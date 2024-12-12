Выпуск KDE Gear 24.12, набора приложений от проекта KDE

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|1.4, Аноним (4), 20:26, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Для себя пришёл к мысли, что не_для_работы, кроме планшета больше ничего не надо. Все эти линуксы остались в далеком студенческом прошлом.
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|2.7, Аноним (7), 20:33, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не_для_работы
планшет тоже не нужен. лед встал - пора на рыбалку!
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|3.35, Аноним (35), 22:18, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> не_для_работы
> планшет тоже не нужен. лед встал - пора на рыбалку!
Планшет в противовес пк удобней, можно взять с собой почитать интересную инфу. Со смартфона это не то.
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|4.36, Аноним (36), 22:24, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле "удобней"? На системнике можно использовать в качестве стула. А с планшета толку на рыбалке?
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|3.25, rerf2010rerf (ok), 21:34, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совсем другое дело интернет. Там одна элита сидит. Да, всё так и есть. А уж если линух устанавливает - то вообще сверхлюди.
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|2.23, rerf2010rerf (ok), 21:31, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хз. За компом как то привычнее. Планшеты вообще по-моему какое-то довольно странное изобретение. Если что-то по быстрому сделать, или там книжку почитать - смартфон. Если что-то посерьёзнее - то ноут. А планшет ни туда ни сюда.
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|3.26, Anm (?), 21:55, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для просмотра проектной документации непосредственно на строительной площадке вещь незаменимая.
Офисный планктон просто не в курсе...
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|2.33, Аноним (35), 22:16, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тоже ловлю себя на такой мысли. А если на планшет еще поставить Linux, не слишком шарю. Намного удобней чем пк. Видосики посмотреть, посерфить, можно и покодить. А все что свыше этого, посмотреть youtube, поиграть в игрушку, это на большом экране.
Кроме тех случаев если ты профессионал реально и например используешь пк для ремонта, например смотришь на нем схемы, сводишь аудио профессионально.
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|1.5, Аноним (5), 20:29, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там программа похожая на Audacity.
Уже хейтеры накинулись или еще не успели?
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|2.31, Аноним (35), 22:10, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Audacity, Adobe audition, есть попрощще. Но уж точно не Kwave. Если нужно обрезать mp3 . то можно и online редактор.
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|1.6, Аноним (7), 20:31, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Kdenlive
хорошая прогуля, пользуюсь, не подводит
ЗЫ: я не профи, меня устраивает на 146%
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|2.24, rerf2010rerf (ok), 21:32, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже не падает? Пробовал лет 5 назад, регулярно падала, намного чаще чем пресловутая плазма.
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|1.10, Аноним (8), 20:35, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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так neochat kde сделали. а я его каждый раз открывал и сносил от ужаса, гуй - дичь
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|2.12, AlexYeCu_not_logged (?), 20:36, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>так neochat kde сделали. а я его каждый раз открывал и сносил от ужаса, гуй - дичь
А под Matrix есть хоть один клиент, который «не дичь»?
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|1.16, Аноним (-), 20:41, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Marble - насколько оно юзабельно в наших реалиях? интересует осм+оффлайн и желательно с поиском по словам кафе,аптека,итд
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|2.29, Аноним (35), 22:06, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть ли в Marble, хотя бы панорама как в Google, Yandex картах? Насколько актуальна информация, на спутниковых картах в этом Marble?
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|1.20, Аноним (20), 20:48, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм, кдешние приложения можно теперь по отдельности обновлять? Любопытно, проспал видимо. Flatpack вроде терпимо еще, снап какой- то кошмар.
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|2.32, Аноним (32), 22:10, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Flatpack вроде терпимо еще, снап какой- то кошмар.
В чем принципиальная разница?
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|1.28, Аноним (35), 22:03, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто интересно кто всем этим пользуюется.
Думаю в De достаточно текстового редактора и браузера. Все остальное люди доустановят сами. Особенно этот Neochat. Кто им пользуется?
Проффесионалы например звукорежиссеры, они уж точно не используют kwave, есть хотя бы Reaper, с его набором бесконемных плагинов. Это для стандарных задачь. Не для мастеринга платины в студии.
Не лучше ли профессионалом доверить делать приложение конкретное.
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|1.34, Аноним (34), 22:17, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Literally всё на JavaScriptе. После очередного обновления кед в Дебиане работать стало невыносимо - теперь по каждому поводу свопит и крашится.
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