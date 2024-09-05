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Выпуск дистрибутива Q4OS 5.6, поставляемого с пользовательским окружением Trinity

05.09.2024 13:40

Опубликован выпуск дистрибутива Q4OS 5.6, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity (продолжает развитие кодовой базы KDE 3.5.x). Оба пользовательских окружения могут одновременно сосуществовать в одной системе, и пользователь может переключаться между ними. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. Размер загрузочного образа 1.5 ГБ (x86_64).

В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop Profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Software center' для установки дополнительных программ, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, Lookswitcher для быстрого переключения внешнего вида, скрипты для установки альтернативных окружений LXQt, Xfce и LXDE. Предоставляется приложение для установки дистрибутива в отдельный каталог Windows, что позволяет использовать дистрибутив параллельно с Windows без выделения для него отдельного дискового раздела.

В новом выпуске пакетная база обновлена до Debian 12.7 с ядром Linux 6.1.0-25. В инсталлятор Calamares добавлена возможность загрузки собственных профилей, определяющий набор выбранных пользователем пакетов и приложений для установки. Расширены возможности конфигуратора Q4OS Setup и установщика наборов приложений Desktop Profiler. В Live-сборках обновлены загрузочная прослойка Shim и загрузчик GRUB. Отозваны цифровые подписи старых версий Shim.

Отдельно энтузиастами развиваются сборки Q4OS с интерфейсом в стиле Windows XP и Windows 10.



  1. Главная ссылка к новости (https://q4os.org/blog.html#new...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 5.2, поставляемого с окружением Trinity
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.2, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61815-q4os
Ключевые слова: q4os, trinity
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:57, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что это на скринах? Как можно было так испортить Тринити?!
     
     
  • 2.2, НяшМяш (ok), 14:03, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, установили рядом плазму, которая перезаписала настройки тем.
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:04, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    С точки зрения кедоров, это не "испортить", а логичное возвращение кед в свое вантузятническое начало. Кедами в принципе пользуются большие фанаты вантуза и всего вантузятнического. Не хватает еще ярлыка Nero Burning ROM и DAEMON Tools CRACKED.exe.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 14:29, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Но ведь во времена Nero виндоуз был на пике совершенства пользовательского интерфейса или у вас тогда не было компьютера и за рабочим столом оставалось наблюдать только со спины юзера?
     
  • 3.31, Чел (?), 16:24, 05/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.56, Аноне (?), 19:54, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему всех гномиков такая фиксация на офтопе?
     
  • 2.8, Fracta1L (ok), 14:19, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На скринах не Тринити, а пятые кеды
     
     
  • 3.26, pic (?), 15:44, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Последний скрин.
     
  • 3.39, Брус Ю (?), 17:29, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, только второй. Остальное Тринити
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:06, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто у Q4OS из коробки идёт набор тем разной степени паршивости, от традиционн... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 18:53, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в q4os проблема (по крайней мере, не только в ней). Лет пять назад собирал тринити из исходников, и многие темы там действительно изуродованы по сравнению с оригинальными kde3.5 (рядом стоит комп на athlon xp, есть с чем сравнить - это на случай, если кто-то скажет, что у меня просто воспоминания слишком хорошие о kde3.5).
     

  • 1.4, Аноним (-), 14:07, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > KDE Plasma 5

    и
    > позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам

    как это вообще в одном абзаце умещается?
    Ладно если бы там были третьи кеды.

    > предлагающий классическое оформление рабочего стола.

    Следует заменить не "Мы скопировали все что могли с винды"))

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:13, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну эт легко, 3 кеды были жутко ресурсоёмкие и не модульные, одной кучей. А в 5 подтянули производительность и всё настраивается. К слову, плазма лучше всего подходит для слабого железа, потому что у конкурентов гтк и гномокостыли, и они требуют много ресурсов. Но, что интересно, она и на современном железе норм, и не потребляет ресурсы просто так.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:18, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если все анимации отключить. Хотя кеды вроде и сами умеют понимать что надо отключить для перформанса.
     
  • 3.28, _kp (ok), 16:14, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во времена "жутко ресурсоёмких" 3Кед, этот KDE летал на eeepc, на одноядерном раннем Атоме и 1ГБ ОЗУ, c GMA950.
    Причем с тенями и свистелками, плюс интерфейс влазил в экран с низким разрешением.
    Там же, ещё и тогдашний Eclipse как то умудрялся работать, и хорошо. И без свопа, ибо emmc.
    Машинка сохранилась в коллекции, лежит как есть. И, смотрим, после загрузки KDE3.5 скушал всего 0.26ГБ ОЗУ.

    >>в 5 подтянули производительность.. плазма лучше всего подходит для слабого железа

    На упомянутом слабом железе, даже запустить идея не пришла. Думаю, ничего хорошего не будет.

    Если взять Raspberry3 с 1GB, то и там TDE сильно бодрее работал чем Plasma5. Это уже проверял.
    Более того, TDE ещё и экономичней чем XFCE.

    >>гномокостыли, и они требуют много ресурсов.

    Ну не то что б прямо совсем много, но на Raspberry и Orange для этого слишком позорные видеокарты, и требуют шаманства со сборками. В итоге есть сборки где на Raspberry4 Гном летает, а есть сборки где не годен вообще.

     
     
  • 4.36, Аноним (5), 17:16, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плазме достаточно самой минимальной доисторической видеокарты для всего перечисленного. То, что в малинах -- не видеокарта. Вообще не понятно, что ты пытаешься сравнивать. Запускай те же программы для тех же задач в тех же условиях, что были во времена 3 кед (разрешение 800x600) и всё будет летать.
     
     
  • 5.45, Конь_в_пальто (?), 18:01, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю. Древний Matrox, 8 MB VRAM, KDE 6.1 летает.
     
  • 3.52, Аноним (49), 18:58, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А в 5 подтянули производительность и всё настраивается

    Проблема 5 кед в разбухшем qt. Разработчики тринити тоже хотели сначала поддерживать совместимость со свежими версиями qt, но перенесли часть функционала на qt4 (или qt5, не уверен) и поняли, что третьи кеды требовали мало ресурсов именно благодаря третьей версии qt. На этом их потуги были остановлены, ибо тормозные кеды на свежем qt у нас уже есть.

     
  • 2.9, Fracta1L (ok), 14:20, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По современным меркам, Плазма довольно нетребовательна к аппаратным ресурсам. Ей 1 ГБ оперативки хватает вполне.
     
  • 2.14, Аноним (13), 15:09, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> KDE Plasma 5
    > и
    >> позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам
    > как это вообще в одном абзаце умещается?
    > Ладно если бы там были третьи кеды.
    >> предлагающий классическое оформление рабочего стола.
    > Следует заменить не "Мы скопировали все что могли с винды"))

    Ты может будешь смеяться, но пятокеды ощутимо легче GNOME, а Xfce настолько разжирела, что с KDE у неё в некоторых случая паритет по потреблению, в зависимости от обвеса одной клизмоедами, а другой её экстеншонами.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:11, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, хфце - набор всякого шлака. Версия 4.12 была последней нормальной. Увы. Кеды же всегда - цельное окружение, и преимущество кед - набор более-менее качественного софта, не то что в остальных де.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 16:32, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При несложных манипуляциях от кедов можно отвинтить все лишнее. Как минимум на изи отвинчивается akonadi и baloo выключаются эффекты прозрачности. И вот тебе легковесная DE.
     
  • 2.32, Аноним (33), 16:30, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Процессор Amd C-60 + emmc плазма 5 это единственная невырвиглазная DE что не лагает на подобном.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:51, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Q4OS + XPQ4 — лучше уже не придумать
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 15:11, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Q4OS + XPQ4 — лучше уже не придумать

    Да прикольно, но можно лучше. Меню-пуск от темы тринити её выдаёт. )) Под 9x винды она лучше мимикрирует. Жалко что тема для Win 7 не очень сильно копирует виндовую тему.

     

  • 1.12, Аноним (15), 15:05, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это же васянский дистр, коих миллионы. А тринити - поделка от маргиналов. Этой тренити никогда в репах ни в каком дистре не будет, ибо никому не нужна.
     
     
  • 2.18, Аноним (13), 15:12, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же васянский дистр, коих миллионы. А тринити - поделка от маргиналов.
    > Этой тренити никогда в репах ни в каком дистре не будет,
    > ибо никому не нужна.

    Это хотя бы даёт изкоробочную мимикрию под винды разных версий. Может кому-то это надо, пусть будет, тебе чо, жалко штoлe?! ))

     
  • 2.29, _kp (ok), 16:18, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На десктопе, да тем более с современным экраном, скорее не нужна.

    Но на всяких Распберри с мелкими дисплеями, TDE очень даже годно. И ресурсы не жрет, и на мелком экране всё влазит, в отличии от стоковой оболочки в Распбиан. Потребление ресурсов равное.

     
  • 2.37, Аноним (37), 17:20, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Этот васянский дистр самостоятельно тянет форк Qt3, в отличие от газификатора диванов вроде тебя
     
     
  • 3.41, Брус Ю (?), 17:33, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистроклепатели Q4OS != Разработчики TDE
     
  • 3.43, Аноним (15), 17:38, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну ты конечно, такой суръёзный иксперт.
    Q4OS != TDE.
    И зачем тянуть форк Qt3 - его же никто сам не будет собирать, и тем более его никогда не будет в репах нормальных дистров (всех, кроме Q4OS). Обе поделки обречены на забвение.
     
  • 2.54, Аноним (54), 19:01, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ибо никому не нужна

    Паре тройке стареющих гиков может и нужно. На виртуалке раз в пол года вспомнить молодость, когда шишак колом и ленин такой молодой.

     

  • 1.17, Аноним (17), 15:12, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отдельно хочу напомнить (для фанатов ХР), что есть для нее такая штука: https://xpq4.sourceforge.io/
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:20, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо тебе за ссылку. Третий скрин вызвал желание непременно поставить это на виртуалку чем я прямо сегодня после обеда и займусь 👍
     
     
  • 3.30, _kp (ok), 16:21, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Распберри с дисплеем загримировать под старый комп, то и ему такая тема уместна.


     
  • 2.34, Аноним (1), 16:36, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это ставить на нормальные дистры?
     
     
  • 3.40, Аноним (17), 17:29, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас тебе расскажут местные, что на "нормальные" дистрибутивы "нормальные" пацаны не должны ставить такое. Я же тебе тоже не отвечу, к сожалению. Если Debian-based, то там вроде есть отдельные пакеты для доустановки. Полазь, поищи.
     
  • 3.42, Брус Ю (?), 17:34, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.trinitydesktop.org/Category:Installation
     
     
  • 4.44, Аноним (1), 17:47, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про XPшный DE спрашивал.
     

  • 1.21, Аноним (22), 15:18, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Васянский дистр. А тринити если кому интересно глянуть (неюзабельно в практическом смысле) можно поставить в дебиан самым тривиальным образом 😁
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 18:29, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Trinity TDE лучше что могло случиться с этим вашим линуксом.
     
     
  • 3.50, Аноним (54), 18:54, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Trinity
    > вашим линуксом

    Хех... Не, такой линекс оставьте себе.

    Мы будем сидеть на гноме (лучшее из худшего) и ждать божественную COSMIC DE.

     
     
  • 4.57, Аноним (57), 20:11, 05/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.55, Аноним (55), 19:38, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас 6 ошибок в слове xmonad
     
  • 2.51, Аноним (54), 18:56, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > дебиан

    Не самый лучший выбор. Потому что они очень любят запихивать всякого рода патчи в ядро и ломать оригинальное поведение некоторых компонентов. По адекватности норм это солус, поп ос и федорка.

     

  • 1.23, Аноним (23), 15:25, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Немецкий дистрибутив как оказалось. Хм,11 лет уже выходят новые версии.
     
     
  • 2.24, Аноним (15), 15:36, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь, там малварь от гансов в дистре?
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 15:43, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятия не имею,но в Мюнхене на него не перешли и даже Neon его обскакал.
     

  • 1.27, Аноним (27), 15:48, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошие ребята, даже делают коммерческую поддержку. Считаю их хорошим проектом, наряду с рунту, где всякие снапы вырезают.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 18:12, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    рунту

    это которые берут spin ubuntu и меняют тему оформления?

     
  • 2.53, Аноним (54), 18:58, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > делают коммерческую поддержку

    Васян к успеху пришел. А чего добился ты годами строча комменты на маргинальных форумах типа этого? Хехе.

     

  • 1.35, Аноним (-), 16:50, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю что они там накрутили, но дистр не грузится без efi раздела, хотя он на Debian, а не на Ubuntu и как бы обязан.
     
     
  • 2.38, Аноним (17), 17:28, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь смотрел? https://www.q4os.org/forum/viewtopic.php?id=3588
     

  • 1.46, Аноним (-), 18:11, 05/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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