Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.3, продолжающего развитие KDE 3.5

3.30 , Fracta1L ( ok ), 13:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Панель всё равно останется вырвиглазной, со скученными иконками в лотке.

3.33 , _kp ( ok ), 13:05, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более того, в TDE темы ни скачивать, ни устанавливать вручную не надо, там есть встроенный менеджер тем, который все делает сам, то есть, для людей, когда пользователю достаточно только ткнуть мышкой в понравившуюся тему. >>Панель всё равно останется вырвиглазной, со скученными иконками в лотке. Таки настраивается, как угодно. Что даже странно.

4.47 , Fracta1L ( ok ), 13:29, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Таки настраивается, как угодно. Покажи плиз нормально настроенную панель из сабжа, чтобы иконки не были кашей. Я такого не видел и настроек таких не находил.

3.44 , Аниним (-), 13:26, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тему оформления окон можно сменить, иконки тоже модно подобрать. В общем это система для прдолинга, а не для работы, если я правильно понял?

Тему поменяй, иконки подбери..

А там часом ничего не нужно самому дописывать или ассеты дорисовывать?