Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3

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|2.7, 0x00000000 (?), 16:17, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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не дай боже файловый менеджер по умолчанию не обрубок даже без возможности создавать файлы
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|2.50, Аноним (50), 18:00, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В виджете, показывающем список открытых окон в панели (Task Manager), реализована возможность показа обычных текстовых всплывающих подсказок, в случае отключения в настройках показа эскизов содержимого окна.
шёл 2025 год, инновации в Linux зашкаливали
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|1.3, Аноним (3), 16:07, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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в сером на сером улучшенная прозрачность серого и добавлена пиксельная сетка что бы серые пиксели не пересекались
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|2.25, Аноним (25), 16:51, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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До софт фриза чуть больше месяца - так что очень надеюсь что завезут) сам на трикси.
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|2.30, Аноним (30), 17:09, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Kubuntu 25.04 давно 6.3 beta.
А они пакеты из Debian берут.
Так что будет.
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|1.10, macOS (?), 16:20, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какое же всё оно нагромождённое и вырвиглазное. Очередное яркое тому подтверждение, что в macOS вбухиваются на UI/UX миллиарды, а здесь люди наверное даже дизайнерского образования не имеют (представьте себе, да, этому учат в универе).
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|2.21, Аноним (21), 16:45, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень смешно. Разверни настройки в macOS на весь экран. Ну или при первоначальной настройке системы, попробуй выбрать язык за один клик, как это делается в нормальных системах. Мак выглядит относительно неплохо, но вот удобство использования (тот самый UX) там сейчас начинает хромать.
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|3.33, Аноним (33), 17:13, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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главное что углы закруглили, на это не грех миллиарды потратить
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|2.39, Аноним (36), 17:23, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все эти мнимые миллиарды были потрачены на разработку графического интерфейса в Xerox PARC для Xerox Alto. Джобсу стоило украсть интерфейс, с тех времен интерфейс ни разу не притерпевал серьёзных изменений, на считая перекрашивания иконок.
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|3.51, Аноним (-), 18:01, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с тех времен интерфейс ни разу не притерпевал серьёзных изменений,
> на считая перекрашивания иконок.
А как же squircle??
Это же был просто прорыв в дизайне!
Ну и отказ от скеоморфизма, тоже пришлось перерисовать почти все.
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|1.13, Аноним (13), 16:24, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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1. Жрёт память как не в себя, а также даже панель задач (держи виндузятника, trueЪ-linuxoid использует только htop!) лагает. Потому что "для того, чтобы добавить выпадающий список на страницу настроек нам пришлось переписать её на QML и Kirigami". С таким майндсетом - всё будет жрать и лагать. Это даже хуже, чем mindset любителей раста - и них хотя-бы не движок JavaScript под капотом.
2. kwin при использовани вейланда выкручивает яркость экрана на максимум через DDC. После плазма её крутит в соответсви с настройкой. Каждое выкручивание приводит к записи во флешку в мониторе, так что export POWERDEVIL_NO_DDCUTIL=1 абсолютная необходимость
3. colord на иксах похоронен.
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|2.16, macOS (?), 16:30, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не движок JavaScript
Так наверное пора бы обновиться, а не сидеть в 2к25 году на компе типа Pentium 4 или какой там у тебя Athlon XP. На современном железе разницы в производительности между Си или JS нет от слова совсем, а вот в плане скорости разработки она существенна.
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|2.20, Аноним (20), 16:38, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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5ка жрет меньше гнома , на уровне крысы переписанной на гтк3
на счет 6ки не могу сказать , пока не тестил
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|3.45, Аноним (43), 17:36, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пятёрочка кед жрёт проц сильнее xfce, а потребление ОЗУ в 2025 году - не показатель вообще.
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|2.23, Anonimous (?), 16:48, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Жрёт память как не в себя
16 Гб хватает для комфортной работы с офисом, браузером, гимпом, инскейпом, телегой…
Из них всех кеды кушают наименьший объём оперативки.
> POWERDEVIL_NO_DDCUTIL=1 абсолютная необходимость
С 2013 года на кедах безвылазно. На 3-х ноутах и паре мониторов за это время никаких проблем не замечено. До сих пор Lenovo G700 2012 (вроде) года выпуска играет Эппл Мьюзик ежедневно с перманентно включенным экраном, который от времени суток яркость регулирует.
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|3.59, macOS (?), 18:09, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С 2013 года на кедах безвылазно.
Почему же ты клoун тогда сейчас сидишь на винде?
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|2.27, Аноним (21), 16:59, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Буквально вчера тестил Plasma 6 на ноуте 2011 года (ему уже почти 14 лет, карл!), с не самым мощным процессором (i3 gen2) и 4Gb оперативы - всё прекрасно и плавно работает.
> kwin при использовани *вейланда*
> colord на *иксах* похоронен
Ты уж определись, на иксах сидишь или на wayland.
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|2.48, Аноним (48), 17:47, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Каждое выкручивание приводит к записи во флешку в мониторе, так что export POWERDEVIL_NO_DDCUTIL=1 абсолютная необходимость
Что это значит? Типа расходует циклы флеш памяти монитора, каждый раз, как увеличиваешь яркость?
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|2.42, Аноним (43), 17:30, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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KSysGuard - очень глючное и сырое приложение. Всегда падало при просмотре графиков нагрузки. Хорошо, что его удалили из кед!
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|2.18, macOS (?), 16:30, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> единственная нормальная de
Это Windows 10 и macOS. Остальное от безделья.
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|4.65, нейм (?), 18:13, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно - пытается всех подряд догнать и рассказать как ему все безразличны
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|3.26, Anonimous (?), 16:53, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Windows
любой версии – лютое отстоище в плане удобства работы.
В бегать кедах удобнее, чем на шпильках.
> MacOS
Это удобно, да, и красиво.
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|4.55, Аноним (48), 18:05, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> MacOS
Угу, ctrl в терминале, cmd как ctrl, по приложению на раб стол.
Удобно)
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|3.56, Аноним (56), 18:07, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это Windows 10
Я как раз сбежал на кеды от того ужаса и дерьма, что они натворили в 10-к.
7-8 лет пытался привыкнуть, но не срослось.
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|3.67, нейм (?), 18:14, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спартанский ответ. Такой же обрезанный по функциям и смыслу, как и сам гном.
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|1.32, Loki13 (ok), 17:12, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлен сервис, определяющий когда ядро принудительно завершает приложение из-за нехватки памяти в системе, и выводящий соответствующее уведомление.
Неужели хоть кто-то догадался? А то иди, читай dmesg, ищи почему у тебя процесс просто исчез.
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|1.41, Аноним (43), 17:29, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучшее DE! Только в кедах с версии 4.0 есть нормальная панель задач с превьюхами в реальном времени. Остальные DE спустя 17 лет не смогли реализовать данную возможность. УВЫ И АХ.
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|2.53, Аноним (50), 18:03, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зачем же так откровенно врать? в гноме это реализовано, в xfce тоже в отдельном апплете с представлением задач в стиле Windows 7
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|1.46, АнонимЭскобар (?), 17:42, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Гном невозможно использовать потому что эта среда для идиотов, кеды невозможно использовать, потому что эта среда аутистов.
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|1.52, Аноним (52), 18:01, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Модернизирован эффект приближения, который при значительном изменении масштаба теперь показывает сетку для наглядного разделения отдельных пикселей."
Надеюсь эта шляпа отключается и не надо будет страдать глазами от этой решётки, как на видео.
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|1.57, Аноним (52), 18:07, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"удалён раздел с настройками "Settings", который объединён с разделом "System""
Ну оооочень спорное решение.
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