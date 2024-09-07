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Проект KDE представил шестое поколение ноутбуков KDE Slimbook

07.09.2024 19:58

Проект KDE начал распространение шестого поколения ноутбуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook. Продукт KDE Slimbook VI разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Программная начинка основана на рабочем столе KDE Plasma 6, системном окружении KDE Neon на базе Ubuntu и подборке свободных приложений, таких как графический редактор Krita, система 3D-проектирования Blender, САПР FreeCAD и редактор видео Kdenlive. Графическое окружение по умолчанию использует протокол Wayland. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

Новый ноутбук оснащён 16-дюймовым экраном (2560x1600, 16:10, sRGB 100% 120 Hz) и примечателен применением процессора AMD Ryzen 7 8845HS (8 ядер, 16 потоков, 3.8-5.1GHz) и GPU AMD Radeon 780M (12 ядер RDNA 3, 2700 MHz). Устройство снабжено 2 портами USB-C 3.2 c DisplayPort 1.4, тремя портами USB-A 3.2, HDMI, Wifi 6 RTL8852BE-CG AC/AX, Bluetooth 5.2, четырьмя двухватными громкоговорителями и физически отключаемой web-камерой HD 720P 1.0M. Возможно подключение до трёх внешних мониторов (1 через HDMI и 2 через USB-C DisplayPort). Комплектация предусматривает установку до 96 ГБ ОЗУ (5600 MHz DDR5) и 8 ТБ SSD (два слота SSD NVMe PCIe 4.0 M.2). Размер: 356.6*248.5*20.3мм, вес 1.85 кг. Заявленное время автономной работы - 12 часов. Цена устройства - 1099 евро.



  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/kdecommuni...)
  2. OpenNews: Отчёт проекта KDE за 2023 год
  3. OpenNews: Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook 2
  4. OpenNews: Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook
  5. OpenNews: Проект KDE представил ультрабук KDE Slimbook
  6. OpenNews: Проект Kubuntu представил вторую модель ноутбука Kubuntu Focus
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61823-kde
Ключевые слова: kde, slimbook
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:10, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Если бы оно было на арм процессоре я бы тоже не купил.
     
     
  • 2.15, 1 (??), 21:39, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не по сеньке шапка.
     

  • 1.2, Аноним (1), 20:14, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отдельное фи этой нижней летающей панели как же она бесит когда при разворачивании окна она приклеивается, а при сворачивании обратно улетает и так каждый раз. Кому такое может нравиться?
     
     
  • 2.5, BlackRot (ok), 20:22, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А мне нравиться! Кайфую от того как это реализовано.
    Если тебе не нравиться, то отключи летающую панель и не ной.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 21:59, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем такое делать по дефолту. Лучше бы уж все время летала или никогда не летала.
     
  • 2.9, Клон (?), 20:29, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть такое, но лечится элементарно, редактированием плазма-темы или автоскрытием панели.
     
     
  • 3.21, BrainFucker (ok), 22:18, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > редактированием плазма-темы

    В настройках просто чекбокс есть floating on/off.

    Я у себя оставил, т.к. использую автоскрытие, не мешает. Без автоскрытия да, выглядело бы по дурацки.

     
  • 2.27, Аноним (27), 23:00, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Кому такое может нравиться?

    Подросткам.

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:20, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как по мне - пушка
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 00:18, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на 16" разрешение экрана должно быть не менее 3840×2160. а лучше 5120×2880

    то, что они сделали должно быть максимум 14" диагонали.

     
     
  • 3.40, Аноним (27), 00:29, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 3840×2160

    Оно тогда и стоить будет раза в 2 дороже.

    > 5120×2880

    А это уже перебор. Даже в очках без лупы не разберешься (скейлинг менее 2 и более 2 вреден с точки зрения производительности и качества отрисовки).

     
  • 3.45, Аноним (45), 01:46, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обсуждая разрешение, 16:9 на ноутбуке быть вообще не должно.
     
  • 3.48, penetrator (?), 02:42, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что потом? скейлить DPI, чтобы ничего на твою 14-ку не влазило? мне 16 - мало

    я думаю что лучше родное разрешение, меньше головной боли, пиксели крупными не кажутся, может не так гламурненько все это выглядит, но я не всматриваюсь с расстояния 15 см

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:21, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GPU AMD Radeon

    Верное решение. Потому что Nvidia нормально не работает c Linux и UNIX.

     
     
  • 2.7, BlackRot (ok), 20:24, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, но что-то дороговато мне кажется.
    Думаю за эти деньги можно взять что-то интереснее и самому накатить туда KDE.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:50, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Там скоро в продаже появятся ноуты с Lunar Lake.
    Тесты Radeon 780M и Arc 140V:
    https://videocardz.com/newz/intel-arc-140v-xe2-gpu-outperforms-arc-a370m-appro
     
  • 2.37, Аноним (37), 00:15, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы ошибаетесь.
     

  • 1.6, Аноним (4), 20:24, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > физически отключаемой web-камерой

    Неотключаемый микрофон иногда дает более "интересную" информацию, поэтому отключение/заклеивание камеры бесполезно. Если вы о том же.

     
     
  • 2.10, AleksK (ok), 20:29, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уровень микрофона до нуля и все проблемы.
     
     
  • 3.16, Аноним (45), 21:51, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уровень яркости камеры до нуля и все проблемы.
     
     
  • 4.20, AleksK (ok), 22:16, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Уровень яркости камеры до нуля и все проблемы.

    Уровень яркости камеры устанавливается в каждом приложении, а уровень записи микрофона системно.

     
     
  • 5.43, Аноним (45), 01:36, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уровень яркости камеры устанавливается в каждом приложении,

    Вообще-то как раз аппаратно.

    > а уровень записи микрофона системно.

    Чтобы менять системную громкость, достаточно юзерских прав.

     
  • 2.26, Аноним (27), 22:59, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Неотключаемый микрофон иногда дает более "интересную" информацию

    В моём Dell Latitude оно отключается прямо в бивосе. Как камера так и микрофон на выбор. Видимо не зря добавлена такая функциональность.

     
  • 2.29, Поставил Линукс на древний мак (?), 23:21, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая качество звука со встроенного микрофона большинства ноутов, кроме шипения и гудения, никакой информации не насобираешь.
     
     
  • 3.44, Аноним (45), 01:41, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая качество камер большинства ноутбуков…
    Вообще страх подглядывания идёт с (не особо давних) пуританских времён — о боже, меня увидят с голой иськой и это будет позор на весь мир! А какая ещё чувствительная информация может уйти по визуальному каналу? Да по сути никакой. Вон Дзюба спалился, все поржали, бездельники тему ещё месяц помусолили и все всё забыли.
    А вот через аудио можно узнать гораздо, гораздо больше.
     

  • 1.8, AleksK (ok), 20:28, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец до них дошло что дискретка от невидии в фирменном ноутбуке под линукс это полный бред. Или это был фирменный ноут федоры я уж и не помню.
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.11, Аноним (11), 20:41, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подходит для тех кто не умеет делать загрузочную флэшку, но думает что он уже на тёмной стороне...
     
  • 1.12, cheburnator9000 (ok), 20:49, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Цена устройства - 1099 евро.

    😁

    Excalibur 16 AMD Ryzen 7 8845HS

    RAM SO-DIMM [for better performance, choose a kit of 2 modules]: 2x8 = 16GB DDR5
    SSD NVMe: 250GB NVMe

    Total 1,199.00 €

    😁

    RAM SO-DIMM [for better performance, choose a kit of 2 modules]: 2x32 = 64GB DDR5
    SSD NVMe: 1TB NVMe

    Total 1,519.00 €


    😁

     
     
  • 2.14, AleksK (ok), 21:05, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Honor x16 plus 32 памяти 1 ТБ жёсткий от 75 тысяч на озоне.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 22:02, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Но озоне только левый брак и Скам. Даже на алике брать не так страшно.  
     
     
  • 4.25, Аноним (27), 22:55, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оно всё на одном конвейере делается.
     
  • 2.17, 1 (??), 21:52, 07/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.22, 8220Name8221 (?), 22:25, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во 👍 для учёбы в самый раз
     
     
  • 2.23, Серж (??), 22:48, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думал для учёбы нужно наличие 4060 😅
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:35, 07/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.24, Аноним (27), 22:52, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это же ноуты на базе платформы Clevo втридорога.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 23:22, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но зато клёво :)
     

  • 1.28, Поставил Линукс на древний мак (?), 23:10, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В каталоге клево наверняка есть близнец без шильдика.
     
  • 1.32, Avririon (ok), 23:32, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А можно было не выёживаться и поставить нормальный 1080р дисплей на 75 герц. Получилось бы дешевле, производительнее, энергоэкономичнее и умно. Более 1080 на 16 дюймов - чушь для быдла.
     

  • 1.35, Швондик (?), 00:04, 08/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.36, Аноним (-), 00:05, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и подборке свободных приложений [...]  САПР FreeCAD

    Не ребята, вот ЭТИМ хвастаться просто стыдно!
    Боже, насколько оно тормозное и глючное... По сравнению с солидворксом.
    Да по сравнению с чем угодно с Автокадом, с Компасом, даже с Фюженом.
    В эти моменты проклинаю тот день, когда решил перестать пиратить софт.

     
  • 1.41, Anoni (?), 01:30, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    PIDorRUST-ы пока не сделают полную бинарную совместимость с С, не пускать их в ядро сектантов этих конченных!
     
  • 1.46, Аноним (46), 02:23, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообщем делают ОС под свои ноутбуки наподобии Apple.
     
  • 1.47, Аноним (46), 02:27, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Цена устройства - 1099 евро.

    Не ну а че донаты им мало в KDE Plasma.

     
  • 1.49, Аноним (49), 04:20, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием

    простите, чото взоржал

     

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