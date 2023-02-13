Выпуск САПР KiCad 7.0

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|1.1, Аноним (-), 14:15, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> планируется на базе Sentry организовать сбор телеметрии
Блин и эти туда же.
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|2.2, Аноним (2), 14:20, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Разработчики, видимо, сами не пользовались никогда, поэтому не понимают, что не так. Это как с гномом.
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|3.17, Аноним (17), 15:30, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там похоже смена поколений, прога всё таки старая (первая версия 1992 год) новые разработчики гонят явную пургу, например со сменой формата. Без телеметрии они явно не разберутся.
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|4.53, Аноним (53), 17:31, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смена форматов, кстати, уж очень сильно мешает, т.к. даже тулов для миграции толком нет. Т.е. приходится детально изучать новый (и старый) форматы и в текстовом редакторе править файлы проектов...
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|2.3, Аноним (-), 14:35, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–16 +/–
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Сбор телеметрии предоставляет много преимуществ, включая:
- Он позволяет отслеживать использование продукта и улучшать его функциональность и производительность.
- Он помогает отслеживать поведение пользователей и предоставлять более целенаправленные рекламные материалы.
- Он помогает отслеживать производительность и производительность процессов и процессов, чтобы улучшить их.
- Он помогает предоставлять более детальную аналитику и информацию о производительности и производительности.
- Он помогает улучшать безопасность продукта, предотвращая несанкционированный доступ к данным.
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|3.10, Прохожий (??), 15:08, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последний пункт можно реализовать, если у телеметрии будет нормальный модуль ИБ, с прописываемыми правилами, в противном случае, как раз это будет дыра ИБ.
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|4.50, Бывалый смузихлёб (?), 17:02, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно вообще без дыр обойтись. Но и без телеметрии тоже
А именно, бывали же сервисы-предлагалки, на которых пользователи могут оставлять просьбу реализации каких-то штук, остальные - либо голосуют за уже добавленную, либо - ещё какую-то просьбу пишут
В итоге, наиболее востребованные штуки оказывается в самом верху( при сортировке по количеству голосов ) что как бы намекает разработчикам в каком направлении думать
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|5.51, Аноним (51), 17:25, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А именно, бывали же сервисы-предлагалки, на которых пользователи могут оставлять просьбу реализации каких-то штук
Github называется.
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|3.11, Аноньимъ (ok), 15:11, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это распространённые мифы, разве что про рекламу верно.
Производительность и функциональность отслеживается грамотным тестированием.
А улучшения должны планироваться грамотными инженерами и специалистами по пользовательскому интерфейсу, и обратной связью.
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|4.14, Аноним (2), 15:25, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это бот и интеллекта ему не видать до внедрения квантовых технологий. Впрочем, люди примерно так же работают, вот кто-то искренне верит в демократию и что это решение всех проблем. Я ещё понимаю там когда что-то забавное выдаёт.
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|5.16, Аноним (17), 15:28, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А ты веришь в коммунизм, и думаешь что это решение всех проблем. Но это не так.
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|7.69, Онан сын Иуды (?), 18:46, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> решением всех проблем может быть тока апокалипсис 20XX
Какой вид предпочитаете?
Я за зомби-апокалипсис.
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|6.19, Аноним (2), 15:43, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так капитализм тоже ничего не решает и не мог решать. И все эти идеи о корпах, владеющих миром и диктующим свою волю, давно воплотились по факту, и дальше будет только хуже.
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|7.47, Аноним (17), 16:54, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. ты продолжаешь верить в коммунизм даже при том что его нет. Отличная упёртость.
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|6.27, Аноним (27), 16:08, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Самое забавное то, что коммунизм пока ещё ни в одной стране реально не был построен. Поэтому достоверно невозможно утверждать, что он может решить, а что нет. А вот демократия в конкретной её реализации, так называемая, "Западная демократия" реализована во многих странах Европы. Поэтому её достоинства и недостатки достоверно известны.
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|7.33, Аноним (33), 16:19, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И у нас есть платиновый аргумент "это неправильные коммунисты"! Поздравляю, вы выиграли 1 (один) билет в гулаг.
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|9.48, Аноним (17), 16:55, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
В книжку 1984 про вас хорошо написано Прол не может иметь своего мнения сегодня... текст свёрнут, показать
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|7.52, Аноним (51), 17:27, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть либо демократия, либо диктатура. Желающих жить при диктатуре лично я не знаю, а вот живущих.
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|7.59, Аноним (60), 17:49, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Самое забавное то, что коммунизм пока ещё ни в одной стране реально не был построен.
Что вы к коммунизму прицепились, птицы? Это диктатура обыкновенная, диктаторская. Вас опять накачали гелием 😊
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|4.28, Аноним (33), 16:12, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, в опенсорсе же полно грамотных тестировщиков и специалистов по интерфейсам. Он прямо славится ими.
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|5.32, Аноньимъ (ok), 16:18, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Конечно, в опенсорсе же полно грамотных тестировщиков и специалистов по интерфейсам. Он
> прямо славится ими.
Если их нет то и телеметрию некому проанализировать.
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|3.21, Аноним (-), 15:49, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сбор телеметрии предоставляет много преимуществ, включая:
Эта нейросетка и сюда приперлась? А знаешь какое коронное преимущество кикада? В нем можно нарисовать питальник вон тому киловаттному лазеру. А потом взять и засветить кому-то типа тебя прям в глаз. Вот чтобы луч аж с другой стороны черепа вышел. Было бы очень круто если бы кто-то заимплементил это, типа как с директором американского английского было, так некоторым понятнее отношение пользователей к фичам.
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|4.29, Аноним (33), 16:14, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая злобная лапчатка. Ей программу принесли, а она своей лазерной указкой размахивает.
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|5.61, Аноним (60), 17:56, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто воспитательная перспектива подрастающих поколений завершилась оглушительным успехом осознания несостоятельности. Нервы, ничего личного )
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|3.25, Аноним (25), 16:00, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>- Он помогает улучшать безопасность владельцев продукта, позволяя находить и засуживать нелицензионных пользователей.
Помни, не забывай.
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|3.70, AKTEON (?), 19:01, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Договаривайте
- Он позволяет отслеживать использование продукта и улучшать его функциональность и производительность,в интересах стран НАТО.
- Он помогает отслеживать поведение пользователей и предоставлять более целенаправленные рекламные материалы,в интересах стран НАТО.
- Он помогает отслеживать производительность и производительность процессов и процессов, чтобы улучшить их,в интересах стран НАТО.
- Он помогает предоставлять более детальную аналитику и информацию о производительности и производительности,в интересах стран НАТО.
- Он помогает улучшать безопасность продукта, предотвращая несанкционированный доступ к данным,в интересах стран НАТО.
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|3.71, ИмяХ (?), 19:07, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неееееет! Телемитрия это зло!!! Злобные корпорасты воруют наши секретные данные и продают их другим корпорастам, которые потом впаривают мне рекламу, от которой я не смогу устоять и буду бесполезно тратить свои деньги!!!
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|4.22, Аноним (-), 15:51, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При том чаще всего про кончину форков аудасити рассказывают обстремавшиеся разработчики аудасити, а минимум 1 из форков мало того что имел свежие комиты так еще и билдился у меня прекрасно. Я проверял, кстати. Но вы там расскаызвайте как я должен лизать ботинки производителям бэкдоров с их телеметрией и рекламой.
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|5.30, Аноним (33), 16:15, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничего себе, программа даже собралась? Ну теперь то аудасити капец.
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|1.8, Максим (??), 15:04, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошая прога. PCAD, конечно, побогаче и попривычнее, но и здесь вполне работать можно.
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|1.9, Аноньимъ (ok), 15:06, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Отличная система. Немного необычный интерфейс, и режим симуляции требует доработки. А так пример успешного и востребованного свободного ПО.
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|2.15, Аноним (17), 15:26, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как FreeCad интерфейс от которого хочется разбить монитор, но за неимением свободных альтернатив приходится пользоваться.
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|2.23, Аноним (-), 15:55, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На самом деле самая долбучая антифича - форматы файлов меняют, блин Нет, ну вот... большой текст свёрнут, показать
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|3.40, kkk (??), 16:34, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если профессиональный режим, то проект платы в архиве лежит у вас с виртуальной машиной и явлется полностью воспроизводимый.
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|3.54, Аноним (51), 17:33, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смена формата файлов это признак нестабильности разработчиков, это повод отказаться. Формат файла должен быть согласован организацией и закреплен на законодательном уровне.
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|4.67, анон анона (?), 18:31, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скажи это мелкомягким офисописам, у которые даже собственную совместимость не могут осилить...
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|1.13, Аноним (17), 15:24, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вроде по форматам ничего не побили. Хотя между версией 5 и 6 они изменили формат элементов схемы (сделали какой-то лиспоподбный синтаксис) чем сломали совместимость с некоторыми старыми скриптами, поменяли формат проекта. Ещё они до сих пор не впилили обратно питоновский API для eeschema это редактор принципиальных схем.
Опять же разводить руками платы в этом недоразумении невозможно. FreeRouting из LayoutEditor для этого больше подходит.
Ну и под винищем он больше не ставится если будет нужна старая версия теперь только виртуалка.
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|2.20, Аноньимъ (ok), 15:48, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю из под вайна без проблем должно работать...
Попробуйте может Lutris ?
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|3.46, Аноним (17), 16:53, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Установщик пишет что минимальный вин это Windows 8.1 итак уже несколько версий подряд.
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|4.57, Аноньимъ (ok), 17:44, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так поставьте в настройках вайна вин 8.1
Новый вайн кстати по умолчанию на вин 10 перешел, если мне память не изменяет.
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|2.26, Аноним (-), 16:06, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Опять же разводить руками платы в этом недоразумении невозможно.
Ты жестко гонишь анон, я довольно продвинутые микроконтроллерные платы в нем развожу, нормальненько. Более того автороутером только нубы пользуются, он такую жесть генерит что ЭТО не будет работать на чем-то сложнее hello world. Или еще хуже - сделает вид что работает, но будет иметь редкими но меткими глюками раз в эн времени. И когда ты выкатишь тиражик плат... агаблин...
Но это далеко не максимум, Olimex в нем развел Olimexino A64. С 64-битным процом под линь и DDR3. Ты же не надеялся такой артефакт автороутером раскинуть, право?
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|3.36, Аноним (17), 16:29, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ебобо? Кто-то говорил про автороутинг? Ручной роутинг в нормальной программе в разы лучше.
Но что ты там разводишь в кикаде где даже нельзя хоткеем задать чтобы линия шла под прямым углом? Это я уже не говорю что нельзя сделать так чтобы трейс шел на определенном расстоянии. Нельзя задать несколько видов трейсов чтобы у них между собой было разные расстояния и они сами выдерживались. Нельзя даже простого чтобы линия сама огибала посадочные места причём тоже на заданном расстоянии для каждого вида дорожек.
Короче твой кикад это все равно что бить молотком по пальцам. Конечно кто-то сейчас скажет как он разводил платы на бумаге имея всего лишь кульман. Но это им чести прям вообще не делают. Они занимаются пустой работой.
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|6.75, анон анона (?), 19:45, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читай документацию, нубло... Там 5 режимов разводки... Пользуешься дефолтной и ноешь что не так что-то... Изучи инструмент
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|3.73, Аноним (17), 19:20, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй поставить две версии 5 и 6 одновременно нативно без этих всяких флатпаков и аппимаджей, а я над тобой посмеюсь.
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|4.76, анон анона (?), 19:47, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У пятого и шестого два разных репа и они друг другу не мешают, вот поворот? С путями да, надо будет разнести
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|1.31, Аноним (27), 16:17, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конкурент KiCad, LibrePCB тоже развивается, что приятно. В отктябре 2022 был релиз 0.1.7.
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|2.37, Аноним (17), 16:31, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Трудно сказать это развитие или выживание. Чем-то напоминает «развитие» LibreCAD.
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|3.74, navdotru (?), 19:26, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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LibreCad отличное решение для 2d. Уже пару лет как я понимаю что двумерный чертеж проще накинуть в либре чем солид/катю открывать.
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|1.39, Аноним (39), 16:34, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что лучше -- Кикад или Ментор Падс? Не холивара ради, правда интересно. Готов ли Кикад для продакшона?
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|2.44, Аноним (44), 16:43, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разный калибр. Если бы KiCAD высвечивал перепад импедансов и взаимное влияние сигнальных линий при редактировании платы (как в Cadence), то уже можно было бы браться за более сложные проекты с высокоскоростными линиями.
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|2.49, Аноним (17), 16:58, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только если твоя задача опенсорс и выкладывать в открытый доступ. Никаких других причин использовать кикад нету. А так лучше Altium конечно же)
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|1.42, Аноним (44), 16:39, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только они зачем-то сломали 3D-просмотр. Некоторые step-файлы стали серыми. Хотя в предыдущей версии они были вполне цветными. А сами файлы не менялись в составе текущего проекта. И какой-то непонятный косяк с конвертированием у них чисел. Вызывает переполнение. Раньше такого не было.
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|2.77, Аноним (27), 19:49, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собирал 5.x какую-то версию. Собралось. Но тогда практически невозможно было пользоваться, падало от нескольких кликов по меню.
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