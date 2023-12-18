В ядро Linux 6.8 намечено включение первого сетевого драйвера на языке Rust

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|3.42, Аноним (42), 13:02, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Опухоль начинается с нескольких клеток (
Вы ещё её проморгали с systemd, окститесь уважаемый, это уже прогрессия болезни!
Вот uki подвезут и повсеместный корень в ro в мейнстриме, наперевес с homed и прочими "поцтеризмами", тогда наступит следующая стадия болезни.
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|4.54, Анонимусс (?), 13:36, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Т.е унификация вам уже не нравится?
Системмд - это отличное решение чтобы выкинуть зоопарк инитов и собрать кучу утилит в одной.
Плюс - вас же никто не заставляет ей пользоваться, можно быть гордым пингвином и робко использовать девуан.
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|5.58, Аноним (58), 13:51, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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systemd не инит, а системный менеджер с кучей функций. Пора бы уже это знать.
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|6.82, Аноним (-), 14:10, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> systemd не инит, а системный менеджер с кучей функций. Пора бы уже это знать.
При том чаще всего про это вещают господа, юзающие для себя launchd, SVC или (раньше) SMF как раз чтобы хаотичной помойкой самим не наслаждаться - но вы там, дескать, кушайте, наши вэи, дорогие линуксоиды.
А линуксоиды вот взяли и не захотели быть лохами на которых всякие козлы с failed ways экспериментируют. И сделали и себе системный менеджер - да еще и покруче вон тех.
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|5.60, Аноним (60), 13:55, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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OpenRC ничем не хуже, давайте соберемся вокруг него и выкинем остальной зоопарк?
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|3.121, Аноним (121), 16:33, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Опухоль начинается с нескольких клеток
О̶п̶у̶х̶о̶л̶ь̶ икспертиза опеннет начинается с нескольких д3генератов: InuYasha, YetAnotherButthole, пох, user90, pavlinux, penetrator, псевдонимус
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|1.3, Аноним (3), 11:26, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Это таки не драйвер сетевой карты. А драйвер физ.интерфейса - то есть та штука, что устанавливает скорость порта, дуплекс, определяет линк и тд. Это и на питоне можно наваять. А то я уже сунулся посмотреть как это они драйвер сетевой карты в 135 строк уместили.
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|1.4, Витюшка (?), 11:28, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кстати, читал как в Zed говорят Rust очень сложный, поэтому у нас всё тормозит 😆 Аллокации делать не может из-за lifetime rules.
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|2.6, inferrna (ok), 11:34, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это те чудаки, которые IDE на расте пишут с заточкой под эппловский Metal? Неудивительно. Похоже, что это очередные жопорукие грантососы, сильная сторона которых, это презентация, а не собственно разработка.
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|3.7, Витюшка (?), 11:37, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они самые. В последнем блоге написали что хотели StackAllocator или BumpAllocator, но из-за того что в Rust всё сложно и время жизни, выделяют много мелких объектов глобальным аллокатором.
На Zig это вообще всё не проблема.
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|4.19, НяшМяш (ok), 12:18, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пусть системный аллокатор заменят. Это делается в две строки. Jemalloc или mimalloc в некоторых случаях дают сходу х2 в производительности без изменения кода вообще.
Хотя это же проприетарщина под огрызок, они там небось ничего кроме SwiftUI и не умеют. Вон разрабам Lapce почему-то не помешало написать шустрый кроссплатформенный редактор на расте.
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|5.41, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:59, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в некоторых случаях дают сходу х2 в производительности без изменения кода
> вообще.
Когда ничего непонятно, меняй аллокатор. Советы типичного растомана
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|2.97, Аноним (97), 14:51, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Раст сложный потому, что в его стандартную библиотеку и ядро языка постоянно добавляют фичи, которые делают то же самое, что предыдущие версии фич. В результате язык быстро развивается, но программистам на нём приходится помнить всё это многослойное наслоение мусора. Это давно пора разгрести, но тогда придётся переписать все библиотеки. Из-за дизайна вокруг статической линковки, прибитых гвоздями зависимостей сделать это будет невозможно. Это будет уже другой язык с похожим синтаксисом и похожей станд. библиотекой. Пригодный только для хэллоу ворлдов, потому что все библиштеки останутся на старой версии раст, а программерам больше нужен не чистый язык, а чтолы поменьше работы делать.
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|3.120, Витюшка (?), 16:31, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет, проблема именно с базовой системой владения, borrow checker и т.п. Rust очень тупой язык, и корректный и валидный (но сложный) код просто не понимает.
Например когда несколько указателей из разных потоков владеют хитрым образов куском памяти.
Rust говорит "я ничего не понимаю, что ты там написал, я тупой, ДОКАЖИ мне что это корректно". И часто сделать это из-за самого же Rust просто невозможно (именно доказать корректность для borrow checker Rust).
И все забивают и пишут unsafe на unsafe, или глобальный аллокатор, потому что объект в BumpAllocator привязан в времени жизни аллокатора (массива) и объяснить компилятору что код корректный не получается. Ну, как я понял из их описания.
Это КАТАСТРОФА.
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|4.124, фнон (?), 16:47, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нет, проблема именно с базовой системой владения, borrow checker и т.п.
> Например когда несколько указателей из разных потоков владеют хитрым образов куском памяти.
Судя по описанию несколько потоков просто имеет кусок памяти, а потом где-то случается гонка и CVEшки поимеют юзера.
> И часто сделать это из-за самого же Rust просто невозможно (именно доказать корректность для borrow checker Rust).
Тут 2 варианта: ты не смог или невозможно вообще.
Если второе - то на дыряшке эта конструкция и так будет небезопасна, а мы почитаем про очередную "уязвимость с повышением привилегий".
Если первое - то не страшно, возможно ты просто неосилятор или не смог поменять парадигму программинга.
А то попривыкают писать uint32_t x = (*(struct foo *)NULL)->x
и ARM приходится бросать безусловный HardFault, потому что по другому подобные гении не учатся.
> И все забивают и пишут unsafe на unsafe, или глобальный аллокатор
То что можно наовнокодить даже на Раст - это известно, но в нормальном проекте за каждый ансейф тебе придется отчитаться на кодревью.
А если это какой-то васянопроект - то сомневаюсь, что там ревью вообще будет.
> Это КАТАСТРОФА.
Для Витюшка, возможно. Для linux, android, aws, windows и индутрии в целом - нет.
Возможно разница в ресурсах и опыте.
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|4.125, Анонин (?), 16:48, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Rust говорит "я ничего не понимаю, что ты там написал, я тупой, ДОКАЖИ мне что это корректно".
Не-не, раст говорит что тупой ты, и просит использовать правильные механизмы для работы с шареной памятью, причем часто подсказывает прямо в ошибке.
> Ну, как я понял из их описания.
Т.е. ты раст не знаешь, ты на нем не пишешь, но что-то "понял" и несешь свет знания на опеннет?
Ну, не то чтобы я удивлен... Ты еще в предыдущей теме ими блистал.
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|4.133, Аноним (133), 17:10, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это всё потому что ты и такие как ты неосиляторы пытаетесь на расте писать в стиле Си. Архитектуру приложения надо другой делать, "не Сишной". Потому что "сишные архитектуры" и приводят к "сишным проблемам". Причем раст тебе позволит писать и в сишной манере, но тогда, конечно, как ты тут упомянул, всё будет измазано в ансейф. И ошибки вернутся старые, но виноват у тебя окажется раст.
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|4.135, Аноним (135), 17:14, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Точняк А потом случается рэйс кондишн и вот мы уже читаем очередную новость п... большой текст свёрнут, показать
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|4.143, Аноним (143), 17:38, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например когда несколько указателей из разных потоков владеют хитрым образов куском памяти.
Чего? Несколько указателей владеют одним куском памяти? И Раст, сволочь, не дает тебе писать такую дичь, я правильно понял?
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|1.8, Аноним (8), 11:41, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Ранее также был представлен прототип драйвера rust-e1000 для Ethernet-адаптеров Intel, переписанный на Rust.
Дак он и на C прекрасно работал, в чем смысл?
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|3.63, Аноним (60), 13:58, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прежде чем переписывать там еще много чего нужно ДОписать, но нет.
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|2.83, Анонимусс (?), 14:13, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты когда меняешь сантехнику (например туалет типа ʼдырка в полу и ведроʼ на нормальный компакт, или даже на японский унитаз с мойкой и mp3 плеером) тоже спрашиваешь "прекрасно работал, в чем смысл?" ?
Любой ремонт, это переделка, но народ как-то не жалуется (кроме перекладывания плитки)).
Ну вот, так и с ядром, нужно немного подремотировать, заделать накопившиеся дырки.
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|2.137, Аноним (133), 17:18, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе же в новости написали "зачем", но у тебя что-то с глазками?
"Драйвер ... позиционируется как простой рабочий пример для создания сетевых драйверов на языке Rust, готовый для использования с реальным оборудованием."
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|3.64, _kp (ok), 13:58, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не зависимо, от критики или похвал, он востребован.
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|2.87, Аноним (-), 14:23, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давайте лучше - драйвер NTFS и на Си.
Их в линухе уже 2.5 штуки есть?! Половинка - это который на FUSE. И еще 2 ядерные. Тебе мало?!
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|3.67, Аноним (60), 14:00, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В каком-то левом форке, я тоже так могу "добавить в ядро" что угодно.
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|1.14, Аноним (15), 12:05, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Отличный язык, позволяет безопасно работать с памятью. С растом Линукс станет еще безопаснее!
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|3.91, wyry (?), 14:36, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С Растом Линукс станет ещё более лучше!
не станет. Linux вообще с каждым годом становится только хуже. Особенно хорошо это заметно на старом железе, когда на 10 вкладках Firefox система может повиснуть намертво если выйдет за пределы оперативной памяти (при этом на бумаге более прожорливая Винда работает без проблем, если не задаться целью её повесить). ZRam может хоть как-то исправить ситуацию (но всё равно хуже). Проблема древняя, решается до сих пор костылями. Зато Rust в ядре выдаётся за достижение (какое?).
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|4.101, Анонимусс (?), 14:59, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Linux вообще с каждым годом становится только хуже
А вот и адепты "раньше было лучше" подъехали)
Когда это было лучше? Сколько лет был эпичнеший баг 12309?
А я тебе напомню, его записли еще в 2008 году bugzilla kernel org/show_bug.cgi?id=12309
И починили (но это не точно) аж в 2023.
А как раз лиса именно из-за него могла тупить минутами
"Ранее, операции сброса кэша обратной записи приводили к существенному снижению отзывчивости интерфейса приложений, подобных Firefox, вплоть до невозможности нормальной работы в течение нескольких минут."
тут обсуждали https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46035
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|5.128, wyry (?), 16:59, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Firefox здесь просто для примера, на его месте может быть любое другое приложение или любой другой браузер. Проблема в том, что само ядро Linux не обрабатывает корректно ситуации нехватки памяти и вешается полностью (эта тема кстати и на Opennet проскакивала, не говоря о том, что вся сеть этой проблемой пестрит), дошло уже до того, что Blender под Винду работает лучше в тяжёлых сценах, т.к. всегда есть риск просесть по памяти (даже если её предостаточно) и вся система повиснет безвозвратно. На старом железе систему (особенно из коробки, без дополнительных настроек) может повесить любой браузер (и после этого некоторые удивятся, почему Linux непопулярен на десктопах и вообще мрак на ноутах). Пользователь (даже с высокой квалификацией и потенциалом исправить ситуацию хоть частично) не обязан тратить своё ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ на то, что разработчики десятилетиями не решают проблему (пользователь может сделать костыльные решения в виде более тонкой настройки свопа и zram). Поэтому Linux как явление уже давно плох и деградировал и совершенно пофиг, что там у него в ядре по большому счёту (хотя Rust в ядре - это отдельный вид фарса, т.к. просто концептуально мультиязычность - это плохой дизайн).
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|6.138, Анонимусс (?), 17:18, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Та я понимаю что это за ошибка и как весело смотреть на "зависший" UI.
Я хотел донести, что линукс овно уже очень давно.
Так что раньше лучше не было)
А если вспомнить 200е, 90е и раньше, то там местами вообще мрак и содомия.
Просто в линуксе каждый пишет то, что ему нужно, прийти к какой-то команде (интел/самсунг/и тд) и заставить их сделать что-то невозможно.
Напоминет басню про "лебедь, рак и щука" - каждый тянет на себя и куда-то уныло ползем (по сумме векторов сил).
А в проприетаре могут посадить команду и сказать ловить маловоспроизводимый баг. И они его будут ловить неделю, месяц,... на сколько денег хватит из заложенного бюджета.
И возможно найдут и поправят.
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|4.134, чатжпт (?), 17:11, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не линукс становится хуже, это ваше древнее железо становится всё более древним. И под ваши некрофильские потребности никто подстраиваться не должен и не будет.
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|5.140, wyry (?), 17:26, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых, не такое уж и старое, особенно если речь идёт про ноутбуки, где железо чаще менее мощное, чем на стационарнике, во-вторых, почему-то в Microsoft и Apple озаботились о том, чтобы из коробки без дополнительных патчей ядра менеджмент памяти и процессов был адекватен и не вешал юзерспейс в большинстве случаев. В Linux же (не *nix, в данном случае), новое железо подглючивает потому что оно новое, а старое плохо работает, потому что оно устарело и вот так в Linux во всём, принципиально важные проблемы, которым уже чуть ли не десяток лет не решаются, зато у нас тут Rust в ядре, не вносящий по факту ничего полезного и не решающий реальных задач и проблем. Так что говоря про "некрофильские потребности" - это оправдание тех, кто не может сделать стабильную систему, либо регламентировать аппаратные требования. Отдельная тема - это виртуалки, которые также успешно виснут, что нужно заранее предугадывать и обеспечивать иные средства контроля над ресурсами, потому что сама система это делает из рук вон плохо.
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|1.16, Аноним (16), 12:08, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Каждый выпуск Rust компиялятора обновлять разве нормально? Причем завязано все на cargo репозиторий, доступ к которому могут отрубить в Чебурнете. В качестве зависимостей ядра только тарболы подходят. Происходящее - диверсия не иначе.
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|2.38, Аноним (38), 12:52, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В ядре какой-то не совсем такой руст. Там, вроде, карго нет, да и стандартная библиотека не совсем раст. Так что не всё так однозначно.
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|3.69, Аноним (60), 14:01, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А потом выяснится, что и безопастности реальной нет, потому что все в ансейфы обернуто.
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|4.116, фнон (?), 16:16, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм... у гугла стало безопаснее, у амазона тоже, а у Анонима нет.
Срочно отменяйте! У нас тут непризнанный гений!
> все в ансейфы обернуто.
Оно исправит высокоуровневый код, тк строки в дыряшке это просто подарок для создания уязвимостей.
А низкоуровнемый код завернкутый в анскейф, ну нет у нас гарантий, что там диды на сишке написали.
Зато искать придется не по всему проекту, а только в unsafe блоках
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|2.39, Анонин (?), 12:55, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> доступ к которому могут отрубить в Чебурнете.
Неужели ты думаешь что еще остался кто-то, кому не пофиг на проблемы индейцев на болотах?
И да - можешь засунуть компилятор в тарбол.
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|2.59, Аноним (59), 13:53, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блокировали же nuget.org вместо телеграмма - микросоыт никак не отреагировал. А здесь меньше разработчиков будет затронуто.
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|1.17, Маняним (?), 12:15, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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При этом C-версия - 131 строка. А сам драйвер полная транслитерация C->rust.
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|2.27, Аноним (27), 12:35, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Потом ещё выяснится что он и эти жалкие 100Мбит медленнее гоняет
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|4.141, Аноним (133), 17:27, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем вы читаете?
> Драйвер ... позиционируется как простой рабочий пример для создания сетевых драйверов на языке Rust, готовый для использования с реальным оборудованием.
"рабочий пример", "готовый для использования с реальным оборудованием"... Или ты думаешь, что соврали?
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|1.23, Аноним (-), 12:28, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Охохо, а где все растохейтеры, который зубоскалили в тебе про китайский спутник?
Рассказывали, что "никогда в ядре драйверов не будет" и тд.
Если для сборки ядра добавятся зависимость, надеюсь вы гордо перейдете на винду? Или будете сидеть на старом до упора?
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|2.29, keydon (ok), 12:36, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тут.
> Рассказывали, что "никогда в ядре драйверов не будет" и тд.
Не рассказывал, но надеялся.
> Если для сборки ядра добавятся зависимость, надеюсь вы гордо перейдете на винду? Или будете сидеть на старом до упора?
Если станет обязательной или необязательной, но много чего нужного начнет ее требовать, то уйду на фряху или на какой-нибудь форк ядра без раста.
А пока надеюсь что раст быстрее загнется чем что-либо нужное наклепают на нем. А потом одним счастливым днем "разработка на расте оказалась не востребована, весь код на расте будет удален в будущих выпусках ядра".
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|3.31, Аноним (27), 12:38, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Врядли он быстро загнётся, но будет где-то на задворках, как SP Forth всякие
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|4.74, Аноним (60), 14:04, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он и так на задворках, о нем комментариев написано больше чем на нем строк кода.
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|3.40, Анонимусс (?), 12:56, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> но надеялся.
Без шуток интересно, на чем надежда базировалась?
Если поддержка языка идет от
1.Линуса 2.Корпов которые пишут ядров 3.Части независимых разработчиков...
Я бы наобророт сильно удивился, если бы драйвера решили не писать.
> какой-нибудь форк ядра без раста.
Звучит сомнительно. Нет особого запроса.
Большинство юзеров просто скачают собранный образ от "вендора". А гентушники - вымирающий вид.
Даже для Х11 (где вроде куча народу хочет остаться и не адоптить программы к вейланду) не набралось достаточно людей и компаний, чтобы организовать поддержку самостоятельно.
По большей части жалуются всякие probonopd (которые исправленные баги не убирают из списка) и любители многооконных приложений.
Из относительно успешных девуан, но требования к его поддержке существенно ниже, даже чем к Х11. Нужно просто "правильно собрать имеющееся", и можно гордиться своей борьбой с систеМДой (бадумтц))
> "разработка на расте оказалась не востребована, весь код на расте будет удален в будущих выпусках ядра"
Боюсь вероятнее будет "новый код в ядро принимается только на Rust, поддержка старого разрешается на С"
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|3.46, wyry (?), 13:08, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Проблема в том, что кто-то явно хочет, чтобы Rust был в ядре. При том что Rust, несмотря на огромные вливания, развивается значительно менее осмысленно, чем скажем Zig или V lang с нулевым (по сравнению с Rust) бюджетом. Здесь уже поверишь в теории заговора, что Rust - это оружие против *nix с говорящим названием.
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|4.49, Аноним (49), 13:25, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никсы всегда разрабатывались корпорациями. Линукс пишется корпорациями. Вот так вот.
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|4.52, Анонимусс (?), 13:30, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты абсолютно прав, есть целая куча компаний, которые хотят чтобы Раст. Был в ядре. И сами разработчики тоже этого хотят (судя по последнему интервью Линуса).
> развивается значительно менее осмысленно, чем скажем Zig
А можно какие-то примеры неосмысленного развития?
То что из себя представляет зиг - это классный пет проджект, на котором даже что-то написано, но это не готовый язык.
На его сайте ziglang org/learn/overview/ есть такие утверждения
- Zig programmers must manage their own memory, and must handle memory allocation failure.
- Please note that Zig is not a fully safe language.
- Multithreading safety and race detection are areas of active research.
Нужен ли он в ядере если и память самому менеджить, и многопоточность еще в "active research" ?
> V lang
Язык вдохновленный Го-шкой, а также под влиянием "as well as other influences including Oberon, Swift, and Rust."
Одно только упоминание Оберона уже должно отпугивать)
Более того там есть GC (по defaultʼу, но можно и ручками) - так что для Rust он если и конкурент, то не прямой.
Ну и "Autofree is still WIP. Until it stabilises and becomes the default, please avoid using it. Right now allocations are handled by a minimal and well performing GC until V's autofree engine is production ready." - это хорошая Бета языка, но он явно не готов к проду.
> с нулевым (по сравнению с Rust) бюджетом.
У Зиг есть Corporate sponsors - Pex, Coil, TigerBeetle и 株式会社時雨堂... кто это)?
Спонсоры V тоже не впечатляют, whatlab rip, threefold, mx, syndica.
Что будет с языком если они прекратят финансирование? Боюсь 28 донатеров на патреоне не хватит.
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|2.30, Аноним (27), 12:37, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там с тех пор как раст завезли, какая-то дичь началась, едро теперь каждые 2 дня фиксят, ext4 рассыпается и вообще карма у него плохая
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|3.108, Анонимусс (?), 15:37, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про замену жигулятора на, хотя бы, тойоту тоже так скажешь?
"Машины ездит зачем менять?"
Ну станет драйвер безопастнее чем был.
Тебе то что? Ты разработку скорее всего не оплачивал, благо корпы пишут код для малоимущих.
Может ты код для ядра писал? Сомнительно, но а вдруг)
А если не вкладывался, то зачем твоем мнение учитывать.
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|4.115, Аноним (16), 16:13, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иномарки в тыкву превращаются без официалов. Мало пригнать тачку её нужно качественно обслуживать.
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|5.117, фнон (?), 16:19, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ядро линукса для кого пишется? Ну точно не для анонимов с опеннета.
Просто посмотрит кто платиновые спонсоры - вод для себя они ядро пишут.
А специ их Шапки его смогут качественно обслужить.
То что лично у тебя будут какие-то проблемы, то "о боже мой, всем плевать"
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|2.104, Аноним (44), 15:13, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока это свелое будущее настанет, появится ещё куча новых перспективных язычков.
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|1.55, Аноним (55), 13:40, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В интервью Торвальдс сказал что Rust не оправдал ожидания но раз уж молодёжь просит будут и дальше продвигать чтобы не было застоя, старые специалисты скоро кончатся.
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|2.62, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:58, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В интервью Торвальдс сказал что Rust не оправдал ожидания но раз уж
> молодёжь просит будут и дальше продвигать чтобы не было застоя, старые
> специалисты скоро кончатся.
Вот это на правду больше похоже. Плохо жить в эпоху перемен как гласит китайская мудрость.
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|3.77, Аноним (77), 14:05, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Китайская глупость, а не мудрость. Только старпёры боятся всего нового.
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|4.114, BeLord (ok), 16:10, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда зачем совместимость, выпустил новый процессор, новый набор команд, перекомпилировал старый софт или написал новый, по факту можно очень сберечь транзисторный лимит или потратить его на полезные вещи, но ведь так никто не делает по очевидным причинам, это к вопросу о новом-)))
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|2.65, Анонин (?), 13:59, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Немного не так сказал - "Rust has not really shown itself as the next great big thing." - это совсем не "не оправдал ожидания".
Зато имеет технический смысл + еще не загнивает как сишечка, что намного более важно для жизни проекта.
"To me, Rust was one of those things that made technical sense, but to me personally, even more important was that we need to not stagnate as a kernel and as developers."
И на становление раста в ядре уйдут годы, но это точно произойдет:
"So it's one of those things that is going to take years before it's a big part of the kernel. But it's certainly shaping up to be one of those."
Так что растохейтры могут начинать переходить на бсд)))
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|3.85, Аноним (55), 14:14, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Годы уйдут чтобы он стал важной частью а не незаменимой и конечно он не оправдал ожиданий, через годы только малюсенький драйвер phy появился что говорит о том что в реальности он мало кому интересен - дёргать биты в 32 битном слове небезопасно просто невозможно :)
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|4.93, Аноним (-), 14:44, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> через годы только малюсенький
Через какие годы? Базовая поддержка раста в ядре 6.1 появилась в Sat, 1 Oct 2022
lore.kernel .org /lkml/202210010816.1317F2C@keescook/
Прошел всего год и пара месяцев.
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|6.123, Анонин (?), 16:40, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Двигать биты - нет. Но ядро это внезапно не только двиганье битами в словах.
Работа с буферами стала безопаснее. Так что стало лучше.
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|1.56, Аноним (-), 13:49, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот как надо работать! Запилил язык - внедрил в ядро. А дальше уже вы будете вертеться как хотите.
Ой, как удобно - теперь вы будете допиливать архитектуры расту и gccrs - а то сборочка с gcc теперь усё.
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|2.57, Аноним (49), 13:51, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можешь пропатчить и сделать своё ядро линукс без раста, и выложить на гитхаб. Это же опенсорс!
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|4.75, Аноним (49), 14:04, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Неа. Просто я понимаю, что ядро линукса пишется исключительно корпорациями. А не любителями сишниками. Вот, чтобы было удобно писать код без уязвимостей, корпорации и продвигают раст в свой проект - линукс. А остальные - пользуются линуксом нахаляву, и решений, естественно, принимать не могут.
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|2.66, Анонимусс (?), 14:00, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все правильно.
Запилил язык, добавил туда прорывные идеи, которые другие не могли осилить 50 лет (привет СИ и ошибки памяти), сделал на его основе множество мелких и средних приложений, доказал работоспособность крупным игрокам (корпорациям), начал внедрение в крупнейшие опенсорс (андроид) и не очень (винда) проекты.
И наконец-то получил разрешение (предварительное) на драйвер в ядро.
То что при этом помрет GCC - то лично я плакать не буду.
Каменный век рано или поздно заканчивается, а неандертальцы просто вымирают.
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|3.70, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:02, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все правильно.
> Запилил язык, добавил туда прорывные идеи, которые другие не могли осилить 50
> лет (привет СИ и ошибки памяти), сделал на его основе множество
> мелких и средних приложений, доказал работоспособность крупным игрокам (корпорациям),
> начал внедрение в крупнейшие опенсорс (андроид) и не очень (винда) проекты.
> И наконец-то получил разрешение (предварительное) на драйвер в ядро.
> То что при этом помрет GCC - то лично я плакать не
> буду.
> Каменный век рано или поздно заканчивается, а неандертальцы просто вымирают.
Это подойдет для желтой прессы. С техническими деталями все далеко не так гладко... Но ты, конечно, об этом не знаешь, потому что болтун.
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|4.95, Анонимусс (?), 14:48, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это подойдет для желтой прессы.
Хм.. Если ты под "желтой прессой" подразумеваешь опеннет.. то он не виноват что у него странички желтые!
Но даже на этих желтых страничках, можно регулярно читать про "уязвимость с проекте N из-за типичной для С ошибки double-free/out-of-bound/buffer-overflow/use-after-free".
> С техническими деталями все далеко не так гладко...
Пруфы пожалуйста.
Пока я вижу, что в андроид с Растом все отлично.
Они начали его вводить и кол-во ошибок памяти уменьшилось, новый код старались писать именно на нем security googleblog com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.html
Сделали некоторые bare-metal проекты security googleblog com/2023/10/bare-metal-rust-in-android.html
Более того люди очень быстро осваивают, буквально за 2 месяца - т.е язык простой для обучения. opensource googleblog com/2023/06/rust-fact-vs-fiction-5-insights-from-googles-rust-journey-2022.html
> Но ты, конечно, об этом не знаешь, потому что болтун.
Ну так просвети меня! Ты ж тут гуру.
Можешь скинуть какие-то статьи, а не сотрясать воздух бездоказательными утверждениями.
Я с удовольствием почитаю.
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|2.86, Аноним (60), 14:18, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем более что если Раст добавят уже не будет аргументов чтобы не добавлять код на Zig, а в будущем и на других языках следующего после Rust поколения.
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|3.92, Аноним (49), 14:43, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, какой-нибудь Вася захочет добавить код в ядро на Visual Basic, и ему Линус не сможет отказать. Крутая логика.
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|3.106, Аноним (44), 15:26, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо сразу добавлять JVM, CLR, HashLink (HashLink is a virtual machine for Haxe), MoarVM. Поддержки скольких языков сразу добавится!
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|1.88, Аноним (60), 14:32, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да-да, разработчики у которых по 15-20 лет опыта на Си побегут становится юниорами на Rust и подписывать обязательные декларации за права меньшинств на конференциях.
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|2.90, Аноним (49), 14:34, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разрабочтики сами уж точно разберутся, без опеннетных экспертов.
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|2.99, Анонин (?), 14:53, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если "разработчики у которых по 15-20 лет опыта на Си" станут джунами на расте... то есть большие вопросы к их компетентности.
Потому что при таком опыте, если он реальный конечно, перейти на другой язык это пара недель-месяц. Ну может два, но не больше. А если ты всю жизнь штаны просиживал и уже необучаемый - то даже для си зачем ты нужен?
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|1.105, Серб (ok), 15:21, 18/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Посмотрел исходный драйвер. Посмотрел предлагаемый. Какие преимущества использование rust в данном случае дает не понял.
Перечитал: "позиционируется как простой рабочий пример".
Получается - это не драйвер. Это Холло ворд.
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|2.112, Аноним (112), 15:49, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне вот интересно, ядро теперь тоже будет на гигабайты из-за ржавчины? Потому что до сих пор оно пара мегабайт в сжатом виде, если вкомпилить все нужные драйвера в него. Но вообще странная тема, ядро будет собираться несколькими компиляторами одновременно? Или теперь только шлангом компилировать будут? Так шланг хуже код выдаёт. Помойку развели теперь и в ядре.
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|3.122, Аноним (121), 16:36, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на гигабайты из-за ржавчины
> шланг хуже код выдаёт
типичный иксперт опеннет
fix> Помойку развели в черепе твоей тупой бошки
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|4.129, Аноним (112), 17:00, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кек, тебе больно, потому что это правда, а ты сам не шаришь в вопросе. Меньше брошюрок читай и больше проверяй, чтобы глупости не писать.
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|2.126, Аноним (-), 16:49, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, раз ты спросил Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошиб... большой текст свёрнут, показать
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