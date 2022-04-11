2.9 , Аноним ( 9 ), 10:06, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Для разнообразия купи не подешевле.

2.10 , Fracta1L ( ok ), 10:07, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я пару месяцев назад взял под файлопомойку Team Group CX2 на 2 Тб, накатил XFS и забил почти наполовину, полёт нормальный. Также неплохи Crucial MX500. Можно и BX500 взять, но у них нет DRAM-буфера и по надёжности они вроде как похуже, хотя это "похуже" может быть вообще незаметным в домашнем использовании.

3.17 , Аноним ( 17 ), 11:12, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Crucial BX500 ни какого доверия - у меня уже две штуки из разных партий через некоторое время (не больше года использования на офисных компах) падает скорость чтения до 10-30Мб/сек на определенных участках.

При том что всего я их брал штук 7 в разное время.

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:08, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Adata, например, неплохие были, поспеши, пока заводы не разбомбили. Хотя надо смотреть, что внутри. В целом, процент брака есть у любого производителя. Выживаемость зависит от характера использования. Для серьёзных задач бери Интол, без вариантов наверно.

2.12 , Tim ( ?? ), 10:23, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – samsung 980pro

если дорого, то evo

я многими пользовался, и адата и кингстон и всякими смартбай, но самсунг крут. ни один не сдох, даже после выработки заявленного ресурса tbw - на серверах после записи на 512Г SSD больше 5Пб снимаю их и ставлю в десктопы и ноуты - и там они живут и живут

3.13 , Fracta1L ( ok ), 10:34, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самсунги конечно хороши, но для домашнего использования излишне хороши, т.к. можно купить ssd ощутимо дешевле, которые будут так же беспроблемно работать. Но смотреть нужно не на производителей, а на конкретные модели ssd. Проблемные модели и у Самсунга бывают.

2.21 , Аноним ( 21 ), 11:43, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Goodram

