного не будет
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|2.13, Аноним (8), 13:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDevelop 4 выпустился, когда C++11 ещё не был принят, а написать парсер к нему с его лямбдами, auto, decltype, variadic templates много у кого пупок развязался бы, родной парсер Qt Creator, кажется, до своей смерти так их и не осилил.
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|1.15, Аноним (3), 13:13, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Люди - так наивны.
Уже давно, кто хочет нервы и время свои сберечь, перешли на VSCode и не парятся.
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|1.16, Анонимун (?), 13:14, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скажите, профи. Где разрабатывать проще, под виндой (в Visual Studio) или на лине?
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