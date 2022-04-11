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Доступен набор утилит для управления SSD-накопителями - nvme-cli 2.0

11.04.2022 09:14

Опубликован значительный выпуск набора утилит nvme-cli 2.0, предоставляющего интерфейс командной строки для управления SSD-накопителями с интерфейсом NVM-Express (NVMe) в Linux. При помощи nvme-cli можно оценить состояние накопителя, посмотреть лог ошибок, вывести статистику по операциям, управлять пространствами имён, отправлять низкоуровневые команды контроллеру, активировать расширенные возможности и т.п. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Наиболее значительные изменения, из-за которых осуществлено формирование ветки 2.0, связаны с реорганизацией кодовой базы - из пакета выделена библиотека libnvme, которая теперь будет развиваться в отдельном репозитории и может использоваться в произвольных проектах для вызова функциональности, доступной в nvme-cli. Одновременно с nvme-cli 2.0 сформирован выпуск libnvme 1.0, в котором стабилизирован библиотечный API. Из функциональных изменений nvme-cli 2.0 можно отметить добавление новых команд "nvme config", "nvme dim", "nvme media-unit-stat-log", "nvme gen-tls-key" и "nvme check-tls-key".

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linux-nvme/...)
  2. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают возможность удаления ReiserFS
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.16
  4. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 7.2
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.17
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56996-nvme
Ключевые слова: nvme, ssd
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iCat (ok), 09:19, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >3 миллиона изменений

    Внушительно...

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:31, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Воооот! Люди - работают! А чего добились в сумме мы тут все за тот же срок?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:36, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а чего МЫ должны были добиться ТУТ?
     
     
  • 4.6, kusb (?), 09:46, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Три миллиона комментариев.
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:46, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узнали много нового,остальное только платно. Бесплатно у корпораций по подписке.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:38, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > 3 миллиона изменений

    Во всём проекте ~173к строк из которых ~131к строк - это автогенерёная документация в HTML. То есть оставшиеся 42к строк переписали ради этого релиза около 71 раза. Кто-то увлёкся рефакторингом.

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 09:39, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ИБД как она есть)
     
  • 2.8, ryoken (ok), 09:54, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз подумал, сколько же там кода на такое астрономическое число изменений... :).
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:53, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоветуйте какой SDD-шник купить подешевле? Кингстоун? Купил в январе ноунейм в ДНС, одно разочарование, сейчас вообще почти помер. Возвращать по гарантии лень.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:06, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для разнообразия купи не подешевле.
     
  • 2.10, Fracta1L (ok), 10:07, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я пару месяцев назад взял под файлопомойку Team Group CX2 на 2 Тб, накатил XFS и забил почти наполовину, полёт нормальный.

    Также неплохи Crucial MX500. Можно и BX500 взять, но у них нет DRAM-буфера и по надёжности они вроде как похуже, хотя это "похуже" может быть вообще незаметным в домашнем использовании.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:12, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Crucial BX500 ни какого доверия - у меня уже две штуки из разных партий через некоторое время (не больше года использования на офисных компах) падает скорость чтения до 10-30Мб/сек на определенных участках.
    При том что всего я их брал штук 7 в разное время.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:08, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Adata, например, неплохие были, поспеши, пока заводы не разбомбили. Хотя надо смотреть, что внутри. В целом, процент брака есть у любого производителя. Выживаемость зависит от характера использования. Для серьёзных задач бери Интол, без вариантов наверно.
     
  • 2.12, Tim (??), 10:23, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    samsung 980pro
    если дорого, то evo
    я многими пользовался, и адата и кингстон и всякими смартбай, но самсунг крут. ни один не сдох, даже после выработки заявленного ресурса tbw - на серверах после записи на 512Г SSD больше 5Пб снимаю их и ставлю в десктопы и ноуты - и там они живут и живут
     
     
  • 3.13, Fracta1L (ok), 10:34, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самсунги конечно хороши, но для домашнего использования излишне хороши, т.к. можно купить ssd ощутимо дешевле, которые будут так же беспроблемно работать.

    Но смотреть нужно не на производителей, а на конкретные модели ssd. Проблемные модели и у Самсунга бывают.

     
  • 2.21, Аноним (21), 11:43, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Goodram
     

  • 1.14, Аноним (15), 10:43, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где то ироничный кодер с патчем NVMe для Rosa Linux? D.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:11, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же smartctl, чем он хуже?
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:16, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прекрасная новость, и язык православный без ЛГБТ инициатив в виде ржавого, и нумерация версий правильная
     
  • 1.19, test (??), 11:23, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как называется аналогичный набор для hdd или флешек ?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:43, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    smartmon-tools
     
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