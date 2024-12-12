Выпуск KDE Gear 24.12, набора приложений от проекта KDE

После четырёх месяцев разработки представлено декабрьское сводное обновление приложений KDE Gear 24.12, развиваемых проектом KDE. В составе набора опубликованы выпуски более 250 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft. Наиболее заметные изменения: В просмотрщике документов Okular упрощено заверение документов цифровой подписью, повышено качество вывода на печать и добавлена поддержка дополнительных типов полей, которые можно использовать в PDF-файлах с заполняемыми формами ввода.

В приложении Kleopatra, предоставляющем интерфейс для управления сертификатами и выполнения криптографических операций, изменено оформление диалога для создания цифровых подписей и шифрования данных. Модернизирован интерфейс Notepad для шифрования, расшифровки и верификации текста, в котором встроенный текстовый редактор теперь снабжон боковой панелью с параметрами получателя.

В приложении Merkuro (бывший Kalendar), сочетающем возможности адресной книги, менеджера задач и календаря-планировщика, в списке контактов обеспечено отображение сертификатов OpenPGP и S/MIME (при нажатии на сертификат открывается менеджер сертификатов Kleopatra).

В редакторе видео Kdenlive появилась возможность изменения размера сразу нескольких элементов на шкале времени.

На использование библиотеки Qt6 переведён звуковой редактор Kwave. Обновлён интерфейс, в котором задействованы более современные пиктограммы. Улучшена визуальная индикация приостановки воспроизведения.

В файловом менеджере Dolphin реализована более естественная сортировка файлов (например, файл "a.txt" будет показан выше файла "a 2.txt"). Добавлена возможность сортировки видео по их продолжительности. Область с файлами переработана для поддержи экранных ридеров. Улучшена навигация при помощи клавиатуры. В диалоге просмотра свойств выбранного файла переделаны вкладки с информацией о правах доступа и контрольных суммах.

Для Plasma Mobile реализован вариант интерфейса файлового менеджера Dolphin, оптимизированный для мобильных устройств и управления с сенсорных экранов.

Переработано и переведено на использование QML приложение KCron с графическим интерфейсом для настройки запуска команд по расписанию (графическая надстройка над cron).

В KDE Connect, приложении для интеграции рабочего стола со смартфоном, реализована поддержка Bluetooth. В списке доступных устройств разделены подключённые устройства и ранее запомненные устройства. На странице со списком доступных плагинов появилась поддержка фильтрации вывода и добавлены пиктограммы плагинов.

В KRDC, клиенте для подключения к удалённому рабочему столу по протоколам RDP и VNC, значительно улучшена поддержка окружений на базе протокола Wayland. Добавлена возможность запуска сеанса через открытие файла с расширением ".rdp", содержащего параметры подключения к удалённому рабочему столу.

В ассистенте в путешествиях Itinerary изменена работа с билетами на концерты, поезда, автобусы и самолеты - записи теперь группируются в привязке к поездкам, имеющим отдельную шкалу времени. При добавлении нового билета или бронирования гостиницы теперь предлагается привязать их к определённой поездке. Связанную с поездкой информацию теперь можно экспортировать целиком или отобразить на карте. Добавлена возможность обработки URL geo:// и поиска мест, например, по названию улиц.

В приложении Kongress, предназначенном для сопровождения посетителей конференций, расширена информация, выводимая в списке событий (например, показывается номер зала, где будет проводиться мероприятие).

Значительно переработан и переведён на библиотеку Qt6 интерфейс картографической программы Marble.

Добавлена отдельная редакция Marble Behaim для отображений старых глобусов, позволяющая оценить представление о Земле в 1492, 1853 и 1902 годах.

В Tokodon, реализации клиента к децентрализованной платформе микроблогинга Mastodon, проведена работа по повышению удобства ознакомления с приложением новичков. Переделана страница, показываемая при первом запуске, и обеспечена загрузка списка публичных серверов для упрощения процесса регистрации. Предоставлена возможность принудительного удаления пользователей из списка подписчиков. Добавлен отдельный интерфейс для управления заблокированными и игнорируемыми пользователями. Помимо Fediverse добавлена поддержка альтернативных сетей GoToSocial, Iceshrimp.NET и Pixelfed. При отправке ответа появилась возможность цитирования исходного сообщения. Добавлена новая лента "Following" для быстрого просмотра подписок.

В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, появилась опция для блокирования изображений и видео в переписке. Переработаны настройки безопасности. Добавлен новый диалог для вставки emoji. Расширены возможности сортировки списка чатов. Улучшена вставка голосований. Расширено контекстное меню, показываемое для сообщений.

В Kate, текстовом редакторе для разработчиков, в дерево проекта добавлены наглядные метки состояния Git. Сокращено время запуска. Обеспечено сохранение порядка следования старых вкладок после восстановления прошлого сеанса. В основное меню добавлены настройки LSP-серверов. Улучшены всплывающие подсказки о форматировании кода. Предоставлена возможность использования плагинов на платформе Windows. Добавлен инструмент "Quick Open" для навигации по проектам, открытым в текущем сеансе. В контекстное меню добавлена кнопка "Reopen" для открытия последнего закрытого документа.

Добавлено новое приложение Telly Skout просмотра телепрограммы.

В браузере Konqueror улучшено автозаполнения форм входа.

В музыкальном проигрывателе Elisa появилась возможность загрузки текстов песен из файлов формате ".lrc", имеющих то же имя, что и файл с проигрываемой композицией.

В браузер Falkon добавлено отдельное контекстное меню для скриптов Greasemonkey, позволяющих на лету менять содержимое страниц.

В RSS-ридер Alligator добавлена возможность выставления закладок на интересные публикации.



