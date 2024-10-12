Сформированы сборки KDE Neon на базе Ubuntu 24.04

2.3 , Аноним ( 1 ), 15:17, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я спрашиваю, потому что за несколько месяцев использования explicit sync на nvidia, проблемы пока что только с гномовскими компонентами у меня были. Неужели у кутей всё так хорошо?

2.7 , анон ( ? ), 16:25, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Будь так добр, накидай ссылки на эти проблемы и признания разработчиков гномостека Спасибо

3.9 , Аноним ( 1 ), 16:40, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пожалуйста, прогуляйся по ссылкам там и далее, если так интересно: https://www.phoronix.com/news/GNOME-Triple-Buffering-NV Но всё сводится к тому, что к explicit sync совершенно не готовы, давайте будем легаси и дальше, а там может вулкан нас спасёт. Это будет очень смешно, если nvidia в самом деле сейчас затащит и умоет всех хейтеров.

4.13 , Аноним ( 13 ), 17:27, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Пожалуйста, прогуляйся по ссылкам там и далее, если так интересно: https://www.phoronix.com/news/GNOME-Triple-Buffering-NV А что там?)

5.14 , Аноним ( 1 ), 17:48, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там саботажники пришли к тому, что "нам и так хорошо", а определённые решения, заложенные в архитектуру аутсайдерами, оказались ошибочными, и не выдержали проверку временем (и это ещё вейланд только-только начал применяться на десктопах).

2.21 , Ананас ( ? ), 20:13, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где-то полгода назад как завезли, был какой-то баг в нвидиевских дровах на 550 версии, пофиксили в 555-ой какой-то там, и вроде работает норм

