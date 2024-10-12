Сформированы сборки KDE Neon на базе Ubuntu 24.04

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|1.18, Аноним (-), 18:46, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Отличный дистр чтобы пощупать новые кеды.
Ежедневно его конечно использовать не буду.
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|1.1, Аноним (1), 15:15, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А вот интересно, как оно у квин с explicit sync? Потому что гном и меса официально поломаны, разработчики уже признали дефективность всего гномовского стека и неспособность исправить что либо без полной переработки.
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|2.3, Аноним (1), 15:17, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я спрашиваю, потому что за несколько месяцев использования explicit sync на nvidia, проблемы пока что только с гномовскими компонентами у меня были. Неужели у кутей всё так хорошо?
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|2.7, анон (?), 16:25, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будь так добр, накидай ссылки на эти проблемы и признания разработчиков гномостека
Спасибо
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|3.9, Аноним (1), 16:40, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пожалуйста, прогуляйся по ссылкам там и далее, если так интересно: https://www.phoronix.com/news/GNOME-Triple-Buffering-NV
Но всё сводится к тому, что к explicit sync совершенно не готовы, давайте будем легаси и дальше, а там может вулкан нас спасёт. Это будет очень смешно, если nvidia в самом деле сейчас затащит и умоет всех хейтеров.
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|5.14, Аноним (1), 17:48, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там саботажники пришли к тому, что "нам и так хорошо", а определённые решения, заложенные в архитектуру аутсайдерами, оказались ошибочными, и не выдержали проверку временем (и это ещё вейланд только-только начал применяться на десктопах).
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|2.21, Ананас (?), 20:13, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где-то полгода назад как завезли, был какой-то баг в нвидиевских дровах на 550 версии, пофиксили в 555-ой какой-то там, и вроде работает норм
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|1.2, Аноним (2), 15:17, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Каждый раз эти обновления между версиями в Неоне занимают целые выходные с ручным разбиранием конфликтов зависимостей. Переходом в гном потому что только он запускается и попытках реанимировать кде в новой версии. А 32-х битный вайн на сколько я понял так и не починили.
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|2.8, Аноним (8), 16:40, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На счет основного семейства согласен. Но, как же минт, который вполне жизнеспособен?
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|3.11, Аноним (13), 17:19, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На счет основного семейства согласен. Но, как же минт, который вполне жизнеспособен?
Интересно интересно, ответвление от оригинала в данном случае от Debian < Ubuntu < Mint превзошло оригинал?)
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|4.20, Аноним (-), 19:53, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока не вылезет libadwaita с кнопками на пол экрана где-нибудь из flatpak софтины.
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|2.10, YT (?), 17:11, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что готово и требует лишь закрепление результата спасать не надо. Спец потом переедет и доведет её пока двухсторонки будут бодаться.
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