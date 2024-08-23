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Выпуск KDE Gear 24.08, набора приложений от проекта KDE

23.08.2024 08:19

После четырёх месяцев разработки представлено августовское сводное обновление приложений KDE Gear 24.08, развиваемых проектом KDE. Это третье значительное обновление набора приложений, опубликованное в рамках ветки KDE 6 и после перехода на использование библиотеки Qt 6. В составе набора опубликованы выпуски 250 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft.

Наиболее заметные изменения:

  • В файловый менеджер Dolphin внесены изменения, нацеленные на упрощение работы с файлами и каталогами, требующими для доступа прав администратора. В меню, показываемое при щелчке правой кнопкой мыши на файле, добавлена опция "Move to New Folder…", позволяющая одним действием создать каталог и переместить в него текущий файл. По умолчанию включено выделение всех файлов при двойном щелчке мышью в области фона.

    Реализован диалог установки приложения Filelight прямо из Dolphin, выводимый при попытке получения информации о свободном пространстве на накопителе, если Filelight не установлен (после установки Filelight становится доступна карта расходования дискового пространства в привязке к файлам и каталогам).

  • В эмулятор терминала Konsole добавлена кнопка для автоматического сохранения в отдельный файл всей информации, выводимой в терминал. Предоставлена возможность добавления закладок на места в длинном выводе - при двойном щелчке мыши во время прокрутки на ползунке прокрутки появляется специальная метка, позволяющая быстро вернуться на нужную позицию.

  • В видеоредакторе Kdenlive предложен новый редактор для настройки переходов между ключевыми кадрами с использованием кривых, который позволяет настраивать поведение эффектов и методов плавного появления или исчезновения изображения. Переработан виджет стека эффектов и улучшен эффект трансформации, в котором появилась возможность выбирать клипы напрямую из монитора (область интерфейса, отображающая последовательность редактируемых клипов).
  • В ассистент в путешествиях Itinerary добавлены инструменты для планирования поездки и составления расписания, позволяющие определить где и когда нужно быть, и хранящие в одном месте сопутствующие документы, такие как билеты, посадочные талоны и медицинские справки, а также информацию о самих местах.
  • В приложении Kongress, предназначенном для сопровождения посетителей конференций, реализована возможность просмотра карты места проведения мероприятия.
  • В Tokodon, реализацию клиента к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, добавлена возможность вывода уведомлений о регистрации новых пользователей на сервере. При составлении сообщений упрощено цитирование других сообщений, прикрепление изображений из интернета и вызов внешнего текстового редактора. При просмотре сообщений появилась поддержка прокрутки целыми экранами, используя клавиши Page Up и Page Down.
  • В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, добавлена опция для автоматического блокирования инвайтов от неизвестных лиц, c которыми пользователь не пересекается в общих чатах.
  • В web-браузер Falkon внесены оптимизации и предоставлена возможность настройки параметров, связанных с конфиденциальностью и функциональностью, в привязке к отдельным сайтам (например, можно запретить JavaScript для не заслуживающих доверия сайтов).
  • В музыкальный проигрыватель Elisa добавлена возможность добавления трека или альбома в позицию в списке воспроизведения, следующую сразу за текущей композицией. Реализована поддержка изменения размеров боковой панели и области со списком воспроизведения.
  • В текстовом редакторе Kate в плагине форматирования документа улучшена поддержка сценариев bash и fish, кода на языке D, файлов конфигурации Nix, скриптов opsi, файлов QML и YAML. Через обращение к серверам LSP (Language Server Protocol) добавлена поддержка языков Gleam, PureScript и Typst. В плагин управления проектами и сборкой с использованием CMake добавлена возможность открытия сборочного каталога для получения файлов и сборочных целей.
  • В просмотрщике документов Okular улучшена совместимость с PDF-файлами, содержащими заполняемые формы ввода. Улучшена работа на платформе Windows. Повышено удобство масштабирования. Добавлена информация о корректности цифровых подписей, заверяющих документ.
  • В видеопроигрывателе PlasmaTube, позволяющем просматривать видео с YouTube и других видеосервисов, добавлена опция для блокирования рекламных секций в видео.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Инцидент с темой оформления KDE, удаляющей пользовательские файлы
  5. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  6. OpenNews: Релиз KDE 6.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61746-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 08:30, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > добавлена кнопка для автоматического сохранения в отдельный файл всей информации, выводимой в терминал.

    ОАЗУАЛЕЛЕЛЕЛЕ ЛЕ!
    А на самом деле по описанию выглядит полезным, особенно там, где не хотелось бы самостоятельно перенаправлять или копировать поток терминала для файла.

    > мастодон, матрикс

    Там уже появился контент, ради которого стоит ставить клиенты?

     
     
  • 2.2, мяв (?), 08:37, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в матрице довольно большое ру-сообшество, есть комнаты с мостами в телеграмм/дискорд.
     
     
  • 3.7, Жироватт (ok), 09:51, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мастодон

    Контента под ру-сегмент там до сих пор с гулькин нос, с перебивками на woke-чепуху?
    > Матрикс

    Тут больше интересует не сколько контент, а сколько бесшовная интеграция с ватсаппом/вибером (r/w) и бесшовная миграция отдельных взятых контактов, которые до сих пор в WA/VB/TG из-за каналов и контактов

     
     
  • 4.9, Анон1110м (?), 10:16, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WhatsApp и Viber не нужны. Как и Mastodon.
     
  • 3.15, Fracta1L (ok), 12:02, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в матрице довольно большое ру-сообшество

    Насколько много там нормальных базированных людей? Общаться с соевыми полупокерами как-то нет желания.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:42, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Базированные люди это как?
     

  • 1.4, нитгитлистер (?), 09:07, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    видеоредактор допилили, аудиопроигрыватель допилили. даже пдфник чутка подтянули. а когда уже сколько-нибудь вменяемый аналог фотошопа или корела появится?
     
     
  • 2.6, ASRSim (?), 09:20, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чём здесь KDE, да и видеоредактор тут лишнее.
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 10:40, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > вменяемый аналог фотошопа

    Krita вполне хороша. Тебе нарезать мемасики для одноклассников хватит.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:54, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Krita намного лучше gimp, если что. Некоторые любят утверждать, что gimp аналог фотошопа, забывая добавить, что версии 1990 года.
     
  • 3.17, нитгитлистер (?), 12:38, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> вменяемый аналог фотошопа
    > Krita вполне хороша. Тебе нарезать мемасики для одноклассников хватит.

    не спорю. она хороша, но заточена под иллюстраторов и художников)) не совсем мой профиль. нет в ней тех функций, которые я в работе юзаю постоянно

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:18, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, что со старым багом https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=483638
     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 09:53, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь из аура (или что там у тебя) старый krdp, который на дочернем процессе, а не на библиотеке (из-за ограничений ВЕЙЛЕНД, хе-хе-хе).
     
  • 2.14, nume (ok), 12:02, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано " RESOLVED FIXED "
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:11, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    плазматуб со встроенным впн есть?
    Много полезных доработок в целом.
     
  • 1.16, nume (ok), 12:07, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у Kdenlive почти миллион скачиваний на flathub, неужели такой популярный?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:41, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я им пользуюсь
     

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