Проект KDE представил шестое поколение ноутбуков KDE Slimbook

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|1.2, Аноним (1), 20:14, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отдельное фи этой нижней летающей панели как же она бесит когда при разворачивании окна она приклеивается, а при сворачивании обратно улетает и так каждый раз. Кому такое может нравиться?
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|2.5, BlackRot (ok), 20:22, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А мне нравиться! Кайфую от того как это реализовано.
Если тебе не нравиться, то отключи летающую панель и не ной.
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|3.18, Аноним (18), 21:59, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем такое делать по дефолту. Лучше бы уж все время летала или никогда не летала.
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|2.9, Клон (?), 20:29, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть такое, но лечится элементарно, редактированием плазма-темы или автоскрытием панели.
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|3.21, BrainFucker (ok), 22:18, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> редактированием плазма-темы
В настройках просто чекбокс есть floating on/off.
Я у себя оставил, т.к. использую автоскрытие, не мешает. Без автоскрытия да, выглядело бы по дурацки.
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|2.39, Аноним (39), 00:18, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на 16" разрешение экрана должно быть не менее 3840×2160. а лучше 5120×2880
то, что они сделали должно быть максимум 14" диагонали.
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|3.40, Аноним (27), 00:29, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 3840×2160
Оно тогда и стоить будет раза в 2 дороже.
> 5120×2880
А это уже перебор. Даже в очках без лупы не разберешься (скейлинг менее 2 и более 2 вреден с точки зрения производительности и качества отрисовки).
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|3.45, Аноним (45), 01:46, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обсуждая разрешение, 16:9 на ноутбуке быть вообще не должно.
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|3.48, penetrator (?), 02:42, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и что потом? скейлить DPI, чтобы ничего на твою 14-ку не влазило? мне 16 - мало
я думаю что лучше родное разрешение, меньше головной боли, пиксели крупными не кажутся, может не так гламурненько все это выглядит, но я не всматриваюсь с расстояния 15 см
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|1.4, Аноним (4), 20:21, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> GPU AMD Radeon
Верное решение. Потому что Nvidia нормально не работает c Linux и UNIX.
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|2.7, BlackRot (ok), 20:24, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, но что-то дороговато мне кажется.
Думаю за эти деньги можно взять что-то интереснее и самому накатить туда KDE.
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|1.6, Аноним (4), 20:24, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> физически отключаемой web-камерой
Неотключаемый микрофон иногда дает более "интересную" информацию, поэтому отключение/заклеивание камеры бесполезно. Если вы о том же.
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|4.20, AleksK (ok), 22:16, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Уровень яркости камеры до нуля и все проблемы.
Уровень яркости камеры устанавливается в каждом приложении, а уровень записи микрофона системно.
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|5.43, Аноним (45), 01:36, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уровень яркости камеры устанавливается в каждом приложении,
Вообще-то как раз аппаратно.
> а уровень записи микрофона системно.
Чтобы менять системную громкость, достаточно юзерских прав.
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|2.26, Аноним (27), 22:59, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Неотключаемый микрофон иногда дает более "интересную" информацию
В моём Dell Latitude оно отключается прямо в бивосе. Как камера так и микрофон на выбор. Видимо не зря добавлена такая функциональность.
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|3.44, Аноним (45), 01:41, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая качество камер большинства ноутбуков…
Вообще страх подглядывания идёт с (не особо давних) пуританских времён — о боже, меня увидят с голой иськой и это будет позор на весь мир! А какая ещё чувствительная информация может уйти по визуальному каналу? Да по сути никакой. Вон Дзюба спалился, все поржали, бездельники тему ещё месяц помусолили и все всё забыли.
А вот через аудио можно узнать гораздо, гораздо больше.
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|1.8, AleksK (ok), 20:28, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец до них дошло что дискретка от невидии в фирменном ноутбуке под линукс это полный бред. Или это был фирменный ноут федоры я уж и не помню.
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|1.11, Аноним (11), 20:41, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Подходит для тех кто не умеет делать загрузочную флэшку, но думает что он уже на тёмной стороне...
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|1.12, cheburnator9000 (ok), 20:49, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Цена устройства - 1099 евро.
😁
Excalibur 16 AMD Ryzen 7 8845HS
RAM SO-DIMM [for better performance, choose a kit of 2 modules]: 2x8 = 16GB DDR5
SSD NVMe: 250GB NVMe
Total 1,199.00 €
😁
RAM SO-DIMM [for better performance, choose a kit of 2 modules]: 2x32 = 64GB DDR5
SSD NVMe: 1TB NVMe
Total 1,519.00 €
😁
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|3.19, Аноним (18), 22:02, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Но озоне только левый брак и Скам. Даже на алике брать не так страшно.
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|1.32, Avririon (ok), 23:32, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А можно было не выёживаться и поставить нормальный 1080р дисплей на 75 герц. Получилось бы дешевле, производительнее, энергоэкономичнее и умно. Более 1080 на 16 дюймов - чушь для быдла.
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|1.36, Аноним (-), 00:05, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> и подборке свободных приложений [...] САПР FreeCAD
Не ребята, вот ЭТИМ хвастаться просто стыдно!
Боже, насколько оно тормозное и глючное... По сравнению с солидворксом.
Да по сравнению с чем угодно с Автокадом, с Компасом, даже с Фюженом.
В эти моменты проклинаю тот день, когда решил перестать пиратить софт.
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|1.41, Anoni (?), 01:30, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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PIDorRUST-ы пока не сделают полную бинарную совместимость с С, не пускать их в ядро сектантов этих конченных!
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|1.49, Аноним (49), 04:20, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием
простите, чото взоржал
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