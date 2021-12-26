Выпуск САПР KiCad 9.0

После года разработки опубликован релиз свободной системы автоматизированного проектирования печатных плат KiCad 9.0.0. Это третий значительный выпуск, сформированный после перехода проекта под крыло организации Linux Foundation. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. Код написан на C++ с использованием библиотеки wxWidgets и распространяется под лицензией GPLv3. KiCad предоставляет средства для редактирования электрических схем и печатных плат, 3D-визуализации платы, работы с библиотекой элементов электрических цепей, манипуляций с шаблонами в формате Gerber, симуляции работы электронных схем, редактирования печатных плат и управления проектами. Проектом также предоставляются библиотеки электронных компонентов, посадочных мест и 3D-моделей. По сведению некоторых производителей печатных плат, около 15% заказов поступает с предоставлением схем, подготовленных в KiCad. Среди изменений в новом выпуске: Добавлена поддержка "Списков заданий" (Jobsets), позволяющих создавать файлы с предварительно определёнными операциями над схемами и печатными платами, которые можно использовать повторно для воспроизведения типовых действий разными пользователями. Списки заданий можно выполнять как через GUI, так и из командной строки.





Реализована поддержка встраивания различных элементов в схемы, распайки и посадочные места, вместо привязки к внешним файлам. Изменение позволяет создавать самодостаточные файлы проектов, не зависящие от сторонних файлов, таких как файлы со шрифтами и 3D-моделями.

В редакторах схем и печатных плат реализована поддержка инструмента "Кривая Безье". Ранее соединения на базе кривых Безье можно было только импортировать и редактировать, а теперь их можно создавать с нуля.





Добавлена поддержка многоканального проектирования (Multi-channel design), позволяющего на основе имеющейся раскладки элементов печатных плат создавать новые каналы с аналогичным размещением и разводкой элементов.





Добавлена поддержка классов компонентов (Component classes), позволяющих группировать различные символы и посадочные места в классы, к которым могут применяться собственные правила проектирования.

В редакторы схем, символов и посадочные мест добавлена поддержка редактирования таблиц.

Добавлена возможность определения собственных ошибок и предупреждений ERС (Electrical Rules Check) и DRC (Design Rules Check).

Добавлена поддержка привязки к колесу мыши различных действий в редакторах печатных плат, схем, символов и посадочных мест.





Улучшения в редакторах схем и символов. Появилась возможность выделения объектов на основе заданных фильтров. Добавлен инструмент для синхронизации выводов листа и иерархических меток.



Добавлена поддержка блоков проектирования схем для создания библиотек повторно используемых элементов схем. Добавлен новый класс для выделения соединительных дорожек цветом.

Улучшения в редакторах печатных плат и посадочных мест: Добавлен менеджер зон, позволяющий просматривать и настраивать зоны без редактирования отдельных зон. Улучшены операции тентирования верхних и нижних слёв. Добавлен пресеты пар медных слоев и возможность быстрого переключения между пресетами. Добавлен инструмент для изменения форм. Добавлена возможность создания контактных площадок PTH с различной формой медных площадок в разных слоях. Добавлены режимы интерактивного позиционирования объектов и прямой манипуляции объектами. Предоставлена возможность перемещения разом нескольких дорожек.



Добавлена поддержка экспорта 3D-моделей в форматах XAO, STL, BREP и PLY.





