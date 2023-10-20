The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступна интегрированная среда разработки Geany 2.0

20.10.2023 13:52

Опубликован выпуск проекта Geany 2.0, развивающего компактную и быструю среду редактирования кода, использующую минимальное число зависимостей и не привязанную к особенностям отдельных пользовательских окружений, таких как KDE или GNOME. Для сборки Geany требуется только наличие библиотеки GTK и её зависимостей (Pango, Glib и ATK). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+ и написан на языках Си и Си++ (на C++ код интегрированной библиотеки scintilla). Сборки формируются для BSD-систем, основных дистрибутивов Linux, macOS и Windows.

Основные возможности Geany:

  • Подсветка синтаксиса.
  • Автодополнение имён функций/переменных и языковых конструкций, подобных if, for и while.
  • Автодополнение тегов HTML и XML.
  • Всплывающие подсказки о вызовах.
  • Возможность сворачивания блоков кода.
  • Построение редактора на базе компонента для редактирования исходных текстов Scintilla.
  • Поддержка 78 языков программирования и разметки, включая C/С++, Java, PHP, HTML, JavaScript, Python, Perl и Pascal.
  • Формирование сводной таблицы символов (функций, методов, объектов, переменных).
  • Встроенный эмулятор терминала.
  • Простая система для ведения проектов.
  • Сборочная система для компиляции и запуска редактируемого кода.
  • Поддержка расширения функциональности через плагины. Например, доступны плагины для использования систем контроля версий (Git, Subversion, Bazaar, Fossil, Mercurial, SVK), автоматизации выполнения переводов, проверки правописания, генерации классов, автозаписи, двухоконного режима редактирования.

В новой версии:

  • Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson.
  • Разделены сессионные данные и настройки. Привязанные к сеансу данные теперь находятся в файле session.conf, а настройки в geany.conf.
  • Упрощён процесс создания проектов из директорий, в которых размещены исходные тексты.
  • На платформе Windows по умолчанию задействована GTK-тема оформления "Prof-Gnome" (в качестве опции оставлена возможность включения темы "Adwaita").
  • Обновлены и синхронизированы с проектом Universal Ctags многие парсеры.
  • Улучшена поддержка языков Kotlin, Markdown, Nim, PHP и Python.
  • Добавлена поддержка файлов с разметкой AutoIt и GDScript.
  • В редакторе кода добавлен интерфейс для просмотра истории изменений (по умолчанию отключён).
  • В боковой панели предложен новый древовидный режим просмотра списка документов.
  • Добавлен диалог подтверждения операций при поиске и замене.
  • Добавлена поддержка фильтрации содержимого дерева символов.
  • Добавлена настройка для показа конца строк, если символы окончания строки отличаются от выбранных по умолчанию.
  • Предоставлены настройки для изменения размера заголовка окна и вкладок.
  • Обновлены версии библиотек Scintilla 5.3.7 и Lexilla 5.2.7.
  • Повышены требования к версии библиотеки GTK, для работы теперь требуется как минимум выпуск GTK 3.24.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.geany.org/news/gea...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 19
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 5.0
  4. OpenNews: Доступна полностью переработанная среда разработки Arduino IDE 2.0
  5. OpenNews: Выпуск консольной среды разработки LazyVim 5
  6. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 11
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59963-geany
Ключевые слова: geany, ide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, TheIllusiveMan (ok), 14:08, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Пользовался в те далёкие времена, когда учился кодить. Скачаю, поностальгирую.
     
     
  • 2.21, Импортозаместитель за 300 (?), 15:30, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я с visual c++ начинал. годная вещь, в отличие от visual studio шлака
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:14, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    LSP норм работает?
     
     
  • 2.27, asaaddxasaadd (ok), 15:47, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй Kate и не заморачивайся.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 15:58, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Kate он норм работает?
     
     
  • 4.40, Жижа (?), 16:26, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй VS Code и не заморачивайся
     
  • 2.30, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:51, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кхм-кхм-вскод-кхм-кхм

    Кхм - это звук, когда телеметрия в заднем проходе шевелится?

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:22, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный у тебя опыт работы с вс-кодом, но дело твое.

    Главное потом не плакаться "Мою любимую функцию выпилили из продукта!!11 (ಥ﹏ಥ)", а то сначала отключат всю телеметрию, а потом удивляются, что 'ненужное' удаляется.

    Но если уже совсем параноя - то VSCodium (от floss фанатиков) вполне может заменить продукт от мелкософта.

     
     
  • 4.42, Аноним (42), 16:31, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VSCodium

    долго сидел на нем, но так и не смог привыкнуть к отсутствию нужных плагинов которые есть в vscode

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:35, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь, как основным текстовым редактором, и который код жду, чобы сделали очистку истори файлов
     
  • 1.6, Аноним (42), 14:41, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    На 4 пне летает в отличии от тормозного vscode.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:45, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы же все троллите тут со своим "четвёртым пнём", да? Не верю, что кто-то может этим пользоваться в 2023-м...
     
     
  • 3.9, Хухрымухры (ok), 14:57, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня третий :p
     
  • 3.13, Аноним (42), 15:09, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут и на вторых пнях сидят. Я на нём не сижу постоянно, но иногда включаю.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 15:47, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Использую процессор x486   40мгц, пишу тут через терминальный браузер.
     
     
  • 5.31, Аноним (42), 15:55, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Клоун.
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:15, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Четвертый "пень" - условное понятие слабого железа, а в софтварном понятии - умение программы работать под любые масштабы железа.

    Дум где только не запускали

     
     
  • 4.17, Аноним (42), 15:19, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Четвертый "пень" - условное понятие слабого железа, а в софтварном понятии - умение программы работать под любые масштабы железа.

    Хорошо сказано. 4 пень это по сути слабый комп с PCIE, SATA и прочими современными интерфейсами. Всё что старше с AGP, IDE и т.д. это уже винтаж.

     
     
  • 5.20, Импортозаместитель за 300 (?), 15:28, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сижу на IDE диске, у меня AMD Sempron 2800+, разогнал до 2200 МГц
     
     
  • 6.32, Аноним (42), 15:55, 20/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.19, Импортозаместитель за 300 (?), 15:27, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сравнил программу со скриптом в браузере
     

  • 1.7, Аноним (8), 14:43, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не знаю что там в версии дваноль, но до этого никогда Geany не тянула на "итегрированную среду разработки". Максимум текстовый редактор с поддержкой синтаксиса.
     
     
  • 2.10, derfenix (ok), 14:59, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чё, ты чё! Там же панель с просмотром файлов есть, чтобы между файлами проекта переключаться — точно IDE!
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:02, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда и vim тоже IDE
     
  • 3.23, Импортозаместитель за 300 (?), 15:37, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    там ещё есть консоль 20*40 пикселей, почувствуй себя хацкером
     
     
  • 4.34, Аноним (42), 15:57, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Клоун.
     
  • 2.14, хрю (?), 15:11, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А где в новости про ide? В новости правильно сказано "среду редактирования кода".
     
     
  • 3.22, Guest (??), 15:35, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прямо в заголовке

    > Доступна интегрированная среда разработки Geany 2.0

    А конкретно — второе, третье и четвёртое слово.

     
     
  • 4.41, похнапоха (?), 16:27, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и нет там ничего про ide, перечитай новость!
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:08, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > до этого никогда Geany не тянула на "итегрированную среду разработки". Максимум текстовый редактор с поддержкой синтаксиса.

    Вполне тянула, только она позиционируется как мини-ide. Есть поддержка проектов, список символов, автодополнение, интеграция Git и т.п. Это уж точно не просто "текстовый редактор с поддержкой синтаксиса".

     

  • 1.12, Аноним (12), 15:02, 20/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.15, Аноним (42), 15:13, 20/10/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.36, Аноним (42), 15:59, 20/10/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.18, Импортозаместитель за 300 (?), 15:26, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эээ, когда-то это называлось блокнот. у школоты, видимо, IDE - это что-то типа geany или microsoft visual studio code
     
  • 1.28, asaaddxasaadd (ok), 15:49, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тему в винде так и не починили. Расходимся.
    Уже KDE-шная Kate установщик для винды заимела, а эти всё ждут чего-то у моря погоды.
     
  • 1.29, Аноним (29), 15:49, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть поддержка Rust, неплохая IDE значит.
     
     
  • 2.33, Аноним (42), 15:57, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "echo > " тоже поддерживает руст.
     

  • 1.38, warlock66613 (ok), 16:19, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то я пользовался, но (neo)vim лучше.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру