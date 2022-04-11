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|2.2, Аноним (2), 09:31, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Воооот! Люди - работают! А чего добились в сумме мы тут все за тот же срок?
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|3.15, Аноним (15), 10:46, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Узнали много нового,остальное только платно. Бесплатно у корпораций по подписке.
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|1.4, Аноним (4), 09:38, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> 3 миллиона изменений
Во всём проекте ~173к строк из которых ~131к строк - это автогенерёная документация в HTML. То есть оставшиеся 42к строк переписали ради этого релиза около 71 раза. Кто-то увлёкся рефакторингом.
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|2.8, ryoken (ok), 09:54, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз подумал, сколько же там кода на такое астрономическое число изменений... :).
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|1.7, Аноним (7), 09:53, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посоветуйте какой SDD-шник купить подешевле? Кингстоун? Купил в январе ноунейм в ДНС, одно разочарование, сейчас вообще почти помер. Возвращать по гарантии лень.
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|2.10, Fracta1L (ok), 10:07, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я пару месяцев назад взял под файлопомойку Team Group CX2 на 2 Тб, накатил XFS и забил почти наполовину, полёт нормальный.
Также неплохи Crucial MX500. Можно и BX500 взять, но у них нет DRAM-буфера и по надёжности они вроде как похуже, хотя это "похуже" может быть вообще незаметным в домашнем использовании.
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|3.17, Аноним (17), 11:12, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Crucial BX500 ни какого доверия - у меня уже две штуки из разных партий через некоторое время (не больше года использования на офисных компах) падает скорость чтения до 10-30Мб/сек на определенных участках.
При том что всего я их брал штук 7 в разное время.
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|2.11, Аноним (11), 10:08, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Adata, например, неплохие были, поспеши, пока заводы не разбомбили. Хотя надо смотреть, что внутри. В целом, процент брака есть у любого производителя. Выживаемость зависит от характера использования. Для серьёзных задач бери Интол, без вариантов наверно.
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|2.12, Tim (??), 10:23, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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samsung 980pro
если дорого, то evo
я многими пользовался, и адата и кингстон и всякими смартбай, но самсунг крут. ни один не сдох, даже после выработки заявленного ресурса tbw - на серверах после записи на 512Г SSD больше 5Пб снимаю их и ставлю в десктопы и ноуты - и там они живут и живут
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|3.13, Fracta1L (ok), 10:34, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самсунги конечно хороши, но для домашнего использования излишне хороши, т.к. можно купить ssd ощутимо дешевле, которые будут так же беспроблемно работать.
Но смотреть нужно не на производителей, а на конкретные модели ssd. Проблемные модели и у Самсунга бывают.
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|1.18, Аноним (18), 11:16, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прекрасная новость, и язык православный без ЛГБТ инициатив в виде ржавого, и нумерация версий правильная
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