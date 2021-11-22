Первый тестовый выпуск свободной 2D САПР CadZinho

После трёх лет разработки опубликован первый тестовый выпуск минималистичной системы автоматизированного проектирования CadZinho. Проект развивается энтузиастом из Бразилии и ориентирован на предоставление инструмента для создания простых двухмерных технических чертежей. Код написан на языке Си с дополнениями на Lua и распространяется под лицензией MIT. Вывод формируется при помощи библиотеки SDL 2.0 и API OpenGL 3.2. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Программа поддерживает такие примитивы для рисования, как линии, полигональные сетки, круги, дуги, эллипсы, текст, штриховку, сплайны, вставку блоков и атрибуты. В режиме только просмотра поддерживаются ломанные линии и расстановка размеров. Поддерживается работа с файлами в формате DXF и SVG. Результат может экспортироваться в формате PDF.