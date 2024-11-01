Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux

Разработчики из проекта KDE приступили к созданию нового независимого дистрибутива KDE Linux, развиваемого под кодовым именем "Project Banana". Дистрибутив изначально развивается как универсальный продукт, пригодный как для разработчиков KDE, так и для обычных пользователей и OEM-производителей оборудования. Для отслеживания состояния разработки ежедневно формируется системный образ, пригодный для загрузки с USB-накопителей. Целью проекта является создание официального поддерживаемого сообществом дистрибутива, оптимально сочетаемого с технологиями KDE и рекомендованного для пользователей и OEM-производителей. Помимо предоставления высококачественного графического интерфейса среди поставленных перед проектом задач упоминается простой механизм восстановления в случае сбоев, поддержание высокого уровня защищённости, акцентирование на самые современные технологии, удобство предустановки и адаптации для нового оборудования, возможность использования в качестве основной платформы для разработчиков KDE, простота переключения между разными редакциями и релизами, создание базиса для распространения KDE в других атомарно обновляемых дистрибутивах. Планируется развивать три базовые редакции дистрибутива: Testing - обновляется ежедневно, отражает состояние master-ветки в Git и рассчитана на тестирование, контроль за качеством и отслеживание процесса разработки.

Enthusiast - нацелена на опытных пользователей и энтузиастов. Выпуски синхронизированы c формированием релизов и тестовых версий KDE (новые сборки публикуются сразу после релизов и бета-версий KDE Plasma).

Stable - включает только стабильные релизы компонентов KDE и выходит с задержкой после релизов KDE из-за проведения дополнительного тестирования и работы по стабилизации. Системное окружение в KDE Linux представляет собой неделимый образ, формируемый на основании содержимого из репозиториев Arch Linux, но поставляемый без разбивки на отдельные пакеты, монтируемый в режиме только для чтения и обновляемый атомарно. Для обновления используются два дисковых раздела - обновление загружается в пассивный раздел, который после перезагрузки становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. Установка и откат обновлений, а также автоматическое резервное копирование и переключение между разными версиями реализовано через механизм снапшотов, предоставляемый файловой системой Btrfs. Для отделения системы от приложений дополнительные программы устанавливаются только в формате Flatpak. Дистрибутивом поддерживаются повторяемые сборки, позволяющие любому желающему верифицировать процесс сборки дистрибутива. Все пользовательские (/home) и изменяемые системные данные хранятся в зашифрованных разделах. В качестве загрузчика задействован systemd-boot. В графическом окружении по умолчанию применяется протокол Wayland. Из специфичных приложений отмечается интерфейс для управления резервными копиями в стиле Apple Time Machine и конфигуратор на базе KConfig XT.



