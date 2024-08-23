Выпуск KDE Gear 24.08, набора приложений от проекта KDE

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|1.1, Жироватт (ok), 08:30, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> добавлена кнопка для автоматического сохранения в отдельный файл всей информации, выводимой в терминал.
ОАЗУАЛЕЛЕЛЕЛЕ ЛЕ!
А на самом деле по описанию выглядит полезным, особенно там, где не хотелось бы самостоятельно перенаправлять или копировать поток терминала для файла.
> мастодон, матрикс
Там уже появился контент, ради которого стоит ставить клиенты?
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|2.2, мяв (?), 08:37, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в матрице довольно большое ру-сообшество, есть комнаты с мостами в телеграмм/дискорд.
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|3.7, Жироватт (ok), 09:51, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мастодон
Контента под ру-сегмент там до сих пор с гулькин нос, с перебивками на woke-чепуху?
> Матрикс
Тут больше интересует не сколько контент, а сколько бесшовная интеграция с ватсаппом/вибером (r/w) и бесшовная миграция отдельных взятых контактов, которые до сих пор в WA/VB/TG из-за каналов и контактов
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|3.15, Fracta1L (ok), 12:02, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в матрице довольно большое ру-сообшество
Насколько много там нормальных базированных людей? Общаться с соевыми полупокерами как-то нет желания.
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|1.4, нитгитлистер (?), 09:07, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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видеоредактор допилили, аудиопроигрыватель допилили. даже пдфник чутка подтянули. а когда уже сколько-нибудь вменяемый аналог фотошопа или корела появится?
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|2.10, НяшМяш (ok), 10:40, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вменяемый аналог фотошопа
Krita вполне хороша. Тебе нарезать мемасики для одноклассников хватит.
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|3.12, Аноним (12), 11:54, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Krita намного лучше gimp, если что. Некоторые любят утверждать, что gimp аналог фотошопа, забывая добавить, что версии 1990 года.
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|3.17, нитгитлистер (?), 12:38, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> вменяемый аналог фотошопа
> Krita вполне хороша. Тебе нарезать мемасики для одноклассников хватит.
не спорю. она хороша, но заточена под иллюстраторов и художников)) не совсем мой профиль. нет в ней тех функций, которые я в работе юзаю постоянно
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|2.8, Жироватт (ok), 09:53, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставь из аура (или что там у тебя) старый krdp, который на дочернем процессе, а не на библиотеке (из-за ограничений ВЕЙЛЕНД, хе-хе-хе).
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|1.16, nume (ok), 12:07, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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у Kdenlive почти миллион скачиваний на flathub, неужели такой популярный?
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