Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux

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|2.9, Аноним (9), 11:08, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Будущее уже не стучится в окно оно уже ломатся в дверь. За атомарщиной и контейнерами будущее все эти лапши зависимостей это прошлый век.
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|3.30, нах. (?), 11:41, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дурашка, принюхайся! От того что ты закрыл дерьмо ковриком - вонять не перестало.
Только теперь у тебя весь дом - в ковриках в пять слоев, и под каждым - дерьмо.
Зависимости вызваны не вражеской диверсионной деятельностью, а тем что разрабатывать весь мир целиком никто не может, приходится использовать результаты чужого труда.
Если ты попрячешь их под коврик дурацких контейнеров - поздравляю, теперь у тебя в КАЖДОМ контейнере "лапша", только еще и в каждом - разной степени тухлости, и обновлять ты уже ничего не можешь, потому что ни один человек и ни один коллектив в этой лапше не сможет вовремя отслеживать уязвимости и баги - это ж по сути поддержка вместо одного дистрибутива - сотни разных.
Впрочем, "отслеживать никто конечно же и не собирался". Х-як - х-як, кое-как собралось, и в стор. Качайте, не обляпайтесь.
И да, проклятаявенда обновляется не атомарно, а ровно те части которые нужно обновить. И при откате обновления если что-то пошло не так - откатывает обновление, а не всю систему с конфигурацией и настройками. Вам до этого никогда уже не допрыгнуть - тут всю систему менять надо, и начать с того чтоб прибить политбюро вместе с генеральным секретарем.
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|4.37, Аноним (37), 11:54, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ни один человек и ни один коллектив в этой лапше не сможет вовремя отслеживать уязвимости и баги
Они же на безопастный Rust надеятся. "Rust придёт - дырени уберёт!"
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|4.45, Аноним (9), 12:03, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> целиком никто не может
В этом то и закопана суть твоего невежества. Шинь и Мак разрабатывают весь мир целиком. Даже если они обновляют только часть зависимостей для юзер это просто слой. Контейнеры или базовый слой тоже можно обновлять кусками главное что для юзера это просто слой. И от его изменений его Фотошоп хоть в контейнере хоть без будет всегда работать и все новые версии в прочем как и старые. Прийдёт на любой комп любой версии щинь фотошопчик тут как тут. А так сейчас ты пришел на суси а там твой убунтушный пак гимпа не работает. А тот что в сусисьной репе древний и тебе не подходит. Гимп должен просто брать и работать в любом дистре если что.
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|5.59, нах. (?), 12:25, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Шинь и Мак разрабатывают весь мир целиком.
голую операционную систему. Ты тоже так можешь - ведро и ... и ничего, зачем тебе еще что-то, воон, загружаетсо.
А все остальное разрабатывают даже если и под крышей той же суперконторы - другие люди. Впрочем адоба вон совсем отдельная крыша. И ничего. Работает.
Никаких "слоев" в стиле флэшлака там нет. Есть просто умение в совместимость. Когда код написанный для XP все еще нормально работает на 11. (В обратную сторону - уже нет, современный фотошоп ты на свою XP не установишь. Но на самом деле - таки в довольно широких пределах есть, и на 10 он таки устанавливается - причем без особых отдельных трудозатрат со стороны его разработчиков. А это, на минутку, 2016й. Попробуй что-то посложнее хеловрота запустить в линoopsе такой давности или наоборот оттуда в современном? "во-первых, openssl 0.x уже нимодна" - т.е. ты это даже не скомпилируешь, не то что запустить на современной системе с устраненными дырами)
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|3.33, Вертел ваши спинеры (?), 11:47, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> За атомарщиной и контейнерами будущее все эти лапши зависимостей это прошлый век.
У каждого подхода есть свои плюсы и минусы.
Я за то, чтобы у пользователя был выбор между классикой и контейнеризацией.
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|4.47, Аноним (9), 12:05, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всем давно известны последствия сидения на двух стульях. Не будем в политику, но то место которым ты сидишь может порваться.
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|2.13, Аноним (9), 11:13, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше новый графический стек вейленд уже протух как концепция. Нужен или новый независимый вейленд или как в хром ос.
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|2.11, Аноним (9), 11:11, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Последний раз я обновлял эту поделку на новую версию лтс убунты целые выходные. Теперь в цирке над акробатами я больше не смеюсь.
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|3.22, Аноним (22), 11:29, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Привязан к Ubuntu
Нет, не привязан, это только база, а то так и сабж можно обозвать, что привязан к Арчу.
Другое дело, что Neon это тестовый полигон и адекватно без жопоболей можно пользоваться только Kubuntu если хочется стабильной KDE.
Хотя чего это я, типичный KDEшник и без жопоболей это как Карлсон без варенья?!))
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|4.36, Вертел ваши спинеры (?), 11:53, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Neon это тестовый полигон и адекватно без жопоболей можно пользоваться только Kubuntu если хочется стабильной KDE.
Спасибо. Не надо и того и не другого.
Спин Федоры с КДЕ более чем устраивает.
Ubuntu - это не модно и не молодежно. На них только деды сидят по старой памяти.
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|4.49, Аноним (37), 12:06, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Нет, не привязан, это только база, а то так и сабж можно обозвать, что привязан к Арчу.
Оба привязаны к systemd.
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|1.23, Аноним (23), 11:30, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Раз Fedora/Gnome Linux есть, то почему бы не завести и KDE Linux? Делать его надо, конечно, не на базе дебианоподелок и гентусобиралок, а на чём-нибудь полезном - SUSE или даже Arch.
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|2.32, нах. (?), 11:43, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо. Пусть себе в оппы суют бананы в сторонке. Никому по крайней мере не будет вреда.
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|3.60, Аноним (60), 12:28, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Никому по крайней мере не будет вреда
Распыление ресурсов - бич опенсорса. Вот эти тысячи дистрибутивов, сотни форков...
Так и будет всегда пара процентов рынка десктопов.
Корпы палкой гонят в одном направлении и получают продукт. Опенсорс получает кучу велосипедов.
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|1.35, Аноним (35), 11:50, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> развивается как универсальный продукт
Продукт универсальный линуксосодержащий :-)
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|1.43, Аноним (43), 12:00, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Расходимся, в новости ошибка. Должно быть.
>Разработчик из проекта KDE приступил
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|1.48, Аноним (48), 12:06, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Только в формате Flatpak.
> В качестве загрузчика задействован systemd-boot.
> Применяется протокол Wayland.
Парад ненужностей.
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|1.50, Вертел ваши спинеры (?), 12:06, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такой подход к обновлениям применяется давно в Android.
Там два системных раздела: А и В. Один работает, другой обновляется. Затем можно быстро переключиться на обновленный.
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|3.57, Аноним (9), 12:20, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тыщу лет есть z/OS. Она не то что атомарная там бай дизайн невозможно поставить васянопрогу не то что вирус. Из клиентов очередь приходится цену повышать.
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|1.54, Аноним (54), 12:14, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На винде и маке давно есть AI, а тут в очередной раз пытаются сложить окаменелости в другом порядке и надеются что выйдет современная ОС.
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|1.58, Аноним (58), 12:24, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не понятнут, еще один бесперспективный проект. Если только нескучная сборка арча будет на готовой базе.
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