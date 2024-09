Выпуск дистрибутива Q4OS 5.6, поставляемого с пользовательским окружением Trinity

2.5 , Аноним ( 5 ), 14:13, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну эт легко, 3 кеды были жутко ресурсоёмкие и не модульные, одной кучей. А в 5 подтянули производительность и всё настраивается. К слову, плазма лучше всего подходит для слабого железа, потому что у конкурентов гтк и гномокостыли, и они требуют много ресурсов. Но, что интересно, она и на современном железе норм, и не потребляет ресурсы просто так.

3.7 , Аноним ( 7 ), 14:18, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только если все анимации отключить. Хотя кеды вроде и сами умеют понимать что надо отключить для перформанса.

3.28 , _kp ( ok ), 16:14, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во времена "жутко ресурсоёмких" 3Кед, этот KDE летал на eeepc, на одноядерном раннем Атоме и 1ГБ ОЗУ, c GMA950.

Причем с тенями и свистелками, плюс интерфейс влазил в экран с низким разрешением.

Там же, ещё и тогдашний Eclipse как то умудрялся работать, и хорошо. И без свопа, ибо emmc.

Машинка сохранилась в коллекции, лежит как есть. И, смотрим, после загрузки KDE3.5 скушал всего 0.26ГБ ОЗУ. >>в 5 подтянули производительность.. плазма лучше всего подходит для слабого железа На упомянутом слабом железе, даже запустить идея не пришла. Думаю, ничего хорошего не будет. Если взять Raspberry3 с 1GB, то и там TDE сильно бодрее работал чем Plasma5. Это уже проверял.

Более того, TDE ещё и экономичней чем XFCE. >>гномокостыли, и они требуют много ресурсов. Ну не то что б прямо совсем много, но на Raspberry и Orange для этого слишком позорные видеокарты, и требуют шаманства со сборками. В итоге есть сборки где на Raspberry4 Гном летает, а есть сборки где не годен вообще.

4.36 , Аноним ( 5 ), 17:16, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Плазме достаточно самой минимальной доисторической видеокарты для всего перечисленного. То, что в малинах -- не видеокарта. Вообще не понятно, что ты пытаешься сравнивать. Запускай те же программы для тех же задач в тех же условиях, что были во времена 3 кед (разрешение 800x600) и всё будет летать.

5.45 , Конь_в_пальто ( ? ), 18:01, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подтверждаю. Древний Matrox, 8 MB VRAM, KDE 6.1 летает.

3.52 , Аноним ( 49 ), 18:58, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А в 5 подтянули производительность и всё настраивается Проблема 5 кед в разбухшем qt. Разработчики тринити тоже хотели сначала поддерживать совместимость со свежими версиями qt, но перенесли часть функционала на qt4 (или qt5, не уверен) и поняли, что третьи кеды требовали мало ресурсов именно благодаря третьей версии qt. На этом их потуги были остановлены, ибо тормозные кеды на свежем qt у нас уже есть.

2.9 , Fracta1L ( ok ), 14:20, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – По современным меркам, Плазма довольно нетребовательна к аппаратным ресурсам. Ей 1 ГБ оперативки хватает вполне.

2.14 , Аноним ( 13 ), 15:09, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >> KDE Plasma 5

> и

>> позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам

> как это вообще в одном абзаце умещается?

> Ладно если бы там были третьи кеды.

>> предлагающий классическое оформление рабочего стола.

> Следует заменить не "Мы скопировали все что могли с винды")) Ты может будешь смеяться, но пятокеды ощутимо легче GNOME, а Xfce настолько разжирела, что с KDE у неё в некоторых случая паритет по потреблению, в зависимости от обвеса одной клизмоедами, а другой её экстеншонами.

3.15 , Аноним ( 15 ), 15:11, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, хфце - набор всякого шлака. Версия 4.12 была последней нормальной. Увы. Кеды же всегда - цельное окружение, и преимущество кед - набор более-менее качественного софта, не то что в остальных де.

4.33 , Аноним ( 33 ), 16:32, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При несложных манипуляциях от кедов можно отвинтить все лишнее. Как минимум на изи отвинчивается akonadi и baloo выключаются эффекты прозрачности. И вот тебе легковесная DE.

2.32 , Аноним ( 33 ), 16:30, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Процессор Amd C-60 + emmc плазма 5 это единственная невырвиглазная DE что не лагает на подобном.