Мэйнтейнер драйвера Nouveau взял самоотвод из-за проблем с инклюзивностью в сообществе

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|1.2, Аноним (-), 18:58, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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> сообщение Теодора Тс'о, в котором он сравнил мэйнтейнеров с "тонкой синей линией"
> (отождествляется с правоохранительными органами и символизирует грань между порядком и анархией),
А что, собственно, такого ужасного он сказал? Что не даст выгружать на наши бошки какие-то фекальи от всяких хайпующих клюшек? Так ему за это памтник надо поставить.
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|3.35, Аноним (35), 19:33, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ужасно что Трамп больше не финансирует меньшинства.
Между прочим пост в десяточку окахывается!
Снежинка то - с подвохом^W хрустом!
> While he's known more these days for his work on Mesa and the Rusticl OpenCL driver for it
(с) Phoronix.com - сообщество хруста держит марку снежинок на все 200%!
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|2.13, Аноним (13), 19:05, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это тот самый Тцо который коммитил в ядро овнокод, в котором находили типичные уязвимости?
Нифига не удивлен (с)
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|3.19, Аноним (21), 19:10, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Это тот самый Тцо который коммитил в ядро овнокод, в котором находили типичные уязвимости?
Это тот самый Тцо который по сути за EXT4 стоит. Когда в лине был душняк с ФС, этот гражданин нехило облегчил нашу участь. И даже если я и юзаю btrfs, это никогда не будет забыто. На нем выехала целая эпоха. И он имеет полное моральное право говорить что считает нужным - и я буду считать что это идет на благо проекту. Он делом докащал про что он. В отличие от снежинок.
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|4.26, Аноним (-), 19:25, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Это тот самый Тцо который по сути за EXT4 стоит.
Это не единственная ФС в мире, и дане не единственная на лине.
> Когда в лине был душняк с ФС, этот гражданин нехило облегчил нашу участь.
Меня устраивало и то что было до, про особую душность как-то не помню.
> И даже если я и юзаю btrfs, это никогда не будет забыто. На нем выехала целая эпоха. И он имеет полное моральное право говорить что считает нужным
Типичный совковый подход "у нас тут великий механизатор и ударник социалистического труда! Даже если он уже впал в маразм и несет хеpню, все равно слово Уважаемого Дида - закон"
> В отличие от снежинок.
Снежинка поддерживала Nouveau годами. Про его вклад ты вспоминать не будешь?
И его таки с проекта выперли.
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|5.32, Аноним (32), 19:30, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Снежинка поддерживала Nouveau годами. Про его вклад ты вспоминать не будешь?
И как оно, юзабельно? Что-то не похоже...
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|5.42, Аноним (-), 19:42, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
На момент ее актуальности выбора было не то чтобы сильно дофига Рейзер был уже ... большой текст свёрнут, показать
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|5.86, Уважаемый дед (?), 20:43, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Типичный совковый подход "у нас тут великий механизатор и ударник социалистического труда! Даже если он уже впал в маразм и несет хеpню, все равно слово Уважаемого Дида - закон"
И что такого неправильного он сказал? Он свою позицию аргументировал, а не дверями хлопал и зазывал толпу к отмене, как только что-то пошло не по нему.
Выходит, у нас *тут* типичная анонимная лuбepда, которая, как ей положено, несёт соломенную хepню.
P.S. Не знал куда ещё свои пять "coвковых" и "дидoвых" копеек вставить, внучок? Мaмкe иди пожалуйся, она у тебя, кстати, тоже в прошлом комcoмолка и с годами не молодеет.
> Снежинка поддерживала Nouveau годами.
За зарплату от Редхаты. От зарплаты она, кстати, тоже самоотвод взяла?
Худший драйвер в кернеле, кстати. В старых железках не работает PM и аппаратное декодирование видео, для новых есть открытый официальный драйвер. 15 лет пользуюсь блобом, до его установки - интеграшкой, потому что "снежинкин" драйвер никогда нормально не работал. Виновата, конечно, Невидия, но паршивости драйвера никто не отменял.
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|4.30, Аноним (30), 19:29, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да-да, там лучше знают как надо, уважаемые люди уже всё решили, надо просто потерпеть и не раскачивать лодку, заслуженный человек сказал, он в авторитете, надо уважить.
Одна проблема, прорывные технологии во все времена двигали фрики. Ричи и Кернинган в своё время были полным функциональным аналогом современных «снежинок с крашеными волосами», и Линус тоже, если уж на то пошло, равно как и Теодор. Со временем все стареют, но кто-то от этого становится мудрее, а кто-то лишь дервенеет.
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|5.49, Буратино (?), 19:50, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Небыли снежинками ни разу.
Это были целеустремлённые люди, которые не ломались от косого взгляда или неприятного слова.
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|5.62, Аноним (62), 20:03, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Одна проблема, прорывные технологии во все времена двигали фрики. Ричи и Кернинган
> в своё время были полным функциональным аналогом современных «снежинок с крашеными
> волосами»,
Глядя на то как работают всякие сервы, редсдох оси и прочие нувы - это не прорывные технологии, это - глюкала кусок! Messed up code from messed up persons.
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|3.36, Ivan_83 (ok), 19:33, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А это тот самый Кэрол который пишет Nouveau которым пользоватся смысла нет?
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|4.90, maximnik0 (?), 20:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Nouveau которым пользоватся смысла нет?
Есть, но не для работы а правильного отключения видиоплаты.И то с современными недоUEFI и комбоsleep даже этот драйвер не помогает в некоторых случаях.Проблема в том что когда NVIDIA карточка не нужна официальный драйвер даже в отключённом состоянии видеокарты не хило резервирует память и ресурсы,которые конфликтуют с ACPI и даёт уснуть. Тут то скрипт с Nouveau и помогал .
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|5.92, 12yoexpert (ok), 20:52, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для того, чтобы отключить nvidia в linux, её нужно сначала включить, а в этом смысла нет
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|6.100, maximnik0 (?), 21:00, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>нужно сначала включить, а в этом смысла нет
Понимаете, есть спецификация для шины, даже для не включенного устройства внезапно зарезервироваеться ввод-вывод,прерывание и другие ресурсы,сама плата резервирует.Потому что есть горячее включение устройств.Это хорошо когда ACPI не кривой и нормально отрабатывает с не включенной карточкой, но бывает что приходится химичить с nouveau.Потому что все переводят на контроллеры с кривыми прошивками,вместо того что бы писать нормально UEFI :-(
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|7.102, 12yoexpert (ok), 21:02, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это всё очень интересно, но зачем было покупать nvidia и вставлять её в комп? бачили вочи, шо брали
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|5.106, Уважаемый дед (?), 21:05, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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omit_drivers+=" nouveau nvidia nvidia_modeset nvidia_uvm nvidia_drm "
kernel_cmdline+=" nouveau.modeset=0 nvidia_drm modeset=0 "
Не говоря уже об удалении пакетов и системы.
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|2.9, КО (?), 19:04, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, похоже мейнтейнерам делать больше нех, кроме как политику обсуждать
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|2.89, 12yoexpert (ok), 20:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у попкорна неправильный гликемический индекс, есть его небезопасно! сейчас самая полезная еда это эко-мясо компании Roast, его все хвалят
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|1.6, Аноним (-), 19:02, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Но... ведь Nouveau это же не раст!
Получается полоумные диды вроде Теодора выпирают даже сишников, которые годами пилили и мейнтейнили сишные дрова для линя?
> в котором он сравнил мэйнтейнеров с "тонкой синей линией"
Так нужно было сравнить с вахтером. Это было бы на порядок точнее))
> Теодор приводит в качестве примера команды, заинтересованные только в
> продвижении своего детища, которые как только код принят исчезают
Элементарно дропается как абадонд.
РейзерФС дропнули, кучу всяких заброшек дропнули.
> Например, на интеграцию изменений для сборки ядра компилятором
> Clang потребовалось 10 лет
Это просто гнутики пытались сохранить монополию на компилятор для ядра.
Слава богу гугел додавил и теперь у нас есть нормальный компилятор.
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|2.23, Аноним (21), 19:17, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Получается полоумные диды вроде Теодора выпирают даже сишников, которые
> годами пилили и мейнтейнили сишные дрова для линя?
Вообще-то этот Хербст самовыпилился. Ему видите ли не понравилась - тонкая синяя линия. Мало ли - может он там убежденный анархист или что там.
Удивляюсь как этот Хер..бст живет вообшще, когда в вике есть такое: https://en.wikipedia.org/wiki/Thin_blue_line
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|3.31, Аноним (-), 19:29, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще-то этот Хербст самовыпилился.
Уйти если не согласен с происходящим - это нормально.
Не все же по жизни терпилы, которые согласятся с чем угодно, главное за теплое местечко держаться.
> Ему видите ли не понравилась - тонкая синяя линия. Мало ли - может он там убежденный анархист или что там.
Угу.
У нас же Сообщество. Т.е само-организация людей.
А тут тебе заявляют, что нужны еще мусоpа которые будут.. а что они будут?
Палками людей бить? Кричать "ты в ядре всего 3 года! твой код будет рассматриваться еще 10! А вот тот усердно лизал Тцо зад 5 лет, его код примем сразу "
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|4.52, Аноним (-), 19:53, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да я не спорю, но в данном случае причина по моему - откровенно идиотская Может... большой текст свёрнут, показать
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|5.74, User (??), 20:20, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой, ну вот не надо всего этого, да? Третьего дня вот - "кого надо" гумнокот ВООБЩЕ без ревью залетел - и ничего, все прожевали. А до того - кого не надо через карман ГЛАВНОГО протащили, а этот "ктоненандо" отплатил презлым за предоброе... А персонально Тсо и вовсе обинтервьювился что "за деньги - ДА!"...
Нет там никаких выстроенных процессов и целеполагания - обычная job security в НИИЧТОТОТАМПРОЕКТ.
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|6.88, Аноним (-), 20:48, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ща меня тут маздайцы всякие поучат как надо было Как будто кого-то их е чее м... большой текст свёрнут, показать
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|3.94, Уважаемый дед (?), 20:53, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нормально он живет-поживает, капиталы господам зарабатывает, разжигающим военные конфликты на Ближнем Востоке, в Африке и Восточной Европе. И нигде у него не ёкает, как вдруг кто-то, что-то, крамольное, *сказал* и понеслось...
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|2.39, Ivan_83 (ok), 19:39, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, чувак просто в обиженку играет, типа яобиделась и теперь мне все должны потому что вы виноваты.
Эти люди стали принимать вежливость за слабость и паразитируют.
Сейчас им скажут что на их чувства всем плевать и чтобы они катились по дальше.
У меня дома со старшим ребёнком такая же хрень: ой, ты меня обидел, я расстроена.
Да мне похфиг, живи с этим.
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|3.87, 12yoexpert (ok), 20:44, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У меня дома со старшим ребёнком такая же хрень: ой, ты меня обидел, я расстроена.
> Да мне похфиг, живи с этим.
осторожно, сейчас набигут 12-летние защитники детей и забуллят тебя
это поколение никогда не получало п**ды во дворе, они родились сразу в тиктоке и c parent control и не могут отличить друг от друга вещи, о которых ты говоришь
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|4.105, Ivan_83 (ok), 21:05, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обиженки были и раньше, только это были обычно симпатичные девочки: с одной стороны как девочек их обычно не били, с друй симпатичность не оставляла их в одиночестве, поэтому такая страгия: "я обиделась, догадайся в чём ты виноват и проси прощения!" вполне работала.
Некоторые с такими всю жизнь прожили :)
Сейчас это уже перешло и на откровенно страшных девочек и на мальчиков и на психов считающих себя не тем полом что у них в штанах или не способных правильно выбрать партнёра.
И прям перешло в религию: ой меня обидели, ну теперь то вы мне должны!
Что тут набегут мелкие и насуют мне своих эмоций - мне фиолетово.
После того как в чатах забивали стрелки это ваще ниапчом, как будто они сразу свою неправоту и немощность признали :)
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|1.11, Аноним (13), 19:04, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ого!
Это просто шикарно.
Надеюсь это станет массовым и токсичные диды с удивлением обнаружат, что без "цветно-волосых снежинок" кучу кусков ведра поддерживать некого.
> код одних разработчиков принимается почти сразу, а код других долго перемалывается.
Типичная ситуация в любой гос организации. Если кто-то хорошо подлизывался к Тцо - его код пройдет, если нет... то будут мурыжить.
> участникам, особенно пытающимся продвигать радикальные изменения, требуется потратить много времени, чтобы стать частью сообщества.
Зато честно - не важно какие у тебя идеи, не важно какой твой код, главное быть часть коллектива.
Ух! совком запахло))
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|2.18, devl547 (ok), 19:09, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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>без "цветно-волосых снежинок" кучу кусков ведра поддерживать некого.
Обычно ровно наоборот - разноцветные снежинки быстро делают кое-как работающий прототип, пока тема хайповая. И сразу же сливаются, как появляется задача его поддержки, ибо это скучно.
>токсичные диды
А где у нас модно-молодёжные инклюзивные ядра, кстати? Разве что Redox хоть как-то взлететь пытается.
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|2.20, Аноним (20), 19:14, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Без цветноволосых снежинок, которые истерят, требуют к себе особого отношения и чуть что всё бросают под надуманным предлогом? Без таких действительно лучше обойтись.
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|3.33, Аноним (-), 19:31, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Без цветноволосых снежинок, которые истерят, требуют к себе особого отношения и чуть
> что всё бросают под надуманным предлогом? Без таких действительно лучше обойтись.
А обойдетесь?
Уже был пример Алана Тьюринга, которого подобные до смерти довели.
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|4.59, Аноним (-), 20:00, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А обойдетесь?
> Уже был пример Алана Тьюринга, которого подобные до смерти довели.
Как говорится, самый хучший рабовладелец - это бывший раб. Есть такая штука - оверкомпенсация. И вон те господа - за свое угнетение стали толкать маятник в другую сторону. И конечно продолбали момент когда уже пора остановиться. Маятник улетел в другую сторону. Эти снежинки сами стали - хучшей формой тиранов, токсиков и угнетателей. Агрессивные, наглые, вечно требующие много и делающие мало и криво - они всех просто задолбали. И последние выборы в США показали - насколько именно. Маятник оверкомпенсации дошел до крайней точки. И теперь так же вкатает в асфальт этих снежинок, как они это делали годами до этого. Им грех жаловаться - они сами запустили этот процесс.
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|4.71, Ivan_83 (ok), 20:16, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и хрен с ним.
Лучше без Тьюрингов чем с LGTQK+ придурками.
(B специально опустил)
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|4.93, тоже Аноним (ok), 20:52, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то ровно наоборот.
Тьюринг ни разу не был снежинкой, требующей к себе особого внимания.
А вот холуи-хайпожорки старательно раскопали нюансы его личной жизни - и таки довели.
В полном соответствии с законами, при поддержке вот такого же большинства, которое повылезло в этом треде (ни хрена в жизни не сделавшее, но готовое облаивать и рвать того, на кого укажут сегодня).
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|2.85, 12yoexpert (ok), 20:40, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Надеюсь это станет массовым и токсичные диды с удивлением обнаружат, что без "цветно-волосых снежинок" кучу кусков ведра поддерживать некого.
будет немножко не так: снежинки с удивлением обнаружат, что наличие CoC не заставит "дидов" относиться к нежному говну как к технически образованным людям, и все быренько друг за дружкой сольются из ядра, не забыв поныть в социалочках (лайк-подписка - обязательно)
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|2.65, dfgdfg (?), 20:10, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блин, куда еще запасать? У меня и так кладовка забита с системниками с Core2Duo и Windows XP
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|1.15, Аноним (15), 19:06, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Теодор приводит в качестве примера команды, заинтересованные только в продвижении своего детища, которые как только код принят исчезают и больше не появляются, а мэйнейнерам приходится расхлёбывать все допущенные недоработки.
Тут как раз всё просто: запрашиваем у разрабов кто и как будет сопровождать эту порцию кода. Патч специально маркируется и вносятся люди, ответственные за этот шмот кода. Если всплывают проблемы в этом коде, разрабам дают месяц на исправление или этот шмот откатывается и выкидывается. Ну или может найдётся чувак, который проверит и пофиксит код! (что маловероятно)
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|3.46, Аноним (-), 19:48, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если этот код полезные, то его должен быть в состоянии поддержать любой мейнте... большой текст свёрнут, показать
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|4.97, тоже Аноним (ok), 20:57, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддержка открытых проектов не "завязана" на одном человеке.
Один человек берет на себя полноту ответственности - и получает соответствующие полномочия.
В том числе - и посылать явно деструктивных энтузиастов, за которыми ему потом разгребать.
Но проект остается открытым, проблема замены - не в том, что код на кого-то "завязан", а в том, чтобы найти героев, готовых взвалить это небо себе на плечи.
И вот как раз в этом аспекте "снежинки" и "бойцы за инклюзив" делают очень многое, чтобы усугубить проблему.
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|1.16, Аноним (30), 19:08, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот так постепенно останутся только Линус, майнтейнеры и разработчики на зарплат... большой текст свёрнут, показать
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|2.101, тоже Аноним (ok), 21:02, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне своему ребенку, похоже, все-таки удалось объяснить, что кроме личных интересов, есть общее дело, и между этими двумя крайностями стоит искать разумные компромиссы.
Поколение в целом - эгоцентричное донельзя, это да. Положиться не на кого, сплошь непризнанные гении. Впрочем, примерно таково каждое очередное поколение. Поначалу...
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|1.25, cat666 (ok), 19:22, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Этот п.... сломался занесите другого, думаю ничего не изменится. Nouveau как нельзя было пользоваться так и не будет.
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|1.27, Аноним (32), 19:28, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и скатертью дорога, как говорится. Пусть основывают всей своей АБВГДшной левацкой братией Снежинка Линукс, посмотрим, как долго он продержится (судя по другим аналогичным форкам - вряд ли долго)
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|Часть нити удалена модератором
|3.63, KKK (?), 20:04, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, в этот раз ограничился прослушиванием марша Хорста Весселя.
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|1.34, Ivan_83 (ok), 19:32, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кэрол очередной неадекват, пусть валит: с таким иклюзивным подходом как он хочет к какаха коду и какакахо разработчикам проект точно помрёт.
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|2.47, Аноним (47), 19:48, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда все свалят — а свалят они не в твой любимый FreeBSD, а в какой-нибудь Майкрософт — Линукс превратится в такую же заброшку как и фря: на сервере работает, и на том спасибо. Но хоть у тебя будет радость, на кладбище будет не так одиноко.
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|3.57, Ivan_83 (ok), 19:59, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какойнибудь МС уже отменил программу инклюзивности и там их будут ещё больше иметь в ховст и гриву.
Да и считать что у МС всё хорошо - это верх наивности, у них там внутренний кризис серьёзный назрел, как было примерно лет 25 назад, только теперь ситуация хуже ибо есть конкуренты в виде гугла с хромбуками, да и доля маков подросла, а снизу ноуты поменяли на мобилки опять с андройдом.
Они вон диспетчер печати год чинили, поди как раз вся комманда инклюзивная была :)
Ну и как они гуй изородовали и прочее.
Я же с венды ушёл не по приколу, это был трудный шаг. И я даже не с первой попытки ушёл.
Представляешь как надо было постаратся чтобы человек который просидел 15 лет на венде, вырос буквально на ней, прогал под неё, знал устройство очень даже не плохо взял всё бросил и ушёл?
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|4.91, Аноним (91), 20:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По-Поверили словам какого-нибудь деда и решили попробовать. Пан Пох писал, что вообще лет 30 назад поверил в этот бред.
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|5.96, Ivan_83 (ok), 20:55, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробовать это одно а переехать совсем другое.
Примерно как туризм и миграция.
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|4.104, тоже Аноним (ok), 21:04, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Привязанность к винде сильно преувеличена.
Я на продуктах M$ просидел с MS-DOS 3.30 до Win7. Ушел не оглядываясь и с облегчением.
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|5.109, Ivan_83 (ok), 21:13, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, я тоже кончил на семёрке.
Мне и семёрка местами после 2к3х64 не нравилась, но там были и плюсы.
Дальше пошёл какой то треш, я так радовался наблюдая за цирком со стороны и до сих пор радуюсь что меня все эти проблемы с вендой даже близко не касаются.
У меня свои проблемы с ОС, но тут я хоть что то могу сделать, а не ждать милостыни от МС и не делать так как они там решили.
И до виновников можно докопатся и написать напрямую :)
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|3.81, нах. (?), 20:31, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда все свалят — а свалят они не в твой любимый FreeBSD, а в какой-нибудь Майкрософт
хахахаха! ДА, именно туда и свалят - в компанию, которая п-дила ногами сняжинок и нигг задолго до того как это стало общественно-одобряемо.
Их там ждут, да. Слышь, ты, а ну иди суда!
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|3.111, Уважаемый дед (?), 21:16, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но пока разваливаются именно те проекты (как коммерческие, так и некоммерческие), в которых этим понавалитикам слишком многое позволяют. А M$ потом скупает всех этих интрузивно-кокнутых банкротов задёшево, оптом. Кого-то ради аудитории, кого-то ради интеллектуальной собственности, кого-то - чтобы просто закрыть - закопать на кладбище.
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|1.37, Семен (??), 19:37, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Когда говорят об инклюзивности, и что к разработчику надо относится по особенном... большой текст свёрнут, показать
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|2.44, Семен (??), 19:47, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PS. Относится к разработке ядра Linux надо как к не монолитному проекту с едиными требования, а как к сотни проектов разной сложности, где свои требования и мейнтейнеры. Если человек мейнтейнер в одной подсистеме, то это не значит, что его код должны сразу принять в другой. Представьте себе, что президент америки Дональд Трамп приедет в Китай, и будет требовать принятия там законов, которые он издал для Китая... Это выглядит нелепо, так же как статус мейнтейнера не делает его владельцем всего проекта.
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|2.50, Ivan_83 (ok), 19:51, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не обожествлял меинтейнеров с их мнением, там тоже хватает чудаков с буквы М.
Прошлым летом я кучу времени потратил споря с меинтейнерами портов фри.
Эти мутанты сломали порты и не хотели чинить по быстрому, им подавай правильное красивое решение, а то что оно сломано и порты обновить низя - ну и пусть, мы подождём когда ктонить в pkgconf исправит проблему.
В итоге больше месяца порты не работали.
А у этих мутантов даже мозгов и яиц не хватило просто откатить сломаный pkgconf - это же типа даже не противоречило их же идеалам.
В другом случае было: у меня на мастере работает, а что там у вас в стабильной версии мне пофиг. Притом этот ЧУДАК не только в портах патч не брал, он ещё и в меса прибехал в ветку где патч в апстрим продвигали, где он ваще никто.
В других проектах по разному.
Где то просят разбить на 1000 однострочных коммитов, где то сразу берут даже большие портянки.
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|3.68, Семен (??), 20:11, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> им подавай правильное красивое решение
так и должно быть, иначе это может вызвать волну регрессий.
> Где то просят разбить на 1000 однострочных коммитов
Разбивать надо всегда, но в разумных пределах. Но есть антипаттерн разбиения, когда на ревью попросили внести изменения, а разработчик их вносит как новый коммит, вместо интерактивного ребайса прошлых коммитов в его MR. Потом смотришь там из 13 коммитов 10 это коммиты с одной строкой изменения, когда это все в 3 коммита надо было уместить. Многих разработчиков в крупных проектах бесит, если коммитер банально не может сделать ребайс, и вместо этого использует мердж. Да где-то принимают мусорную историю коммитов, но я принял для себя, что я прохожу мимо таких проектов.
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|4.78, Ivan_83 (ok), 20:27, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так и должно быть, иначе это может вызвать волну регрессий.
Так ситуация была в том что УЖЕ была сломана сборка кучи портов.
Я им предложил решение которое чинило порты собираемые cmake, но оно видители не чинит ещё и meson порты, да и вообще хак и ещё много причин, которые они назвать были не в силах.
Вот этот грязный хак: https://github.com/rozhuk-im/freebsd-ports/commit/8468ec11d836f88a6a5235e4ed6a
А откатить pkgconf это по твоему тоже волна регрессий?)
> Разбивать надо всегда, но в разумных пределах.
Нет.
Я как то принёс в glib новый бэкенд для FAM под фрю на kqueue().
Те я взял, выкинул тот что был у них и написал свой с нуля.
А в ответ - ну ты его разбей на серию мелких патчей а мы посмотрим.
Хотя я тоже бывает увлекаюсь и у меня out of scope изменений получается куча, и фиксинг бага превращается в рефакторинг :)
Но ребята из xfce, например, отнеслись к этому с пониманием.
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|1.54, Аноним (54), 19:56, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне кажется, инклюзивность ни при чём! А всё дело в некачественном их продукте nouvveau. Пару лет назад оно дико лагало даже на такой древности как 550 ti. То есть, они не смогли вообще за десятки лет сделать пародию на оф. нивидимо дрова. Жаль.
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|1.58, Аноним (54), 19:59, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И зачем оно нужно то nouvveau? Вопрос без смеха. Для фанатов gnu с карточками 20-летней давности, и только чтобы нивидия? Или что?
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|1.72, KKK (?), 20:16, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я конечно догадывался, что в Red Hat нет психически здоровых людей, но чтобы настолько...
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|1.75, Шарп (ok), 20:21, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Диды против хипстеров. Ещё недавно я бы поставил на хипстеров. Но после прихода Трампа и закрытия woke лавочек, я уже не уверен. Тем интереснее наблюдать.
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|1.77, Аноним (77), 20:25, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Должны ли мы сопротивляться введению Rust, который продвигает Бигтех, крупные ам... большой текст свёрнут, показать
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|2.95, Аноним (-), 20:55, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Должны ли мы сопротивляться введению Rust
Э... а вы можете?))
*нытье на форумах и возмущенные вопли к сопротивлению не относятся
> Вся Linux Foundation лежит под Бихтехом
Я тебе больше скажу, этот линукс и написали бигтехом или на его деньги. И продолжает писать.
Вклад какиров из свободного сообщества™ сейчас настолько минимальный, что его приходится выискивать.
> Почитайте его изречения, он себя богом считает, а разработчиков своими рабами
Та не, он всегда был 6ыdlом, достаточно сравнить его лексику с рассылки напр. с Хоаром.
> Делайте форк без диктатора, без бигтеха и без Rust.
Ахаха, ну так сделайте! Иксы уже форкнули?)) А даже бздуны смогли!
Вы же ни на что не способны)))
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|2.103, Аноним (-), 21:04, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Когда у вас есть 150 мегабаксов - вы что угодно, но точно не марионетка Потому ... большой текст свёрнут, показать
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|3.110, Аноним (77), 21:15, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У него деньги в акциях Ред Хата вроде были, который IBM купил.
И да, он хочет больше, все кто это ощутили, хотят больше.
Если система построена на Бигтехе, и он сам это допустил, ему теперь без них уже никуда.
Они как скелет проекта.
Ну да, средний палец от него уже все видели, и я сомневаюсь, что он его одной Нвидиа тогда показал.
Люди не его рабы, они работают на общее благо, а не для того, чтобы обогащать Торвальдса и делать бесплатно миллиарды Бигтеху и терпеть издевательства с его стороны и унижения.
Это чистая эксплуатация.
Пусть тогда все ушедшие из-за издевательств мейтейнеры запрещают использовать свой код в ядре.
Так и разделим Ядро на две части, так же делили кодовую базу Опен Офис и Либре Офис, Опен Офис ушёл в небытие.
Пусть переписывают половину ядра.
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|1.79, Омнонном (?), 20:28, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> A maintainer speaking those words can't be kept.
Сложно переоценить уровень неадекватности автора подобного.
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|1.84, Аноним (91), 20:37, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Еще один перегорел - эпидемия. У лучшего в мире менеджера определенно проблемы.
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|2.98, Семен (??), 20:58, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что он должен был сделать? Отсосать чтоле для поддержания морального духа?
Один из нескольких сотен... Как говорится незаменимых не существует.
Если какой-то компании нужно будет, быстро найдут и наймут замену.
Мейнтейнеры меняются в крупных проектах, это нормальный процесс, за 30 лет столько мейтейнеров сменилось и никто панику не поднимал, а сейчас чуть что все в слезы и песни про инклюзивность поют....
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|2.99, Anonim (??), 20:59, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а как иначе? набор сырцов уже полтора гига, и со всем этим надо взлететь.
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|2.107, Аноним (-), 21:05, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Еще один перегорел - эпидемия. У лучшего в мире менеджера определенно проблемы.
Не, это походу зимняя хандра. Какие-то факапы, разборки и демотивация - в дохрена мест. Меня конкретно подпрессовали в паре проектов. Я очень популярно объяснил в ответ что могу и вернуть фавор. Гамнюки конечно возбоялись - но осадочек остался.
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