Выпуск САПР KiCad 8.0

После года разработки опубликован релиз свободной системы автоматизированного проектирования печатных плат KiCad 8.0.0. Это второй значительный выпуск, сформированный после перехода проекта под крыло организации Linux Foundation. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. Код написан на C++ с использованием библиотеки wxWidgets и распространяется под лицензией GPLv3. KiCad предоставляет средства для редактирования электрических схем и печатных плат, 3D-визуализации платы, работы с библиотекой элементов электрических цепей, манипуляций с шаблонами в формате Gerber, симуляции работы электронных схем, редактирования печатных плат и управления проектами. Проектом также предоставляются библиотеки электронных компонентов, посадочных мест и 3D-моделей. По сведению некоторых производителей печатных плат, около 15% заказов поступает с предоставлением схем, подготовленных в KiCad. Среди изменений в новом выпуске: Расширены официальные библиотеки посадочных мест, в которые добавлено более 1500 новых символов и 760 посадочных мест. В состав включено 8 новых библиотек. Реализован новый интуитивно понятный стиль индикации выводов (pin-ов), который задействован в генераторах посадочных мест. На использование нового стиля уже переведены некоторые автоматически генерируемые компоненты в пакетах SMD.

Расширены возможности импорта и переноса данных из других пакетов. Добавлена поддержка импорта проектов и библиотек из среды EasyEDA (JLCEDA), макетов плат из САПР Solidworks, библиотек символов из EAGLE, схем из LTSpice, библиотек символов и посадочных мест из программ CADSTAR и Altium Designer. В редакторе печатных плат обеспечена корректировка зазоров между сегментами линий в чертежах, импортированных из других САПР, что упрощает импорт контуров, зон и сложных фигур. В редакторы схем и символов добавлена поддержка импорта векторной графики в форматах DXF и SVG.

В редактор печатных плат добавлена поддержка экспорта в формате IPC-2581, позволяющем сформировать единый пакет с данными для производства и сборки платы. При экспорте в STEP появилась опция для сохранения медных форм вместе с данными о геометрии платы для более точной симуляции электромагнитного взаимодействия. В редакторе схем добавлена возможность экспорта списка цепей в формате Cadence Allegro.

В интерфейс командной строки добавлена поддержка выполнения проверок DRC (Design Rules Checker) и ERC (Electrical Rules Checker) с выводом результата в формате JSON. Обеспечена возможность экспорта перечня элементов (BOM) и 3D-моделей в форматах glTF и VRML. Добавлена поддержка переопределения текстовых переменных и листов чертежа. Представлена возможность управления порядком следования слоев для многослойных плат.

Добавлена возможность назначения альтернативных клавиатурных комбинаций для вызова любых действий.

В редакторах библиотек при наведении курсора на имя в списке обеспечен показ эскизов символов и посадочных мест.

В редактор схем добавлены новые боковые панели для быстрого редактирования свойств выбранного элемента, наглядной навигации по цепям и поиска элементов в схеме.

Добавлен новый интерфейс для экспорта списка материалов (BOM), позволяющий настроить какие именно данные будут сохранены и в каком формате.

Добавлен новый набор утилит "Помощь с выводами" (Pin Helpers) для быстрого создания меток, проводников и маркеров отсутствия подключения.





Добавлен интерфейс для наглядного определения символов, различающихся в разных версиях библиотеки.

В редакторе схем добавлены расширенные настройки сетки и предоставлена возможность переопределения вида сетки, используемой при выполнения операций (перемещение, размещение элементов) с определёнными типами объектов (например, можно использовать 1.27-миллиметровую сетку для элементов и проводников, но переключаться на другой размер при размещении текста).

В редакторе схем предоставлена возможность редактирования названий символов питания (например, VCC и GND), без их переименования в библиотеке символов.

В симуляторе SPICE полностью переделано оформление интерфейса пользователя. Добавлена возможность создания графиков с несколькими сигналами. Реализованы аналитические функции, возможность измерения при помощи курсора и поддержка отображения на графиках мощности, помимо напряжения и силы тока.

Реализовано 4 новых типа симуляции: pole-zero, noise, S-parameter и FFT. Добавлена поддержка определения собственных сигналов, позволяющих выводить на графике выражения, такие как "V(/in) - V(/out)". Появилась возможность отображения на схеме рабочих точек с результатами симуляции.

В редакторе печатных плат появилась возможность перемещения сразу нескольких посадочных мест вместе с прикреплёнными к ним дорожками.





Полностью переделан инструмент для работы шаблонами подстройки длины. Шаблоны теперь являются объектами, которые после размещения на плате можно выделять, менять и удалять.





В редакторе печатных плат добавлена возможность привязки к цепи графических фигур, таких как линии и прямоугольники (ранее графические фигуры отрисовывались поверх контактной площадки, отдельно от электрически связанных объектов).

В редакторе посадочных мест расширены возможности боковой панели "Свойства", предоставляющей доступ к различным свойствам выделенных объектов. В полях со значениями свойств предоставлена возможность использования математических выражений.

Переделан интерфейс для просмотра 3D-макета платы. Добавлены преднастройки видимости и возможность сохранения позиции камеры.







