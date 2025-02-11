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Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3

11.02.2025 15:46

После четырёх месяцев разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3. Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon и openSUSE (Argon, основанный на openSUSE Leap, и Krypton, основанный на openSUSE Tumbleweed).

Основные изменения:

  • В композитном менеджере KWin переработана поддержка дробного масштабирования. Для сокращения размытости и повышения чёткости при увеличении масштаба обеспечена привязка к пиксельной сетке экрана.
  • Модернизирован эффект приближения, который при значительном изменении масштаба теперь показывает сетку для наглядного разделения отдельных пикселей.


  • В режиме ночной подсветки повышена точность отображения цветов, независимо от использования ICC-профилей. В KWin добавлен параметр для настройки точности отображения цветов.
  • Включена лёгкая прозрачность для виджетов, размещаемых на рабочем столе, и для всплывающих окон элементов панели.
  • В виджете, показывающем список открытых окон в панели (Task Manager), реализована возможность показа обычных текстовых всплывающих подсказок, в случае отключения в настройках показа эскизов содержимого окна.
  • Переработан интерфейс настройки графического планшета - содержимое страницы в конфигураторе разделено на три отдельные вкладки (Display, Pen и Pad). Реализована более привычная матрица калибровки графического планшета. При тестировании работы стилуса показана информация о наклоне и давлении. Добавлена возможность сопоставления поверхности графического планшета со всем экраном. Добавлены настройки диапазона давления стилуса, например, для игнорирования слишком лёгких или слишком сильных касаний. Добавлена опция, выделяющая цветом изменения настроек.


  • Добавлена настройка, автоматически отключающая тачпад при подсоединении мыши.
  • В настройках точки доступа обеспечена генерация случайного пароля для подключения к создаваемой беспроводной сети.
  • В главное меню добавлена новая категория "Help" и удалён раздел с настройками "Settings", который объединён с разделом "System".
  • В меню приложений Kickoff (Application Launcher) переключение категорий теперь производится только при явном щелчке мышью (как в боковых панелях). В настройки добавлена опция для возвращения старого поведения, при котором для переключения категории достаточно наведения курсора мыши.
  • В виджете "Часы" включено отображение всех предстоящих событий сегодняшнего дня, а не только первых пяти.
  • После выхода из режима "не беспокоить", обеспечен показ числа пропущенных уведомлений вместо показа разом всех накопившихся уведомлений.
  • При перемещении мышью файла из окна, частично перекрытого другими окнами, данное окно теперь не переносится на передний план, так как оно может закрыть собой содержимое, куда пользователь пытался переместить файл.
  • В контекстное меню, показываемое при щелчке правой кнопкой мыши на ярлыке с символической ссылкой, добавлена кнопка для показа файла, на который указывает ссылка.
  • В конфигуратор панели, вызываемый через контекстное меню при щелчке правой кнопкой мыши на панели, добавлена кнопка "Clone Panel", позволяющая клонировать выбранную панель, например, для дублирования нижней панели в верхней части экрана.

  • Предоставлена возможность отключения символьных пиктограмм в меню Kickoff, используя редактор меню (приложение KMenuEdit).
  • При попытке редактирования файлов с расширением ".desktop" через меню "Edit Application…" теперь запускается приложение KMenuEdit вместо диалога со свойствами файла.
  • В Widget Explorer предоставлена возможность удаления всех экземпляров виджета, включая те, что потеряны или привязаны к отключённым экранам.
  • При запуске приложений, которым предоставлены полномочия захвата устройств ввода и экрана, теперь выводится уведомление с подсказкой, как отключить захват и вернуть себе управление.
  • Сокращено потребление памяти при хранении большой истории работы с буфером обмена.
  • В конфигураторе на странице с настройками KWin предоставлена возможность временного отключения правил с переопределением атрибутов окон приложений (KWin Window Rules). Ранее для прекращения действия подобных правил их можно было только удалить.
  • В виджете "Power and Battery" реализован вывод уведомления о низком заряде аккумулятора беспроводных наушников, предоставляющих корректную информацию о состоянии аккумулятора.
  • В приложении System Monitor повышена точность отслеживания нагрузки на CPU, а также снижено потребление ресурсов при работе данного приложения. Добавлена поддержка сбора статистики о работе GPU во FreeBSD. В центре информации о системе (Info Center) предоставлены дополнительные сведения о всех GPU и показаны счётчики циклов зарядки аккумуляторов.
  • Упрощено отслеживание состояния принтеров - в виджете для каждого принтера теперь показывается очередь печати и индикатор, указывающий через какой принтер в данный момент осуществляется вывод на печать.
  • Добавлен сервис, определяющий когда ядро принудительно завершает приложение из-за нехватки памяти в системе, и выводящий соответствующее уведомление.
  • В менеджере приложений Discover разбивка на больших экранах ограничена двумя столбцами. Обеспечено выделение цветом изменений полномочий в новых версиях программ. Специальными индикаторами выделены пакеты, подготовленные разработчиками основного проекта или верифицированные уполномоченным лицом.
  • В KRunner добавлена возможность переключения между категориями при помощи комбинаций клавиш Page Up/Page Down и Ctrl+Up/Ctrl+Down. В полях поиска на базе KRunner доступна возможность преобразования единиц измерения длины.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Превращение сборки Fedora c KDE в базовую редакцию дистрибутива
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.12, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux
  5. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.2
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.3, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62706-kde
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Teocally (?), 16:01, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    И как оно?
    Как обычно,переусложнено там, где не надо?
     
     
  • 2.7, 0x00000000 (?), 16:17, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    не дай боже файловый менеджер по умолчанию не обрубок даже без возможности создавать файлы
     
     
  • 3.11, macOS (?), 16:21, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем тебе файловый менеджер в unix like операционке?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 16:30, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И зачем вообще гуй? Консоли хватает на всех.  
     
  • 4.61, нейм (?), 18:10, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пушо все есть файл?
     
  • 2.50, Аноним (50), 18:00, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В виджете, показывающем список открытых окон в панели (Task Manager), реализована возможность показа обычных текстовых всплывающих подсказок, в случае отключения в настройках показа эскизов содержимого окна.

    шёл 2025 год, инновации в Linux зашкаливали

     
     
  • 3.62, Аноним (62), 18:11, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь что след. инновацией будут цветные иконки.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:07, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    в сером на сером улучшенная прозрачность серого и добавлена пиксельная сетка что бы серые пиксели не пересекались
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:14, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в дебиан успеет попасть?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:51, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До софт фриза чуть больше месяца - так что очень надеюсь что завезут) сам на трикси.
     
  • 2.30, Аноним (30), 17:09, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Kubuntu 25.04 давно 6.3 beta.
    А они пакеты из Debian берут.
    Так что будет.
     
  • 2.35, Аноним (62), 17:17, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.43, Аноним (43), 17:31, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через 2 или 3 года ожидайте в дебиане стабильном.
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:18, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже используют Qt 6.8 lts?
     
  • 1.10, macOS (?), 16:20, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какое же всё оно нагромождённое и вырвиглазное. Очередное яркое тому подтверждение, что в macOS вбухиваются на UI/UX миллиарды, а здесь люди наверное даже дизайнерского образования не имеют (представьте себе, да, этому учат в универе).
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:45, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень смешно. Разверни настройки в macOS на весь экран. Ну или при первоначальной настройке системы, попробуй выбрать язык за один клик, как это делается в нормальных системах. Мак выглядит относительно неплохо, но вот удобство использования (тот самый UX) там сейчас начинает хромать.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 17:13, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    главное что углы закруглили, на это не грех миллиарды потратить
     
     
  • 4.44, антуан петрович (?), 17:34, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    главное чтобы ты таблетки не забывал пить
     
  • 2.31, Аноним (-), 17:11, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.36, Аноним (36), 17:18, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дизайн слово ругательное.
     
  • 2.39, Аноним (36), 17:23, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все эти мнимые миллиарды были потрачены на разработку графического интерфейса в Xerox PARC для Xerox Alto. Джобсу стоило украсть интерфейс, с тех времен интерфейс ни разу не притерпевал серьёзных изменений, на считая перекрашивания иконок.
     
     
  • 3.51, Аноним (-), 18:01, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с тех времен интерфейс ни разу не притерпевал серьёзных изменений,
    > на считая перекрашивания иконок.

    А как же squircle??
    Это же был просто прорыв в дизайне!

    Ну и отказ от скеоморфизма, тоже пришлось перерисовать почти все.

     
  • 2.68, Аноним (68), 18:16, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 16:24, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    1. Жрёт память как не в себя, а также даже панель задач (держи виндузятника, trueЪ-linuxoid использует только htop!) лагает. Потому что "для того, чтобы добавить выпадающий список на страницу настроек нам пришлось переписать её на QML и Kirigami". С таким майндсетом - всё будет жрать и лагать. Это даже хуже, чем mindset любителей раста - и них хотя-бы не движок JavaScript под капотом.
    2. kwin при использовани вейланда выкручивает яркость экрана на максимум через DDC. После плазма её крутит в соответсви с настройкой. Каждое выкручивание приводит к записи во флешку в мониторе, так что export POWERDEVIL_NO_DDCUTIL=1 абсолютная необходимость
    3. colord на иксах похоронен.

     
     
  • 2.16, macOS (?), 16:30, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не движок JavaScript

    Так наверное пора бы обновиться, а не сидеть в 2к25 году на компе типа Pentium 4 или какой там у тебя Athlon XP. На современном железе разницы в производительности между Си или JS нет от слова совсем, а вот в плане скорости разработки она существенна.

     
     
  • 3.71, Аноним (68), 18:22, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2к25=2250

    Тупицы.. )

     
  • 2.20, Аноним (20), 16:38, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5ка жрет меньше гнома , на уровне крысы переписанной на гтк3

    на счет 6ки не могу сказать , пока не тестил

     
     
  • 3.45, Аноним (43), 17:36, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пятёрочка кед жрёт проц сильнее xfce, а потребление ОЗУ в 2025 году - не показатель вообще.
     
  • 2.23, Anonimous (?), 16:48, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Жрёт память как не в себя

    16 Гб хватает для комфортной работы с офисом, браузером, гимпом, инскейпом, телегой…
    Из них всех кеды кушают наименьший объём оперативки.

    > POWERDEVIL_NO_DDCUTIL=1 абсолютная необходимость

    С 2013 года на кедах безвылазно. На 3-х ноутах и паре мониторов за это время никаких проблем не замечено. До сих пор Lenovo G700 2012 (вроде) года выпуска играет Эппл Мьюзик ежедневно с перманентно включенным экраном, который от времени суток яркость регулирует.

     
     
  • 3.59, macOS (?), 18:09, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С 2013 года на кедах безвылазно.

    Почему же ты клoун тогда сейчас сидишь на винде?

     
  • 2.27, Аноним (21), 16:59, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Буквально вчера тестил Plasma 6 на ноуте 2011 года (ему уже почти 14 лет, карл!), с не самым мощным процессором (i3 gen2) и 4Gb оперативы - всё прекрасно и плавно работает.

    > kwin при использовани *вейланда*
    > colord на *иксах* похоронен

    Ты уж определись, на иксах сидишь или на wayland.

     
  • 2.48, Аноним (48), 17:47, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каждое выкручивание приводит к записи во флешку в мониторе, так что export POWERDEVIL_NO_DDCUTIL=1 абсолютная необходимость

    Что это значит? Типа расходует циклы флеш памяти монитора, каждый раз, как увеличиваешь яркость?

     

  • 1.14, Аноним (14), 16:26, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Верните KSysGuard, сволочи!
     
     
  • 2.42, Аноним (43), 17:30, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KSysGuard - очень глючное и сырое приложение. Всегда падало при просмотре графиков нагрузки. Хорошо, что его удалили из кед!
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 18:17, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что-то и его преемник ничем не лучше
     

  • 1.15, Аноним (17), 16:28, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    КДЕ переводится как единственная нормальная de.
     
     
  • 2.18, macOS (?), 16:30, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > единственная нормальная de

    Это Windows 10 и macOS. Остальное от безделья.

     
     
  • 3.22, ryoken (ok), 16:48, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что тут такой поклонник оффтопика делает..?
     
     
  • 4.58, macOS (?), 18:08, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.65, нейм (?), 18:13, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно - пытается всех подряд догнать и рассказать как ему все безразличны
     
  • 3.26, Anonimous (?), 16:53, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Windows

    любой версии – лютое отстоище в плане удобства работы.
    В бегать кедах удобнее, чем на шпильках.

    > MacOS

    Это удобно, да, и красиво.

     
     
  • 4.34, Аноним (33), 17:15, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.49, Аноним (-), 17:59, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.63, macOS (?), 18:11, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.55, Аноним (48), 18:05, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > MacOS

    Угу, ctrl в терминале, cmd как ctrl, по приложению на раб стол.

    Удобно)

     
  • 3.29, Аноним (62), 17:09, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это Windows 10 и macOS.

    Месье знает толк в извращениях

     
  • 3.56, Аноним (56), 18:07, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это Windows 10

    Я как раз сбежал на кеды от того ужаса и дерьма, что они натворили в 10-к.
    7-8 лет пытался привыкнуть, но не срослось.

     
  • 3.64, Аноним (64), 18:13, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.37, Аноним (37), 17:18, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GNOME лучше.
     
     
  • 3.67, нейм (?), 18:14, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спартанский ответ. Такой же обрезанный по функциям и смыслу, как и сам гном.
     

  • 1.24, Аноним (24), 16:50, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.28, Аноним (28), 17:04, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Лучшая DE.
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 17:18, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После GNOME
     
     
  • 3.47, Аноним (62), 17:45, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.32, Loki13 (ok), 17:12, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлен сервис, определяющий когда ядро принудительно завершает приложение из-за нехватки памяти в системе, и выводящий соответствующее уведомление.

    Неужели хоть кто-то догадался? А то иди, читай dmesg, ищи почему у тебя процесс просто исчез.

     
     
  • 2.70, Аноним (50), 18:21, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто это нужно только приложениям из пакета gear
     

  • 1.41, Аноним (43), 17:29, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшее DE! Только в кедах с версии 4.0 есть нормальная панель задач с превьюхами в реальном времени. Остальные DE спустя 17 лет не смогли реализовать данную возможность. УВЫ И АХ.
     
     
  • 2.53, Аноним (50), 18:03, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем же так откровенно врать? в гноме это реализовано, в xfce тоже в отдельном апплете с представлением задач в стиле Windows 7
     

  • 1.46, АнонимЭскобар (?), 17:42, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гном невозможно использовать потому что эта среда для идиотов, кеды невозможно использовать, потому что эта среда аутистов.
     
     
  • 2.54, Аноним (50), 18:04, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добро пожаловать в Xfce, мой друг ;)
     

  • 1.52, Аноним (52), 18:01, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Модернизирован эффект приближения, который при значительном изменении масштаба теперь показывает сетку для наглядного разделения отдельных пикселей."

    Надеюсь эта шляпа отключается и не надо будет страдать глазами от этой решётки, как на видео.

     
     
  • 2.60, Аноним (43), 18:09, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это позорище! Это портит кеды!
     

  • 1.57, Аноним (52), 18:07, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "удалён раздел с настройками "Settings", который объединён с разделом "System""

    Ну оооочень спорное решение.

     
  • 1.66, Аноним (68), 18:14, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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