Выпуск KDE Gear 24.08, набора приложений от проекта KDE

После четырёх месяцев разработки представлено августовское сводное обновление приложений KDE Gear 24.08, развиваемых проектом KDE. Это третье значительное обновление набора приложений, опубликованное в рамках ветки KDE 6 и после перехода на использование библиотеки Qt 6. В составе набора опубликованы выпуски 250 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft. Наиболее заметные изменения: В файловый менеджер Dolphin внесены изменения, нацеленные на упрощение работы с файлами и каталогами, требующими для доступа прав администратора. В меню, показываемое при щелчке правой кнопкой мыши на файле, добавлена опция "Move to New Folder…", позволяющая одним действием создать каталог и переместить в него текущий файл. По умолчанию включено выделение всех файлов при двойном щелчке мышью в области фона. Реализован диалог установки приложения Filelight прямо из Dolphin, выводимый при попытке получения информации о свободном пространстве на накопителе, если Filelight не установлен (после установки Filelight становится доступна карта расходования дискового пространства в привязке к файлам и каталогам).

В эмулятор терминала Konsole добавлена кнопка для автоматического сохранения в отдельный файл всей информации, выводимой в терминал. Предоставлена возможность добавления закладок на места в длинном выводе - при двойном щелчке мыши во время прокрутки на ползунке прокрутки появляется специальная метка, позволяющая быстро вернуться на нужную позицию.





В видеоредакторе Kdenlive предложен новый редактор для настройки переходов между ключевыми кадрами с использованием кривых, который позволяет настраивать поведение эффектов и методов плавного появления или исчезновения изображения. Переработан виджет стека эффектов и улучшен эффект трансформации, в котором появилась возможность выбирать клипы напрямую из монитора (область интерфейса, отображающая последовательность редактируемых клипов).

В ассистент в путешествиях Itinerary добавлены инструменты для планирования поездки и составления расписания, позволяющие определить где и когда нужно быть, и хранящие в одном месте сопутствующие документы, такие как билеты, посадочные талоны и медицинские справки, а также информацию о самих местах.

В приложении Kongress, предназначенном для сопровождения посетителей конференций, реализована возможность просмотра карты места проведения мероприятия.

В Tokodon, реализацию клиента к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, добавлена возможность вывода уведомлений о регистрации новых пользователей на сервере. При составлении сообщений упрощено цитирование других сообщений, прикрепление изображений из интернета и вызов внешнего текстового редактора. При просмотре сообщений появилась поддержка прокрутки целыми экранами, используя клавиши Page Up и Page Down.

В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, добавлена опция для автоматического блокирования инвайтов от неизвестных лиц, c которыми пользователь не пересекается в общих чатах.

В web-браузер Falkon внесены оптимизации и предоставлена возможность настройки параметров, связанных с конфиденциальностью и функциональностью, в привязке к отдельным сайтам (например, можно запретить JavaScript для не заслуживающих доверия сайтов).

В музыкальный проигрыватель Elisa добавлена возможность добавления трека или альбома в позицию в списке воспроизведения, следующую сразу за текущей композицией. Реализована поддержка изменения размеров боковой панели и области со списком воспроизведения.

В текстовом редакторе Kate в плагине форматирования документа улучшена поддержка сценариев bash и fish, кода на языке D, файлов конфигурации Nix, скриптов opsi, файлов QML и YAML. Через обращение к серверам LSP (Language Server Protocol) добавлена поддержка языков Gleam, PureScript и Typst. В плагин управления проектами и сборкой с использованием CMake добавлена возможность открытия сборочного каталога для получения файлов и сборочных целей.

В просмотрщике документов Okular улучшена совместимость с PDF-файлами, содержащими заполняемые формы ввода. Улучшена работа на платформе Windows. Повышено удобство масштабирования. Добавлена информация о корректности цифровых подписей, заверяющих документ.

В видеопроигрывателе PlasmaTube, позволяющем просматривать видео с YouTube и других видеосервисов, добавлена опция для блокирования рекламных секций в видео.