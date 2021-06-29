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Выпуск Ultimaker Cura 4.10, пакета для подготовки модели к 3D-печати

29.06.2021 22:05

Доступна новая версия пакета Ultimaker Cura 4.10, предоставляющего графический интерфейс для подготовки моделей к 3D-печати (slicing). На основе модели программа определяет сценарий работы 3D-принтера при последовательном нанесении каждого слоя. В простейшем случае достаточно импортировать модель в одном из поддерживаемых форматов (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), выбрать настройки скорости, материала и качества и отправить задание на печать. Имеются плагины для интеграции с SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor​ и другими САПР. Для трансляции 3D-модели в набор инструкций 3D-принтера применяется движок CuraEngine. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. GUI построен при помощи фреймворка Uranium, использующего Qt 5.

В новом выпуске:

  • В режиме предпросмотра реализована визуализация подачи материала (flow).
  • При запуске обеспечен показ загружаемых плагинов.
  • В скрипте FilamentChange реализован параметр для определения глубины (позиция Z) и добавлена возможность использования конфигураций Marlin M600.
  • Двойной клик на файле в диалоге открытия проекта в Digital Factory теперь приводит к открытию этого файла в Cura.
  • Добавлена поддержка 3D-принтеров Volumic, Anycubic Mega X, Anycubic Mega и eMotionTech Strateo3D, а также новых профилей (Ultimaker PETG) и материалов.
  • Добавлена поддержка переименования групп в списке объектов.
  • Решена проблема с крахом при масштабировании, проявляющаяся в некоторых дистрибутивах Linux.
  • В режиме моделирования появилась возможность оценки объёма подаваемого материала (мм³/сек).
  • Подготовлен плагин для прямого импорта из САПР. Поддерживаются форматы STEP, IGES, DXF/DWG, Autodesk Revit, Autodesk Inventor, SiemensNX, Siemens Parasolid, Solid Edge, Dassault Spatial, Solidworks, 3D ACIS Modeler, Creo и Rhinocerous. Плагин доступен только для Windows и поставляется подписчикам Ultimaker Professional и Ultimaker.


  1. Главная ссылка к новости (https://ultimaker.com/learn/an...)
  2. OpenNews: Выпуск Ultimaker Cura 4.6, пакета для подготовки модели к 3D-печати
  3. OpenNews: Техника использования 3D-принтера для обхода аутентификации по отпечаткам пальцев
  4. OpenNews: Создатели открытого 3D-принтера получили инвестиции размером 10 млн долларов
  5. OpenNews: Представлен проект нового открытого 3D-принтера Bukobot
  6. OpenNews: Autodesk анонсировал Spark, открытую платформу для 3D-принтеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55407-cura
Ключевые слова: cura, 3dprint, cad
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ИмяХ (?), 22:28, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>Python
    >>Qt

    Сейчас повылазит куча неадекватов, которые не знают ни того, ни другого, ни разу не юзающие сабж, но при этом рассказывающее какое это глючное, тормозное и никому не нужное поделие

     
     
  • 2.3, Шарп (ok), 22:56, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Про петон и кьют говорить не буду, но сама cura тормозить любит. Эту версию ещё не пробовал.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 01:35, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правда, вот он ты!
     

  • 1.2, Шарп (ok), 22:55, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддерживаются форматы STEP

    Наконец-то! Задолбался в stl-говно конвертировать.

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:13, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Autodesk Fusion 360 сразу умеет в STL выводить. Зачем ещё какой-то дополнительный софт?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:26, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что STL еще надо слайсить и конвертировать в g-код. С учетом особенностей принтера, которых очень много.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:28, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем проприетарный шлак если есть куча свободных решений также умеющих работать с STL?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:47, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например?
     

  • 1.5, Аноним (7), 23:17, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. python который и компилять то не надо, т.е. Qt, что ладно, норм. Даже есть какие-то платные версии.

    Ребята вы просите деньги за софт и неудосужились даже собрать нормальный Linux пакет?

    Виндузятники неосилятора.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:31, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем appimage не устраивает?
     
  • 2.9, Аноним (6), 23:32, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Решена проблема с крахом при масштабировании, проявляющаяся в некоторых дистрибутивах Linux.

    Агась.

     
  • 2.10, Аноним (10), 23:39, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай прикинем количество пользователей "прослойки между сапр и принтером" на вине и на лине.
    10к к 1? Или 100к к 1?
    Да, ещё ради тебя одного, необходимо слепить пакеты под десяток дистрибутивов.
    А раз ты осилятор прям, то сам соберешь.
     
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