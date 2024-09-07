Проект KDE представил шестое поколение ноутбуков KDE Slimbook

Проект KDE начал распространение шестого поколения ноутбуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook. Продукт KDE Slimbook VI разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Программная начинка основана на рабочем столе KDE Plasma 6, системном окружении KDE Neon на базе Ubuntu и подборке свободных приложений, таких как графический редактор Krita, система 3D-проектирования Blender, САПР FreeCAD и редактор видео Kdenlive. Графическое окружение по умолчанию использует протокол Wayland. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

Новый ноутбук оснащён 16-дюймовым экраном (2560x1600, 16:10, sRGB 100% 120 Hz) и примечателен применением процессора AMD Ryzen 7 8845HS (8 ядер, 16 потоков, 3.8-5.1GHz) и GPU AMD Radeon 780M (12 ядер RDNA 3, 2700 MHz). Устройство снабжено 2 портами USB-C 3.2 c DisplayPort 1.4, тремя портами USB-A 3.2, HDMI, Wifi 6 RTL8852BE-CG AC/AX, Bluetooth 5.2, четырьмя двухватными громкоговорителями и физически отключаемой web-камерой HD 720P 1.0M. Возможно подключение до трёх внешних мониторов (1 через HDMI и 2 через USB-C DisplayPort). Комплектация предусматривает установку до 96 ГБ ОЗУ (5600 MHz DDR5) и 8 ТБ SSD (два слота SSD NVMe PCIe 4.0 M.2). Размер: 356.6*248.5*20.3мм, вес 1.85 кг. Заявленное время автономной работы - 12 часов. Цена устройства - 1099 евро.