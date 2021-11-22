Первый тестовый выпуск свободной 2D САПР CadZinho

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|3.8, E7 (?), 16:14, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программа с открытым исходным кодом не может работать с бинарным форматом? Религия не позволяет?
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|4.9, Аноним (9), 16:24, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спецификация если и есть, то неполная. Autodesk каждый год новые версии изменённых форматов выпускает, чтоб другие не успевали угнаться.
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|5.13, cat666 (ok), 16:42, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перестань фантазировать последняя спецификация DWG не менялась с 2013 года и их вообще только 5 насчитывается 2000, 2004, 2007, 2010 и 2013.
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|4.22, Аноним (22), 18:13, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты от природы такой тупой или специально головой об стенку бился?
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|1.2, Аноним (2), 15:47, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая же вырвиглазная рамка оконного декоратора на первом скриншоте!
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|1.24, анонимуслинус (?), 18:32, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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многое забыл. но инженерам еще чаще требуются утилиты по расчету прочности. а лучше набор утилит в одной оболочке. хотя чисто для себя как то писал на шелле и питоне. правда оболочку для них писать не стал. не было необходимости. и половина инженеров и ученых делают так же. есть в сети наборчик из 7 утилит на си еще с 97 года для расчета балки и прочего на прочность. а проги для создания чертежей тоже имеются. если сделают еще одну хуже не будет.
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