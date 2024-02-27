Выпуск САПР KiCad 8.0

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|6.17, Аноним (17), 15:18, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Линкедин как был заблокирвоан так и остался, остальное не помню чтобы блокирвали.
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|5.40, Анонист (?), 18:12, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Через разные впн всё работало.
Лови момент, скоро ничего не будет работать кроме соловьёвлайф
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|3.10, Анонист (?), 14:26, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Добро пожаловать в чебурнет!
Пыня ожидаемо перед "выборами" перестраховывается.
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|2.9, Анонист (?), 14:22, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В телеге пишут, что это россиянские локальные проблемы. У меня в намоленной Европке всё чётко)
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|4.37, Анонист (?), 18:09, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в Москве тоже проблем нет.
Они начнутся гораздо раньше, чем ты думаешь.
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|2.21, prokoudine (ok), 15:31, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KiCad достаточно популярен для того, чтобы PCBWay сами пилили под него интеграционный плагин.
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|3.23, Аноним (-), 15:49, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не подвергаю сомнению популярность кикада. pcbcart тоже его поддерживают.
Просто эти цифры возможно совсем не актуальны с того времени. Почему тогда не 30%?
Но их упорно тащат из новости в новость.
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|4.25, Аноним (24), 15:58, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это ж как 1% линуксового десктопа. Каждый аноним на зарплате тащит из поста в пост.
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|1.29, Аноним (30), 16:12, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Опять побили изменили дефолтный формат. А тем кто пользуется снапом или флатпаком путей поставить старую версию нет. Снап ещё и обновляется принудительно. Да и через другие пути кроме как кикад от шинды через вино старые версии не поставить.
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|1.33, Аноним (33), 17:15, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как забиндить на хоткей, чтобы форматировался диск на винде у соседа?
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