Мэйнтейнер драйвера Nouveau взял самоотвод из-за проблем с инклюзивностью в сообществе

Следом за Гектором Мартином о снятии с себя обязанностей мэйнтейнера и прекращении участия в рецензировании пачтей объявил Карол Хербст (Karol Herbst), сопровождавший драйвер Nouveau и механизм трассировки MMIO (MMIOTRACE), работающий в компании Red Hat. После ухода в ядре останутся ещё два мэйнтейнера, поддерживающие драйвер Nouveau, которые, по мнению Карола, прекрасно справляются со своей работой. В качестве причины ухода упоминается отсутствие атмосферы инклюзивности в среде разработчиков ядра. Карол убеждён, что в сообществе, занимающемся разработкой открытого ПО, работа должна вестись с уважением, на равных и без заигрывания властью. По словам Карола последней каплей стало сообщение Теодора Тс'о, в котором он сравнил мэйнтейнеров с "тонкой синей линией" (отождествляется с правоохранительными органами и символизирует грань между порядком и анархией), добивающейся, чтобы принимаемый в ядро код был поддерживаемым и качественным. По мнению Карола, говорящий такие слова не может занимать пост сопровождающего, независимо от того насколько он важен для проекта, и его следует исключить до того, как он осознает, что эти слова значат для многих маргинализированных людей и какие ужасы они вызывают в их умах. Карол уходит, так как не может оставаться в сообществе, в котором могут терпеть такие слова. Теодор Тс'о привёл сравнение с тонкой синей линией в процессе обсуждения сопротивления старых разработчиков продвижению Rust в ядро. Он написал, что власть мэйнтейнеров ограничена и они не могут влиять на продолжение разработки уже принятых изменений, так как не имеют возможности приказать людям заниматься доработками и улучшением инфраструктуры тестирования. Единственным инструментом обеспечения качества является способность мэйнтейнеров помешать включению в ядро сырых и вызывающих сомнение изменений. Как только код принят, мэйнтейнеры теряют рычаги воздействия на разработчиков и становятся лично ответственными за этот код. Принимая значительное изменение, мэйнтейнеры должны быть уверены, что изменение полностью работоспособно, а его разработчики способны поддерживать код после приёма в ядро и не оставят этот код без присмотра. Теодор приводит в качестве примера команды, заинтересованные только в продвижении своего детища, которые как только код принят исчезают и больше не появляются, а мэйнейнерам приходится расхлёбывать все допущенные недоработки. От некоторых поступают обвинения в двойных стандартах, из-за того, что код одних разработчиков принимается почти сразу, а код других долго перемалывается. В этом вопросе важно установившееся доверие и заслуженная репутация. Если разработчик уже показал свою способность отвечать за переданные изменения - согласования проходят быстро. Для новичков приём изменений может затянутся, так как сопровождающий должен понять, сможет ли участник отвечать за свой код. Поэтому, участникам, особенно пытающимся продвигать радикальные изменения, требуется потратить много времени, чтобы стать частью сообщества. Например, на интеграцию изменений для сборки ядра компилятором Clang потребовалось 10 лет.



