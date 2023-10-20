Доступна интегрированная среда разработки Geany 2.0

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|3.39, Аноним (39), 16:22, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странный у тебя опыт работы с вс-кодом, но дело твое.
Главное потом не плакаться "Мою любимую функцию выпилили из продукта!!11 (ಥ﹏ಥ)", а то сначала отключат всю телеметрию, а потом удивляются, что 'ненужное' удаляется.
Но если уже совсем параноя - то VSCodium (от floss фанатиков) вполне может заменить продукт от мелкософта.
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|4.42, Аноним (42), 16:31, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> VSCodium
долго сидел на нем, но так и не смог привыкнуть к отсутствию нужных плагинов которые есть в vscode
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|1.5, Аноним (5), 14:35, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуюсь, как основным текстовым редактором, и который код жду, чобы сделали очистку истори файлов
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|2.8, Аноним (8), 14:45, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы же все троллите тут со своим "четвёртым пнём", да? Не верю, что кто-то может этим пользоваться в 2023-м...
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|3.13, Аноним (42), 15:09, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут и на вторых пнях сидят. Я на нём не сижу постоянно, но иногда включаю.
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|4.26, Аноним (26), 15:47, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Использую процессор x486 40мгц, пишу тут через терминальный браузер.
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|3.16, Аноним (16), 15:15, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Четвертый "пень" - условное понятие слабого железа, а в софтварном понятии - умение программы работать под любые масштабы железа.
Дум где только не запускали
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|4.17, Аноним (42), 15:19, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Четвертый "пень" - условное понятие слабого железа, а в софтварном понятии - умение программы работать под любые масштабы железа.
Хорошо сказано. 4 пень это по сути слабый комп с PCIE, SATA и прочими современными интерфейсами. Всё что старше с AGP, IDE и т.д. это уже винтаж.
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|1.7, Аноним (8), 14:43, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не знаю что там в версии дваноль, но до этого никогда Geany не тянула на "итегрированную среду разработки". Максимум текстовый редактор с поддержкой синтаксиса.
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|2.10, derfenix (ok), 14:59, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты чё, ты чё! Там же панель с просмотром файлов есть, чтобы между файлами проекта переключаться — точно IDE!
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|2.14, хрю (?), 15:11, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А где в новости про ide? В новости правильно сказано "среду редактирования кода".
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|3.22, Guest (??), 15:35, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прямо в заголовке
> Доступна интегрированная среда разработки Geany 2.0
А конкретно — второе, третье и четвёртое слово.
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|2.37, Аноним (37), 16:08, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> до этого никогда Geany не тянула на "итегрированную среду разработки". Максимум текстовый редактор с поддержкой синтаксиса.
Вполне тянула, только она позиционируется как мини-ide. Есть поддержка проектов, список символов, автодополнение, интеграция Git и т.п. Это уж точно не просто "текстовый редактор с поддержкой синтаксиса".
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|1.28, asaaddxasaadd (ok), 15:49, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тему в винде так и не починили. Расходимся.
Уже KDE-шная Kate установщик для винды заимела, а эти всё ждут чего-то у моря погоды.
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