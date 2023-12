В ядро Linux 6.8 намечено включение первого сетевого драйвера на языке Rust

> развивается значительно менее осмысленно, чем скажем Zig

А можно какие-то примеры неосмысленного развития?

То что из себя представляет зиг - это классный пет проджект, на котором даже что-то написано, но это не готовый язык.

На его сайте ziglang org/learn/overview/ есть такие утверждения

- Zig programmers must manage their own memory, and must handle memory allocation failure.

- Please note that Zig is not a fully safe language.

- Multithreading safety and race detection are areas of active research.

Нужен ли он в ядере если и память самому менеджить, и многопоточность еще в "active research" ?

> V lang

Язык вдохновленный Го-шкой, а также под влиянием "as well as other influences including Oberon, Swift, and Rust."

Одно только упоминание Оберона уже должно отпугивать)

Более того там есть GC (по defaultʼу, но можно и ручками) - так что для Rust он если и конкурент, то не прямой.

Ну и "Autofree is still WIP. Until it stabilises and becomes the default, please avoid using it. Right now allocations are handled by a minimal and well performing GC until V's autofree engine is production ready." - это хорошая Бета языка, но он явно не готов к проду.

> с нулевым (по сравнению с Rust) бюджетом.

У Зиг есть Corporate sponsors - Pex, Coil, TigerBeetle и 株式会社時雨堂... кто это)?

Спонсоры V тоже не впечатляют, whatlab rip, threefold, mx, syndica.

Что будет с языком если они прекратят финансирование? Боюсь 28 донатеров на патреоне не хватит.