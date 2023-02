Выпуск САПР KiCad 7.0

После года разработки опубликован релиз свободной системы автоматизированного проектирования печатных плат KiCad 7.0.0. Это первый значительный выпуск, сформированный после перехода проекта под крыло организации Linux Foundation. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. Код написан на C++ с использованием библиотеки wxWidgets и распространяется под лицензией GPLv3. KiCad предоставляет средства для редактирования электрических схем и печатных плат, 3D-визуализации платы, работы с библиотекой элементов электрических цепей, манипуляций с шаблонами в формате Gerber, симуляции работы электронных схем, редактирования печатных плат и управления проектами. Проектом также предоставляются библиотеки электронных компонентов, посадочных мест и 3D-моделей. По сведению некоторых производителей печатных плат, около 15% заказов поступает с предоставлением схем, подготовленных в KiCad. Среди изменений в новом выпуске: В редакторах схем, печатных плат и форматных рамок предоставлена возможность использования любых системных шрифтов.

В редакторы схем и печатных плат добавлена поддержка текстовых блоков.

Добавлена поддержка 3Dconnexion SpaceMouse, варианта манипулятора мышь для навигации по трёхмерным и двухмерным окружениям. Поддержка специфичных для SpaceMouse манипуляций появилась в редакторе схем, библиотеке символов, редакторе печатных плат и 3D-просмотрщике. Работа с SpaceMouse пока доступна только в Windows и macOS (в будущем при помощи libspacenav планируется обеспечить и работу в Linux).

Обеспечен сбор информации об работе приложения для отражения в отчётах, отправляемых при аварийных завершениях. Для отслеживания событий, сбора информации об ошибках и формирования crash-дампов задействована платформа Sentry. Передаваемые дынные об аварийных завершения KiCad обрабатываются с использованием облачного сервиса Sentry (SaaS). В будущем планируется на базе Sentry организовать сбор телеметрии с метриками производительности, отражающими сведения о том, как долго выполняются те или иные команды. Отправка отчётов пока производится только в сборках для Windows и требует явного согласия пользователя (opt-in).

В Менеджер плагинов и контента добавлена возможность автоматической проверки наличия обновлений для установленных пакетов и вывода уведомления с предложением их установки. По умолчанию проверка отключена и требует активации в настройках.

В интерфейс работы с проектами, редакторы схем и печатных плат, в просмотрщик Gerber-файлов и редактор форматных рамок добавлена поддержка перемещения файлов в режиме Drag & Drop.

Предоставлены сборки для macOS, сформированные для устройств Apple на базе ARM-чипов Apple M1 и M2.

Добавлена отдельная утилита kicad-cli для использования в скриптах и автоматизации действий из командной строки. Предоставляются функции для экспорта элементов схем и печатных плат в различных форматах.

В редакторах и схем и символов реализована поддержка примитивов с прямоугольником и кругом.

Модернизировано поведение при ортогональном перетаскивании (при смещении дорожки теперь размещаются только горизонтально с угловыми переходами и обходом символов).

В редакторе символов расширены возможности, связанные с таблицей выводов. Добавлена возможность фильтрации выводов в привязке к единицам измерения, изменения единиц измерения выводов из таблицы, создания и удаления выводов в группе символов, просмотра числа сгруппированных выводов.

Добавлена новая ERC-проверка для вывода предупреждения при размещении символа, используя несовместимую сетку (например, несоответствие сетки может привести к проблемам с установкой соединений).

Добавлен режим поворота проводника ровно на 45 градусов (ранее поддерживался поворот на прямой или на произвольный угол).

Добавлен режим "Не размещать" (DNP, Do Not Populate) для пометки символов на схеме, которые не будут включаться в генерируемые файлы расположения компонентов. DNP-символы выделяются на схеме более светлым цветом.

Добавлен редактор модели симуляции ("Simulation Model"), позволяющий настроить параметры модели симуляции в графическом режиме, не прибегая к вставке текстовых описаний в схему.

Добавлена возможность связывания символов с внешней базой данных, используя интерфейс ODBC. С одной общей библиотекой в том числе могут связываться символы из разных схем.

В окне выбора символов добавлена поддержка отображения и поиска собственных полей.

Добавлена возможность использования гипертекстовых ссылок на схеме.

Улучшена поддержка формата PDF. В просмотрщике PDF добавлена поддержка секции закладок (оглавления). Реализована возможность экспорта в PDF информации о символах схемы. Добавлена поддержка внешних и внутренних ссылок.

Добавлена проверка согласованности посадочных мест, определяющая посадочные места, отличающиеся от связанной библиотеки.

В редакторах плат и посадочных мест добавлена отдельная вкладка со списком игнорированных DRC-тестов.

Добавлена поддержка радиальных размеров.

Добавлена возможность инвертирования текстовых объектов на печатной плате.

Добавлена опция для автоматической заливки зон.

Улучшены инструменты для печатных плат. Добавлена возможность показа на фоне изображения для упрощения копирования контуров платы или расположения посадочных мест с эталонной платы при проведении обратного инжиниринга. Добавлена поддержка полной де-разводки (unroute) посадочных мест и автоматического завершения дорожки.

В редактор плат добавлена новая панель для поиска по маске и фильтрации объектов.

В редактор плат добавлена новая панель изменения свойств.

Улучшены инструменты распространения, упаковки и перемещения посадочных мест.

Инструмент для экспорта в формате STEP переведён на общий с KiCad движок разбора печатных плат.