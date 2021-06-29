Выпуск Ultimaker Cura 4.10, пакета для подготовки модели к 3D-печати

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|1.1, ИмяХ (?), 22:28, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>>Python
>>Qt
Сейчас повылазит куча неадекватов, которые не знают ни того, ни другого, ни разу не юзающие сабж, но при этом рассказывающее какое это глючное, тормозное и никому не нужное поделие
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|2.3, Шарп (ok), 22:56, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Про петон и кьют говорить не буду, но сама cura тормозить любит. Эту версию ещё не пробовал.
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|1.2, Шарп (ok), 22:55, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Поддерживаются форматы STEP
Наконец-то! Задолбался в stl-говно конвертировать.
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|1.4, Аноним (4), 23:13, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Autodesk Fusion 360 сразу умеет в STL выводить. Зачем ещё какой-то дополнительный софт?
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|2.6, Аноним (6), 23:26, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что STL еще надо слайсить и конвертировать в g-код. С учетом особенностей принтера, которых очень много.
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|2.7, Аноним (7), 23:28, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем проприетарный шлак если есть куча свободных решений также умеющих работать с STL?
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|1.5, Аноним (7), 23:17, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. python который и компилять то не надо, т.е. Qt, что ладно, норм. Даже есть какие-то платные версии.
Ребята вы просите деньги за софт и неудосужились даже собрать нормальный Linux пакет?
Виндузятники неосилятора.
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|2.9, Аноним (6), 23:32, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Решена проблема с крахом при масштабировании, проявляющаяся в некоторых дистрибутивах Linux.
Агась.
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|2.10, Аноним (10), 23:39, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай прикинем количество пользователей "прослойки между сапр и принтером" на вине и на лине.
10к к 1? Или 100к к 1?
Да, ещё ради тебя одного, необходимо слепить пакеты под десяток дистрибутивов.
А раз ты осилятор прям, то сам соберешь.
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