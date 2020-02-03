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Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.5

03.02.2020 11:48

После шести месяцев разработки представлен релиз интегрированной среды программирования KDevelop 5.5, полностью поддерживающей процесс разработки для KDE 5, в том числе с использованием Clang в качестве компилятора. Код проекта распространяется под лицензией GPL и использует библиотеки KDE Frameworks 5 и Qt 5.

В новой версии отсутствуют существенные новшества - основная работа была сосредоточена на повышении стабильности, оптимизации производительности и упрощению сопровождения кодовой базы. Среди изменений:

  • Улучшена поддержка языка C++. Добавлены недостающие предупреждения о включении по умолчанию доступных заголовочных файлов. В плагины для анализа кода на базе Clang-tidy и Clazy добавлена возможность выбора наборов проверок. Расширена логика поиска типов при упреждающем автодополнении кода;
  • Улучшена поддержка языка PHP: добавлена поддержка типизированных свойств, представленных в PHP 7.4, импорта функций и констант из других пространств имён, массивов типов и видимых констант классов;
  • Добавлена начальная поддержка Python 3.8;
  • Реализована отдельная область для отображения предупреждений и сообщений в процессе запуска приложения, без вывода блокирующих диалоговых окон;
  • Добавлен диалог для выполнения операции rebase в Git;
  • Обеспечена повторяемая сборка архивов tar, реализованная через установку заголовков Pax;
  • Добавлена поддержка передачи переменных окружения из окружения процесса и возможность настройки окружения на базе flatpak;
  • В настройки добавлена опция для отключения кнопок закрытия вкладок.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kdevelop.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.4
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Eclipse "Photon" с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.2
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.14 и среды разработки Qt Creator 4.11.0
  6. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.15 и среды разработки Qt Design Studio 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kdevelop, ide, kde
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:16, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Звезд с неба не хватает, но зато не на электроне. Как продвинутый текстовик норм.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:22, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пару лет назад выбирал между Qt Creator и сабжем. По совокупности глюков (в GUI, в настройках, всякой неинтуитивности поведения), Qt Creator мне понравился больше. Но хорошо, что сабж развивается, при случае, опять посмотрю.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:54, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я выбрал QtCreator потому, что его, в отличие от сабжа, можно собрать без зависимости от Шланга.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:34, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, скажите честно: на ЭТОМ кто-то РЕАЛЬНО работает и проекты делает???
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:35, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Vi плюс мейкфайлы форева.
    IDE для хипстеров. Так и до драйверов на Rust недалеко докатиться.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 12:40, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>>Так и до драйверов на Rust недалеко докатиться.

    Вот Вы - смеётесь, а кто-то уже без этого - не может...

     
  • 2.8, Аноним (8), 12:45, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Было сложно приплести Rust, но ты справился.
     
  • 2.12, Аноним (10), 13:00, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мейкфайлы можно и с nano, micro, mcedit. А то Vi только пищит и всё портит (и нервы).
     
  • 2.14, Аноним (3), 13:10, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все, кто испытывает непреодолимую тягу или влечение к работе в vi(m), должны безотлагательно бежать-проверяться у психиатра. Аминь.
     

  • 1.5, CHIM (ok), 12:36, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Улучшена поддержка языка PHP" ок, а синтаксис JS и HTML он поддерживает? Чёт не нашёл ничего.
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 12:42, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> а синтаксис JS и HTML он поддерживает?

    (на мотив du hast...)
    Зачем?
    Зачем это?
    Зачем это всё?
    Зачем это всё?
    Зачем это всё?

     
  • 2.11, Аноним (1), 12:56, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подсветка есть. В русской версии Сервис-Подсветка-Языки разметки. Для js он и команды джаваскрипта умеет подсказывать.
     

  • 1.9, Ноним (?), 12:49, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDevelop 4 > KDevelop 5

    В четверке был кастомный парсер плюсов и он работал в большинстве случаев (just enough)
    В пятерку вставили шланг и теперь кдевелоп жрет как электрон и компилирует пока ты кодишь

    Fun fact: IDE не обязано быть компилятором, можно вывалить несколько неправильных ответов для автокомплита - ничего страшного не будет

     
     
  • 2.13, Аноним (8), 13:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDevelop 4 выпустился, когда C++11 ещё не был принят, а написать парсер к нему с его лямбдами, auto, decltype, variadic templates много у кого пупок развязался бы, родной парсер Qt Creator, кажется, до своей смерти так их и не осилил.
     

  • 1.15, Аноним (3), 13:13, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Люди - так наивны.
    Уже давно, кто хочет нервы и время свои сберечь, перешли на VSCode и не парятся.
     
  • 1.16, Анонимун (?), 13:14, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите, профи. Где разрабатывать проще, под виндой (в Visual Studio) или на лине?
     
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