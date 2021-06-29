Выпуск Ultimaker Cura 4.10, пакета для подготовки модели к 3D-печати

Доступна новая версия пакета Ultimaker Cura 4.10, предоставляющего графический интерфейс для подготовки моделей к 3D-печати (slicing). На основе модели программа определяет сценарий работы 3D-принтера при последовательном нанесении каждого слоя. В простейшем случае достаточно импортировать модель в одном из поддерживаемых форматов (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), выбрать настройки скорости, материала и качества и отправить задание на печать. Имеются плагины для интеграции с SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor​ и другими САПР. Для трансляции 3D-модели в набор инструкций 3D-принтера применяется движок CuraEngine. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. GUI построен при помощи фреймворка Uranium, использующего Qt 5. В новом выпуске: В режиме предпросмотра реализована визуализация подачи материала (flow).

При запуске обеспечен показ загружаемых плагинов.

В скрипте FilamentChange реализован параметр для определения глубины (позиция Z) и добавлена возможность использования конфигураций Marlin M600.

Двойной клик на файле в диалоге открытия проекта в Digital Factory теперь приводит к открытию этого файла в Cura.

Добавлена поддержка 3D-принтеров Volumic, Anycubic Mega X, Anycubic Mega и eMotionTech Strateo3D, а также новых профилей (Ultimaker PETG) и материалов.

Добавлена поддержка переименования групп в списке объектов.

Решена проблема с крахом при масштабировании, проявляющаяся в некоторых дистрибутивах Linux.

В режиме моделирования появилась возможность оценки объёма подаваемого материала (мм³/сек).

Подготовлен плагин для прямого импорта из САПР. Поддерживаются форматы STEP, IGES, DXF/DWG, Autodesk Revit, Autodesk Inventor, SiemensNX, Siemens Parasolid, Solid Edge, Dassault Spatial, Solidworks, 3D ACIS Modeler, Creo и Rhinocerous. Плагин доступен только для Windows и поставляется подписчикам Ultimaker Professional и Ultimaker.



