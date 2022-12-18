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Выпуск свободной САПР LibreCAD 2.2

18.12.2022 09:07

После шести лет разработки доступен выпуск свободной системы автоматизированного проектирования LibreCAD 2.2. Система нацелена на выполнение задач 2D-проектирования, таких как подготовка инженерных и строительных чертежей, схем и планов. Поддерживается импорт чертежей в форматах DXF и DWG, и экспорт в форматы DXF, PNG, PDF и SVG. Проект LibreCAD был создан в 2010 году как ответвление от САПР QCAD. Код проекта написан на языке С++ c использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS.

Инженеру предлагается несколько десятков инструментов для создания и модификации объектов, работы со слоями и блоками (группами объектов). Система поддерживает расширение функциональности через плагины и предоставляет средства для создания скриптов-расширений. Имеется библиотека элементов, в которой представлены макеты нескольких тысяч типовых деталей. Интерфейс LibreCAD примечателен предоставлением широких возможностей по настройке - содержимое меню и панелей, а также стиль и виджеты могут произвольно меняться в зависимости от предпочтений пользователя.

Основные изменения:

  • Прекращена поддержка библиотеки Qt4, интерфейс полностью переведён на Qt 5 (Qt 5.2.1+).
  • Полностью переделан движок отката изменений (undo/redo).
  • Расширены возможности интерфейса командной строки, связанные с обработкой многострочных команд, а также записью и открытием файлов с командами.
  • Улучшен интерфейс для предпросмотра перед выводом на печать, добавлены настройки для заголовка документа и управления шириной строк.
  • Добавлена возможность выделения одновременно нескольких областей и пакетного выполнения операций со списками блоков и слоёв.
  • В развиваемой проектом библиотеке libdxfrwулучшена поддержка формата DWG, проведена оптимизация производительности при панорамировании и масштабировании больших файлов.
  • Устранены накопившиеся ошибки, некоторые из которых приводили к аварийному завершению работы.
  • Добавлена поддержка новых версий компиляторов.

В параллельно развиваемой ветке LibreCAD 3 ведётся работа по переходу на модульную архитектуру, в которой интерфейс отделён от базового САПР-движка, что позволяет создавать интерфейсы на базе разных тулкитов, без привязки к Qt. Добавлен API для разработки плагинов и виджетов на языке Lua.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.librecad.org/2022...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз свободной САПР LibreCAD 2.0
  3. OpenNews: Релиз открытой системы автоматизированного проектирования QCAD 3.4
  4. OpenNews: Первый тестовый выпуск свободной 2D САПР CadZinho
  5. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 6.0
  6. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58349-librecad
Ключевые слова: librecad, cad
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, iPony129412 (?), 09:59, 18/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка библиотеки Qt4, интерфейс полностью переведён на Qt 5

    Так уже устарело же 🤨

     
     
  • 2, Аноним (2), 10:01, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с 5 на 6 тебе работу оставили ;)
     

  • 3, Аноним (3), 10:18, 18/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Уважаемые, а что с рынком КАД систем в этих наших юниксах? - есть ли конкуренты автокаду - или кто ближе всего подобрался?
     
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