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WD разрабатывает NVMe-драйвер на языке Rust. Эксперименты с Rust во FreeBSD

13.09.2022 08:54

На проходящей в эти дни конференции Linux Plumbers 2022 инженер из компании Western Digital выступил с докладом о разработке экспериментального драйвера для SSD-накопителей с интерфейсом NVM-Express (NVMe), написанного на языке Rust и работающего на уровне ядра Linux. Несмотря на то, что проект пока находится на раннем этапе развития, проведённое тестирование показало, что производительность NVMe-драйвера на языке Rust соответствует имеющемуся в ядре NVMe-драйверу, написанному на языке Си.



В докладе говорится, что текущий NVMe-драйвер на языке Си полностью устраивает разработчиков, но подсистема NVMe является хорошей площадкой для изучения целесообразности разработки драйверов на языке Rust, так как она достаточно простая, широко используется, предъявляет высокие требования к производительности, имеет проверенную эталонную реализацию для сравнения и поддерживает различные интерфейсы (dev, pci, dma, blk-mq, gendisk, sysfs).

Отмечается, что PCI NVMe драйвер на Rust уже предоставляет необходимую для работы функциональность, но пока не готов для широкого использования, так как требует отдельных доработок. Среди планов на будущее называется избавление кода от имеющихся unsafe-блоков, поддержка операций удаления устройства и выгрузки драйвера, поддержка интерфейса sysfs, реализация отложенной инициализации, создание драйвера для blk-mq и эксперименты с использованием асинхронной модели программирования для queue_rq.

Дополнительно можно отметить проводимые компанией NCC Group эксперименты по разработке драйверов на языке Rust для ядра FreeBSD. В качестве примера подробно разбирается простой echo-драйвер, возвращающий данные, записанные в файл /dev/rustmodule. На следующем этапе экспериментов NCC Group рассматривает возможность переработки на языке Rust базовых компонентов ядра для повышения безопасности сетевых и файловых операций.

При этом, несмотря на то, что показана возможность создания простых модулей на языке Rust, более плотная интеграция Rust в ядро FreeBSD потребует проведения дополнительной работы. Например, упоминается необходимость создания набора слоёв абстракции над подсистемами и структурами ядра, похожих на надстройки, подготовленные проектом Rust for Linux. В дальнейшем планируется провести похожие эксперименты с ядром Illumos и выделить общие абстракции на Rust, которые могли бы использоваться в написанных на Rust драйверах для Linux, BSD и Illumos.

По данным компаний Microsoft и Google около 70% уязвимостей в их программных продуктах вызваны небезопасной работой с памятью. Предполагается, что использование языка Rust позволит снизить риск появления уязвимостей, вызванных небезопасной работой с памятью, и исключить появление таких ошибок, как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен набор утилит для управления SSD-накопителями - nvme-cli 2.0
  3. OpenNews: В Rust будет прекращена поддержка старых Linux-систем
  4. OpenNews: Восьмая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  5. OpenNews: В GCC утверждено включение поддержки языка Rust
  6. OpenNews: Western Digital опубликовал специализированную ФС Zonefs для зонированных накопителей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57774-rust
Ключевые слова: rust, kernel, linux, nvme, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 09:15, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно будет сравнить число строк драйверов.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:16, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    интересно будет сравнить размер и скорость
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:46, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот если бы "эти профессионалы" собрались вместе в рамках какой-то организации по типу RISC-V, а затем взяли и с нуля спроектировали небольшую, простую (каким когда-то был UNIX) и при этом "безопасную" (в контексте современных реалий) ОC, а затем без оглядки на "всякое легаси" реализовали бы её на своём любимом Rust, - вот тогда в этом был бы реальный толк, а так ...
     
     
  • 2.13, th3m3 (ok), 09:48, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем? Уже есть Redox OS на Rust.
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 09:57, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот Redox, фактически запилил один чувак, который в свою очередь брал некоторые куски кода у другого чувака, который писал ОС для своего блога:) так что нет, спасибо!
     
     
  • 4.20, Аноним (11), 09:58, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лично мне не нужен очередной linux
     
     
  • 5.24, Аноним (11), 10:05, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кроме того, в современых реалиях, любая ОС должна активно развиваться за счет этой самой организации по типу RiSC-V, иначе в этом нет никакого смысла! Ибо кому нужна ОС, которая практически не работает на реальном железе!)
     
     
  • 6.34, лютый ж.... (?), 10:41, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ибо кому нужна ОС, которая практически не работает на реальном железе

    вот глупость-то. наоборот сейчас нужна ОС, которая бы быстро и безопасно работала в гипервизорах и было бы ей обеспечена мощная эксплуатация в ЦОДах. а все эти 100500 мегабайт драйверов пусть в линуксе остаются...

     
     
  • 7.52, Аноним (52), 12:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в том же RISC-V заложено аж четыре слоя/уровня виртуализации.
     

  • 1.14, Аноним (-), 09:49, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да чего тут начинать?
    Всем и так ясно, что дальше экспериментов дело не пойдет.
    Некий johalum еще в 17ом году пытался экспериментировать.
    Сейчас https://research.nccgroup.com/2022/08/31/writing-freebsd-kernel-modules-in-rus

    Эксперимент - важный инструмент в науке. Он не подразумевает реальной имплементации.
    Посидят, покурят, напишут статьи с выводами и выбросят на помойку истории.

     
  • 1.15, Аноним (15), 09:49, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В докладе говорится, что текущий NVMe-драйвер на языке Си полностью устраивает разработчиков

    Короче, опять 'джаст фофан'.

     
  • 1.16, Аноним (15), 09:50, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё никак не придумают, куда приткнуть этот rust.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:01, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переписывание подразумевает code-reviw на эталоне. Тоже польза.
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:09, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У растоманов хорошо получается писать две вещи:

    - восхваления расту в комментах,
    - графический пинг.

     
     
  • 3.27, Аноним (26), 10:18, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    желательно ещё без "-" в аргументах или вообще без аргументов (консолью же никто не пользуется). а доки, если и пилить, то на readthedocs с килограммом джаваскрипта в маркдауне, но не в коем случае не в man
     
     
  • 4.28, Аноним (26), 10:18, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *ни в коем
     
  • 3.36, Аноним (-), 10:51, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У растоманов хорошо получается писать две вещи:
    > - восхваления расту в комментах,
    > - графический пинг.
    > желательно ещё без "-" в аргументах или вообще без аргументов (консолью же никто не пользуется). а доки, если и пилить, то на readthedocs с килограммом джаваскрипта в маркдауне, но не в коем случае не в man

    https://manpages.debian.org/testing/ripgrep/rg.1.en.html
    https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=sd&apropos=0&sektion=0&manpath=FreeB

    У Опеннетных Военов Супротив Раста хорошо получаются две вещи:
    - газификация луж
    - оспаривание собственных фантазий


     

  • 1.17, Анонн (?), 09:54, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно. Думал что на неоптимизированом коде разница в производительности будет намного больше. А тут ее фактически нет.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:02, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В данном случае "неоптимизированный" это плюс для производительности, ведь если они сделают всё это

    > избавление кода от имеющихся unsafe-блоков, поддержка операций удаления устройства и выгрузки драйвера, поддержка интерфейса sysfs, реализация отложенной инициализации, создание драйвера для blk-mq и эксперименты с использованием асинхронной модели программирования для queue_rq.

    то еще неизвестно во сколько раз новая реализация будет отставать.
    Очередной эксперимент, где реализовали базовые вещи и анонсируют что "разницы нет"

     
     
  • 3.40, Анонн (?), 11:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А убирание unsafe это не оптимизация. Остальное - да, может добавить сложности и уменьшить производительность. Но "во сколько раз" это крайне пессимистична оценка.
     

  • 1.23, Аноним (23), 10:04, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Знаете, что они так за драйвера взялись? Они ведь из инета недоступны, обычно доступны только локально... Просто драйвера на Rust + lockdown + TEE - это почти окончательное решение вопроса рутования. А на недостаточную поддержку платформ им срать - чипы, на которых сделаны новые телефоны, раст поддерживает.
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:19, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы https://github.com/nuta/kerla допилили.
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 10:49, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому и нафига очередная студенческая фигня сдалась, когда линух уже есть?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 10:55, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты про раст?
     

  • 1.30, Аноним (26), 10:20, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    без qt/qml бесполезный язык, как и сотни других
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:36, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    эксперты, которых мы заслужили...
     
  • 2.46, Онанистмус (?), 11:29, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторы qml создали свою графическую библиотеку на rust https://slint-ui.com/
     
     
  • 3.47, Аноним (26), 11:37, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    видел и сразу забил: слишком изуродовали qml, не нужно было от него отходить
     

  • 1.31, Аноним (29), 10:23, 13/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.38, Аноним (-), 11:04, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что у западных цифровиком ака вд уже кадровый недостаток тех, кто осиливает Си?
    Готовятся к приходу на работы студентов- удаленщиков?
     
     
  • 2.41, Ананимус (?), 11:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новые люди не хотят писать на С так же, как когда-то новые люди не хотели писать на ASM.
     
     
  • 3.55, Аноним (-), 12:27, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько новые?
    Не хотят или не могут?
    За пол века сей поди не одна генерация новых людей приходила. Все осиливали и писали.
    А теперь по новой "тородыцыы" мне не нра/сложно/скучно/нет котегоф - можно "отменить"?
     
     
  • 4.56, Ананимус (?), 12:29, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Насколько новые?

    Младше 25.

    > Не хотят или не могут?

    Не хотят. Я вот тоже не хочу посуду руками мыть, когда есть посудомойка.

    > За пол века сей поди не одна генерация новых людей приходила. Все
    > осиливали и писали.
    > А теперь по новой "тородыцыы" мне не нра/сложно/скучно/нет котегоф - можно "отменить"?

    А триста лет назад в поле рожали. Сиди пиши на C, кто тебе мешает-то?

     

  • 1.39, Аноним (39), 11:08, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После удаления unsafe блоков оно будет отставать по скорости от C реализации или нет?
     
     
  • 2.43, Анонн (?), 11:20, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда сделаем - узнаем)) Этот эксперимент как раз ради таких данных и начали.
    Объективно оно и сейчас отстает от си почти во всех тестах (на уровне погрешности вычислений, но тем не менее). Но это как раз может быть не настолько важно.
     

  • 1.42, Сергей (??), 11:19, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Небезопасная работа с памятью на мой взгляд это проблема программиста, а не компилятора и языка программирования, много лет назад а дебиане мантейнеры исправляли предупреждения компилятора, а они были из-за получения энтропии, в результате чего ключи шифрования можно было предсказать, поскольку давно было сейчас я не помню всех деталей, может и не совсем корректно описал проишедшее...
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 11:26, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Небезопасная работа с памятью" это проблема тех кто использует этот код (и возможно вообще не знает что там наговнокодили). Потому что с погромиста взятки гладки - ну добавил CVE, потом исправил. Они никому ничего не должны. А у кого-то сервак ломанули, или данные пошифровали, или ботнет сделали.
     

  • 1.45, Sw00p aka Jerom (?), 11:27, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но подсистема NVMe является хорошей площадкой для изучения целесообразности разработки драйверов на языке Rust

    это кому такое пришло в голову? застрелитесь!

     
     
  • 2.49, Анонн (?), 11:48, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чем проблема? Это делала Western Digital. На каком еще драйвере они должны эксперименты ставить? На видеодрайвере? Или может на сетевом?)
    У них есть соответствующая инфраструктура и компетенции для всеобъемлющего тестирования.
     
     
  • 3.51, Sw00p aka Jerom (?), 12:05, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А в чем проблема?

    так это не эксперименты с реализацией драйвера, а тупо эксперимент с переписыванием на друг(н)ой яп. Хотят экспериментов? тогда объективности ради пусть еще и напишут реализацию на смузи яп. Почему хруст, а не жопаскрипт? они что уже поэксперементировали с ним?

     
     
  • 4.54, Анонн (?), 12:22, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же прямо в твоей цитате написано зачем - "для изучения целесообразности разработки драйверов на языке Rust"
    Если на нем можно реализовать драйвер такой сложности и сравнимой производительности - то целесообразно.
    Если бы оказалось что нельзя - то нецелесообразно. Вот и всё.

    > Почему хруст, а не жопаскрипт

    Ну так вперед, перепиши на JS. Это же не соревнование "давайте перепишем на все что можем". Тогда и на плюсы нужно переписывать, и на паскаль, и на хаскель.

     

  • 1.57, Ivan_83 (ok), 12:38, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я знаю что будет через 10-15 лет.

    Растовики напихают своей гнили в ядра, всё станет разваливатся, растовики будут орать что во всём виноваты остатки С и асм кода, потом скажут что ваш линукс и бсд безнадёжно больны и пойдут писать свою ОС с нуля, где не будет никаких недостатков.

    Всё лишь бы прожирать гранты и не делать ничего полезного.

    Вот не доходит до людей что лезть в изначально С проект даже с крестами это плохая затея, а тут вообще гниль, один компилятор надо ждать час пока соберётся.

     

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