Доступна интегрированная среда разработки Geany 2.0

Опубликован выпуск проекта Geany 2.0, развивающего компактную и быструю среду редактирования кода, использующую минимальное число зависимостей и не привязанную к особенностям отдельных пользовательских окружений, таких как KDE или GNOME. Для сборки Geany требуется только наличие библиотеки GTK и её зависимостей (Pango, Glib и ATK). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+ и написан на языках Си и Си++ (на C++ код интегрированной библиотеки scintilla). Сборки формируются для BSD-систем, основных дистрибутивов Linux, macOS и Windows. Основные возможности Geany: Подсветка синтаксиса.

Автодополнение имён функций/переменных и языковых конструкций, подобных if, for и while.

Автодополнение тегов HTML и XML.

Всплывающие подсказки о вызовах.

Возможность сворачивания блоков кода.

Построение редактора на базе компонента для редактирования исходных текстов Scintilla.

Поддержка 78 языков программирования и разметки, включая C/С++, Java, PHP, HTML, JavaScript, Python, Perl и Pascal.

Формирование сводной таблицы символов (функций, методов, объектов, переменных).

Встроенный эмулятор терминала.

Простая система для ведения проектов.

Сборочная система для компиляции и запуска редактируемого кода.

Поддержка расширения функциональности через плагины. Например, доступны плагины для использования систем контроля версий (Git, Subversion, Bazaar, Fossil, Mercurial, SVK), автоматизации выполнения переводов, проверки правописания, генерации классов, автозаписи, двухоконного режима редактирования. В новой версии: Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson.

Разделены сессионные данные и настройки. Привязанные к сеансу данные теперь находятся в файле session.conf, а настройки в geany.conf.

Упрощён процесс создания проектов из директорий, в которых размещены исходные тексты.

На платформе Windows по умолчанию задействована GTK-тема оформления "Prof-Gnome" (в качестве опции оставлена возможность включения темы "Adwaita").

Обновлены и синхронизированы с проектом Universal Ctags многие парсеры.

Улучшена поддержка языков Kotlin, Markdown, Nim, PHP и Python.

Добавлена поддержка файлов с разметкой AutoIt и GDScript.

В редакторе кода добавлен интерфейс для просмотра истории изменений (по умолчанию отключён).

В боковой панели предложен новый древовидный режим просмотра списка документов.

Добавлен диалог подтверждения операций при поиске и замене.

Добавлена поддержка фильтрации содержимого дерева символов.

Добавлена настройка для показа конца строк, если символы окончания строки отличаются от выбранных по умолчанию.

Предоставлены настройки для изменения размера заголовка окна и вкладок.

Обновлены версии библиотек Scintilla 5.3.7 и Lexilla 5.2.7.

Повышены требования к версии библиотеки GTK, для работы теперь требуется как минимум выпуск GTK 3.24.