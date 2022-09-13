WD разрабатывает NVMe-драйвер на языке Rust. Эксперименты с Rust во FreeBSD

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|1.11, Аноним (11), 09:46, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот если бы "эти профессионалы" собрались вместе в рамках какой-то организации по типу RISC-V, а затем взяли и с нуля спроектировали небольшую, простую (каким когда-то был UNIX) и при этом "безопасную" (в контексте современных реалий) ОC, а затем без оглядки на "всякое легаси" реализовали бы её на своём любимом Rust, - вот тогда в этом был бы реальный толк, а так ...
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|3.19, Аноним (11), 09:57, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот Redox, фактически запилил один чувак, который в свою очередь брал некоторые куски кода у другого чувака, который писал ОС для своего блога:) так что нет, спасибо!
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|5.24, Аноним (11), 10:05, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кроме того, в современых реалиях, любая ОС должна активно развиваться за счет этой самой организации по типу RiSC-V, иначе в этом нет никакого смысла! Ибо кому нужна ОС, которая практически не работает на реальном железе!)
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|6.34, лютый ж.... (?), 10:41, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ибо кому нужна ОС, которая практически не работает на реальном железе
вот глупость-то. наоборот сейчас нужна ОС, которая бы быстро и безопасно работала в гипервизорах и было бы ей обеспечена мощная эксплуатация в ЦОДах. а все эти 100500 мегабайт драйверов пусть в линуксе остаются...
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|7.52, Аноним (52), 12:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но в том же RISC-V заложено аж четыре слоя/уровня виртуализации.
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|1.15, Аноним (15), 09:49, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В докладе говорится, что текущий NVMe-драйвер на языке Си полностью устраивает разработчиков
Короче, опять 'джаст фофан'.
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|2.21, Аноним (21), 10:01, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переписывание подразумевает code-reviw на эталоне. Тоже польза.
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|2.25, Аноним (25), 10:09, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У растоманов хорошо получается писать две вещи:
- восхваления расту в комментах,
- графический пинг.
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|3.27, Аноним (26), 10:18, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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желательно ещё без "-" в аргументах или вообще без аргументов (консолью же никто не пользуется). а доки, если и пилить, то на readthedocs с килограммом джаваскрипта в маркдауне, но не в коем случае не в man
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|1.17, Анонн (?), 09:54, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно. Думал что на неоптимизированом коде разница в производительности будет намного больше. А тут ее фактически нет.
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|2.22, Аноним (22), 10:02, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В данном случае "неоптимизированный" это плюс для производительности, ведь если они сделают всё это
> избавление кода от имеющихся unsafe-блоков, поддержка операций удаления устройства и выгрузки драйвера, поддержка интерфейса sysfs, реализация отложенной инициализации, создание драйвера для blk-mq и эксперименты с использованием асинхронной модели программирования для queue_rq.
то еще неизвестно во сколько раз новая реализация будет отставать.
Очередной эксперимент, где реализовали базовые вещи и анонсируют что "разницы нет"
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|3.40, Анонн (?), 11:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А убирание unsafe это не оптимизация. Остальное - да, может добавить сложности и уменьшить производительность. Но "во сколько раз" это крайне пессимистична оценка.
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|1.23, Аноним (23), 10:04, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Знаете, что они так за драйвера взялись? Они ведь из инета недоступны, обычно доступны только локально... Просто драйвера на Rust + lockdown + TEE - это почти окончательное решение вопроса рутования. А на недостаточную поддержку платформ им срать - чипы, на которых сделаны новые телефоны, раст поддерживает.
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|2.35, Аноним (-), 10:49, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кому и нафига очередная студенческая фигня сдалась, когда линух уже есть?
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|3.47, Аноним (26), 11:37, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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видел и сразу забил: слишком изуродовали qml, не нужно было от него отходить
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|1.38, Аноним (-), 11:04, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что у западных цифровиком ака вд уже кадровый недостаток тех, кто осиливает Си?
Готовятся к приходу на работы студентов- удаленщиков?
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|2.41, Ананимус (?), 11:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новые люди не хотят писать на С так же, как когда-то новые люди не хотели писать на ASM.
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|3.55, Аноним (-), 12:27, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько новые?
Не хотят или не могут?
За пол века сей поди не одна генерация новых людей приходила. Все осиливали и писали.
А теперь по новой "тородыцыы" мне не нра/сложно/скучно/нет котегоф - можно "отменить"?
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|4.56, Ананимус (?), 12:29, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Насколько новые?
Младше 25.
> Не хотят или не могут?
Не хотят. Я вот тоже не хочу посуду руками мыть, когда есть посудомойка.
> За пол века сей поди не одна генерация новых людей приходила. Все
> осиливали и писали.
> А теперь по новой "тородыцыы" мне не нра/сложно/скучно/нет котегоф - можно "отменить"?
А триста лет назад в поле рожали. Сиди пиши на C, кто тебе мешает-то?
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|1.39, Аноним (39), 11:08, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После удаления unsafe блоков оно будет отставать по скорости от C реализации или нет?
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|2.43, Анонн (?), 11:20, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот когда сделаем - узнаем)) Этот эксперимент как раз ради таких данных и начали.
Объективно оно и сейчас отстает от си почти во всех тестах (на уровне погрешности вычислений, но тем не менее). Но это как раз может быть не настолько важно.
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|1.42, Сергей (??), 11:19, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Небезопасная работа с памятью на мой взгляд это проблема программиста, а не компилятора и языка программирования, много лет назад а дебиане мантейнеры исправляли предупреждения компилятора, а они были из-за получения энтропии, в результате чего ключи шифрования можно было предсказать, поскольку давно было сейчас я не помню всех деталей, может и не совсем корректно описал проишедшее...
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|2.44, Аноним (44), 11:26, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Небезопасная работа с памятью" это проблема тех кто использует этот код (и возможно вообще не знает что там наговнокодили). Потому что с погромиста взятки гладки - ну добавил CVE, потом исправил. Они никому ничего не должны. А у кого-то сервак ломанули, или данные пошифровали, или ботнет сделали.
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|1.45, Sw00p aka Jerom (?), 11:27, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>но подсистема NVMe является хорошей площадкой для изучения целесообразности разработки драйверов на языке Rust
это кому такое пришло в голову? застрелитесь!
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|2.49, Анонн (?), 11:48, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема? Это делала Western Digital. На каком еще драйвере они должны эксперименты ставить? На видеодрайвере? Или может на сетевом?)
У них есть соответствующая инфраструктура и компетенции для всеобъемлющего тестирования.
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|3.51, Sw00p aka Jerom (?), 12:05, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А в чем проблема?
так это не эксперименты с реализацией драйвера, а тупо эксперимент с переписыванием на друг(н)ой яп. Хотят экспериментов? тогда объективности ради пусть еще и напишут реализацию на смузи яп. Почему хруст, а не жопаскрипт? они что уже поэксперементировали с ним?
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|4.54, Анонн (?), 12:22, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же прямо в твоей цитате написано зачем - "для изучения целесообразности разработки драйверов на языке Rust"
Если на нем можно реализовать драйвер такой сложности и сравнимой производительности - то целесообразно.
Если бы оказалось что нельзя - то нецелесообразно. Вот и всё.
> Почему хруст, а не жопаскрипт
Ну так вперед, перепиши на JS. Это же не соревнование "давайте перепишем на все что можем". Тогда и на плюсы нужно переписывать, и на паскаль, и на хаскель.
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|1.57, Ivan_83 (ok), 12:38, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я знаю что будет через 10-15 лет.
Растовики напихают своей гнили в ядра, всё станет разваливатся, растовики будут орать что во всём виноваты остатки С и асм кода, потом скажут что ваш линукс и бсд безнадёжно больны и пойдут писать свою ОС с нуля, где не будет никаких недостатков.
Всё лишь бы прожирать гранты и не делать ничего полезного.
Вот не доходит до людей что лезть в изначально С проект даже с крестами это плохая затея, а тут вообще гниль, один компилятор надо ждать час пока соберётся.
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