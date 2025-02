После четырёх месяцев разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3. Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon и openSUSE (Argon, основанный на openSUSE Leap, и Krypton, основанный на openSUSE Tumbleweed). Основные изменения: В композитном менеджере KWin переработана поддержка дробного масштабирования. Для сокращения размытости и повышения чёткости при увеличении масштаба обеспечена привязка к пиксельной сетке экрана.

Модернизирован эффект приближения, который при значительном изменении масштаба теперь показывает сетку для наглядного разделения отдельных пикселей.





В режиме ночной подсветки повышена точность отображения цветов, независимо от использования ICC-профилей. В KWin добавлен параметр для настройки точности отображения цветов.

Включена лёгкая прозрачность для виджетов, размещаемых на рабочем столе, и для всплывающих окон элементов панели.

В виджете, показывающем список открытых окон в панели (Task Manager), реализована возможность показа обычных текстовых всплывающих подсказок, в случае отключения в настройках показа эскизов содержимого окна.

Переработан интерфейс настройки графического планшета - содержимое страницы в конфигураторе разделено на три отдельные вкладки (Display, Pen и Pad). Реализована более привычная матрица калибровки графического планшета. При тестировании работы стилуса показана информация о наклоне и давлении. Добавлена возможность сопоставления поверхности графического планшета со всем экраном. Добавлены настройки диапазона давления стилуса, например, для игнорирования слишком лёгких или слишком сильных касаний. Добавлена опция, выделяющая цветом изменения настроек.





Добавлена настройка, автоматически отключающая тачпад при подсоединении мыши.

В настройках точки доступа обеспечена генерация случайного пароля для подключения к создаваемой беспроводной сети.

В главное меню добавлена новая категория "Help" и удалён раздел с настройками "Settings", который объединён с разделом "System".

В меню приложений Kickoff (Application Launcher) переключение категорий теперь производится только при явном щелчке мышью (как в боковых панелях). В настройки добавлена опция для возвращения старого поведения, при котором для переключения категории достаточно наведения курсора мыши.

В виджете "Часы" включено отображение всех предстоящих событий сегодняшнего дня, а не только первых пяти.

После выхода из режима "не беспокоить", обеспечен показ числа пропущенных уведомлений вместо показа разом всех накопившихся уведомлений.

При перемещении мышью файла из окна, частично перекрытого другими окнами, данное окно теперь не переносится на передний план, так как оно может закрыть собой содержимое, куда пользователь пытался переместить файл.

В контекстное меню, показываемое при щелчке правой кнопкой мыши на ярлыке с символической ссылкой, добавлена кнопка для показа файла, на который указывает ссылка.

В конфигуратор панели, вызываемый через контекстное меню при щелчке правой кнопкой мыши на панели, добавлена кнопка "Clone Panel", позволяющая клонировать выбранную панель, например, для дублирования нижней панели в верхней части экрана.





Предоставлена возможность отключения символьных пиктограмм в меню Kickoff, используя редактор меню (приложение KMenuEdit).

При попытке редактирования файлов с расширением ".desktop" через меню "Edit Application…" теперь запускается приложение KMenuEdit вместо диалога со свойствами файла.

В Widget Explorer предоставлена возможность удаления всех экземпляров виджета, включая те, что потеряны или привязаны к отключённым экранам.

При запуске приложений, которым предоставлены полномочия захвата устройств ввода и экрана, теперь выводится уведомление с подсказкой, как отключить захват и вернуть себе управление.

Сокращено потребление памяти при хранении большой истории работы с буфером обмена.

В конфигураторе на странице с настройками KWin предоставлена возможность временного отключения правил с переопределением атрибутов окон приложений (KWin Window Rules). Ранее для прекращения действия подобных правил их можно было только удалить.

В виджете "Power and Battery" реализован вывод уведомления о низком заряде аккумулятора беспроводных наушников, предоставляющих корректную информацию о состоянии аккумулятора.

В приложении System Monitor повышена точность отслеживания нагрузки на CPU, а также снижено потребление ресурсов при работе данного приложения. Добавлена поддержка сбора статистики о работе GPU во FreeBSD. В центре информации о системе (Info Center) предоставлены дополнительные сведения о всех GPU и показаны счётчики циклов зарядки аккумуляторов.

Упрощено отслеживание состояния принтеров - в виджете для каждого принтера теперь показывается очередь печати и индикатор, указывающий через какой принтер в данный момент осуществляется вывод на печать.

Добавлен сервис, определяющий когда ядро принудительно завершает приложение из-за нехватки памяти в системе, и выводящий соответствующее уведомление.

В менеджере приложений Discover разбивка на больших экранах ограничена двумя столбцами. Обеспечено выделение цветом изменений полномочий в новых версиях программ. Специальными индикаторами выделены пакеты, подготовленные разработчиками основного проекта или верифицированные уполномоченным лицом.

В KRunner добавлена возможность переключения между категориями при помощи комбинаций клавиш Page Up/Page Down и Ctrl+Up/Ctrl+Down. В полях поиска на базе KRunner доступна возможность преобразования единиц измерения длины.