В ядро Linux 6.8 намечено включение первого сетевого драйвера на языке Rust

2.43 , Вы забыли заполнить поле Name ( ? ), 13:03, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Отличный язык, позволяет безопасно работать с памятью. С растом Линукс станет еще

> безопаснее! Но это не точно

2.79 , xsignal ( ok ), 14:07, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С Растом Линукс станет ещё более лучше!

3.91 , wyry ( ? ), 14:36, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > С Растом Линукс станет ещё более лучше! не станет. Linux вообще с каждым годом становится только хуже. Особенно хорошо это заметно на старом железе, когда на 10 вкладках Firefox система может повиснуть намертво если выйдет за пределы оперативной памяти (при этом на бумаге более прожорливая Винда работает без проблем, если не задаться целью её повесить). ZRam может хоть как-то исправить ситуацию (но всё равно хуже). Проблема древняя, решается до сих пор костылями. Зато Rust в ядре выдаётся за достижение (какое?).

4.101 , Анонимусс ( ? ), 14:59, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Linux вообще с каждым годом становится только хуже А вот и адепты "раньше было лучше" подъехали) Когда это было лучше? Сколько лет был эпичнеший баг 12309?

А я тебе напомню, его записли еще в 2008 году bugzilla kernel org/show_bug.cgi?id=12309

И починили (но это не точно) аж в 2023.

А как раз лиса именно из-за него могла тупить минутами

"Ранее, операции сброса кэша обратной записи приводили к существенному снижению отзывчивости интерфейса приложений, подобных Firefox, вплоть до невозможности нормальной работы в течение нескольких минут."

тут обсуждали https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46035 5.128 , wyry ( ? ), 16:59, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Firefox здесь просто для примера, на его месте может быть любое другое приложение или любой другой браузер. Проблема в том, что само ядро Linux не обрабатывает корректно ситуации нехватки памяти и вешается полностью (эта тема кстати и на Opennet проскакивала, не говоря о том, что вся сеть этой проблемой пестрит), дошло уже до того, что Blender под Винду работает лучше в тяжёлых сценах, т.к. всегда есть риск просесть по памяти (даже если её предостаточно) и вся система повиснет безвозвратно. На старом железе систему (особенно из коробки, без дополнительных настроек) может повесить любой браузер (и после этого некоторые удивятся, почему Linux непопулярен на десктопах и вообще мрак на ноутах). Пользователь (даже с высокой квалификацией и потенциалом исправить ситуацию хоть частично) не обязан тратить своё ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ на то, что разработчики десятилетиями не решают проблему (пользователь может сделать костыльные решения в виде более тонкой настройки свопа и zram). Поэтому Linux как явление уже давно плох и деградировал и совершенно пофиг, что там у него в ядре по большому счёту (хотя Rust в ядре - это отдельный вид фарса, т.к. просто концептуально мультиязычность - это плохой дизайн).

6.138 , Анонимусс ( ? ), 17:18, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та я понимаю что это за ошибка и как весело смотреть на "зависший" UI.

Я хотел донести, что линукс овно уже очень давно.

Так что раньше лучше не было)

А если вспомнить 200е, 90е и раньше, то там местами вообще мрак и содомия. Просто в линуксе каждый пишет то, что ему нужно, прийти к какой-то команде (интел/самсунг/и тд) и заставить их сделать что-то невозможно.

Напоминет басню про "лебедь, рак и щука" - каждый тянет на себя и куда-то уныло ползем (по сумме векторов сил).

А в проприетаре могут посадить команду и сказать ловить маловоспроизводимый баг. И они его будут ловить неделю, месяц,... на сколько денег хватит из заложенного бюджета.

И возможно найдут и поправят.

4.134 , чатжпт ( ? ), 17:11, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не линукс становится хуже, это ваше древнее железо становится всё более древним. И под ваши некрофильские потребности никто подстраиваться не должен и не будет.

5.140 , wyry ( ? ), 17:26, 18/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, не такое уж и старое, особенно если речь идёт про ноутбуки, где железо чаще менее мощное, чем на стационарнике, во-вторых, почему-то в Microsoft и Apple озаботились о том, чтобы из коробки без дополнительных патчей ядра менеджмент памяти и процессов был адекватен и не вешал юзерспейс в большинстве случаев. В Linux же (не *nix, в данном случае), новое железо подглючивает потому что оно новое, а старое плохо работает, потому что оно устарело и вот так в Linux во всём, принципиально важные проблемы, которым уже чуть ли не десяток лет не решаются, зато у нас тут Rust в ядре, не вносящий по факту ничего полезного и не решающий реальных задач и проблем. Так что говоря про "некрофильские потребности" - это оправдание тех, кто не может сделать стабильную систему, либо регламентировать аппаратные требования. Отдельная тема - это виртуалки, которые также успешно виснут, что нужно заранее предугадывать и обеспечивать иные средства контроля над ресурсами, потому что сама система это делает из рук вон плохо.

