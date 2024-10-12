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Сформированы сборки KDE Neon на базе Ubuntu 24.04

12.10.2024 14:57

Разработчики проекта KDE Neon, формирующего Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, объявили о переводе сборок на использование LTS-выпуска Ubuntu 24.04. Для загрузки предложено несколько вариантов сборок KDE Neon: User Edition на базе последних стабильных релизов KDE, Testing Edition на базе тестовых веток KDE с ещё не перенесёнными в стабильные выпуски исправлениями ошибок, Unstable Edition на базе находящихся в разработке веток репозитория, в которые переносятся новые возможности, и Developer Edition дополняющий Unstable Edition библиотеками для разработчиков.

Проект KDE neon создан Джонатаном Ридделом (Jonathan Riddell), смещённым с поста лидера дистрибутива Kubuntu, с целью предоставления возможности установки свежих версий программ и компонентов KDE. Сборки и связанные с ними репозитории KDE Neon по возможности обновляются сразу после выхода релизов KDE, заметно раньше чем новые версии KDE появляются в репозиториях дистрибутивов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.neon.kde.org/2024...)
  2. OpenNews: Экспериментальные сборки KDE Neon с KDE 6
  3. OpenNews: KDE neon объявил о прекращении формирования LTS-сборок
  4. OpenNews: В KDE Neon реализована поддержка offline-обновлений
  5. OpenNews: В основные нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition добавлена поддержка Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62036-kde
Ключевые слова: kde, neon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.18, Аноним (-), 18:46, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отличный дистр чтобы пощупать новые кеды.
    Ежедневно его конечно использовать не буду.
     
  • 1.1, Аноним (1), 15:15, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вот интересно, как оно у квин с explicit sync? Потому что гном и меса официально поломаны, разработчики уже признали дефективность всего гномовского стека и неспособность исправить что либо без полной переработки.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 15:17, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я спрашиваю, потому что за несколько месяцев использования explicit sync на nvidia, проблемы пока что только с гномовскими компонентами у меня были. Неужели у кутей всё так хорошо?
     
  • 2.7, анон (?), 16:25, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будь так добр, накидай ссылки на эти проблемы и признания разработчиков гномостека

    Спасибо

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 16:40, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пожалуйста, прогуляйся по ссылкам там и далее, если так интересно: https://www.phoronix.com/news/GNOME-Triple-Buffering-NV

    Но всё сводится к тому, что к explicit sync совершенно не готовы, давайте будем легаси и дальше, а там может вулкан нас спасёт. Это будет очень смешно, если nvidia в самом деле сейчас затащит и умоет всех хейтеров.

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 17:27, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Пожалуйста, прогуляйся по ссылкам там и далее, если так интересно: https://www.phoronix.com/news/GNOME-Triple-Buffering-NV

    А что там?)

     
     
  • 5.14, Аноним (1), 17:48, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там саботажники пришли к тому, что "нам и так хорошо", а определённые решения, заложенные в архитектуру аутсайдерами, оказались ошибочными, и не выдержали проверку временем (и это ещё вейланд только-только начал применяться на десктопах).
     
  • 2.21, Ананас (?), 20:13, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то полгода назад как завезли, был какой-то баг в нвидиевских дровах на 550 версии, пофиксили в 555-ой какой-то там, и вроде работает норм
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:17, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каждый раз эти обновления между версиями в Неоне занимают целые выходные с ручным разбиранием конфликтов зависимостей. Переходом в гном потому что только он запускается и попытках реанимировать кде в новой версии. А 32-х битный вайн на сколько я понял так и не починили.  
     
     
  • 2.16, anonimus (?), 17:57, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что там с 32битным вайном?
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:11, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ubuntu уже не спасти! Хоть во что угодно заворачивайте!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:40, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На счет основного семейства согласен. Но, как же минт, который вполне жизнеспособен?
     
     
  • 3.11, Аноним (13), 17:19, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На счет основного семейства согласен. Но, как же минт, который вполне жизнеспособен?

    Интересно интересно, ответвление от оригинала в данном случае от Debian < Ubuntu < Mint превзошло оригинал?)

     
  • 3.17, Я (??), 18:33, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минт прекрасен, рекомендую.
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 19:53, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не вылезет libadwaita с кнопками на пол экрана где-нибудь из flatpak софтины.
     
  • 2.10, YT (?), 17:11, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что готово и требует лишь закрепление результата спасать не надо. Спец потом переедет и доведет её пока двухсторонки будут бодаться.
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 17:20, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > двухсторонки.

    Что такое двухсторонки?

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 17:57, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некие сущности, имеющие две стороны
     
     
  • 5.22, Аноним (13), 22:23, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аааа понятно) https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B2%D1%8
     

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