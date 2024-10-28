Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.3, продолжающего развитие KDE 3.5

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|1.1, Аноним (1), 11:38, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ах, если бы только они переехали на Qt6 и дропнули artsd.
Был бы современный DE с поддержкой Wayland, high DPI и прочих фишек.
А так непонятно для кого пилят. Видимо, для себя.
Печально.
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|2.3, Аноним (3), 11:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> если бы только они переехали на Qt6
эмммм... а зачем? с рюшечками уже есть плазма, а что полегче ну LXQt вскоре должны перейти на 6
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|2.4, Брус Ю (?), 11:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем ещё одно DE на Qt6?
А artsd да, давно пора на свалку истории
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|2.14, Аноним (14), 12:25, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Ах, если бы только они переехали на Qt6
Зачем переезжать на Qt6 если есть TQt3 toolkit. Эта погоня за новыми версиями фреймворка ничем не обоснована, кроме коммерческой выгоды одной конкретной корпорации и полезных идиотов повторяющих лозунги.
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|3.29, Жироватт (ok), 13:01, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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<голосом зомби с подвыванием>
Искы-ы-ы-ы - пло-о-о-о-о-охо!
Вайр-р-р-рленд - ха-а-а-ара-а-а-ашо!
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|3.38, Аниним (-), 13:14, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем переезжать на Qt6 если есть TQt3 toolkit.
"Зачем сантехника если все можно и в луже делать"?
> Эта погоня за новыми версиями фреймворка ничем не обоснована,
Почитай чего добавили хотя бы в 4ку.
> кроме коммерческой выгоды одной конкретной корпорации и полезных идиотов повторяющих лозунги.
Предположу что в TDE оно все "нинужна" по причине того, что "и так схавают".
Зато можно всех альтернативно одуренных выпхать из кедов и пусть не путаются под ногами.
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|1.2, Аноним (3), 11:52, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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а почему глазки на первом скрине некрасные? у меня они именно такие когда я смотрю на этот копролит
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|1.7, grayich (ok), 12:01, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлен порт программы форматировния кода UniversalIndentGUI, переведённый на TQt.
что такое TQt ?
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|2.17, Аниним (-), 12:30, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> что бы троллить адептов Кед. Бгг.
Адепты Кед смотрят на это убойище и просто ухахатываются.
Но если план в том, чтобы они просто померли от смеха... то может сработать!
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|3.19, Аноним (14), 12:32, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Адепты Кед смотрят на это убойище и просто ухахатываются.
Что кеды что гномы вполне себе удачно деградируют от версии к версии. Лучше времена их позади. Лучная версия Гном это MATE, KDE это TDE.
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|3.28, Аноним (28), 12:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Адепты Кед смотрят на это убойище и просто ухахатываются.
Когда лет 12 тому назад КДЕ была обнулена от сабжа до 4.0, то в 4.0 исчезло всё нужное, КДЕ стала пустышкой. Пользователи не смеялись, в тот раз пользователей кинули.
Поэтому TDE - гораздо вернее, как выбор для десктопа, чем KDE.
С другой стороны такой раскардаш удерживает бизнес на удалении, не давая заболачивать систему. Поэтому, может быть, - всё так и должно быть: и TDE и KDE. Одни подразвалили для бизнеса, другие в тени продолжили делать годное.
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|4.36, Аноним (-), 13:10, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 12 тому
никто не заставлял переходить на 4.0 вот прям сразу.
5.0 уже на голову выше этого убожества. А с кде 6 вообще нет смысла сравнивать - небо и земля.
> гораздо вернее, как выбор для десктопа
И в чем вернее?
> другие в тени продолжили делать годное.
Годное для пары сотни нетакусиков с особым виденьем? Ну, может быть.
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|4.43, Аниним (-), 13:24, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда лет 12 тому назад КДЕ была обнулена от сабжа до 4.0,
Прям как дед? (извините)
> то в 4.0 исчезло всё нужное, КДЕ стала пустышкой.
А можно список "всего нужного"?
Пользователей кед если и стало меньше, то не намного.
Сейчас это второе по популярности ДЕ, в отличии от всяких маргинальных выпрограммишей.
> Пользователи не смеялись, в тот раз пользователей кинули.
И не справившись с оттоком пользователей КДЕ закрылись...
А нет, не закрылись, живут и здравствуют.
Но как же так произошло??
> Поэтому TDE - гораздо вернее, как выбор для десктопа, чем KDE.
Ээээ. Ну для больших любителей.
> Одни подразвалили для бизнеса, другие в тени продолжили делать годное.
У тебя очень странные странные представления о "годноте".
Что-то между синдромом утенка и копрофилией.
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|4.46, Fracta1L (ok), 13:28, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда лет 12 тому назад
Всё не можешь забыть, что было 12 лет назад, бедненький?
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|2.24, Афроним (?), 12:41, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mallory в постельных тонах по-моему збс получилась.Надо Айпоню спросить он эксперт в художественных акцентах и нюансах.
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|2.26, Аноним (14), 12:48, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тему оформления окон можно сменить, иконки тоже модно подобрать.
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|3.30, Fracta1L (ok), 13:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Панель всё равно останется вырвиглазной, со скученными иконками в лотке.
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|3.33, _kp (ok), 13:05, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того, в TDE темы ни скачивать, ни устанавливать вручную не надо, там есть встроенный менеджер тем, который все делает сам, то есть, для людей, когда пользователю достаточно только ткнуть мышкой в понравившуюся тему.
>>Панель всё равно останется вырвиглазной, со скученными иконками в лотке.
Таки настраивается, как угодно. Что даже странно.
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|4.47, Fracta1L (ok), 13:29, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Таки настраивается, как угодно.
Покажи плиз нормально настроенную панель из сабжа, чтобы иконки не были кашей. Я такого не видел и настроек таких не находил.
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|3.44, Аниним (-), 13:26, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тему оформления окон можно сменить, иконки тоже модно подобрать.
В общем это система для прдолинга, а не для работы, если я правильно понял?
Тему поменяй, иконки подбери..
А там часом ничего не нужно самому дописывать или ассеты дорисовывать?
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|1.20, Аноним (20), 12:32, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А ничё так получилось.
Свой фреймворк. Под который не надо подстраиваться и который не начнут корежить. Больше времени на отладку и доводку до ума.
Сколько у них там разработчиков?
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|1.32, Жироватт (ok), 13:04, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Больше интересно, насколько удачно мимикрирует qt6 в этом окружении в системную тему/цвета, или только Fusion и стандартная цветовая схема?
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|1.34, Аноним (-), 13:05, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень полезное ДЕ для всего КДЕ сообщества.
Позволяет посылать самых отбитых поциентов с их гениальнейшими идеями ̶н̶а̶ ̶Х̶у̶р̶д̶ в TDE. Получается отдельный загончик для ценителей всякого кала, где они лепить свои куличики из того что есть.
И не захламлять багтрекет нормальных кед.
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|1.39, Аноним (-), 13:20, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто пользовался сабжем?
Расскажите, как у него дела с hidpi мониторами?
Нормально ли все масштабируется на больше full-hd?
На 4к?
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|2.42, darkshvein (ok), 13:21, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что именно у тебя там должно масштабироваться и куда? на 2к всё работает нормально
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|1.40, Ember (?), 13:20, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выглядит приятно на фоне примитивного плоского уродства, заполонившего всё кругом.
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|2.48, Fracta1L (ok), 13:31, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь на большинстве скриншотов и есть примитивное плоское уродство...
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|1.41, darkshvein (ok), 13:20, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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они починили переключалку?
я запарился выполнять
setxkbmap -option -option grp:caps_select
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|2.45, Афроним (?), 13:27, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Противник башпортянок? Закиньте однострочник в башпрофайл какой-нибудь.
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