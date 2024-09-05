Выпуск дистрибутива Q4OS 5.6, поставляемого с пользовательским окружением Trinity

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|2.2, НяшМяш (ok), 14:03, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Похоже, установили рядом плазму, которая перезаписала настройки тем.
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|2.3, Аноним (3), 14:04, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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С точки зрения кедоров, это не "испортить", а логичное возвращение кед в свое вантузятническое начало. Кедами в принципе пользуются большие фанаты вантуза и всего вантузятнического. Не хватает еще ярлыка Nero Burning ROM и DAEMON Tools CRACKED.exe.
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|3.10, Аноним (1), 14:29, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Но ведь во времена Nero виндоуз был на пике совершенства пользовательского интерфейса или у вас тогда не было компьютера и за рабочим столом оставалось наблюдать только со спины юзера?
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|2.13, Аноним (13), 15:06, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Просто у Q4OS из коробки идёт набор тем разной степени паршивости, от традиционн... большой текст свёрнут, показать
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|3.49, Аноним (49), 18:53, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не в q4os проблема (по крайней мере, не только в ней). Лет пять назад собирал тринити из исходников, и многие темы там действительно изуродованы по сравнению с оригинальными kde3.5 (рядом стоит комп на athlon xp, есть с чем сравнить - это на случай, если кто-то скажет, что у меня просто воспоминания слишком хорошие о kde3.5).
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|1.4, Аноним (-), 14:07, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> KDE Plasma 5
и
> позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам
как это вообще в одном абзаце умещается?
Ладно если бы там были третьи кеды.
> предлагающий классическое оформление рабочего стола.
Следует заменить не "Мы скопировали все что могли с винды"))
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|2.5, Аноним (5), 14:13, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну эт легко, 3 кеды были жутко ресурсоёмкие и не модульные, одной кучей. А в 5 подтянули производительность и всё настраивается. К слову, плазма лучше всего подходит для слабого железа, потому что у конкурентов гтк и гномокостыли, и они требуют много ресурсов. Но, что интересно, она и на современном железе норм, и не потребляет ресурсы просто так.
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|3.7, Аноним (7), 14:18, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только если все анимации отключить. Хотя кеды вроде и сами умеют понимать что надо отключить для перформанса.
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|3.28, _kp (ok), 16:14, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во времена "жутко ресурсоёмких" 3Кед, этот KDE летал на eeepc, на одноядерном раннем Атоме и 1ГБ ОЗУ, c GMA950.
Причем с тенями и свистелками, плюс интерфейс влазил в экран с низким разрешением.
Там же, ещё и тогдашний Eclipse как то умудрялся работать, и хорошо. И без свопа, ибо emmc.
Машинка сохранилась в коллекции, лежит как есть. И, смотрим, после загрузки KDE3.5 скушал всего 0.26ГБ ОЗУ.
>>в 5 подтянули производительность.. плазма лучше всего подходит для слабого железа
На упомянутом слабом железе, даже запустить идея не пришла. Думаю, ничего хорошего не будет.
Если взять Raspberry3 с 1GB, то и там TDE сильно бодрее работал чем Plasma5. Это уже проверял.
Более того, TDE ещё и экономичней чем XFCE.
>>гномокостыли, и они требуют много ресурсов.
Ну не то что б прямо совсем много, но на Raspberry и Orange для этого слишком позорные видеокарты, и требуют шаманства со сборками. В итоге есть сборки где на Raspberry4 Гном летает, а есть сборки где не годен вообще.
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|4.36, Аноним (5), 17:16, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плазме достаточно самой минимальной доисторической видеокарты для всего перечисленного. То, что в малинах -- не видеокарта. Вообще не понятно, что ты пытаешься сравнивать. Запускай те же программы для тех же задач в тех же условиях, что были во времена 3 кед (разрешение 800x600) и всё будет летать.
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|3.52, Аноним (49), 18:58, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в 5 подтянули производительность и всё настраивается
Проблема 5 кед в разбухшем qt. Разработчики тринити тоже хотели сначала поддерживать совместимость со свежими версиями qt, но перенесли часть функционала на qt4 (или qt5, не уверен) и поняли, что третьи кеды требовали мало ресурсов именно благодаря третьей версии qt. На этом их потуги были остановлены, ибо тормозные кеды на свежем qt у нас уже есть.
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|2.9, Fracta1L (ok), 14:20, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По современным меркам, Плазма довольно нетребовательна к аппаратным ресурсам. Ей 1 ГБ оперативки хватает вполне.
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|2.14, Аноним (13), 15:09, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> KDE Plasma 5
> и
>> позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам
> как это вообще в одном абзаце умещается?
> Ладно если бы там были третьи кеды.
>> предлагающий классическое оформление рабочего стола.
> Следует заменить не "Мы скопировали все что могли с винды"))
Ты может будешь смеяться, но пятокеды ощутимо легче GNOME, а Xfce настолько разжирела, что с KDE у неё в некоторых случая паритет по потреблению, в зависимости от обвеса одной клизмоедами, а другой её экстеншонами.
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|3.15, Аноним (15), 15:11, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, хфце - набор всякого шлака. Версия 4.12 была последней нормальной. Увы. Кеды же всегда - цельное окружение, и преимущество кед - набор более-менее качественного софта, не то что в остальных де.
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|4.33, Аноним (33), 16:32, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При несложных манипуляциях от кедов можно отвинтить все лишнее. Как минимум на изи отвинчивается akonadi и baloo выключаются эффекты прозрачности. И вот тебе легковесная DE.
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|2.32, Аноним (33), 16:30, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Процессор Amd C-60 + emmc плазма 5 это единственная невырвиглазная DE что не лагает на подобном.
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|2.16, Аноним (13), 15:11, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Q4OS + XPQ4 — лучше уже не придумать
Да прикольно, но можно лучше. Меню-пуск от темы тринити её выдаёт. )) Под 9x винды она лучше мимикрирует. Жалко что тема для Win 7 не очень сильно копирует виндовую тему.
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|1.12, Аноним (15), 15:05, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Это же васянский дистр, коих миллионы. А тринити - поделка от маргиналов. Этой тренити никогда в репах ни в каком дистре не будет, ибо никому не нужна.
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|2.18, Аноним (13), 15:12, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это же васянский дистр, коих миллионы. А тринити - поделка от маргиналов.
> Этой тренити никогда в репах ни в каком дистре не будет,
> ибо никому не нужна.
Это хотя бы даёт изкоробочную мимикрию под винды разных версий. Может кому-то это надо, пусть будет, тебе чо, жалко штoлe?! ))
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|2.29, _kp (ok), 16:18, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На десктопе, да тем более с современным экраном, скорее не нужна.
Но на всяких Распберри с мелкими дисплеями, TDE очень даже годно. И ресурсы не жрет, и на мелком экране всё влазит, в отличии от стоковой оболочки в Распбиан. Потребление ресурсов равное.
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|2.37, Аноним (37), 17:20, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Этот васянский дистр самостоятельно тянет форк Qt3, в отличие от газификатора диванов вроде тебя
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|3.43, Аноним (15), 17:38, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну ты конечно, такой суръёзный иксперт.
Q4OS != TDE.
И зачем тянуть форк Qt3 - его же никто сам не будет собирать, и тем более его никогда не будет в репах нормальных дистров (всех, кроме Q4OS). Обе поделки обречены на забвение.
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|2.54, Аноним (54), 19:01, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ибо никому не нужна
Паре тройке стареющих гиков может и нужно. На виртуалке раз в пол года вспомнить молодость, когда шишак колом и ленин такой молодой.
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|2.22, Аноним (22), 15:20, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Спасибо тебе за ссылку. Третий скрин вызвал желание непременно поставить это на виртуалку чем я прямо сегодня после обеда и займусь 👍
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|3.30, _kp (ok), 16:21, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если Распберри с дисплеем загримировать под старый комп, то и ему такая тема уместна.
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|3.40, Аноним (17), 17:29, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас тебе расскажут местные, что на "нормальные" дистрибутивы "нормальные" пацаны не должны ставить такое. Я же тебе тоже не отвечу, к сожалению. Если Debian-based, то там вроде есть отдельные пакеты для доустановки. Полазь, поищи.
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|1.21, Аноним (22), 15:18, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Васянский дистр. А тринити если кому интересно глянуть (неюзабельно в практическом смысле) можно поставить в дебиан самым тривиальным образом 😁
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|2.48, Аноним (48), 18:29, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Trinity TDE лучше что могло случиться с этим вашим линуксом.
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|3.50, Аноним (54), 18:54, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Trinity
> вашим линуксом
Хех... Не, такой линекс оставьте себе.
Мы будем сидеть на гноме (лучшее из худшего) и ждать божественную COSMIC DE.
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|2.51, Аноним (54), 18:56, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> дебиан
Не самый лучший выбор. Потому что они очень любят запихивать всякого рода патчи в ядро и ломать оригинальное поведение некоторых компонентов. По адекватности норм это солус, поп ос и федорка.
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|3.25, Аноним (23), 15:43, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятия не имею,но в Мюнхене на него не перешли и даже Neon его обскакал.
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|1.27, Аноним (27), 15:48, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошие ребята, даже делают коммерческую поддержку. Считаю их хорошим проектом, наряду с рунту, где всякие снапы вырезают.
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|2.47, Аноним (47), 18:12, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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рунту
это которые берут spin ubuntu и меняют тему оформления?
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|2.53, Аноним (54), 18:58, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> делают коммерческую поддержку
Васян к успеху пришел. А чего добился ты годами строча комменты на маргинальных форумах типа этого? Хехе.
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|1.35, Аноним (-), 16:50, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не знаю что они там накрутили, но дистр не грузится без efi раздела, хотя он на Debian, а не на Ubuntu и как бы обязан.
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