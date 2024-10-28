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Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.3, продолжающего развитие KDE 3.5

28.10.2024 11:12

Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.3, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

Среди изменений:

  • Добавлена начальная поддержка порталов Freedesktop (XDG Desktop Portal), применяемых для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений. Для использования доступны порталы выбора файлов, доступа к учётной записи и Email.
  • Добавлена новая тема оформления twin-style-mallory.
  • В контекстное меню добавлены элементы для организации мозаичной (tiling) компоновки окон.

  • В конфигуратор TDE Control Center добавлен модуль для настройки тачпадов.
  • В конфигураторе по умолчанию скрыты модули для отсутствующего оборудования.
  • В эмулятор терминала Konsole добавлены темный и светлый варианты цветовой темы Solarized.
  • В состав включено приложение для чтение электронных книг tde-ebook-reader, представляющее собой порт FBReader, переведённый на использование библиотеки TQt.
  • Добавлен порт программы форматировния кода UniversalIndentGUI, переведённый на TQt.
  • Добавлена возможность работы интерфейса управления горячими ключами (khotkeys) в форме модуля к kded, а не только в виде отдельного приложения.
  • Добавлена поддержка использования расширенных кнопок мыши "вперёд" и "назад" для перехода на следующие и предыдущие элементы в различных приложениях.
  • В файловые менеджеры Dolphin и konqueror в контекстное меню добавлена опция для копирования в буфер обмена полного пути к файлу.
  • В tdebase реализована поддержка интерфейса DCOP и глобальных клавиатурных комбинаций для перевода системы в спящий режим. Добавлена поддержка перемещения сетевых каталогов в корзину и возвращения из неё.
  • В knetattach добавлена возможность подключения внешних каталогов, используя протокол SFTP.
  • Налажена работа IRC-клиента ksirc.
  • При запуске в Solaris и NetBSD реализована возможность использования звуковой системы sunaudio.
  • Добавлена поддержка Python 3.13.
  • Добавлена поддержка изображений в формате webp.
  • Добавлена поддержка библиотеки libpoppler 24.04 и осуществлён переход с libpcre на libpcre2.
  • Добавлена поддержка дистрибутивов OpenMandriva 5, OpenMandriva Cooker, Ubuntu 24.10 и Fedora 41.


  1. Главная ссылка к новости (https://trinitydesktop.org/new...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.2, продолжающего развитие KDE 3.5
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 5.6, поставляемого с пользовательским окружением Trinity
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Porteus 1.1 с десктоп-окружением Trinity (форк KDE 3.5)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62120-trinity
Ключевые слова: trinity, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:38, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ах, если бы только они переехали на Qt6 и дропнули artsd.

    Был бы современный DE с поддержкой Wayland, high DPI и прочих фишек.

    А так непонятно для кого пилят. Видимо, для себя.

    Печально.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > если бы только они переехали на Qt6

    эмммм... а зачем? с рюшечками уже есть плазма, а что полегче ну LXQt вскоре должны перейти на 6

     
  • 2.4, Брус Ю (?), 11:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ещё одно DE на Qt6?

    А artsd да, давно пора на свалку истории

     
  • 2.9, Аноним (9), 12:09, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чтобы впилили вместо Arsd ?
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:25, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Ах, если бы только они переехали на Qt6

    Зачем переезжать на Qt6 если есть TQt3 toolkit. Эта погоня за новыми версиями фреймворка ничем не обоснована, кроме коммерческой выгоды одной конкретной корпорации и полезных идиотов повторяющих лозунги.

     
     
  • 3.29, Жироватт (ok), 13:01, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <голосом зомби с подвыванием>
    Искы-ы-ы-ы - пло-о-о-о-о-охо!
    Вайр-р-р-рленд - ха-а-а-ара-а-а-ашо!
     
  • 3.38, Аниним (-), 13:14, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем переезжать на Qt6 если есть TQt3 toolkit.

    "Зачем сантехника если все можно и в луже делать"?

    > Эта погоня за новыми версиями фреймворка ничем не обоснована,

    Почитай чего добавили хотя бы в 4ку.

    > кроме коммерческой выгоды одной конкретной корпорации и полезных идиотов повторяющих лозунги.

    Предположу что в TDE оно все "нинужна" по причине того, что "и так схавают".
    Зато можно всех альтернативно одуренных выпхать из кедов и пусть не путаются под ногами.


     

  • 1.2, Аноним (3), 11:52, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    а почему глазки на первом скрине некрасные? у меня они именно такие когда я смотрю на этот копролит
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:01, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дрова поставь норм.  И частоту обновления подними.  
     
     
  • 3.21, Аноним (3), 12:36, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таблеточкиприми
     

  • 1.5, жявамэн (ok), 11:57, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    это какой то позор
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 12:05, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какая то слава и честь!
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:26, 28/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, grayich (ok), 12:01, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен порт программы форматировния кода UniversalIndentGUI, переведённый на TQt.

    что такое TQt ?

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:49, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Форк Qt3.
     

  • 1.11, Афроним (?), 12:16, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красавчики. Нужно, хотя бы для того что бы троллить адептов Кед. Бгг.
     
     
  • 2.17, Аниним (-), 12:30, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > что бы троллить адептов Кед. Бгг.

    Адепты Кед смотрят на это убойище и просто ухахатываются.
    Но если план в том, чтобы они просто померли от смеха... то может сработать!

     
     
  • 3.19, Аноним (14), 12:32, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Адепты Кед смотрят на это убойище и просто ухахатываются.

    Что кеды что гномы вполне себе удачно деградируют от версии к версии. Лучше времена их позади. Лучная версия  Гном это MATE, KDE это TDE.

     
  • 3.28, Аноним (28), 12:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Адепты Кед смотрят на это убойище и просто ухахатываются.

    Когда лет 12 тому назад КДЕ была обнулена от сабжа до 4.0, то в 4.0 исчезло всё нужное, КДЕ стала пустышкой. Пользователи не смеялись, в тот раз пользователей кинули.

    Поэтому TDE - гораздо вернее, как выбор для десктопа, чем KDE.

    С другой стороны такой раскардаш удерживает бизнес на удалении, не давая заболачивать систему. Поэтому, может быть, - всё так и должно быть: и TDE и KDE. Одни подразвалили для бизнеса, другие в тени продолжили делать годное.

     
     
  • 4.36, Аноним (-), 13:10, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 12 тому

    никто не заставлял переходить на 4.0 вот прям сразу.
    5.0 уже на голову выше этого убожества. А с кде 6 вообще нет смысла сравнивать - небо и земля.

    > гораздо вернее, как выбор для десктопа

    И в чем вернее?

    > другие в тени продолжили делать годное.

    Годное для пары сотни нетакусиков с особым виденьем? Ну, может быть.

     
  • 4.43, Аниним (-), 13:24, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда лет 12 тому назад КДЕ была обнулена от сабжа до 4.0,

    Прям как дед? (извините)

    > то в 4.0 исчезло всё нужное, КДЕ стала пустышкой.

    А можно список "всего нужного"?
    Пользователей кед если и стало меньше, то не намного.
    Сейчас это второе по популярности ДЕ, в отличии от всяких маргинальных выпрограммишей.

    > Пользователи не смеялись, в тот раз пользователей кинули.

    И не справившись с оттоком пользователей КДЕ закрылись...
    А нет, не закрылись, живут и здравствуют.
    Но как же так произошло??

    > Поэтому TDE - гораздо вернее, как выбор для десктопа, чем KDE.

    Ээээ. Ну для больших любителей.

    > Одни подразвалили для бизнеса, другие в тени продолжили делать годное.

    У тебя очень странные странные представления о "годноте".
    Что-то между синдромом утенка и копрофилией.


     
  • 4.46, Fracta1L (ok), 13:28, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда лет 12 тому назад

    Всё не можешь забыть, что было 12 лет назад, бедненький?

     

  • 1.12, нитгитлистер (?), 12:20, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    глаза режет жуть какя то. корица всё еще лучшая
     

  • 1.16, Fracta1L (ok), 12:30, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вырвиглазненько.
     
     
  • 2.24, Афроним (?), 12:41, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mallory в постельных тонах по-моему збс получилась.Надо Айпоню спросить он эксперт в художественных акцентах и нюансах.
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 13:07, 28/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (14), 12:48, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тему оформления окон можно сменить, иконки тоже модно подобрать.
     
     
  • 3.30, Fracta1L (ok), 13:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Панель всё равно останется вырвиглазной, со скученными иконками в лотке.
     
  • 3.33, _kp (ok), 13:05, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, в TDE темы ни скачивать, ни устанавливать вручную не надо, там есть встроенный менеджер тем, который все делает сам, то есть, для людей, когда пользователю достаточно только ткнуть мышкой в понравившуюся тему.  

    >>Панель всё равно останется вырвиглазной, со скученными иконками в лотке.

    Таки настраивается, как угодно. Что даже странно.

     
     
  • 4.47, Fracta1L (ok), 13:29, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Таки настраивается, как угодно.

    Покажи плиз нормально настроенную панель из сабжа, чтобы иконки не были кашей. Я такого не видел и настроек таких не находил.

     
  • 3.44, Аниним (-), 13:26, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тему оформления окон можно сменить, иконки тоже модно подобрать.

    В общем это система для прдолинга, а не для работы, если я правильно понял?
    Тему поменяй, иконки подбери..
    А там часом ничего не нужно самому дописывать или ассеты дорисовывать?

     

  • 1.20, Аноним (20), 12:32, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А ничё так получилось.

    Свой фреймворк. Под который не надо подстраиваться и который не начнут корежить. Больше времени на отладку и доводку до ума.

    Сколько у них там разработчиков?

     
  • 1.23, Аноним (23), 12:37, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое удобное, живое и развивающееся DE, как это ни странно.
     
     
  • 2.25, Аноним (14), 12:47, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно!
     
  • 2.31, Fracta1L (ok), 13:04, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это манямир, однако.
     

  • 1.32, Жироватт (ok), 13:04, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше интересно, насколько удачно мимикрирует qt6 в этом окружении в системную тему/цвета, или только Fusion и стандартная цветовая схема?
     
  • 1.34, Аноним (-), 13:05, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень полезное ДЕ для всего КДЕ сообщества.
    Позволяет посылать самых отбитых поциентов с их гениальнейшими идеями ̶н̶а̶ ̶Х̶у̶р̶д̶  в TDE. Получается отдельный загончик для ценителей всякого кала, где они лепить свои куличики из того что есть.
    И не захламлять багтрекет нормальных кед.
     
  • 1.37, mos87 (ok), 13:13, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сдуреть.
     
  • 1.39, Аноним (-), 13:20, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользовался сабжем?
    Расскажите, как у него дела с hidpi мониторами?
    Нормально ли все масштабируется на больше full-hd?
    На 4к?
     
     
  • 2.42, darkshvein (ok), 13:21, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что именно у тебя там должно масштабироваться и куда? на 2к всё работает нормально
     

  • 1.40, Ember (?), 13:20, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит приятно на фоне примитивного плоского уродства, заполонившего всё кругом.
     
     
  • 2.48, Fracta1L (ok), 13:31, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь на большинстве скриншотов и есть примитивное плоское уродство...
     

  • 1.41, darkshvein (ok), 13:20, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они починили переключалку?
    я запарился выполнять
    setxkbmap -option -option grp:caps_select
     
     
  • 2.45, Афроним (?), 13:27, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Противник башпортянок? Закиньте однострочник в башпрофайл какой-нибудь.
     

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