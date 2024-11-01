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Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux

01.11.2024 10:52

Разработчики из проекта KDE приступили к созданию нового независимого дистрибутива KDE Linux, развиваемого под кодовым именем "Project Banana". Дистрибутив изначально развивается как универсальный продукт, пригодный как для разработчиков KDE, так и для обычных пользователей и OEM-производителей оборудования. Для отслеживания состояния разработки ежедневно формируется системный образ, пригодный для загрузки с USB-накопителей.

Целью проекта является создание официального поддерживаемого сообществом дистрибутива, оптимально сочетаемого с технологиями KDE и рекомендованного для пользователей и OEM-производителей. Помимо предоставления высококачественного графического интерфейса среди поставленных перед проектом задач упоминается простой механизм восстановления в случае сбоев, поддержание высокого уровня защищённости, акцентирование на самые современные технологии, удобство предустановки и адаптации для нового оборудования, возможность использования в качестве основной платформы для разработчиков KDE, простота переключения между разными редакциями и релизами, создание базиса для распространения KDE в других атомарно обновляемых дистрибутивах.

Планируется развивать три базовые редакции дистрибутива:

  • Testing - обновляется ежедневно, отражает состояние master-ветки в Git и рассчитана на тестирование, контроль за качеством и отслеживание процесса разработки.
  • Enthusiast - нацелена на опытных пользователей и энтузиастов. Выпуски синхронизированы c формированием релизов и тестовых версий KDE (новые сборки публикуются сразу после релизов и бета-версий KDE Plasma).
  • Stable - включает только стабильные релизы компонентов KDE и выходит с задержкой после релизов KDE из-за проведения дополнительного тестирования и работы по стабилизации.

Системное окружение в KDE Linux представляет собой неделимый образ, формируемый на основании содержимого из репозиториев Arch Linux, но поставляемый без разбивки на отдельные пакеты, монтируемый в режиме только для чтения и обновляемый атомарно. Для обновления используются два дисковых раздела - обновление загружается в пассивный раздел, который после перезагрузки становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. Установка и откат обновлений, а также автоматическое резервное копирование и переключение между разными версиями реализовано через механизм снапшотов, предоставляемый файловой системой Btrfs. Для отделения системы от приложений дополнительные программы устанавливаются только в формате Flatpak.

Дистрибутивом поддерживаются повторяемые сборки, позволяющие любому желающему верифицировать процесс сборки дистрибутива. Все пользовательские (/home) и изменяемые системные данные хранятся в зашифрованных разделах. В качестве загрузчика задействован systemd-boot. В графическом окружении по умолчанию применяется протокол Wayland. Из специфичных приложений отмечается интерфейс для управления резервными копиями в стиле Apple Time Machine и конфигуратор на базе KConfig XT.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/kde/c...)
  2. OpenNews: Сформированы сборки KDE Neon на базе Ubuntu 24.04
  3. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.2
  4. OpenNews: Проект KDE представил шестое поколение ноутбуков KDE Slimbook
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.08, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62156-kde
Ключевые слова: kde, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Я (??), 11:05, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    давно пора
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:08, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Будущее уже не стучится в окно оно уже ломатся в дверь. За атомарщиной и контейнерами будущее все эти лапши зависимостей это прошлый век.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:24, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все правильно! Что дадут тем и пользуйся.
     
     
  • 4.21, Анрним (?), 11:29, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, нах. (?), 11:41, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дурашка, принюхайся! От того что ты закрыл дерьмо ковриком - вонять не перестало.

    Только теперь у тебя весь дом - в ковриках в пять слоев, и под каждым - дерьмо.

    Зависимости вызваны не вражеской диверсионной деятельностью, а тем что разрабатывать весь мир целиком никто не может, приходится использовать результаты чужого труда.

    Если ты попрячешь их под коврик дурацких контейнеров - поздравляю, теперь у тебя в КАЖДОМ контейнере "лапша", только еще и в каждом - разной степени тухлости, и обновлять ты уже ничего не можешь, потому что ни один человек и ни один коллектив в этой лапше не сможет вовремя отслеживать уязвимости и баги - это ж по сути поддержка вместо одного дистрибутива - сотни разных.

    Впрочем, "отслеживать никто конечно же и не собирался". Х-як - х-як, кое-как собралось, и в стор. Качайте, не обляпайтесь.

    И да, проклятаявенда обновляется не атомарно, а ровно те части которые нужно обновить. И при откате обновления если что-то пошло не так - откатывает обновление, а не всю систему с конфигурацией и настройками. Вам до этого никогда уже не допрыгнуть - тут всю систему менять надо, и начать с того чтоб прибить политбюро вместе с генеральным секретарем.

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 11:54, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ни один человек и ни один коллектив в этой лапше не сможет вовремя отслеживать уязвимости и баги

    Они же на безопастный Rust надеятся. "Rust придёт - дырени уберёт!"

     
  • 4.45, Аноним (9), 12:03, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > целиком никто не может

    В этом то и закопана суть твоего невежества. Шинь и Мак разрабатывают весь мир целиком. Даже если они обновляют только часть зависимостей для юзер это просто слой. Контейнеры или базовый слой тоже можно обновлять кусками главное что для юзера это просто слой. И от его изменений его Фотошоп хоть в контейнере хоть без будет всегда работать и все новые версии в прочем как и старые. Прийдёт на любой комп любой версии щинь фотошопчик тут как тут. А так сейчас ты пришел на суси а там твой убунтушный пак гимпа не работает. А тот что в сусисьной репе древний и тебе не подходит. Гимп должен просто брать и работать в любом дистре если что.

     
     
  • 5.59, нах. (?), 12:25, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шинь и Мак разрабатывают весь мир целиком.

    голую операционную систему. Ты тоже так можешь - ведро и ... и ничего, зачем тебе еще что-то, воон, загружаетсо.

    А все остальное разрабатывают даже если и под крышей той же суперконторы - другие люди. Впрочем адоба вон совсем отдельная крыша. И ничего. Работает.

    Никаких "слоев" в стиле флэшлака там нет. Есть просто умение в совместимость. Когда код написанный для XP все еще нормально работает на 11. (В обратную сторону - уже нет, современный фотошоп ты на свою XP не установишь. Но на самом деле - таки в довольно широких пределах есть, и на 10 он таки устанавливается - причем без особых отдельных трудозатрат со стороны его разработчиков. А это, на минутку, 2016й. Попробуй  что-то посложнее хеловрота запустить в линoopsе такой давности или наоборот оттуда в современном? "во-первых, openssl 0.x уже нимодна" - т.е. ты это даже не скомпилируешь, не то что запустить на современной системе с устраненными дырами)

     
  • 3.33, Вертел ваши спинеры (?), 11:47, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > За атомарщиной и контейнерами будущее все эти лапши зависимостей это прошлый век.

    У каждого подхода есть свои плюсы и минусы.
    Я за то, чтобы у пользователя был выбор между классикой и контейнеризацией.

     
     
  • 4.47, Аноним (9), 12:05, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем давно известны последствия сидения на двух стульях. Не будем в политику, но то место которым ты сидишь может порваться.
     
  • 4.51, похнапоха. (?), 12:09, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.5, Соль земли (?), 11:07, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве загрузчика задействован systemd-boot.

    Смело.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:20, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где взять ресурсы на поддержку ?
    https://opennet.ru/61811-kde
     

  • 1.6, черный ветер (?), 11:07, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чую такими темпами они запилят собственное ядро на замену линуксу
     
     
  • 2.12, Массоны Рептилоиды (?), 11:12, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > чую такими темпами они запилят собственное ядро на замену линуксу

    klinux kernel на krust

     
     
  • 3.41, Аноним9444935593 (?), 11:57, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kkernel же =)
     
     
  • 4.44, Аноним (37), 12:00, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (9), 11:13, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше новый графический стек вейленд уже протух как концепция. Нужен или новый независимый вейленд или как в хром ос.  
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:31, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.42, Аноним (37), 11:58, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, на QtBase. И, может быть, чуть-чуть на KF.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:08, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну наконец-то. kde neon в долгосроке невозможно пользоваться.
     
  • 1.8, crypt (ok), 11:08, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а Neon Linux???
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 11:11, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Последний раз я обновлял эту поделку на новую версию лтс убунты целые выходные. Теперь в цирке над акробатами я больше не смеюсь.  
     

  • 1.10, 312 (?), 11:09, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как же Neon?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:17, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Привязан к Ubuntu
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:29, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Привязан к Ubuntu

    Нет, не привязан, это только база, а то так и сабж можно обозвать, что привязан к Арчу.
    Другое дело, что Neon это тестовый полигон и адекватно без жопоболей можно пользоваться только Kubuntu если хочется стабильной KDE.

    Хотя чего это я, типичный KDEшник и без жопоболей это как Карлсон без варенья?!))

     
     
  • 4.36, Вертел ваши спинеры (?), 11:53, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Neon это тестовый полигон и адекватно без жопоболей можно пользоваться только Kubuntu если хочется стабильной KDE.

    Спасибо. Не надо и того и не другого.
    Спин Федоры с КДЕ более чем устраивает.
    Ubuntu - это не модно и не молодежно. На них только деды сидят по старой памяти.

     
  • 4.49, Аноним (37), 12:06, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нет, не привязан, это только база, а то так и сабж можно обозвать, что привязан к Арчу.

    Оба привязаны к systemd.

     

  • 1.16, name (??), 11:20, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять гадость контейнерная.
     
  • 1.17, pda (ok), 11:22, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Project Banana" - намекают, что работают у них миньоны?
     
     
  • 2.19, Анрним (?), 11:25, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Намекают на то куда они хотят всех насадить.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:36, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.34, Миньен (?), 11:49, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -Бананаа
    -БАНААННАА
     
  • 2.46, Аноним (37), 12:03, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.20, Аноним (22), 11:27, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:30, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раз Fedora/Gnome Linux есть, то почему бы не завести и KDE Linux? Делать его надо, конечно, не на базе дебианоподелок и гентусобиралок, а на чём-нибудь полезном - SUSE или даже Arch.
     
  • 1.25, Nikki Next (?), 11:35, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них есть KDE Neon. Зачем ещё один KDE Linux?
     
     
  • 2.29, Karl Richter (ok), 11:41, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один для тестов, другой для работы.
     
     
  • 3.53, Аноним (37), 12:11, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как видите, пипл-то хавает.
     

  • 1.27, Шарп (ok), 11:39, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная фрагментация экосистемы. Улучшайте уже существующее.
     
     
  • 2.32, нах. (?), 11:43, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо. Пусть себе в оппы суют бананы в сторонке. Никому по крайней мере не будет вреда.

     
     
  • 3.60, Аноним (60), 12:28, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никому по крайней мере не будет вреда

    Распыление ресурсов - бич опенсорса. Вот эти тысячи дистрибутивов, сотни форков...
    Так и будет всегда пара процентов рынка десктопов.
    Корпы палкой гонят в одном направлении и получают продукт. Опенсорс получает кучу велосипедов.

     

  • 1.28, Аноним (28), 11:39, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало линуксов...надо еще больше!
     
     
  • 2.31, Karl Richter (ok), 11:42, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не можем качеством, возьмем количеством. Правда в ПО это так не работает.
     

  • 1.35, Аноним (35), 11:50, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > развивается как универсальный продукт

    Продукт универсальный линуксосодержащий :-)

     
  • 1.38, Герострат (?), 11:54, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выбрали правильную основу
     
  • 1.39, ryoken (ok), 11:54, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Arch
    Btrfs
    FlatPak
    Systemd-boot

    Короче я дальше пошёл.

     
  • 1.40, Аноним (40), 11:54, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для атомарщины больше подошли бы Squashfs или EROFS.
     
  • 1.43, Аноним (43), 12:00, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расходимся, в новости ошибка. Должно быть.

    >Разработчик из проекта KDE приступил

     
  • 1.48, Аноним (48), 12:06, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Только в формате Flatpak.
    > В качестве загрузчика задействован systemd-boot.
    > Применяется протокол Wayland.

    Парад ненужностей.

     
     
  • 2.52, Аноним (37), 12:10, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы уж выбрали AppImage.
     

  • 1.50, Вертел ваши спинеры (?), 12:06, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой подход к обновлениям применяется давно в Android.
    Там два системных раздела: А и В. Один работает, другой обновляется. Затем можно быстро переключиться на обновленный.
     
     
  • 2.55, похнапоха. (?), 12:16, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сто лет такое есть в AIX - alt_disk_copy
     
     
  • 3.57, Аноним (9), 12:20, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тыщу лет есть z/OS. Она не то что атомарная там бай дизайн невозможно поставить васянопрогу не то что вирус. Из клиентов очередь приходится цену повышать.          
     
  • 2.56, Аноним (9), 12:17, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красноглазым пердоликам не понять.
     

  • 1.54, Аноним (54), 12:14, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На винде и маке давно есть AI, а тут в очередной раз пытаются сложить окаменелости в другом порядке и надеются что выйдет современная ОС.
     
  • 1.58, Аноним (58), 12:24, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понятнут, еще один бесперспективный проект. Если только нескучная сборка арча будет на готовой базе.
     

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