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Выпуск САПР KiCad 8.0

27.02.2024 13:18

После года разработки опубликован релиз свободной системы автоматизированного проектирования печатных плат KiCad 8.0.0. Это второй значительный выпуск, сформированный после перехода проекта под крыло организации Linux Foundation. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. Код написан на C++ с использованием библиотеки wxWidgets и распространяется под лицензией GPLv3.

KiCad предоставляет средства для редактирования электрических схем и печатных плат, 3D-визуализации платы, работы с библиотекой элементов электрических цепей, манипуляций с шаблонами в формате Gerber, симуляции работы электронных схем, редактирования печатных плат и управления проектами. Проектом также предоставляются библиотеки электронных компонентов, посадочных мест и 3D-моделей. По сведению некоторых производителей печатных плат, около 15% заказов поступает с предоставлением схем, подготовленных в KiCad.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Расширены официальные библиотеки посадочных мест, в которые добавлено более 1500 новых символов и 760 посадочных мест. В состав включено 8 новых библиотек. Реализован новый интуитивно понятный стиль индикации выводов (pin-ов), который задействован в генераторах посадочных мест. На использование нового стиля уже переведены некоторые автоматически генерируемые компоненты в пакетах SMD.
  • Расширены возможности импорта и переноса данных из других пакетов. Добавлена поддержка импорта проектов и библиотек из среды EasyEDA (JLCEDA), макетов плат из САПР Solidworks, библиотек символов из EAGLE, схем из LTSpice, библиотек символов и посадочных мест из программ CADSTAR и Altium Designer. В редакторе печатных плат обеспечена корректировка зазоров между сегментами линий в чертежах, импортированных из других САПР, что упрощает импорт контуров, зон и сложных фигур. В редакторы схем и символов добавлена поддержка импорта векторной графики в форматах DXF и SVG.
  • В редактор печатных плат добавлена поддержка экспорта в формате IPC-2581, позволяющем сформировать единый пакет с данными для производства и сборки платы. При экспорте в STEP появилась опция для сохранения медных форм вместе с данными о геометрии платы для более точной симуляции электромагнитного взаимодействия. В редакторе схем добавлена возможность экспорта списка цепей в формате Cadence Allegro.
  • В интерфейс командной строки добавлена поддержка выполнения проверок DRC (Design Rules Checker) и ERC (Electrical Rules Checker) с выводом результата в формате JSON. Обеспечена возможность экспорта перечня элементов (BOM) и 3D-моделей в форматах glTF и VRML. Добавлена поддержка переопределения текстовых переменных и листов чертежа. Представлена возможность управления порядком следования слоев для многослойных плат.
  • Добавлена возможность назначения альтернативных клавиатурных комбинаций для вызова любых действий.
  • В редакторах библиотек при наведении курсора на имя в списке обеспечен показ эскизов символов и посадочных мест.
  • В редактор схем добавлены новые боковые панели для быстрого редактирования свойств выбранного элемента, наглядной навигации по цепям и поиска элементов в схеме.
  • Добавлен новый интерфейс для экспорта списка материалов (BOM), позволяющий настроить какие именно данные будут сохранены и в каком формате.
  • Добавлен новый набор утилит "Помощь с выводами" (Pin Helpers) для быстрого создания меток, проводников и маркеров отсутствия подключения.

  • Добавлен интерфейс для наглядного определения символов, различающихся в разных версиях библиотеки.
  • В редакторе схем добавлены расширенные настройки сетки и предоставлена возможность переопределения вида сетки, используемой при выполнения операций (перемещение, размещение элементов) с определёнными типами объектов (например, можно использовать 1.27-миллиметровую сетку для элементов и проводников, но переключаться на другой размер при размещении текста).
  • В редакторе схем предоставлена возможность редактирования названий символов питания (например, VCC и GND), без их переименования в библиотеке символов.
  • В симуляторе SPICE полностью переделано оформление интерфейса пользователя. Добавлена возможность создания графиков с несколькими сигналами. Реализованы аналитические функции, возможность измерения при помощи курсора и поддержка отображения на графиках мощности, помимо напряжения и силы тока.
  • Реализовано 4 новых типа симуляции: pole-zero, noise, S-parameter и FFT. Добавлена поддержка определения собственных сигналов, позволяющих выводить на графике выражения, такие как "V(/in) - V(/out)". Появилась возможность отображения на схеме рабочих точек с результатами симуляции.
  • В редакторе печатных плат появилась возможность перемещения сразу нескольких посадочных мест вместе с прикреплёнными к ним дорожками.

  • Полностью переделан инструмент для работы шаблонами подстройки длины. Шаблоны теперь являются объектами, которые после размещения на плате можно выделять, менять и удалять.

  • В редакторе печатных плат добавлена возможность привязки к цепи графических фигур, таких как линии и прямоугольники (ранее графические фигуры отрисовывались поверх контактной площадки, отдельно от электрически связанных объектов).
  • В редакторе посадочных мест расширены возможности боковой панели "Свойства", предоставляющей доступ к различным свойствам выделенных объектов. В полях со значениями свойств предоставлена возможность использования математических выражений.
  • Переделан интерфейс для просмотра 3D-макета платы. Добавлены преднастройки видимости и возможность сохранения позиции камеры.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.kicad.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 7.0
  3. OpenNews: Доступна система автоматизации проектирования электронных приборов Horizon EDA 1.1
  4. OpenNews: Выпуск свободной САПР LibreCAD 2.2
  5. OpenNews: Выпуск системы проектирования печатных плат LibrePCB 0.1.3
  6. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.21
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60669-kicad
Ключевые слова: kicad
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:34, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    класс

    правда только схемки рисовал :)

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:46, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    У меня одного ютуб с телеграмом и вацапом лагает?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:50, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Добро пожаловать в чебурнет! https://habr.com/ru/news/796569/
    У меня даже опеннет отвалился (VPN спасает). Зато ВК и майл.ру — как штык.
     
     
  • 3.7, ыть (ok), 14:10, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России.
    Проблемы фиксируются также в США, Германии и других странах. https://cmu.gov.ru/ru/news/2024/02/27/sboj-telegram-27-02/
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 14:11, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Через разные впн всё работало.
     
     
  • 5.12, Аноним (8), 14:38, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    + отвалились блокировки:
    https://www.linkedin.com
    https://play.google.com/store/apps
    https://twitter.com
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 15:18, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Линкедин как был заблокирвоан так и остался, остальное не помню чтобы блокирвали.
     
     
  • 7.18, Аноним (8), 15:21, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 8.20, Аноним (17), 15:27, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 9.22, Аноним (22), 15:33, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 10.41, Анонист (?), 18:13, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 9.36, Анонист (?), 18:09, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.40, Анонист (?), 18:12, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Через разные впн всё работало.

    Лови момент, скоро ничего не будет работать кроме соловьёвлайф

     
  • 4.32, Анонимус3000 (?), 16:50, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.10, Анонист (?), 14:26, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Добро пожаловать в чебурнет!

    Пыня ожидаемо перед "выборами" перестраховывается.

     
     
  • 4.11, Аноним (22), 14:29, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учения же.
     
  • 4.24, Аноним (24), 15:54, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "Пыня". Настоящий в морозильной камере с 26.10.2023.
     
     
  • 5.26, Аноним (17), 16:01, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что с того? Не думаешь же ты, что 1 человек что-то решает.
     
     
  • 6.34, Аноним (34), 18:03, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно решает. В России так уж точно.
     
     
  • 7.35, Анонист (?), 18:07, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, 12yoexpert (ok), 13:51, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в downdetector забанили?
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 14:00, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря в какой доменной зоне? Если su то нет.
     
  • 2.9, Анонист (?), 14:22, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В телеге пишут, что это россиянские локальные проблемы. У меня в намоленной Европке всё чётко)
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:50, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    скрепы демократии все склеивают?
     
  • 3.14, asaaddxasaadd (ok), 14:53, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересная теория, но в у меня в Москве тоже проблем нет.
     
     
  • 4.28, Хрю (?), 16:05, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На и в Питере нет проблем.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 16:16, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет телеги нет проблем.
     
     
  • 6.39, Анонист (?), 18:10, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.38, Анонист (?), 18:10, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На и в Питере нет проблем.

    Будут.

     
  • 4.37, Анонист (?), 18:09, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Москве тоже проблем нет.

    Они начнутся гораздо раньше, чем ты думаешь.

     

  • 1.15, asaaddxasaadd (ok), 14:57, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > wxWidgets

    Господи, этим древним ***ем ещё кто-то пользуется...

     
     
  • 2.16, svetlana (?), 15:03, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зайди на их сайт, ответ увидиш сразу
     

  • 1.19, Аноним (-), 15:22, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смешно, но фразу про "15% заказов" копипастят из новости в новость еще с 2019 года минимум))

    Впервые тут появилась в новости "Проект KiCad перешёл под покровительство Linux Foundation" https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51920 между KiCad 5.0 и 6.0

    Но даже там пруфов тоже нет. Так и живем.

     
     
  • 2.21, prokoudine (ok), 15:31, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KiCad достаточно популярен для того, чтобы PCBWay сами пилили под него интеграционный плагин.
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 15:49, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не подвергаю сомнению популярность кикада. pcbcart тоже его поддерживают.
    Просто эти цифры возможно совсем не актуальны с того времени. Почему тогда не 30%?
    Но их упорно тащат из новости в новость.
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 15:58, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это ж как 1% линуксового десктопа. Каждый аноним на зарплате тащит из поста в пост.
     
     
  • 5.27, Аноним (-), 16:04, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.31, Аноним (17), 16:22, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.29, Аноним (30), 16:12, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять побили изменили дефолтный формат. А тем кто пользуется снапом или флатпаком путей поставить старую версию нет. Снап ещё и обновляется принудительно. Да и через другие пути кроме как кикад от шинды через вино старые версии не поставить.
     
  • 1.33, Аноним (33), 17:15, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как забиндить на хоткей, чтобы форматировался диск на винде у соседа?
     
  • 1.42, FFF (-), 18:30, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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