Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.3, продолжающего развитие KDE 3.5

2.17 , Аниним (-), 12:30, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > что бы троллить адептов Кед. Бгг. Адепты Кед смотрят на это убойище и просто ухахатываются.

Но если план в том, чтобы они просто померли от смеха... то может сработать!

3.19 , Аноним ( 14 ), 12:32, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Адепты Кед смотрят на это убойище и просто ухахатываются. Что кеды что гномы вполне себе удачно деградируют от версии к версии. Лучше времена их позади. Лучная версия Гном это MATE, KDE это TDE.

3.28 , Аноним ( 28 ), 12:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Адепты Кед смотрят на это убойище и просто ухахатываются. Когда лет 12 тому назад КДЕ была обнулена от сабжа до 4.0, то в 4.0 исчезло всё нужное, КДЕ стала пустышкой. Пользователи не смеялись, в тот раз пользователей кинули. Поэтому TDE - гораздо вернее, как выбор для десктопа, чем KDE. С другой стороны такой раскардаш удерживает бизнес на удалении, не давая заболачивать систему. Поэтому, может быть, - всё так и должно быть: и TDE и KDE. Одни подразвалили для бизнеса, другие в тени продолжили делать годное.

4.36 , Аноним ( - ), 13:10, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 12 тому никто не заставлял переходить на 4.0 вот прям сразу.

5.0 уже на голову выше этого убожества. А с кде 6 вообще нет смысла сравнивать - небо и земля. > гораздо вернее, как выбор для десктопа И в чем вернее? > другие в тени продолжили делать годное. Годное для пары сотни нетакусиков с особым виденьем? Ну, может быть.

4.43 , Аниним (-), 13:24, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда лет 12 тому назад КДЕ была обнулена от сабжа до 4.0, Прям как дед? (извините) > то в 4.0 исчезло всё нужное, КДЕ стала пустышкой. А можно список "всего нужного"?

Пользователей кед если и стало меньше, то не намного.

Сейчас это второе по популярности ДЕ, в отличии от всяких маргинальных выпрограммишей. > Пользователи не смеялись, в тот раз пользователей кинули. И не справившись с оттоком пользователей КДЕ закрылись...

А нет, не закрылись, живут и здравствуют.

Но как же так произошло?? > Поэтому TDE - гораздо вернее, как выбор для десктопа, чем KDE. Ээээ. Ну для больших любителей. > Одни подразвалили для бизнеса, другие в тени продолжили делать годное. У тебя очень странные странные представления о "годноте".

Что-то между синдромом утенка и копрофилией.

4.46 , Fracta1L ( ok ), 13:28, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда лет 12 тому назад Всё не можешь забыть, что было 12 лет назад, бедненький?

