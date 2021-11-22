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Первый тестовый выпуск свободной 2D САПР CadZinho

22.11.2021 15:26

После трёх лет разработки опубликован первый тестовый выпуск минималистичной системы автоматизированного проектирования CadZinho. Проект развивается энтузиастом из Бразилии и ориентирован на предоставление инструмента для создания простых двухмерных технических чертежей. Код написан на языке Си с дополнениями на Lua и распространяется под лицензией MIT. Вывод формируется при помощи библиотеки SDL 2.0 и API OpenGL 3.2. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Программа поддерживает такие примитивы для рисования, как линии, полигональные сетки, круги, дуги, эллипсы, текст, штриховку, сплайны, вставку блоков и атрибуты. В режиме только просмотра поддерживаются ломанные линии и расстановка размеров. Поддерживается работа с файлами в формате DXF и SVG. Результат может экспортироваться в формате PDF.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/zecruel/Cad...)
  2. OpenNews: Выпуск Ultimaker Cura 4.10, пакета для подготовки модели к 3D-печати
  3. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы QGIS 3.16
  4. OpenNews: Официально состоялся релиз свободной САПР FreeCAD 0.18
  5. OpenNews: Увидела свет открытая система автоматизированного проектирования QCAD 3.1
  6. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56206-cadzinho
Ключевые слова: cadzinho, cad
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OK (??), 15:42, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же DWG?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:58, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    dwg закрыт в отличие от dxf
     
     
  • 3.8, E7 (?), 16:14, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Программа с открытым исходным кодом не может работать с бинарным форматом? Религия не позволяет?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 16:24, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спецификация если и есть, то неполная. Autodesk каждый год новые версии изменённых форматов выпускает, чтоб другие не успевали угнаться.
     
     
  • 5.13, cat666 (ok), 16:42, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перестань фантазировать последняя спецификация DWG не менялась с 2013 года и их вообще только 5 насчитывается 2000, 2004, 2007, 2010 и 2013.
     
     
  • 6.17, user (??), 16:54, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg
     
  • 6.20, Аноним (20), 17:10, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не менялась с 2013 года

    2018

    https://ru.wikipedia.org/wiki/DWG#%D0%92%D0%B5%D1

     
  • 4.22, Аноним (22), 18:13, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты от природы такой тупой или специально головой об стенку бился?
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:47, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая же вырвиглазная рамка оконного декоратора на первом скриншоте!
     
     
  • 2.6, Nikki Next (?), 16:00, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так скрин из Win 10/11
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 16:03, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    11?
     
     
  • 4.10, A.Stahl (ok), 16:24, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    0.909090909
     
  • 4.18, E7 (?), 16:55, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10ка, инфа сотка
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:50, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда рустеры CAD запилят уже хоть один?
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 16:25, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2k-дцатом.
     
     
  • 3.16, E7 (?), 16:53, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    долго ждать этого 2000-двадцатого...
     

  • 1.5, Аноним (4), 16:00, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    чтото все молчат про велосипед, провокация не удалась..
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 16:26, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CAD на Qt наше фсё.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 17:04, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без жтк не взлетит
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:49, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавил на AUR, кому интересно: https://aur.archlinux.org/packages/cadzinho/
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 18:15, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне это было вот прям совсем неинтересно.
     

  • 1.21, Аноним (21), 17:50, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    librecad zcad qcad  я ничего из аналогов не забыл?
     
  • 1.24, анонимуслинус (?), 18:32, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    многое забыл. но инженерам еще чаще требуются утилиты по расчету прочности. а лучше набор утилит в одной оболочке. хотя чисто для себя как то писал на шелле и питоне. правда оболочку для них писать не стал. не было необходимости. и половина инженеров и ученых делают так же. есть в сети наборчик из 7 утилит на си еще с 97 года для расчета балки и прочего на прочность. а проги для создания чертежей тоже имеются. если сделают еще одну хуже не будет.
     

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