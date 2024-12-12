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Выпуск KDE Gear 24.12, набора приложений от проекта KDE

12.12.2024 19:38

После четырёх месяцев разработки представлено декабрьское сводное обновление приложений KDE Gear 24.12, развиваемых проектом KDE. В составе набора опубликованы выпуски более 250 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft.

Наиболее заметные изменения:

  • В просмотрщике документов Okular упрощено заверение документов цифровой подписью, повышено качество вывода на печать и добавлена поддержка дополнительных типов полей, которые можно использовать в PDF-файлах с заполняемыми формами ввода.
  • В приложении Kleopatra, предоставляющем интерфейс для управления сертификатами и выполнения криптографических операций, изменено оформление диалога для создания цифровых подписей и шифрования данных. Модернизирован интерфейс Notepad для шифрования, расшифровки и верификации текста, в котором встроенный текстовый редактор теперь снабжон боковой панелью с параметрами получателя.
  • В приложении Merkuro (бывший Kalendar), сочетающем возможности адресной книги, менеджера задач и календаря-планировщика, в списке контактов обеспечено отображение сертификатов OpenPGP и S/MIME (при нажатии на сертификат открывается менеджер сертификатов Kleopatra).
  • В редакторе видео Kdenlive появилась возможность изменения размера сразу нескольких элементов на шкале времени.
  • На использование библиотеки Qt6 переведён звуковой редактор Kwave. Обновлён интерфейс, в котором задействованы более современные пиктограммы. Улучшена визуальная индикация приостановки воспроизведения.
  • В файловом менеджере Dolphin реализована более естественная сортировка файлов (например, файл "a.txt" будет показан выше файла "a 2.txt"). Добавлена возможность сортировки видео по их продолжительности. Область с файлами переработана для поддержи экранных ридеров. Улучшена навигация при помощи клавиатуры. В диалоге просмотра свойств выбранного файла переделаны вкладки с информацией о правах доступа и контрольных суммах.
  • Для Plasma Mobile реализован вариант интерфейса файлового менеджера Dolphin, оптимизированный для мобильных устройств и управления с сенсорных экранов.
  • Переработано и переведено на использование QML приложение KCron с графическим интерфейсом для настройки запуска команд по расписанию (графическая надстройка над cron).
  • В KDE Connect, приложении для интеграции рабочего стола со смартфоном, реализована поддержка Bluetooth. В списке доступных устройств разделены подключённые устройства и ранее запомненные устройства. На странице со списком доступных плагинов появилась поддержка фильтрации вывода и добавлены пиктограммы плагинов.
  • В KRDC, клиенте для подключения к удалённому рабочему столу по протоколам RDP и VNC, значительно улучшена поддержка окружений на базе протокола Wayland. Добавлена возможность запуска сеанса через открытие файла с расширением ".rdp", содержащего параметры подключения к удалённому рабочему столу.
  • В ассистенте в путешествиях Itinerary изменена работа с билетами на концерты, поезда, автобусы и самолеты - записи теперь группируются в привязке к поездкам, имеющим отдельную шкалу времени. При добавлении нового билета или бронирования гостиницы теперь предлагается привязать их к определённой поездке. Связанную с поездкой информацию теперь можно экспортировать целиком или отобразить на карте. Добавлена возможность обработки URL geo:// и поиска мест, например, по названию улиц.
  • В приложении Kongress, предназначенном для сопровождения посетителей конференций, расширена информация, выводимая в списке событий (например, показывается номер зала, где будет проводиться мероприятие).
  • Значительно переработан и переведён на библиотеку Qt6 интерфейс картографической программы Marble.
  • Добавлена отдельная редакция Marble Behaim для отображений старых глобусов, позволяющая оценить представление о Земле в 1492, 1853 и 1902 годах.
  • В Tokodon, реализации клиента к децентрализованной платформе микроблогинга Mastodon, проведена работа по повышению удобства ознакомления с приложением новичков. Переделана страница, показываемая при первом запуске, и обеспечена загрузка списка публичных серверов для упрощения процесса регистрации. Предоставлена возможность принудительного удаления пользователей из списка подписчиков. Добавлен отдельный интерфейс для управления заблокированными и игнорируемыми пользователями. Помимо Fediverse добавлена поддержка альтернативных сетей GoToSocial, Iceshrimp.NET и Pixelfed. При отправке ответа появилась возможность цитирования исходного сообщения. Добавлена новая лента "Following" для быстрого просмотра подписок.
  • В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, появилась опция для блокирования изображений и видео в переписке. Переработаны настройки безопасности. Добавлен новый диалог для вставки emoji. Расширены возможности сортировки списка чатов. Улучшена вставка голосований. Расширено контекстное меню, показываемое для сообщений.
  • В Kate, текстовом редакторе для разработчиков, в дерево проекта добавлены наглядные метки состояния Git. Сокращено время запуска. Обеспечено сохранение порядка следования старых вкладок после восстановления прошлого сеанса. В основное меню добавлены настройки LSP-серверов. Улучшены всплывающие подсказки о форматировании кода. Предоставлена возможность использования плагинов на платформе Windows. Добавлен инструмент "Quick Open" для навигации по проектам, открытым в текущем сеансе. В контекстное меню добавлена кнопка "Reopen" для открытия последнего закрытого документа.
  • Добавлено новое приложение Telly Skout просмотра телепрограммы.
  • В браузере Konqueror улучшено автозаполнения форм входа.
  • В музыкальном проигрывателе Elisa появилась возможность загрузки текстов песен из файлов формате ".lrc", имеющих то же имя, что и файл с проигрываемой композицией.
  • В браузер Falkon добавлено отдельное контекстное меню для скриптов Greasemonkey, позволяющих на лету менять содержимое страниц.
  • В RSS-ридер Alligator добавлена возможность выставления закладок на интересные публикации.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux
  3. OpenNews: Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME
  4. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.2
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.08, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Проект KDE определил цели развития на ближайшие два года
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62394-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:11, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kmix всё ещё не портировали на Qt 6 :(
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:15, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А в Dolphin-e есть возможность включить проверку хэша CRC32?
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:26, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Для себя пришёл к мысли, что не_для_работы, кроме планшета больше ничего не надо. Все эти линуксы остались в далеком студенческом прошлом.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:33, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не_для_работы

    планшет тоже не нужен. лед встал - пора на рыбалку!

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:36, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.35, Аноним (35), 22:18, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> не_для_работы
    > планшет тоже не нужен. лед встал - пора на рыбалку!

    Планшет в противовес пк удобней, можно взять с собой почитать интересную инфу. Со смартфона это не то.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 22:24, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле "удобней"? На системнике можно использовать в качестве стула. А с планшета толку на рыбалке?
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:33, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.9, Аноним (13), 20:34, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Серой массе достаточно просто телевизора.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:37, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.17, Аноним (-), 20:46, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.25, rerf2010rerf (ok), 21:34, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем другое дело интернет. Там одна элита сидит. Да, всё так и есть. А уж если линух устанавливает - то вообще сверхлюди.
     
  • 2.23, rerf2010rerf (ok), 21:31, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хз. За компом как то привычнее. Планшеты вообще по-моему какое-то довольно странное изобретение. Если что-то по быстрому сделать, или там книжку почитать - смартфон. Если что-то посерьёзнее - то ноут. А планшет ни туда ни сюда.
     
     
  • 3.26, Anm (?), 21:55, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для просмотра проектной документации непосредственно на строительной площадке вещь незаменимая.
    Офисный планктон просто не в курсе...
     
  • 2.33, Аноним (35), 22:16, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тоже ловлю себя на такой мысли. А если на планшет еще поставить Linux, не слишком шарю. Намного удобней чем пк. Видосики посмотреть, посерфить, можно и покодить. А все что свыше этого, посмотреть youtube, поиграть в игрушку, это на большом экране.
    Кроме тех случаев если ты профессионал реально и например используешь пк для ремонта, например смотришь на нем схемы, сводишь аудио профессионально.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:29, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там программа похожая на Audacity.
    Уже хейтеры накинулись или еще не успели?
     
     
  • 2.31, Аноним (35), 22:10, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Audacity, Adobe audition, есть попрощще. Но уж точно не Kwave. Если нужно обрезать mp3 . то можно и online редактор.
     

  • 1.6, Аноним (7), 20:31, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Kdenlive

    хорошая прогуля, пользуюсь, не подводит

    ЗЫ: я не профи, меня устраивает на 146%

     
     
  • 2.24, rerf2010rerf (ok), 21:32, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже не падает? Пробовал лет 5 назад, регулярно падала, намного чаще чем пресловутая плазма.
     
  • 2.30, Аноним (35), 22:08, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достижение стабильности приложения это конечно же прорыв.
     

  • 1.10, Аноним (8), 20:35, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так neochat kde сделали. а я его каждый раз открывал и сносил от ужаса, гуй - дичь
     
     
  • 2.12, AlexYeCu_not_logged (?), 20:36, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >так neochat kde сделали. а я его каждый раз открывал и сносил от ужаса, гуй - дичь

    А под Matrix есть хоть один клиент, который «не дичь»?

     
     
  • 3.18, Аноним (-), 20:47, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, AlexYeCu_not_logged (?), 20:35, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И ни слова о починке работы Okular c fb2, эх…
     

  • 1.14, Аноним (14), 20:36, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, Аноним (-), 20:41, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Marble - насколько оно юзабельно в наших реалиях? интересует осм+оффлайн и желательно с поиском по словам кафе,аптека,итд
     
     
  • 2.29, Аноним (35), 22:06, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть ли в Marble, хотя бы панорама как в Google, Yandex картах? Насколько актуальна информация, на спутниковых картах в этом Marble?
     

  • 1.20, Аноним (20), 20:48, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, кдешние приложения можно теперь по отдельности обновлять? Любопытно, проспал видимо. Flatpack вроде терпимо еще, снап какой- то кошмар.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 22:10, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Flatpack вроде терпимо еще, снап какой- то кошмар.

    В чем принципиальная разница?

     

  • 1.22, Аноним (22), 21:20, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.27, Аноним (27), 22:00, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В дебиан 13 эти все обновления будут Надеюсь?
     
  • 1.28, Аноним (35), 22:03, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто интересно кто всем этим пользуюется.
    Думаю в De достаточно текстового редактора и браузера. Все остальное люди доустановят сами. Особенно этот Neochat. Кто им пользуется?
    Проффесионалы например звукорежиссеры, они уж точно не используют kwave, есть хотя бы Reaper, с его набором бесконемных плагинов. Это для стандарных задачь. Не для мастеринга платины в студии.
    Не лучше ли профессионалом доверить делать приложение конкретное.
     
  • 1.34, Аноним (34), 22:17, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Literally всё на JavaScriptе. После очередного обновления кед в Дебиане работать стало невыносимо - теперь по каждому поводу свопит и крашится.
     

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