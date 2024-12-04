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Fedora на пути к переводу Git-сервисов совместной разработки на платформу Forgejo

04.12.2024 22:32

Мэттью Миллер (Matthew Miller), лидер проекта Fedora, представил инициативу по уходу от использования собственной платформы совместной разработки Pagure. В качестве замены управляющий совет Fedora Council отдал предпочтение платформе Forgejo, но перед утверждением перехода на Forgejo решил провести публичное обсуждение своего выбора и учесть мнение сообщества. Финальное голосование будет проведено через 2 недели и до этого времени любой может поделится своими мыслями по поводу сделанного выбора.

Используемая ныне собственная платформа Pagure изжила себя, требует больших ресурсов для сопровождения, находится в состоянии стагнации и не получила широкого распространения вне Fedora. В 2020 году уже была предпринята попытка замены Pagure на GitLab, но данная инициатива не продвинулась дальше обсуждений. В нынешнем году, после оценки существующих платформы совместной разработки, был сделан вывод, что проекту необходимо открытое решение, подходящее для развёртывания на своих серверах. Лучше всего предъявляемым критериям соответствовали GitLab Community Edition и Forgejo.

Платформы GitLab и Forgejo имеют свои плюсы и минусы, и обе требуют определённых доработок для воссоздания функциональности платформы Dist Git на базе Pagure, применяемой при разработке Fedora Linux. В частности, в новой платформе необходимо будет обеспечить интеграцию с сопутствующими сервисами проекта, такими как Bodhi, Fedora CI, COPR, Fedpkg, Hotness, Fedora Notifications, Toddlers, Fedora Messaging, Monitor Gating, Release Engineering Scripts, Fedora Packagers и Packit.

Взвесив все доводы, участники управляющего совета выбрали в качестве предпочтительной платформу Forgejo, так как она развивается независимым сообществом, в то время как GitLab является продуктом коммерческой компании, развиваемым в соответствии с моделью Open Core, при которой некоторые расширенные функции, среди которые те, что требуются в Fedora, доступны только в коммерческом продукте. При выборе также было учтено опасение, что со временем политика GitLab может поменяться и проект может стать менее открытым. Дополнительным аргументом в пользу Forgejo стало то, что язык Go и кодовая база Forgejo оказались более привычны команде, отвечающей в Fedora за инфраструктуру, чем язык Ruby, используемый в GitLab.

Платформа Forgejo предназначена для развёртывания системы совместной работы с репозиториями Git, напоминающей по решаемым задачам GitHub, Bitbucket и Gitlab. Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Отделение Forgejo произошло в 2022 году после попыток коммерциализации Gitea и перехода управления в руки коммерческой компании. В рамках проекта Forgejo независимые разработчики попытались сохранить прежние принципы независимого управления и подконтрольности сообществу. Код проекта написан на языке Go. Начиная с выпуска 9.0 код Forgejo распространяется под лицензией GPLv3+, а старый код остаётся под лицензией MIT.

Ключевыми особенностями платформы Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться на плате Raspberry Pi или в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев. Отдельно выделяется возможность использования протокола ActivityPub для объединения в федеративную сеть отдельных серверов разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/fed...)
  2. OpenNews: Доступна платформа совместной разработки Forgejo 9.0, перешедшая на лицензию GPLv3
  3. OpenNews: Red Hat переходит с системы отслеживания ошибок Bugzilla на платформу Jira
  4. OpenNews: Платформа совместной разработки Forgejo полностью отделилась от Gitea
  5. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge
  6. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62341-forgejo
Ключевые слова: forgejo, pagure, fedora
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:03, 04/12/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Жду когда redhat отойдёт от своей разработки и предложит сообществу на выбор FreeBSD.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:33, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU/kFreeBSD
    Кто-то уже предлагал подобное. Но не сильно было востребовано, застагнировало.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:21, 04/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    побегал по сайту Форгежо, так и не понял - что это такое...
    как я понимаю это всётаки локальный (собственный) гит-реп + всякая обтанцовка вокруг него для команды/сообщества.
    Вот только гитхаб и гитлаб - это всё таки удалённые репы...
    Разница огромная, но для федоры с её возможностями и мощностями лесть в гитлаб смысла как-то и нету.
     
     
  • 2.6, анон (?), 23:35, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кому он нужен этот ваш гитлаб вместо гитхаба? Какой смысл-то? А вот self-hosted, вот тут и есть основная фишка гитлаба, так что этот Forgejo как раз хочет кусок полянки гитлаба, и это хорошо, потому как гитлаб ныне жутко неповоротливый монстр.
     
  • 2.7, Аноним (5), 23:38, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Forgeto
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:29, 04/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Взвесив все доводы, участники управляющего совета выбрали в качестве предпочтительной платформу Forgejo, так как она развивается независимым сообществом, в то время как GitLab является продуктом коммерческой компании

    Да, коммерческая компания своё просто так не отдаст, в отличие от

     

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